FPV-дрон збиває російський безпілотник "Zala" в районі Кліщіївки. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 93-ї ОМБр "Холодний Яр" збив у повітрі ворожий безпілотник "Zala" в районі Кліщіївки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент атаки на ворожу ціль опублікований у соцмережах.
"93-я позбавила ворога "очей" біля Бахмута, збивши FPV-дроном російський безпілотник "Zala" в районі Кліщіївки", - йдеться у коментарі до запису.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ги...
шкода що камікадзе , наступним кроком навчитись би пропелер залі обламувати
тож чекаємо