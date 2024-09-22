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Минобороны (9042) производство (430) ракеты (3471) Умеров Рустем (393)

Минобороны разработало мощную ракетную программу, партнеры уже дали устное согласие на финансирование, - Умеров

Умєров розповів про українську ракетну програму

Министерство обороны Украины разработало мощную ракетную программу. Сейчас партнеры уже дали устное согласие, что будут финансировать ее.

Об этом в интервью для телеканала "Рада" рассказал глава оборонного ведомства Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.

"С этого года Министерство обороны берет лидерство в этом вопросе, мы разработали ракетную программу. Она достаточно мощная, мы уже обменялись с партнерами и ожидаем, сколько из той способности, с которой мы можем строить ракеты и дроны, они будут поддерживать. Но они уже предоставили нам пока устное согласие на то, что они будут финансировать это", - заявил министр.

По его словам, в ближайшее время украинская сторона ожидает получить финальные письменные ответы от партнеров.

Кроме этого, Умеров добавил, что делается все возможно для того, чтобы ракетная программа была приближена к дроновой программе, которые существует в Украине.

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Топ комментарии
+28
Від слова "потужний" хочеться блювати.
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21.09.2024 23:59
+24
Потужну і незламну програму ви розробили? Мільйон ракет за 2-3 тижні? На яку вам терміново потрібно взяти у партнерів багато мільярдів грошей?
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21.09.2024 23:14
+17
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21.09.2024 23:18
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Потужну і незламну програму ви розробили? Мільйон ракет за 2-3 тижні? На яку вам терміново потрібно взяти у партнерів багато мільярдів грошей?
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21.09.2024 23:14 Ответить
А може дійсно розробили. Нехай пізно - але це краще, ніж ніколи
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21.09.2024 23:22 Ответить
по классике жанра, следующий тупой Вася, наподобие этого зели, закроет уже эту ракетную программу и пустит бабло на асфальт
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21.09.2024 23:24 Ответить
чуть что, сразу на асфальт(кивают)... - На узкоколейку.
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22.09.2024 08:47 Ответить
Якщо Умеров думатиме про сім"ю в США - то не розтягне бабло партнерів під ЄРМАКОБОРДЕЛЬ .
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22.09.2024 01:54 Ответить
Там Лазаренко з сім"єю живе. І чомусь додоми не повертається. Це для прикладу.

А скільки там всяких, і з різних бувших республік Союзу ??
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22.09.2024 10:28 Ответить
Ми гарно пам'ятаємо тих хто її закрив!
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21.09.2024 23:37 Ответить
Прямо на днях? Дай угадаю - Гром называеца или Нептун?
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21.09.2024 23:15 Ответить
громопук
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21.09.2024 23:25 Ответить
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21.09.2024 23:18 Ответить
Ура, це потужна перемога.
Не пройшло й 2,5 роки війни, як появилася програма.
Коли плануєте виробити перший прототип, ще десь за 2 роки ?
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21.09.2024 23:19 Ответить
Одразу після плану перемоги
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22.09.2024 00:12 Ответить
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21.09.2024 23:20 Ответить
і чим же буба людей бере, що вони як на бубіній посаді відразу оскотинвлюються?
крім грошей ніякої іншої відповіді не маю - люді слабі...
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21.09.2024 23:23 Ответить
потужні потуги у 🤡 ...ще народить якийсь план , "перестати стріляти "
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21.09.2024 23:24 Ответить
Треба незламно стирити мільярд. На потужний мільярд дерев і 4 штуки баксів кожному вчителю
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21.09.2024 23:25 Ответить
Знову обіцянки-цяцянки!
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21.09.2024 23:31 Ответить
Партнери будуть фінансувати?
А Україна сама в себе інвестувати не може? Тобто за першочергове ставляться фінансування марафону, збільшення зарплат держурадовцям, покупки дорожніх авто? Війна вже скінчилась?
Стидоба.
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21.09.2024 23:32 Ответить
саме для цієї програми у бюджеті на наступний рік планують виділити Дорожньому фонду 43 млрд. гривень...
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21.09.2024 23:34 Ответить
Мля, хто цю татарву назначив?
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21.09.2024 23:46 Ответить
Єрмак зав Президент 1😬
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21.09.2024 23:51 Ответить
Пан Алекс,Вам сто років життя,спросона прочитала Єрмак став президент 1, сон злетів скоріше секунди.
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22.09.2024 00:00 Ответить
Потужно закрили, я повірю більше,і може хвате вже лозунгами совдепії кидатися. Сталевары,ваша сила в плавках!!! Донбасс, даешь угля!!!? Даю!!! Мелкого,но много.!!!.
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21.09.2024 23:58 Ответить
Від слова "потужний" хочеться блювати.
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21.09.2024 23:59 Ответить
Potuzhno-1.
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22.09.2024 00:11 Ответить
Міноборони розробило потужну ракетну програму? А ті ж поплічники членограя не хочуть згадати як це зелене шапіто 95-го кварталу, яке прийшло до влади у 2019 році зупинило тоді та позакривало усі ракетні програми? Що коштувало пізніше тисяи і тисячи життів громадян Украіни...А тепер хваляться і хизуються тим що самі ж й зруйнували....
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22.09.2024 00:31 Ответить
зупинило тоді та позакривало усі ракетні програми

