FPV-дрон збиває російський безпілотник "Zala" в районі Кліщіївки. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 93-ї ОМБр "Холодний Яр" збив у повітрі ворожий безпілотник "Zala" в районі Кліщіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент атаки на ворожу ціль опублікований у соцмережах.

"93-я позбавила ворога "очей" біля Бахмута, збивши FPV-дроном російський безпілотник "Zala" в районі Кліщіївки", - йдеться у коментарі до запису.

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