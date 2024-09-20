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FPV-дрон збиває російський безпілотник "Zala" в районі Кліщіївки. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 93-ї ОМБр "Холодний Яр" збив у повітрі ворожий безпілотник "Zala" в районі Кліщіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент атаки на ворожу ціль опублікований у соцмережах.

"93-я позбавила ворога "очей" біля Бахмута, збивши FPV-дроном російський безпілотник "Zala" в районі Кліщіївки", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 117 ОМБр збили у небі російський розвідувальний безпілотник SuperCam. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7313) Донецька область (8546) дрони (4751)


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Теперка не "Zala", а "******"!
Ги...
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20.09.2024 16:53 Відповісти
Дрони уже "бочки" крутять...
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20.09.2024 16:54 Відповісти
цікаве співвідношення ціни їх зала / фпв . сподівась більше 1.
шкода що камікадзе , наступним кроком навчитись би пропелер залі обламувати
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20.09.2024 17:02 Відповісти
ну а як ти сам думаєш? камікадзе зі кілька сот баксів і крило за кілька десятків тисяч.
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20.09.2024 17:04 Відповісти
вартість "зали" не менша за вартість "орлана", бо системи управління такі ж самі, і якість оптичної станції теж, тобто близько ста тисяч доларів. Вартість такого мисливця близько півтори тисячі доларів.
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20.09.2024 17:34 Відповісти
дрони теоретично можуть збивати крилаті ракети ! московських підарів вже вбили тисяч 90 , навіть ***** може вполювати дрон з ші і це булоб кінцем ери нквс і вʼязниці народів та початок нового розвитку людства.
тож чекаємо
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20.09.2024 17:05 Відповісти
Хай квітне небесний русоріз!
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20.09.2024 17:48 Відповісти
 
 