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FPV-дрон сбивает российский беспилотник "Zala" в районе Клещиевки. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 93-й ОМБр "Холодный Яр" сбил в воздухе вражеский беспилотник "Zala" в районе Клещиевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки на вражескую цель опубликован в соцсетях.

"93-я лишила врага "глаз" возле Бахмута, сбив FPV-дроном российский беспилотник "Zala" в районе Клещиевки", - говорится в комментарии к записи.

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уничтожение (7001) Донецкая область (9734) дроны (3969)


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Теперка не "Zala", а "******"!
Ги...
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20.09.2024 16:53 Ответить
Дрони уже "бочки" крутять...
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20.09.2024 16:54 Ответить
цікаве співвідношення ціни їх зала / фпв . сподівась більше 1.
шкода що камікадзе , наступним кроком навчитись би пропелер залі обламувати
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20.09.2024 17:02 Ответить
ну а як ти сам думаєш? камікадзе зі кілька сот баксів і крило за кілька десятків тисяч.
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20.09.2024 17:04 Ответить
вартість "зали" не менша за вартість "орлана", бо системи управління такі ж самі, і якість оптичної станції теж, тобто близько ста тисяч доларів. Вартість такого мисливця близько півтори тисячі доларів.
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20.09.2024 17:34 Ответить
дрони теоретично можуть збивати крилаті ракети ! московських підарів вже вбили тисяч 90 , навіть ***** може вполювати дрон з ші і це булоб кінцем ери нквс і вʼязниці народів та початок нового розвитку людства.
тож чекаємо
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20.09.2024 17:05 Ответить
Хай квітне небесний русоріз!
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20.09.2024 17:48 Ответить
 
 