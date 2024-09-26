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Міноборони хоче дозволити ставати на військоблік онлайн

Міноборони пропонує запровадити військоблік онлайн

Міністерство оборони України розробило законопроєкт, що дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба міністерства.

Проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальної підготовки" схвалено на черговому засіданні Кабміну.

Також планується дозволити ставати на військовий облік призовників та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста".

Крім цього, планується ліквідувати комісії для взяття на такий облік та скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік.

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Передбачається, що громадяни, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки.

Також буде уточнено положення щодо військового обліку жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу – безпосередньо перед направленням на таку службу за їхнім бажанням вони будуть братися на військовий облік призовників. Після завершення базової військової служби вони будуть братися на військовий облік військовозобов'язаних.

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Автор: 

Міноборони (7401) мобілізація (3071)


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Топ коментарі
+6
А можна відмовитись від громадянства онлайн? Я б спробував)
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26.09.2024 20:03
+3
Особливо талановиті будуть вспромозі і відвоювати онлайн, і УБД отримати
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26.09.2024 19:59
+2
На каких фронтах воюешь, воен? В ТЦК пузо наедаешь?
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26.09.2024 20:20
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занимаются всякой фигней.. вместо того что б готовить молодежь по нужным ВУСам, современным вооружениям, что б был к 25 годам оперативный резерв....
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26.09.2024 19:46 Відповісти
Який нафіг онлайн прийшов отримав повістку данні починаючи від мобільних операторів і мвс лікарні податкова відділ кадрів картки банків і тд ітп вся інфа є на яке здалося онлайн постанова не грайтеся дільничний з військоматом чи тцк і головою осбб в містах в селах з дапутатом і все нічого придумувать колесо
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26.09.2024 19:52 Відповісти
На каких фронтах воюешь, воен? В ТЦК пузо наедаешь?
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26.09.2024 20:20 Відповісти
Сірожа воїн! Сірожа оно скільки букв опанував!
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26.09.2024 20:37 Відповісти
Наступним кроком у Сірожі буде опанування слів та зв'язних речень, а то цей спітч навіть за третій захід не сильно зрозумів
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27.09.2024 08:54 Відповісти
Як казав зешмаркля діджатілізація)))) скоро так і пенсії та зарплати будемо отримувати на онлайн прям в намеіл ру.
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26.09.2024 19:53 Відповісти
Особливо талановиті будуть вспромозі і відвоювати онлайн, і УБД отримати
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26.09.2024 19:59 Відповісти
А можна відмовитись від громадянства онлайн? Я б спробував)
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26.09.2024 20:03 Відповісти
а хто шпіляє в каунтерстрайк чи танчики зможе УБД отримати )) підарасня зелена кончена.
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26.09.2024 20:05 Відповісти
Наступна стадія, служити та воювати онлайн, а хтось так і недочекається того клятого дємбєля.
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26.09.2024 20:40 Відповісти
лежиш такий дома на дивані у VR окулярах і служиш онлайн
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26.09.2024 22:52 Відповісти
Страшний сон того кому повезло поїхати :
"Прийдуть з України верби і тополі. Стануть над тобою, листям затріпочуть, Тугою прощання душу залоскочуть."
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27.09.2024 07:58 Відповісти
 
 