ніхто нічого не зупиняв і не закривав.

їх просто перестали фінансувати.

по суті це те саме, але юридично в суді будуть питання
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22.09.2024 16:41 Ответить
Патужну
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22.09.2024 01:02 Ответить
Або ******* програма, скоріше ******* програми !!!
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22.09.2024 01:20 Ответить
Після того,як ця шайка розбіжиться по світу, прийдеться прибрати із української мови скомпрометовані слова: офіс, потужний, менеджер, слуга, квартал, тощо. Для всіх можна знайти синоніми, але чим замінити слово зелений?
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22.09.2024 01:30 Ответить
травяний
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22.09.2024 08:56 Ответить
але чим замінити слово зелений

жовтоблакитний.

якщо змішати жовту фарбу з блакитною, то саме цей колір і отримується
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22.09.2024 16:43 Ответить
Слово потужно вже викликає блювоту.
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22.09.2024 06:22 Ответить
Ви ж тільки клянчити,красти,брехати і кривлятися можете.Ви генетично не здатні налагодити нормальне виробництво, хльоцики всрані.
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22.09.2024 06:33 Ответить
Спеціалісти- лінгвісти є в Україні? То хай підкажуть президенту і його команді, що "потужний" від слова "потуга". Здається мені, не спеціалісту, що це слово щось грандіозне не означає і подібне до російського "попытка". Могутній, величний, грандіозний, надзвичайний і т.д., напевне були б точнішими.
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22.09.2024 06:37 Ответить
Можливо, колись потужний і пішло від потуги, але значення цих слів трохи різне: https://uk.worldwidedictionary.org/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ПОТУ́ЖНИЙ (добре оснащений, з великими технічними і матеріальними можливостями), МОГУ́ТНІЙ
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30.09.2024 01:01 Ответить
Це що, 2,5 роки тільки потужну программу розробляли? Мені вже лячно питати, коли ж ракети почнуть будувати.
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22.09.2024 06:44 Ответить
При дьяконе мп тоже были потужны программы,но результатов не было,потужны они были только в по статье расходов.
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22.09.2024 07:23 Ответить
»Потужна ракетна програма»
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22.09.2024 08:00 Ответить
Мильний пузир... Ай-да, потужну мильну(усну) угоду розробили. И за шо тока этих зебилов я ненавиджу? Хтозна.
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22.09.2024 08:38 Ответить
Зебилы безуспешно пытаются нам навязать свой генератор идей... Предлагаю 4-жды уклонистов - на фронт. Пусть начинают с трехлинейки.
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22.09.2024 08:44 Ответить
Потужний міністр оборони який ніхрена не розуміється у військовій справі потужно фантазує і потужно вішає лапшу нам на вуха.
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22.09.2024 08:59 Ответить
Він представник від киримли (внутрішня політика, наче) і ефективний менеджер.
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22.09.2024 10:32 Ответить
Потужно від найпотужніших зажопників!!!
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22.09.2024 09:05 Ответить
"Розробили" те, що потужно та незламно закрили п'ять років тому? Паразити
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22.09.2024 09:15 Ответить
Все "потужно", як у ішака. Яке їхало - таке здибало.
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22.09.2024 09:47 Ответить
Дайте нам гроші і ми любе!
Що не кажіть, а Україна як країна, як організм, не працює.
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22.09.2024 09:49 Ответить
Міністерство оборони України розробило потужну ракетну програму.

"Ай да славый я ..."
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22.09.2024 10:34 Ответить
 
 