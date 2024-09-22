Умеров о производстве дронов: Мы не дадим России нас обойти

Украина на 2025 год планирует производство нескольких миллионов дронов. Чтобы не дать Российской Федерации лидировать в этом компоненте.

Об этом сказал министр обороны Рустем Умеров в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, уже в этом году было закуплено более миллиона дронов, а собственные возможности производства оцениваются в несколько миллионов.

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"Мы со своей стороны не говорили, сколько дронов можем произвести. Но это несколько миллионов... из которых госбюджет некоторые вещи оплачивает, некоторые деньги мы находим у партнеров... На следующий год мы не дадим врагу нас обойти, поэтому мы будем уже в несколько раз больше производить", - сказал Умеров.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что в прошлом году оккупационным войскам якобы передали более 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов производства РФ. По его словам, в этом году планируется нарастить выпуск якобы в десять раз.