Письмо с повесткой имеет вид обычного конверта, - глава "Укрпошти" Смелянский

Рассылка повесток от "Укрпошта" ничем не отличается от отправки судебных документов. Она выглядит как обычное заказное письмо, которое соответствующее лицо получает под подпись.

Об этом в комментарии Суспільному рассказал глава "Укрпошти" Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

"Если отмечается, что человека нет (то есть не получил письмо лично, - ред.), остается сообщение, и если за письмом не приходят, то так, как и с судебными документами - мы это оставляем в системе и возвращаем письмо (повестку - ред.) отправителю (Минобороны - ред.)", - рассказал чиновник.

Он отметил, что это - четко регламентированная процедура, прописанная в законодательстве.

Смелянский добавил, что письма с повестками имеют вид обычного конверта.

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Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины работают над разработкой функционала, который поможет автоматизировать процесс вручения повесток военнообязанным.

19 сентября стало известно, что "Укрпошта" разослала первые 6000 повесток без участия ТЦК.