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дроны (3563) Умеров Рустем (393)

Умеров о производстве дронов: Мы не дадим России нас обойти

Рустем Умєров

Украина на 2025 год планирует производство нескольких миллионов дронов. Чтобы не дать Российской Федерации лидировать в этом компоненте.

Об этом сказал министр обороны Рустем Умеров в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, уже в этом году было закуплено более миллиона дронов, а собственные возможности производства оцениваются в несколько миллионов.

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"Мы со своей стороны не говорили, сколько дронов можем произвести. Но это несколько миллионов... из которых госбюджет некоторые вещи оплачивает, некоторые деньги мы находим у партнеров... На следующий год мы не дадим врагу нас обойти, поэтому мы будем уже в несколько раз больше производить", - сказал Умеров.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что в прошлом году оккупационным войскам якобы передали более 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов производства РФ. По его словам, в этом году планируется нарастить выпуск якобы в десять раз.
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Топ комментарии
+8
Потужні незламні заяви.
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21.09.2024 23:04
+7
А что на це скаже товариш Козир ?
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21.09.2024 23:07
+7
Вже кілька мільйонів обіцяють.
А з мільйоном дронів як справи ?
Щось не видно їх, з 16.08. по 16.09 в усю українську армію надійшло 50 mavic 3T.
Не 50 тисяч, а просто 50.
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21.09.2024 23:16
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Потужні незламні заяви.
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21.09.2024 23:04 Ответить
Сцукі ідіть на х#р з вашими потугами,задовбали НЕНЬКУ. МАНКУКРТИ !!!
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21.09.2024 23:23 Ответить
Сумщина обоблена шахМедами,потужні заяви будуть 23.15 наявна година число сьогодні. Мрази Зелені! Де потуги!!!!!!!
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21.09.2024 23:28 Ответить
Товарісщ, ти що так розпалірувався ?
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22.09.2024 00:14 Ответить
А що це бородатий моджахед? Який міністр? Якої держави?
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21.09.2024 23:04 Ответить
будете звільняти військових Генштабами і особисто за більш високі за клована рейтінги? - дасте.
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21.09.2024 23:07 Ответить
А что на це скаже товариш Козир ?
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21.09.2024 23:07 Ответить
набор відкруток і паяльник - сам будеше паяти.
за думати шо і куда мова навіть не іде....
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21.09.2024 23:10 Ответить
Мда..це він у найвеличнішого навчився...потужна чергова заява...
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21.09.2024 23:10 Ответить
Догнать и перегнать! Победитель зе-соревнований?
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21.09.2024 23:12 Ответить
"Ми не дамо Росії нас обійти" - звучить красиво, якщо не повторювати помилки китайців.

У 1958 році в Китаї розпочалася кампанія під назвою "Великий стрибок вперед", ініційована Мао Цзедуном.
Однією з ключових цілей цієї кампанії було збільшення виробництва сталі. Для цього в кожному селі були створені невеликі доменні печі, де місцеві жителі виплавляли залізо з доступних матеріалів.
Ця ініціатива мала на меті швидко індустріалізувати країну, але, на жаль, призвела до значних економічних і соціальних проблем.
Якість сталі, виробленої в таких умовах, була низькою, а ресурси, витрачені на цю кампанію, відволікали від сільського господарства, що спричинило голод.
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21.09.2024 23:15 Ответить
Вже кілька мільйонів обіцяють.
А з мільйоном дронів як справи ?
Щось не видно їх, з 16.08. по 16.09 в усю українську армію надійшло 50 mavic 3T.
Не 50 тисяч, а просто 50.
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21.09.2024 23:16 Ответить
ще Кучма казав. Обіцянки -ціцянки. (с)
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21.09.2024 23:27 Ответить
З точки зору промислових можливостей це неможливо. Надія тільки на допомогу союзників і відсутність такої допомоги ворогові.
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21.09.2024 23:19 Ответить
Ще мульйона дерев не посадили ,а вже на мульйон дронів замахнулися
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21.09.2024 23:22 Ответить
Такі речі є секретні і робиться все тихо як в Ізраїлі а не звиздогонить цей напівжи2-напівтюрка на весь світ.
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21.09.2024 23:32 Ответить
Так вже давно обійшла. Більше року назад. Там злодій на злодії, але економіку Кацапії перевели на війну, і все масово штампують. То яка країна хоче перемогти?
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21.09.2024 23:33 Ответить
Заспокоїв,а наді мної пролетів ворожий шахед! Попереджають,ще три на підльоті!
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21.09.2024 23:35 Ответить
Не треба було допускати,щоб не обійшли.
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21.09.2024 23:52 Ответить
- Доктор, у меня проблемы.
- Рассказывайте.
- Ну вот сосед говорит что может свою жену аж два часа. Путин говорит что будет миллион дронов в год.
- Так в чем проблемы? И вы так говорите.
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22.09.2024 02:32 Ответить
На фоні цього піз.......жу міністра оборони поставка в серпні місяці 50 штук мавіків від зеленского та йього пі....ів на все ЗСУ, а це по цілих пів мавіка на бригаду, хочеться всіх кровавих гнид послати нах.
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22.09.2024 03:49 Ответить
****..ти він мастак
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22.09.2024 08:50 Ответить
А Резников-то был еще ничего так.
Ну яйца там, пятое-десятое, но...
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22.09.2024 09:00 Ответить
хто ви?
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22.09.2024 09:00 Ответить
Він мабуть не здогадується, що більшість дронів на фронті - то за рахунок зборів, донатів, благодійників (і воно якісне),волонтерів...
А то що надає держава, то чомусь ну дууууже коштовне і дуууууже неякісне.
Не соромся падло, подякуй за якісні дрони Пороху та іншим благодійникам
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22.09.2024 11:02 Ответить
Свистливий міністр свистливого президента.
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22.09.2024 14:44 Ответить
На випередки граєтесь в уряді?
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22.09.2024 15:24 Ответить
До фінішу яким прибіг?
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22.09.2024 15:26 Ответить
 
 