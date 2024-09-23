Показники мобілізації за рік збільшились втричі. Наступний крок – реформа ТЦК, - Умєров

За останній рік мобілізаційні показники в Україні зросли втричі.

Про це розповів очільник Міністерства оборони Рустем Умєров у колонці для Forbes Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових", - сказав Умєров.

За словами очільника Міноборони, наступним кроком стане стане реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Наразі відомство вже працює над цим.

Окрім цього, міністр розповів, що зараз відбувається цифровізації армії. Зокрема, Умєров згадав застосунки "Армія+" та "Резерв+".

"У майбутньому чекаємо запуск "Ветеран+", - анонсував очільник Міноборони.

Як розповів міністр, застосунок "Резерв+" вже використовують близько 3,5 млн українців, які отримали електронний військово-обліковий документ.

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"Електронними послугами "Армія+" вже користуються 230 000 військових, від подання рапортів усіх видів до цифровізації даних по здоровʼю. Близько 20% з них офіцери, 15% - сержантський склад. Ця цифра зростає щодня", - додав Умєров.

Нагадаємо, що 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.

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