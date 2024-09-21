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Міноборони розробило потужну ракетну програму, партнери вже дали усну згоду на фінансування, - Умєров

Умєров розповів про українську ракетну програму

Міністерство оборони України розробило потужну ракетну програму. Наразі партнери вже дали усну згоду, що будуть фінансувати її.

Про це в інтервʼю для телеканалу "Рада" розповів очільник оборонного відомства Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З цього року Міністерство оборони бере лідерство у цьому питанні, ми розробили ракетну програму. Вона достатньо потужна, ми вже обмінялися з партнерами і очікуємо, скільки з тої спроможності, з якої ми можемо будувати ракети та дрони, вони будуть підтримувати. Але вони вже надали нам поки що усну згоду на те, що вони будуть фінансувати це", - заявив міністр.

За його словами, найближчим часом українська сторона очікує отримати фінальні письмові відповіді від партнерів.

Крім цього, Умєров додав, що робиться все можливо для того, щоб ракетна програма була наближена до дронової програми, які існує в Україні.

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Топ коментарі
+28
Від слова "потужний" хочеться блювати.
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21.09.2024 23:59
+24
Потужну і незламну програму ви розробили? Мільйон ракет за 2-3 тижні? На яку вам терміново потрібно взяти у партнерів багато мільярдів грошей?
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21.09.2024 23:14
+17
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21.09.2024 23:18
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Потужну і незламну програму ви розробили? Мільйон ракет за 2-3 тижні? На яку вам терміново потрібно взяти у партнерів багато мільярдів грошей?
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21.09.2024 23:14 Відповісти
А може дійсно розробили. Нехай пізно - але це краще, ніж ніколи
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21.09.2024 23:22 Відповісти
по классике жанра, следующий тупой Вася, наподобие этого зели, закроет уже эту ракетную программу и пустит бабло на асфальт
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21.09.2024 23:24 Відповісти
чуть что, сразу на асфальт(кивают)... - На узкоколейку.
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22.09.2024 08:47 Відповісти
Якщо Умеров думатиме про сім"ю в США - то не розтягне бабло партнерів під ЄРМАКОБОРДЕЛЬ .
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22.09.2024 01:54 Відповісти
Там Лазаренко з сім"єю живе. І чомусь додоми не повертається. Це для прикладу.

А скільки там всяких, і з різних бувших республік Союзу ??
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22.09.2024 10:28 Відповісти
Ми гарно пам'ятаємо тих хто її закрив!
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21.09.2024 23:37 Відповісти
Прямо на днях? Дай угадаю - Гром называеца или Нептун?
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21.09.2024 23:15 Відповісти
громопук
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21.09.2024 23:25 Відповісти
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21.09.2024 23:18 Відповісти
Ура, це потужна перемога.
Не пройшло й 2,5 роки війни, як появилася програма.
Коли плануєте виробити перший прототип, ще десь за 2 роки ?
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21.09.2024 23:19 Відповісти
Одразу після плану перемоги
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22.09.2024 00:12 Відповісти
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21.09.2024 23:20 Відповісти
і чим же буба людей бере, що вони як на бубіній посаді відразу оскотинвлюються?
крім грошей ніякої іншої відповіді не маю - люді слабі...
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21.09.2024 23:23 Відповісти
потужні потуги у 🤡 ...ще народить якийсь план , "перестати стріляти "
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21.09.2024 23:24 Відповісти
Треба незламно стирити мільярд. На потужний мільярд дерев і 4 штуки баксів кожному вчителю
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21.09.2024 23:25 Відповісти
Знову обіцянки-цяцянки!
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21.09.2024 23:31 Відповісти
Партнери будуть фінансувати?
А Україна сама в себе інвестувати не може? Тобто за першочергове ставляться фінансування марафону, збільшення зарплат держурадовцям, покупки дорожніх авто? Війна вже скінчилась?
Стидоба.
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21.09.2024 23:32 Відповісти
саме для цієї програми у бюджеті на наступний рік планують виділити Дорожньому фонду 43 млрд. гривень...
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21.09.2024 23:34 Відповісти
Мля, хто цю татарву назначив?
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21.09.2024 23:46 Відповісти
Єрмак зав Президент 1😬
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21.09.2024 23:51 Відповісти
Пан Алекс,Вам сто років життя,спросона прочитала Єрмак став президент 1, сон злетів скоріше секунди.
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22.09.2024 00:00 Відповісти
Потужно закрили, я повірю більше,і може хвате вже лозунгами совдепії кидатися. Сталевары,ваша сила в плавках!!! Донбасс, даешь угля!!!? Даю!!! Мелкого,но много.!!!.
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21.09.2024 23:58 Відповісти
Від слова "потужний" хочеться блювати.
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21.09.2024 23:59 Відповісти
Potuzhno-1.
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22.09.2024 00:11 Відповісти
Міноборони розробило потужну ракетну програму? А ті ж поплічники членограя не хочуть згадати як це зелене шапіто 95-го кварталу, яке прийшло до влади у 2019 році зупинило тоді та позакривало усі ракетні програми? Що коштувало пізніше тисяи і тисячи життів громадян Украіни...А тепер хваляться і хизуються тим що самі ж й зруйнували....
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22.09.2024 00:31 Відповісти
зупинило тоді та позакривало усі ракетні програми

