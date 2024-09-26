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В Україні хочуть створити єдиний держреєстр військовослужбовців. Законопроєкт подали до Верховної Ради

В УКраїні можуть створити єдиний реєстр військовослужбовців

Законопроєкт №12066 пропонує створити єдиний державний реєстр військовослужбовців. Його вже зареєстровано у Верховній Раді.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розробники проєкту закону, серед яких Міноборони, пропонують створити єдиний державний реєстр військовослужбовців для вдосконалення військового обліку та надання електронних послуг.

У відомстві розповіли, що законопроєкт передбачає:

  • створення єдиної бази даних для військовослужбовців Збройних Сил України та Державної служби спеціального транспорту,
  • запровадження унікального електронного ідентифікатора Military ID. Він надасть можливість обміну даними між реєстрами без використання персональних даних військовослужбовців,
  • формування законодавчої бази для подальшого розвитку застосунку Армія+ та інформаційно-комунікаційної системи Міністерства оборони України,
  • надання електронних послуг військовослужбовцям та їхнім сім’ям, включно із соціальними пільгами, гарантіями та бонусними програмами.

Водночас у Міноборони розповіли, що реєстр не міститиме інформації про військову службу, звання або спеціальність. Чутливі дані, пропонують розробники, зберігатимуться у захищених контурах інших інформаційних систем і за потреби можуть бути деперсоніфіковані із застосуванням Military ID замість використання імені та прізвища.

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Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко наголосила, що коли законопроєкт запрацює, це надасть можливість отримати юридичні інструменти роботи з інформацією про військовослужбовця та захисту таких даних.

"Це дозволить управляти карʼєрою, здобувати необхідну освіту і компетенції нашим військовим. Ми як держава зможемо надавати їм адміністративні й соціальні послуги в електронному форматі", - зазначила вона.

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Автор: 

Міноборони (7401) реєстр (852) військовослужбовці (4766)


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Топ коментарі
+19
Ще потрібен єдиний реєстр єдиних реєстрів.
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26.09.2024 22:32
+6
Що б таке ще зробити, щоб геть усі кріпаки радісно ламанули захищати панське добро?
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26.09.2024 22:38
+5
Ні. Чомусь усі реєстри були на початку 2022 року в руках росіян, що викликало велику радість в патріотів, військових і навіть просто розумних людей, які знали, що Росія це смерть. І яким прийшлося з великою небезпекою виходити з окупованих територій і звичайно, що далеко не всім пощастило.
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26.09.2024 23:33
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Ще потрібен єдиний реєстр єдиних реєстрів.
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26.09.2024 22:32 Відповісти
реєстр потрібний - майбуйтнє України це Ізраіль-2 проти православного халіфату

