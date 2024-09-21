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Умєров про виробництво дронів: Ми не дамо Росії нас обійти

Рустем Умєров

Україна на 2025 рік планує виробництво кількох мільйонів дронів. Щоб не дати Російської Федерації лідирувати в цьому компоненті.

Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вже цього року було закуплено понад мільйон дронів, а власні можливості виробництва оцінюються у декілька мільйонів.

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"Ми зі свого боку не говорили, скільки дронів можемо виробити. Але це кілька мільйонів... з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі гроші ми знаходимо у партнерів... На наступний рік ми не дамо ворогу нас обійти, тому ми будемо вже в декілька разів більше виробляти", - сказав Умєров.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що минулого року окупаційним військам нібито передали понад 140 тисяч безпілотних апаратів різних типів виробництва РФ. За його словами, цього року планується наростити випуск нібито вдесятеро.

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Топ коментарі
+8
Потужні незламні заяви.
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21.09.2024 23:04
+7
А что на це скаже товариш Козир ?
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21.09.2024 23:07
+7
Вже кілька мільйонів обіцяють.
А з мільйоном дронів як справи ?
Щось не видно їх, з 16.08. по 16.09 в усю українську армію надійшло 50 mavic 3T.
Не 50 тисяч, а просто 50.
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21.09.2024 23:16
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Потужні незламні заяви.
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21.09.2024 23:04 Відповісти
Сцукі ідіть на х#р з вашими потугами,задовбали НЕНЬКУ. МАНКУКРТИ !!!
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21.09.2024 23:23 Відповісти
Сумщина обоблена шахМедами,потужні заяви будуть 23.15 наявна година число сьогодні. Мрази Зелені! Де потуги!!!!!!!
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21.09.2024 23:28 Відповісти
Товарісщ, ти що так розпалірувався ?
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22.09.2024 00:14 Відповісти
А що це бородатий моджахед? Який міністр? Якої держави?
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21.09.2024 23:04 Відповісти
будете звільняти військових Генштабами і особисто за більш високі за клована рейтінги? - дасте.
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21.09.2024 23:07 Відповісти
А что на це скаже товариш Козир ?
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21.09.2024 23:07 Відповісти
набор відкруток і паяльник - сам будеше паяти.
за думати шо і куда мова навіть не іде....
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21.09.2024 23:10 Відповісти
Мда..це він у найвеличнішого навчився...потужна чергова заява...
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21.09.2024 23:10 Відповісти
Догнать и перегнать! Победитель зе-соревнований?
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21.09.2024 23:12 Відповісти
"Ми не дамо Росії нас обійти" - звучить красиво, якщо не повторювати помилки китайців.

У 1958 році в Китаї розпочалася кампанія під назвою "Великий стрибок вперед", ініційована Мао Цзедуном.
Однією з ключових цілей цієї кампанії було збільшення виробництва сталі. Для цього в кожному селі були створені невеликі доменні печі, де місцеві жителі виплавляли залізо з доступних матеріалів.
Ця ініціатива мала на меті швидко індустріалізувати країну, але, на жаль, призвела до значних економічних і соціальних проблем.
Якість сталі, виробленої в таких умовах, була низькою, а ресурси, витрачені на цю кампанію, відволікали від сільського господарства, що спричинило голод.
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21.09.2024 23:15 Відповісти
Вже кілька мільйонів обіцяють.
А з мільйоном дронів як справи ?
Щось не видно їх, з 16.08. по 16.09 в усю українську армію надійшло 50 mavic 3T.
Не 50 тисяч, а просто 50.
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21.09.2024 23:16 Відповісти
ще Кучма казав. Обіцянки -ціцянки. (с)
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21.09.2024 23:27 Відповісти
З точки зору промислових можливостей це неможливо. Надія тільки на допомогу союзників і відсутність такої допомоги ворогові.
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21.09.2024 23:19 Відповісти
Ще мульйона дерев не посадили ,а вже на мульйон дронів замахнулися
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21.09.2024 23:22 Відповісти
Такі речі є секретні і робиться все тихо як в Ізраїлі а не звиздогонить цей напівжи2-напівтюрка на весь світ.
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21.09.2024 23:32 Відповісти
Так вже давно обійшла. Більше року назад. Там злодій на злодії, але економіку Кацапії перевели на війну, і все масово штампують. То яка країна хоче перемогти?
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21.09.2024 23:33 Відповісти
Заспокоїв,а наді мної пролетів ворожий шахед! Попереджають,ще три на підльоті!
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21.09.2024 23:35 Відповісти
Не треба було допускати,щоб не обійшли.
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21.09.2024 23:52 Відповісти
- Доктор, у меня проблемы.
- Рассказывайте.
- Ну вот сосед говорит что может свою жену аж два часа. Путин говорит что будет миллион дронов в год.
- Так в чем проблемы? И вы так говорите.
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22.09.2024 02:32 Відповісти
На фоні цього піз.......жу міністра оборони поставка в серпні місяці 50 штук мавіків від зеленского та йього пі....ів на все ЗСУ, а це по цілих пів мавіка на бригаду, хочеться всіх кровавих гнид послати нах.
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22.09.2024 03:49 Відповісти
****..ти він мастак
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22.09.2024 08:50 Відповісти
А Резников-то был еще ничего так.
Ну яйца там, пятое-десятое, но...
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22.09.2024 09:00 Відповісти
хто ви?
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22.09.2024 09:00 Відповісти
Він мабуть не здогадується, що більшість дронів на фронті - то за рахунок зборів, донатів, благодійників (і воно якісне),волонтерів...
А то що надає держава, то чомусь ну дууууже коштовне і дуууууже неякісне.
Не соромся падло, подякуй за якісні дрони Пороху та іншим благодійникам
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22.09.2024 11:02 Відповісти
Свистливий міністр свистливого президента.
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22.09.2024 14:44 Відповісти
На випередки граєтесь в уряді?
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22.09.2024 15:24 Відповісти
До фінішу яким прибіг?
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22.09.2024 15:26 Відповісти
 
 