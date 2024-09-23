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Міноборони (7025) мобілізація (2882) Умєров Рустем (473) ТЦК та СП (436)

Показники мобілізації за рік збільшились втричі. Наступний крок – реформа ТЦК, - Умєров

Умєров про темпи мобілізації

За останній рік мобілізаційні показники в Україні зросли втричі.

Про це розповів очільник Міністерства оборони Рустем Умєров у колонці для Forbes Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових", - сказав Умєров.

За словами очільника Міноборони, наступним кроком стане стане реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Наразі відомство вже працює над цим.

Окрім цього, міністр розповів, що зараз відбувається цифровізації армії. Зокрема, Умєров згадав застосунки  "Армія+" та "Резерв+". 

"У майбутньому чекаємо запуск "Ветеран+", - анонсував очільник Міноборони.

Як розповів міністр, застосунок "Резерв+" вже використовують близько 3,5 млн українців, які отримали електронний військово-обліковий документ.

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"Електронними послугами "Армія+" вже користуються 230 000 військових, від подання рапортів усіх видів до цифровізації даних по здоровʼю. Близько 20% з них офіцери, 15% - сержантський склад. Ця цифра зростає щодня", - додав Умєров.

Нагадаємо, що 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.

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Топ коментарі
+30
реформа буде полягати в тому, щоб скинути кінці в воду
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23.09.2024 17:43
+28
А далі у Леся пряма цитата про Умерова - «Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить.»
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23.09.2024 17:53
+25
..престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****... ну і там далі по тексту.
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23.09.2024 17:43
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І рука підніметься? "На святе"...?
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23.09.2024 17:42 Відповісти
нарешті задав що сім"я у США й дітки вже громадяни - ЧИ СПЕЦСЛУЖБИ США нагадали?
Невже продовжуватиме працювати на Єрмака?
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23.09.2024 18:13 Відповісти
Не може цього бути ? А як же свята Батьківщина - Крим ??!
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24.09.2024 00:48 Відповісти
реформа буде полягати в тому, щоб скинути кінці в воду
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23.09.2024 17:43 Відповісти
Мобілізували сина знайомої. Через 2 тижні після мобілізації вже на фронті. В армії не служив.
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23.09.2024 18:22 Відповісти
..престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****... ну і там далі по тексту.
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23.09.2024 17:43 Відповісти
А далі у Леся пряма цитата про Умерова - «Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить.»
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23.09.2024 17:53 Відповісти
М'якою ходою підараса входить Клавдій, хтивий дядько принца (с)
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23.09.2024 23:23 Відповісти
То призиваємо умєрова.
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23.09.2024 17:44 Відповісти
Ждем приложения "Ухилянт Монако +"
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23.09.2024 17:45 Відповісти
Умеров, лучше бы ты привёл статистику по форсированию Тисы (до её середины).
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23.09.2024 17:50 Відповісти
Так поки "до середини " це ще не Ухилянт! А коли вже там - то можно ставити палочку у статистику
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23.09.2024 18:03 Відповісти
То зрозуміло тут мінімум чисельністю 2-3 бригади здорових кабанів щодня в тилу з ранку до ночі на бусиках тих, хто зазівався, крадуть.
Ночами машини військових прокацапські клоуни палять, але вночі ТЦК відпочиває і гроші перераховує. Та й узагалі, стрьомнувато ночами у нас, краще не висовуватися
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23.09.2024 17:50 Відповісти
2-3 бригади? 20-30 ближче до правди.
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23.09.2024 18:04 Відповісти
200-300 бригад. Не будьте скромними. Гуляти так гуляти
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23.09.2024 19:31 Відповісти
100 тисяч тцкашників, - це 25 бригад. В бригаді в середньому 4 тисячі особового складу.
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23.09.2024 19:34 Відповісти
їх всього 6-8 тис.
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24.09.2024 00:50 Відповісти
Що? В маленьких районних тцк налічується по 40-50 чоловік.
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24.09.2024 02:30 Відповісти
Поняття не маю. Десь була загальна цифра. Щодо питання - 20-30 у меншому, 70-80- у більшому.
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24.09.2024 19:25 Відповісти
Тільки в ротах охорони при ТЦК служать не менше 5 тисяч військових.
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24.09.2024 03:03 Відповісти
за що купив, за те і продаю ... Мабуть у Вас більше інфи.

