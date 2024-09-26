Лист із повісткою має вигляд звичайного конверта, - голова "Укрпошти" Смілянський

Розсилання повісток "Укрпоштою" нічим не відрізняється від надсилання судових документів. Вона виглядає як звичайний рекомендований лист, який відповідна особа отримує під підпис.

Про це у коментарі Суспільному розповів голова "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо зазначається, що людини немає (тобто не отримала листа особисто - ред.), залишається повідомлення, і якщо за листом не приходять, то так, як і з судовими документами — ми це залишаємо в системі та повертаємо листа (повістку - ред.) відправнику (Міноборони - ред.)", - пояснив посадовець.

Він зазначив, що це чітко регламентована процедура, яка прописана у законодавстві.

Смілянський додав, що листи з повістками мають вигляд звичайного конверта.

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Раніше повідомлялося, що у Міністерстві оборони України працюють над розробкою функціоналу, який допоможе автоматизувати процес вручення повісток військовозобов'язаним.

19 вересня стало відомо, що Укрпошта розіслала перші 6000 повісток без участі ТЦК.