FPV-дрон сбивает российский беспилотник "Zala" в районе Клещиевки. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из 93-й ОМБр "Холодный Яр" сбил в воздухе вражеский беспилотник "Zala" в районе Клещиевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки на вражескую цель опубликован в соцсетях.
"93-я лишила врага "глаз" возле Бахмута, сбив FPV-дроном российский беспилотник "Zala" в районе Клещиевки", - говорится в комментарии к записи.
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Ги...
шкода що камікадзе , наступним кроком навчитись би пропелер залі обламувати
тож чекаємо