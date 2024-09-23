Показники мобілізації за рік збільшились втричі. Наступний крок – реформа ТЦК, - Умєров
За останній рік мобілізаційні показники в Україні зросли втричі.
Про це розповів очільник Міністерства оборони Рустем Умєров у колонці для Forbes Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових", - сказав Умєров.
За словами очільника Міноборони, наступним кроком стане стане реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Наразі відомство вже працює над цим.
Окрім цього, міністр розповів, що зараз відбувається цифровізації армії. Зокрема, Умєров згадав застосунки "Армія+" та "Резерв+".
"У майбутньому чекаємо запуск "Ветеран+", - анонсував очільник Міноборони.
Як розповів міністр, застосунок "Резерв+" вже використовують близько 3,5 млн українців, які отримали електронний військово-обліковий документ.
"Електронними послугами "Армія+" вже користуються 230 000 військових, від подання рапортів усіх видів до цифровізації даних по здоровʼю. Близько 20% з них офіцери, 15% - сержантський склад. Ця цифра зростає щодня", - додав Умєров.
Нагадаємо, що 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.
Будь ласка, зачекайте...
Невже продовжуватиме працювати на Єрмака?
Ночами машини військових прокацапські клоуни палять, але вночі ТЦК відпочиває і гроші перераховує. Та й узагалі, стрьомнувато ночами у нас, краще не висовуватися
З іншого боку. Ну не 8 тис., а 12. Це що принципово, порівнянно з 100 тис. ??
знову поміняють назву?
а, система таж сама і пики ті ж самі.
умеров усвідомлює, що після перемоги, багато кому з тцк прийдеться бігти не озираючись. тому і крадуть, що б було куди бігти, що б не знайшли.
Щоб на весь екран пика Воєнного Вошьдя, з скролінгом та масштабуванням! Та квадро-якість гундосого шуму!
Але от так щоб саме мобілізували - не бачив ще такого.
Чесно кажучи я не памятаю такої кількості смертей за весь час війни .
На мою думку - ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ ЗЛОЧИННОЇ шапітолізації людей - коли після місяця - півтора імітації підготовки людей кидають на нуль .
Після війни ,коли буде розкрито рівень реальних втрат - тільки пожиттєві строки ув'язненнення для всієї зеленої адміністрації зможе ,хоч якось компенсувати ці злочини проти власного народу ....
беги к фёдорову, создавайте додаток Є-Інвалід+, Є-Ампутант+, Є-Труп+, Є-Цвинтар+
Если его волнует только количество пойманных на бумаге - то в принципе крах фронта теперь объясним.
Иногда складывается впечатление, что Украине просто "пороблено".
Що краще - вратявати державу за 1-2 млрд доларів, чи зберегти ці гроші в ЗВР, щоб потім як завжди банкіри з ними потікали в Лондони.
2) чому 100 тис, коли армія в нас мільйон?
Я думаю багато хто б врятував армію і за 100 млрд доларів, но фокус в тому що за місяць війна не скінчиться. тому отой 1-2млрд множте на кількість місяців.
Математік блін...
Сколько еще украинцев должно погибнуть, чтобы вы поняли - ну не стоит цель в перемоге. Ни у нашей власти, ни у запада, ни у рф.
Хотели бы чтобы мы победили - дали бы столько эффективного оружия, сколько нужно, а не по каплям.
Хотели бы чтобы мы победили - к данному оружию призвали просто ВСЁ мужское население, включая забронированных элитариев.
Хотела бы РФ победить - с самого начала положила бы энергетику, газ, мобильную связь, пути подвоза оружия \ ГСМ. Или вы считаете до сих пор, что РФ такая тупая, что в построение на учебке попасть ракетой может, а вот по мосту или подстанции ну никак?
В конце концов, хотели бы чтобы мы победили - не воровали бы как ни в себя.
Понимаете какая аксиома №1 - если во время войны, власть пострадавшей стороны воюет - все, это не война! Это что угодно - геноцид, денацификация, договорняк, мальтузианство, боевые действия - но только не война.
Аксиома №2 - если у власти есть недвижимость и счета за рубежом - это не украинская власть.
Поэтому как ни странно, но в сложившейся ситуации виноваты сами украинцы, и дело не только в выборе-2019. Если бы тогда, в феврале 2022 года, добровольцы которых уже нет с нами, подумали головой, что: "а че это, в фабрики поприлетало, в радары поприлетало, в аэродромы поприлетало, в части поприлетало, а вот в ОП, ВР, правительственный квартал, СБУ - нет?" и посидели бы дома - возможно простимулировали бы безоружную власть либо к переговорам, либо к толковой обороне.
А так, если украинчики с вилами сами с радостью бегут умирать, почему бы на этом и не поднять бабосиков?
Хлопці не всі загинуть, ми кантужені і повернемось......................
Ви собі уявляєте маленький районний центр в Україні, де всі всіх знають і про всіх всьо знають?!
Той хто вбивав на війні і падає планка себе може і некотролювати.
Так що ТЦКунський бєзпрєдєл ще вилізе ТЦКунам боком, я впевнений.
Його по законодавству немали права призвати......................... Лишилась мама інвалід сама і тато старенький.................. Єдиний син у сім"ї........................
ТЦКашні суки навіть нерозглядали подані ним документи, закрили в ТЦК і насильно ( з мордобоєм ) відвези на полігон, а потім на передок за два тижні, де ніфіга не вчили на передок, загинув на першому виході.
Я нездивуюсь якщо в тому районному центрі щось станеться з ТЦКашніми мразями, які на новеньких Крузаках роз"їжджають по селах і виловлюють простих селян. Бумеранг він непередбачуваний.
А взагалі - реформуй не реформуй, все одно получиш...
Проблема ж не в ТЦК. Проблема в совку, в дибілізмі, в корупції і кумовстві, в тому що "свої" в штабах ******* страдають тільки ускладнюючи іншим військовим життя, в тому що спеців гонять на мясо, відсутність демобілізації, і т.д. і т.п. МОТИВАЦІЇ нема, і реформа ТЦК це як переставляння ліжок в борделі.
Правда так воюючи ми закінчимось раніше за росіян. Пєрєдавікі труда, трясця їм.
Andew Moony ваша пісенька тю-тю. Чи ще ні ?
чи так собі , пішов за Кохавинкою ?
Я то думаю де воНо знову пропало.
Ви знаєте, що таке спати в холодному чи спекотному бліндажі з мертвими своїми побратимами поряд ?! Ви збирали відірвані пальці, ноги в чорний пакет ?!
І тут такі тилові ТЦКашні мразі в мирному селі на Крузаку, з єхидною посмішкою....................
Поки Ви не навчетесь допомогати один одному, протидіяти свавіллю влади та порушення Ваших прав - Ви приречені...