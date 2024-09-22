Минобороны разработало мощную ракетную программу, партнеры уже дали устное согласие на финансирование, - Умеров
Министерство обороны Украины разработало мощную ракетную программу. Сейчас партнеры уже дали устное согласие, что будут финансировать ее.
Об этом в интервью для телеканала "Рада" рассказал глава оборонного ведомства Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.
"С этого года Министерство обороны берет лидерство в этом вопросе, мы разработали ракетную программу. Она достаточно мощная, мы уже обменялись с партнерами и ожидаем, сколько из той способности, с которой мы можем строить ракеты и дроны, они будут поддерживать. Но они уже предоставили нам пока устное согласие на то, что они будут финансировать это", - заявил министр.
По его словам, в ближайшее время украинская сторона ожидает получить финальные письменные ответы от партнеров.
Кроме этого, Умеров добавил, что делается все возможно для того, чтобы ракетная программа была приближена к дроновой программе, которые существует в Украине.
Пожалуйста, подождите...
А скільки там всяких, і з різних бувших республік Союзу ??
Не пройшло й 2,5 роки війни, як появилася програма.
Коли плануєте виробити перший прототип, ще десь за 2 роки ?
крім грошей ніякої іншої відповіді не маю - люді слабі...
А Україна сама в себе інвестувати не може? Тобто за першочергове ставляться фінансування марафону, збільшення зарплат держурадовцям, покупки дорожніх авто? Війна вже скінчилась?
Стидоба.
ніхто нічого не зупиняв і не закривав.
їх просто перестали фінансувати.
по суті це те саме, але юридично в суді будуть питання
жовтоблакитний.
якщо змішати жовту фарбу з блакитною, то саме цей колір і отримується
Що не кажіть, а Україна як країна, як організм, не працює.
"Ай да славый я ..."