З іншого боку. Ну не 8 тис., а 12. Це що принципово, порівнянно з 100 тис. ??
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24.09.2024 19:27 Відповісти
реформа тцк?
знову поміняють назву?
а, система таж сама і пики ті ж самі.
умеров усвідомлює, що після перемоги, багато кому з тцк прийдеться бігти не озираючись. тому і крадуть, що б було куди бігти, що б не знайшли.
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23.09.2024 17:51 Відповісти
Люди не хочуть воювати вічно. Крапка
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23.09.2024 17:59 Відповісти
Вода мокра.
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23.09.2024 19:33 Відповісти
Можна закінчити. Легко ... Ви ж це і сам знаєш.
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24.09.2024 00:51 Відповісти
Знаю. Але ми тут філосовствуємо
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24.09.2024 02:20 Відповісти
Дайте застосунок Потужність+ !!!
Щоб на весь екран пика Воєнного Вошьдя, з скролінгом та масштабуванням! Та квадро-якість гундосого шуму!
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23.09.2024 18:01 Відповісти
Бидло керує країною
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23.09.2024 18:01 Відповісти
Іноді бидло керує клавіатурою.
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23.09.2024 19:34 Відповісти
лижучи анус зе
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23.09.2024 19:37 Відповісти
То не керуй, а на війну звиздуй, бовдуре
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24.09.2024 03:38 Відповісти
Я сам воював. Був в оточенні. В повному. Це трохи стрьомно. І да - у мене була граната. Що б підірвати себе. Не хотів повертатися інвалідом без кінцівок і не хотів потрапляти в російський полон. Бо російський полон гірше смерті..
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23.09.2024 18:02 Відповісти
Реформа тцк??? Та їх половину треба пересадити, а інших на передову-здорові бугаї і зброєю користуватися навчені!
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23.09.2024 18:02 Відповісти
Підтримую! Та хоча б "в мирному тилу" на роботи в мобільних групах + ментів частину, де небагато роботи залишилось ( депопуляція однак-с) + бусикі поміняти на пікапи для ППО/мобілгруп.
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23.09.2024 18:06 Відповісти
Гончаренко: Зупинився призов обмежено придатних з 18 до 25 років. Чоловіки віком від 50 до 60 можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням:

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23.09.2024 18:04 Відповісти
Тцкунам на всі оті директиви начхати-у них є план, і по грошах теж.
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23.09.2024 18:21 Відповісти
Хм, якась куйня. Я ще не зустрічав насильно мобілізованого молодше 25. Довбровольців - повно. Тих кого наїбали - також. (срочнікам не платили грошей і не відпускали додому, "мотивувавши" цим багатьох попідписувати контракт, і коли в нас срочніків майже не залишилось зробили барський жест - самих стійких (або багатих - кому гроші не потрібні) срочників відпустили додому).
Але от так щоб саме мобілізували - не бачив ще такого.
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23.09.2024 19:46 Відповісти
Призовний вік спустили до 25 р. Тому ця інфа якась непевна.
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24.09.2024 00:53 Відповісти
З 9 по 23 вересня на основі відкритих даних - і інтернет виданні про загибель військових ЗСУ з 09 по 22 вересня в м. Рівному і Рівненській області було повідомлено про смерть біля 45 військослужбовців .
Чесно кажучи я не памятаю такої кількості смертей за весь час війни .

На мою думку - ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ ЗЛОЧИННОЇ шапітолізації людей - коли після місяця - півтора імітації підготовки людей кидають на нуль .

Після війни ,коли буде розкрито рівень реальних втрат - тільки пожиттєві строки ув'язненнення для всієї зеленої адміністрації зможе ,хоч якось компенсувати ці злочини проти власного народу ....
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23.09.2024 18:21 Відповісти
** таких втрат , за такий короткий проміжок часу***
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23.09.2024 18:22 Відповісти
Зельоний продав Україну в Омані і далі виконує функції президента ,про які терміни мова???
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23.09.2024 18:24 Відповісти
А що будемо робити з адміністрацією яника? А що з Іудою Ющенко, котрий привів до влади в 10 році Янека? І звідти все пішло. Чому тільки зелених давайте всіх з часів Кучми. Можна з зелених починати, але потім всіх всіх до буцегарні. Так? Чи тільки вову і Єрмака?
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23.09.2024 19:39 Відповісти
Нічого не буде розкрито і ніхто не відповість. Різники ніколи не відповідають перед баранами. Якщо у вас є сумніви, поцікавтесь справою про розстріли на майдані. Війна це в своєму роді те ж саме тільки в велетенських маштабах. Для високих вельмож маючих інтереес в цих бійнях різниця між сотнею і мільйоном не суттєва.
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23.09.2024 19:46 Відповісти
цілком можливо . Тоді ця країна не буде мати право на існування . Якщо після стількох смертей та крові - народ буде і далі толерувати брехню - то він безнадійний ...
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23.09.2024 21:28 Відповісти
буде толерувати, бо брехня це ліфт, стартап якщо хочете. Надто довго країна була під впливом совітів, а згодом і під пропагандою псевдо цінностей. Наслідки будуть жахливі, можливо навіть тяжчими як після 2гої світової.
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24.09.2024 00:57 Відповісти
какое же они гнилые
беги к фёдорову, создавайте додаток Є-Інвалід+, Є-Ампутант+, Є-Труп+, Є-Цвинтар+
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23.09.2024 18:51 Відповісти
В принципе после ПОКАЗНИКIВ - дальше можно не читать, все ясно.

