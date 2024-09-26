В Україні хочуть створити єдиний держреєстр військовослужбовців. Законопроєкт подали до Верховної Ради

Законопроєкт №12066 пропонує створити єдиний державний реєстр військовослужбовців. Його вже зареєстровано у Верховній Раді.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розробники проєкту закону, серед яких Міноборони, пропонують створити єдиний державний реєстр військовослужбовців для вдосконалення військового обліку та надання електронних послуг.

У відомстві розповіли, що законопроєкт передбачає:

створення єдиної бази даних для військовослужбовців Збройних Сил України та Державної служби спеціального транспорту,

запровадження унікального електронного ідентифікатора Military ID. Він надасть можливість обміну даними між реєстрами без використання персональних даних військовослужбовців,

формування законодавчої бази для подальшого розвитку застосунку Армія+ та інформаційно-комунікаційної системи Міністерства оборони України,

надання електронних послуг військовослужбовцям та їхнім сім’ям, включно із соціальними пільгами, гарантіями та бонусними програмами.

Водночас у Міноборони розповіли, що реєстр не міститиме інформації про військову службу, звання або спеціальність. Чутливі дані, пропонують розробники, зберігатимуться у захищених контурах інших інформаційних систем і за потреби можуть бути деперсоніфіковані із застосуванням Military ID замість використання імені та прізвища.

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Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко наголосила, що коли законопроєкт запрацює, це надасть можливість отримати юридичні інструменти роботи з інформацією про військовослужбовця та захисту таких даних.

"Це дозволить управляти карʼєрою, здобувати необхідну освіту і компетенції нашим військовим. Ми як держава зможемо надавати їм адміністративні й соціальні послуги в електронному форматі", - зазначила вона.

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