ніхто нічого не зупиняв і не закривав.

їх просто перестали фінансувати.

по суті це те саме, але юридично в суді будуть питання
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22.09.2024 16:41 Відповісти
Патужну
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22.09.2024 01:02 Відповісти
Або ******* програма, скоріше ******* програми !!!
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22.09.2024 01:20 Відповісти
Після того,як ця шайка розбіжиться по світу, прийдеться прибрати із української мови скомпрометовані слова: офіс, потужний, менеджер, слуга, квартал, тощо. Для всіх можна знайти синоніми, але чим замінити слово зелений?
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22.09.2024 01:30 Відповісти
травяний
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22.09.2024 08:56 Відповісти
але чим замінити слово зелений

жовтоблакитний.

якщо змішати жовту фарбу з блакитною, то саме цей колір і отримується
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22.09.2024 16:43 Відповісти
Слово потужно вже викликає блювоту.
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22.09.2024 06:22 Відповісти
Ви ж тільки клянчити,красти,брехати і кривлятися можете.Ви генетично не здатні налагодити нормальне виробництво, хльоцики всрані.
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22.09.2024 06:33 Відповісти
Спеціалісти- лінгвісти є в Україні? То хай підкажуть президенту і його команді, що "потужний" від слова "потуга". Здається мені, не спеціалісту, що це слово щось грандіозне не означає і подібне до російського "попытка". Могутній, величний, грандіозний, надзвичайний і т.д., напевне були б точнішими.
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22.09.2024 06:37 Відповісти
Можливо, колись потужний і пішло від потуги, але значення цих слів трохи різне: https://uk.worldwidedictionary.org/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ПОТУ́ЖНИЙ (добре оснащений, з великими технічними і матеріальними можливостями), МОГУ́ТНІЙ
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30.09.2024 01:01 Відповісти
Це що, 2,5 роки тільки потужну программу розробляли? Мені вже лячно питати, коли ж ракети почнуть будувати.
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22.09.2024 06:44 Відповісти
При дьяконе мп тоже были потужны программы,но результатов не было,потужны они были только в по статье расходов.
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22.09.2024 07:23 Відповісти
»Потужна ракетна програма»
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22.09.2024 08:00 Відповісти
Мильний пузир... Ай-да, потужну мильну(усну) угоду розробили. И за шо тока этих зебилов я ненавиджу? Хтозна.
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22.09.2024 08:38 Відповісти
Зебилы безуспешно пытаются нам навязать свой генератор идей... Предлагаю 4-жды уклонистов - на фронт. Пусть начинают с трехлинейки.
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22.09.2024 08:44 Відповісти
Потужний міністр оборони який ніхрена не розуміється у військовій справі потужно фантазує і потужно вішає лапшу нам на вуха.
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22.09.2024 08:59 Відповісти
Він представник від киримли (внутрішня політика, наче) і ефективний менеджер.
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22.09.2024 10:32 Відповісти
Потужно від найпотужніших зажопників!!!
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22.09.2024 09:05 Відповісти
"Розробили" те, що потужно та незламно закрили п'ять років тому? Паразити
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22.09.2024 09:15 Відповісти
Все "потужно", як у ішака. Яке їхало - таке здибало.
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22.09.2024 09:47 Відповісти
Дайте нам гроші і ми любе!
Що не кажіть, а Україна як країна, як організм, не працює.
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22.09.2024 09:49 Відповісти
Міністерство оборони України розробило потужну ракетну програму.

"Ай да славый я ..."
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22.09.2024 10:34 Відповісти
 
 