Лист із повісткою має вигляд звичайного конверта, - голова "Укрпошти" Смілянський
Розсилання повісток "Укрпоштою" нічим не відрізняється від надсилання судових документів. Вона виглядає як звичайний рекомендований лист, який відповідна особа отримує під підпис.
Про це у коментарі Суспільному розповів голова "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо зазначається, що людини немає (тобто не отримала листа особисто - ред.), залишається повідомлення, і якщо за листом не приходять, то так, як і з судовими документами — ми це залишаємо в системі та повертаємо листа (повістку - ред.) відправнику (Міноборони - ред.)", - пояснив посадовець.
Він зазначив, що це чітко регламентована процедура, яка прописана у законодавстві.
Смілянський додав, що листи з повістками мають вигляд звичайного конверта.
Раніше повідомлялося, що у Міністерстві оборони України працюють над розробкою функціоналу, який допоможе автоматизувати процес вручення повісток військовозобов'язаним.
19 вересня стало відомо, що Укрпошта розіслала перші 6000 повісток без участі ТЦК.
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І на листи влада ще й витратила шалені кошти.
Вірніше розумію - аби не отримати, чи зробити вигляд, що не було такого.
помийне відропошту 1млн повісток, трохи дух перемоги притихне та довбані рекетири з виконавчої загнуться
А зе! має вигляд, здалеку схожий на людину. Головне, що в середині!
Два роки тому оця істота жалілася, що не має ніяких навичок і стане легкою здобиччю для ворожого снайпера. Два роки прошли, а навичок, схоже, не прибавилося...
на скільки мільйончиків він звичайний ?