всі хто скавчить - рашиські тролі
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26.09.2024 23:18 Відповісти
Ні. Чомусь усі реєстри були на початку 2022 року в руках росіян, що викликало велику радість в патріотів, військових і навіть просто розумних людей, які знали, що Росія це смерть. І яким прийшлося з великою небезпекою виходити з окупованих територій і звичайно, що далеко не всім пощастило.
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26.09.2024 23:33 Відповісти
Пример этому оккупация Херсона,орки тогда все адреса атошников проверили.
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27.09.2024 06:44 Відповісти
За всієї поваги Ізраїль зараз не відчуває і сотої частини того, що відчуває Україна в боротьбі з російськими нацистами. Останній раз вони аналогічно сьогоднішній україно-російській війні воювали у 1960 роках.
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26.09.2024 23:37 Відповісти
Під це доведеться окреме Міністерство Реєстрів створювати
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27.09.2024 09:43 Відповісти
Ви запізнилися з ідеєю: вде є мінцифри.
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27.09.2024 10:48 Відповісти
иии, так а Армія+ який реєстр юзає?
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26.09.2024 22:38 Відповісти
Оберіг. Але
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26.09.2024 23:56 Відповісти
Тоді навіщо створювати новий реєстр? Оберіг чи який інший розширити не можна?
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28.09.2024 14:16 Відповісти
Подивився на опис https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2,_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 Оберіг . Немає там про діючих військовослужбовців. То на якому ж реєстрі базується Армія+???
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28.09.2024 14:21 Відповісти
Ні ти ні я не знаємо достеменно які документи регулюють діяльність Оберіга. То навіщо вигадувати і коментувати потрібно чи не потрібно шось створювати чи розширювати чи замінювати і т.д.
Так само як ніхто тобі не скажи на чому саме працюють додатки (хіба офіційно).
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03.10.2024 15:18 Відповісти
Що б таке ще зробити, щоб геть усі кріпаки радісно ламанули захищати панське добро?
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26.09.2024 22:38 Відповісти
Панське добре все в Швейцарії, куди пани вилетять чартерами в разі загрози. А ти можеш або захистити власну хрущобу і дідову хату в селі разом з сім'єю і всіма родичами, або забити на них болт і плисти Тисою в щасливе життя імігранта-прибиральника
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26.09.2024 23:59 Відповісти
О! Алекс цитує кацапські тексти.
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27.09.2024 05:09 Відповісти
Ну да гроші треба рахувати не відходячи від каси бо не дай бог некій "ухилянт" мимо каси пройде або інвалід надумає без взятки отримати группу... А так всіх порахують, проштампують і армія мрії готова. А ось законопроект про відпустки та підвищення зарплатні для військових все ніяк не виходить
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26.09.2024 22:46 Відповісти
Пам'ятаю як батьку дали інвалідність за день до смерті. Фронтовик був. У 90-х роках. Думаю і зараз теж саме тільки з вже ********* ветеранами.
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26.09.2024 23:35 Відповісти
нажаль місцями ще гірше, бо немає чіого закону, скажем так воїни не скаржаться бо воїни але отримають крихти від того що реально залужили, як на мене день бойових має зараховуватись як місяць у мусорів
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27.09.2024 02:39 Відповісти
тобто цього мало? треба ще ******** ********?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2,_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2
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26.09.2024 22:48 Відповісти
Реєстр на реєстрі сидить і реєстром поганяє.
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26.09.2024 23:34 Відповісти
мені в бучі, після повномасштабного вторгнення, розвалили дім! подав запит в якийсь там реєстр, що створили в Дії, на допомогу... через місяць чую краєм вуха, що створили ще якийсь реєстр, куди правильні люди мають писати... ще через тиждень чую, ще якісь 2 реєстри зʼявилися - саме туди слід писати, трохи пізніше бачу новину - ще якийсь реєстр, вже остаточний, куди треба подати документи, щоб допомогли відбудувати хату 🤣😂
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27.09.2024 00:08 Відповісти
...і по резюме... ніхто так і не прийшов навіть подивитися на розбиту хату!
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27.09.2024 00:09 Відповісти
А коли буде реєстр міністерських кабінетних щурів з усіма зарплатами і доплатами ?
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27.09.2024 00:26 Відповісти
Треба ж тій дівчині кілограми нові набирати і тим, хто з нею. В тих умовах, в яких зараз Україна ніяких реєстрів її захисників чи її культурних діячів, чи волонтерів не потрібно. Хоча б для забезпечення фізичної безпеки вищевказаних. Будь який реєстр з усіма ключами доступу завжди хтось здасть росіянам.
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27.09.2024 00:55 Відповісти
Так повноваження ради закінчилися у 2023. Пре зе- навесні 24 . Так чому реєстр та мобілізацію в електронному вигляді можна, а вибори ні? Бо хтось дуже бздить і їсть мівіну, вбиваючи чеченців разом з татаровим та захищаючи честь та гідність портнової ?
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27.09.2024 06:33 Відповісти
Абсолютно не здивуюсь, якщо одного разу Зеленский зачитає з суфлеру, що на наступний рік він створить черговий мільярд мобілізованих.
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27.09.2024 10:14 Відповісти
 
 