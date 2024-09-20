FPV-дрон сбивает российский беспилотник "Zala" в районе Клещиевки. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 93-й ОМБр "Холодный Яр" сбил в воздухе вражеский беспилотник "Zala" в районе Клещиевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки на вражескую цель опубликован в соцсетях.

"93-я лишила врага "глаз" возле Бахмута, сбив FPV-дроном российский беспилотник "Zala" в районе Клещиевки", - говорится в комментарии к записи.

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