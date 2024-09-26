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Лист із повісткою має вигляд звичайного конверта, - голова "Укрпошти" Смілянський

Смілянський про розсилання повісток Укрпоштою

Розсилання повісток "Укрпоштою" нічим не відрізняється від надсилання судових документів. Вона виглядає як звичайний рекомендований лист, який відповідна особа отримує під підпис.

Про це у коментарі Суспільному розповів голова "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо зазначається, що людини немає (тобто не отримала листа особисто - ред.), залишається повідомлення, і якщо за листом не приходять, то так, як і з судовими документами — ми це залишаємо в системі та повертаємо листа (повістку - ред.) відправнику (Міноборони - ред.)", - пояснив посадовець.

Він зазначив, що це чітко регламентована процедура, яка прописана у законодавстві.

Смілянський додав, що листи з повістками мають вигляд звичайного конверта.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив 71,8 млн грн на розсилку повісток поштою, - ЗМІ 

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві оборони України працюють над розробкою функціоналу, який допоможе автоматизувати процес вручення повісток військовозобов'язаним.

19 вересня стало відомо, що Укрпошта розіслала перші 6000 повісток без участі ТЦК.

Автор: 

Укрпошта (1083) мобілізація (3071) Смілянський Ігор (188) повістка (183)


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Топ коментарі
+7
Про це можна тільки сказати - "что не делает дурак, все он делает не так"

І на листи влада ще й витратила шалені кошти.
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26.09.2024 12:56
+7
А лист із повісткою не може мати вигляд електронного листа? Чи може комусь потрібно розпиляти чергову купу народних грошей?
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26.09.2024 12:56
+6
Бабло само себе не розпилить. А "геніальних" ідей у зелених пітарів достатньо.
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26.09.2024 13:01
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Про це можна тільки сказати - "что не делает дурак, все он делает не так"

І на листи влада ще й витратила шалені кошти.
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26.09.2024 12:56 Відповісти
Бабло само себе не розпилить. А "геніальних" ідей у зелених пітарів достатньо.
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26.09.2024 13:01 Відповісти
А лист із повісткою не може мати вигляд електронного листа? Чи може комусь потрібно розпиляти чергову купу народних грошей?
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26.09.2024 12:56 Відповісти
Теж не розумію, чому такий хайп щодо цього.
Вірніше розумію - аби не отримати, чи зробити вигляд, що не було такого.
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26.09.2024 14:11 Відповісти
І нічого такого страшного в цьому немає. Бо місцеві пенсіонери від неробства розганяли хвилю з приводу цих повісток Укрпоштою.
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26.09.2024 13:01 Відповісти
Їх ніхто не буде фізично розносити. Знімуть пару сюжетів для марафону і все.
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26.09.2024 13:10 Відповісти
До нового року обрізані з татарвою відправлять незламним в помийне відро пошту 1млн повісток, трохи дух перемоги притихне та довбані рекетири з виконавчої загнуться
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26.09.2024 13:02 Відповісти
Теж мені новина!
А зе! має вигляд, здалеку схожий на людину. Головне, що в середині!
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26.09.2024 13:07 Відповісти
Смілянський собі вже виписав чергову премію за таке ноу хау?
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26.09.2024 13:20 Відповісти
"Той самий снайпер" вже лютує - де ж його так довго очікувана ціль?!?
Два роки тому оця істота жалілася, що не має ніяких навичок і стане легкою здобиччю для ворожого снайпера. Два роки прошли, а навичок, схоже, не прибавилося...
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26.09.2024 13:24 Відповісти
звичайний конверт, вартість майже 80 грн. Нормальний такий собі "звичайний конверт"
на скільки мільйончиків він звичайний ?
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26.09.2024 13:23 Відповісти
А премії собі!?!? А премії на премію?!?!? Це ж таке ВЕЛИКЕ ноухау!
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26.09.2024 14:09 Відповісти
Мало того. Писали, що МО їх буде відправляти Укрпошті в електр. вигляді, а та тільки друкувати і розносити. За 6 тис. листів 78 млн. ? Це по 13 тис. грн за лист ?? Чи це с запасом на майбутнє ?
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26.09.2024 14:17 Відповісти
Зельониє хапнули на роздруківці цих повісток офігенну суму. Оцінили простий папірець в 80 гривень. Це при тому, що Укрпошта цільовий лист, вручений особисто в руки, оцінює в 30 грн. І чомусь заявили, до надруковані 800 тис повісток тільки для 2024 року. Це що, вони перестануть діяти після нового року, і потрібно буде штампувати цей шедевр знову?
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26.09.2024 14:25 Відповісти
 
 