Если его волнует только количество пойманных на бумаге - то в принципе крах фронта теперь объясним.

Иногда складывается впечатление, что Украине просто "пороблено".
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23.09.2024 18:55 Відповісти
Ким "пороблено"?
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24.09.2024 06:07 Відповісти
Уже столько нагребли что на два года хватит. Толко толку загребать если часть в сзч а вторая в тылу сидит 🙄
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23.09.2024 18:58 Відповісти
Якщо б запровадили виплату в 400-800 тисяч грн як в Рашці, від бажаючих відбою не було б. Якщо в Рашці за такі гроші ажіотаж. Доречі якщо хтось скаже що немає таких грошей - я плюну в харю - бо 100 тисяч мобілізованих по 400 тисяч грн кожному, це лише 40 млрд грн, або 2.5% від ЗВР.

Що краще - вратявати державу за 1-2 млрд доларів, чи зберегти ці гроші в ЗВР, щоб потім як завжди банкіри з ними потікали в Лондони.
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23.09.2024 19:03 Відповісти
Дулю з маком ви врятуєте воюючи паритетну війну з більш ресурсним ворогом. "Поки тлустий стухне - худий здохне", якщо обидвоє голодуватимуть.
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23.09.2024 19:44 Відповісти
1) 400тис (40млрд) це в місяць чи рік?
2) чому 100 тис, коли армія в нас мільйон?
Я думаю багато хто б врятував армію і за 100 млрд доларів, но фокус в тому що за місяць війна не скінчиться. тому отой 1-2млрд множте на кількість місяців.
Математік блін...
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23.09.2024 19:53 Відповісти
400 тис разова виплата за мобілізацію - непогана моральна компенсація. Хоча мабуть з Польші видніше?
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24.09.2024 22:10 Відповісти
А нащо витрачатись якщо можна зловити і як скотину ********** і запакувати в бус?Це ж дешевше.
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23.09.2024 21:05 Відповісти
Не переживайте, народ сам реформу ТЦК та поліцаям зробить після перемоги.
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23.09.2024 19:04 Відповісти
Какой перемоги?
Сколько еще украинцев должно погибнуть, чтобы вы поняли - ну не стоит цель в перемоге. Ни у нашей власти, ни у запада, ни у рф.

Хотели бы чтобы мы победили - дали бы столько эффективного оружия, сколько нужно, а не по каплям.

Хотели бы чтобы мы победили - к данному оружию призвали просто ВСЁ мужское население, включая забронированных элитариев.

Хотела бы РФ победить - с самого начала положила бы энергетику, газ, мобильную связь, пути подвоза оружия \ ГСМ. Или вы считаете до сих пор, что РФ такая тупая, что в построение на учебке попасть ракетой может, а вот по мосту или подстанции ну никак?

В конце концов, хотели бы чтобы мы победили - не воровали бы как ни в себя.

Понимаете какая аксиома №1 - если во время войны, власть пострадавшей стороны воюет - все, это не война! Это что угодно - геноцид, денацификация, договорняк, мальтузианство, боевые действия - но только не война.

Аксиома №2 - если у власти есть недвижимость и счета за рубежом - это не украинская власть.

Поэтому как ни странно, но в сложившейся ситуации виноваты сами украинцы, и дело не только в выборе-2019. Если бы тогда, в феврале 2022 года, добровольцы которых уже нет с нами, подумали головой, что: "а че это, в фабрики поприлетало, в радары поприлетало, в аэродромы поприлетало, в части поприлетало, а вот в ОП, ВР, правительственный квартал, СБУ - нет?" и посидели бы дома - возможно простимулировали бы безоружную власть либо к переговорам, либо к толковой обороне.

