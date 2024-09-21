Умєров про виробництво дронів: Ми не дамо Росії нас обійти
Україна на 2025 рік планує виробництво кількох мільйонів дронів. Щоб не дати Російської Федерації лідирувати в цьому компоненті.
Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, вже цього року було закуплено понад мільйон дронів, а власні можливості виробництва оцінюються у декілька мільйонів.
"Ми зі свого боку не говорили, скільки дронів можемо виробити. Але це кілька мільйонів... з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі гроші ми знаходимо у партнерів... На наступний рік ми не дамо ворогу нас обійти, тому ми будемо вже в декілька разів більше виробляти", - сказав Умєров.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що минулого року окупаційним військам нібито передали понад 140 тисяч безпілотних апаратів різних типів виробництва РФ. За його словами, цього року планується наростити випуск нібито вдесятеро.
Будь ласка, зачекайте...
за думати шо і куда мова навіть не іде....
У 1958 році в Китаї розпочалася кампанія під назвою "Великий стрибок вперед", ініційована Мао Цзедуном.
Однією з ключових цілей цієї кампанії було збільшення виробництва сталі. Для цього в кожному селі були створені невеликі доменні печі, де місцеві жителі виплавляли залізо з доступних матеріалів.
Ця ініціатива мала на меті швидко індустріалізувати країну, але, на жаль, призвела до значних економічних і соціальних проблем.
Якість сталі, виробленої в таких умовах, була низькою, а ресурси, витрачені на цю кампанію, відволікали від сільського господарства, що спричинило голод.
А з мільйоном дронів як справи ?
Щось не видно їх, з 16.08. по 16.09 в усю українську армію надійшло 50 mavic 3T.
Не 50 тисяч, а просто 50.
- Рассказывайте.
- Ну вот
сосед говорит что может свою жену аж два часа.Путин говорит что будет миллион дронов в год.
- Так в чем проблемы? И вы так говорите.
Ну яйца там, пятое-десятое, но...
А то що надає держава, то чомусь ну дууууже коштовне і дуууууже неякісне.
Не соромся падло, подякуй за якісні дрони Пороху та іншим благодійникам