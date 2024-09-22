Умеров о производстве дронов: Мы не дадим России нас обойти
Украина на 2025 год планирует производство нескольких миллионов дронов. Чтобы не дать Российской Федерации лидировать в этом компоненте.
Об этом сказал министр обороны Рустем Умеров в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, уже в этом году было закуплено более миллиона дронов, а собственные возможности производства оцениваются в несколько миллионов.
"Мы со своей стороны не говорили, сколько дронов можем произвести. Но это несколько миллионов... из которых госбюджет некоторые вещи оплачивает, некоторые деньги мы находим у партнеров... На следующий год мы не дадим врагу нас обойти, поэтому мы будем уже в несколько раз больше производить", - сказал Умеров.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что в прошлом году оккупационным войскам якобы передали более 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов производства РФ. По его словам, в этом году планируется нарастить выпуск якобы в десять раз.
Пожалуйста, подождите...
за думати шо і куда мова навіть не іде....
У 1958 році в Китаї розпочалася кампанія під назвою "Великий стрибок вперед", ініційована Мао Цзедуном.
Однією з ключових цілей цієї кампанії було збільшення виробництва сталі. Для цього в кожному селі були створені невеликі доменні печі, де місцеві жителі виплавляли залізо з доступних матеріалів.
Ця ініціатива мала на меті швидко індустріалізувати країну, але, на жаль, призвела до значних економічних і соціальних проблем.
Якість сталі, виробленої в таких умовах, була низькою, а ресурси, витрачені на цю кампанію, відволікали від сільського господарства, що спричинило голод.
А з мільйоном дронів як справи ?
Щось не видно їх, з 16.08. по 16.09 в усю українську армію надійшло 50 mavic 3T.
Не 50 тисяч, а просто 50.
- Рассказывайте.
- Ну вот
сосед говорит что может свою жену аж два часа.Путин говорит что будет миллион дронов в год.
- Так в чем проблемы? И вы так говорите.
Ну яйца там, пятое-десятое, но...
А то що надає держава, то чомусь ну дууууже коштовне і дуууууже неякісне.
Не соромся падло, подякуй за якісні дрони Пороху та іншим благодійникам