А так, если украинчики с вилами сами с радостью бегут умирать, почему бы на этом и не поднять бабосиков?
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23.09.2024 20:11 Відповісти
А що у міністра по статистиці з контрактною армією? Може щось треба змінювати в ЗСУ так, щоб було більше не мобілізованих, а контрактників? Але ця задача не по силам цьому картелю. Цей міністр йде у напрямку бути гіршім за льоху золоте яйце. Ха ха ха.
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23.09.2024 19:06 Відповісти
А чмирям з ТЦК тепер самим треба ходити і озиратись.............
Хлопці не всі загинуть, ми кантужені і повернемось......................
Ви собі уявляєте маленький районний центр в Україні, де всі всіх знають і про всіх всьо знають?!
Той хто вбивав на війні і падає планка себе може і некотролювати.
Так що ТЦКунський бєзпрєдєл ще вилізе ТЦКунам боком, я впевнений.
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23.09.2024 19:21 Відповісти
Ой ***. Ніхєра не буде, заспокойтесь. Що заважає таким "контуженим" зробити це зараз, наприклад під час відпустки? Чи СЗЧ? А після дємбєля тим більше ніхто не стане ******* страдати. Ну, може якісь одинокі випадки звичайно будуть і все.
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23.09.2024 20:03 Відповісти
у більшості працівників ЦК служба не по місцю постійного проживання
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23.09.2024 21:11 Відповісти
Зима-весна мобілізували до 10 тисяч, літом до 30 тисяч. Два дні тому на багатьох сайтах в тч Німецька Хвиля з'явилася інфа.
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23.09.2024 19:30 Відповісти
У мене побратим загинув на другий тиждень своєї служби.
Його по законодавству немали права призвати......................... Лишилась мама інвалід сама і тато старенький.................. Єдиний син у сім"ї........................
ТЦКашні суки навіть нерозглядали подані ним документи, закрили в ТЦК і насильно ( з мордобоєм ) відвези на полігон, а потім на передок за два тижні, де ніфіга не вчили на передок, загинув на першому виході.

Я нездивуюсь якщо в тому районному центрі щось станеться з ТЦКашніми мразями, які на новеньких Крузаках роз"їжджають по селах і виловлюють простих селян. Бумеранг він непередбачуваний.
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23.09.2024 19:33 Відповісти
Показники ЗБІЛЬШИЛИСЯ втричі, тому треба срочно реформувати ТЦК. Л - Логіка. Я просто ржу. )))
А взагалі - реформуй не реформуй, все одно получиш...
Проблема ж не в ТЦК. Проблема в совку, в дибілізмі, в корупції і кумовстві, в тому що "свої" в штабах ******* страдають тільки ускладнюючи іншим військовим життя, в тому що спеців гонять на мясо, відсутність демобілізації, і т.д. і т.п. МОТИВАЦІЇ нема, і реформа ТЦК це як переставляння ліжок в борделі.
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23.09.2024 19:33 Відповісти
Як це проблема не в ТЦК? Он росіяни ж мобілізують/контрактують 30 тис. в місяць. А ми що, так не можем? Умєров певно не дивився останні звіти щодо чисельності, народжуваності, смертності, вікові категорії українців. "Ми можем воювати так само як росіяни" - подумав Умєров. Сирський взяв під козирьок. Адже динаміка на фронті вимагає швидше відправляти нових бійців Джерело:

Правда так воюючи ми закінчимось раніше за росіян. Пєрєдавікі труда, трясця їм.
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23.09.2024 19:42 Відповісти
"Пятілєтку за трі года" зробив Умєров. "Пєрєдовік труда" наш. Пофіг якими методами, пофіг, що той "ресурс" воювати не хоче, головне - показники! Й**аний зелений союз.
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23.09.2024 19:38 Відповісти
ну ВСЬО
Andew Moony ваша пісенька тю-тю. Чи ще ні ?
чи так собі , пішов за Кохавинкою ?
Я то думаю де воНо знову пропало.
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23.09.2024 19:48 Відповісти
Я вам хочу сказати, що Україна ще довго буде пожинати плоди цих ТЦКашно - Умєровських бєзпрєдєлів. Навіть коли закінчиться війна, це будуть страшні часи, бо повернуться ті хто бачив смерть на свої очі, страшну смерть!

Ви знаєте, що таке спати в холодному чи спекотному бліндажі з мертвими своїми побратимами поряд ?! Ви збирали відірвані пальці, ноги в чорний пакет ?!

І тут такі тилові ТЦКашні мразі в мирному селі на Крузаку, з єхидною посмішкою....................
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23.09.2024 19:49 Відповісти
в мирному іспанському селі
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23.09.2024 21:13 Відповісти
ТЦК перевиконали план- набусифікували гарматного м"яса ,тепер можна і реформу проводити.
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23.09.2024 20:49 Відповісти
Але чому по відео я бачу на вулицях так багато ухилянтів?
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23.09.2024 22:09 Відповісти
Ну судячи з прапора, в тебе на вулицях звичайні бюргери, може і ухилянти серед них є
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23.09.2024 23:28 Відповісти
а что твои чипидорос творят чтобы поднять эту мобилизацию,чего за это молчишь?
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24.09.2024 05:23 Відповісти
Українці бидло!!!
Поки Ви не навчетесь допомогати один одному, протидіяти свавіллю влади та порушення Ваших прав - Ви приречені...
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24.09.2024 10:00 Відповісти
 
 