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Новости мобилизации
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Письмо с повесткой имеет вид обычного конверта, - глава "Укрпошти" Смелянский

Смілянський про розсилання повісток Укрпоштою

Рассылка повесток от "Укрпошта" ничем не отличается от отправки судебных документов. Она выглядит как обычное заказное письмо, которое соответствующее лицо получает под подпись.

Об этом в комментарии Суспільному рассказал глава "Укрпошти" Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

"Если отмечается, что человека нет (то есть не получил письмо лично, - ред.), остается сообщение, и если за письмом не приходят, то так, как и с судебными документами - мы это оставляем в системе и возвращаем письмо (повестку - ред.) отправителю (Минобороны - ред.)", - рассказал чиновник.

Он отметил, что это - четко регламентированная процедура, прописанная в законодательстве.

Смелянский добавил, что письма с повестками имеют вид обычного конверта.

Также читайте: Кабмин выделил 71,8 млн грн на рассылку повесток по почте, - СМИ

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины работают над разработкой функционала, который поможет автоматизировать процесс вручения повесток военнообязанным.

19 сентября стало известно, что "Укрпошта" разослала первые 6000 повесток без участия ТЦК.

Автор: 

Укрпочта (310) мобилизация (2776) Смелянский Игорь (66) повестка (154)


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Топ комментарии
+7
Про це можна тільки сказати - "что не делает дурак, все он делает не так"

І на листи влада ще й витратила шалені кошти.
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26.09.2024 12:56
+7
А лист із повісткою не може мати вигляд електронного листа? Чи може комусь потрібно розпиляти чергову купу народних грошей?
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26.09.2024 12:56
+6
Бабло само себе не розпилить. А "геніальних" ідей у зелених пітарів достатньо.
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26.09.2024 13:01
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Про це можна тільки сказати - "что не делает дурак, все он делает не так"

І на листи влада ще й витратила шалені кошти.
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26.09.2024 12:56 Ответить
Бабло само себе не розпилить. А "геніальних" ідей у зелених пітарів достатньо.
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26.09.2024 13:01 Ответить
А лист із повісткою не може мати вигляд електронного листа? Чи може комусь потрібно розпиляти чергову купу народних грошей?
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26.09.2024 12:56 Ответить
Теж не розумію, чому такий хайп щодо цього.
Вірніше розумію - аби не отримати, чи зробити вигляд, що не було такого.
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26.09.2024 14:11 Ответить
І нічого такого страшного в цьому немає. Бо місцеві пенсіонери від неробства розганяли хвилю з приводу цих повісток Укрпоштою.
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26.09.2024 13:01 Ответить
Їх ніхто не буде фізично розносити. Знімуть пару сюжетів для марафону і все.
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26.09.2024 13:10 Ответить
До нового року обрізані з татарвою відправлять незламним в помийне відро пошту 1млн повісток, трохи дух перемоги притихне та довбані рекетири з виконавчої загнуться
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26.09.2024 13:02 Ответить
Теж мені новина!
А зе! має вигляд, здалеку схожий на людину. Головне, що в середині!
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26.09.2024 13:07 Ответить
Смілянський собі вже виписав чергову премію за таке ноу хау?
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26.09.2024 13:20 Ответить
"Той самий снайпер" вже лютує - де ж його так довго очікувана ціль?!?
Два роки тому оця істота жалілася, що не має ніяких навичок і стане легкою здобиччю для ворожого снайпера. Два роки прошли, а навичок, схоже, не прибавилося...
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26.09.2024 13:24 Ответить
звичайний конверт, вартість майже 80 грн. Нормальний такий собі "звичайний конверт"
на скільки мільйончиків він звичайний ?
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26.09.2024 13:23 Ответить
А премії собі!?!? А премії на премію?!?!? Це ж таке ВЕЛИКЕ ноухау!
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26.09.2024 14:09 Ответить
Мало того. Писали, що МО їх буде відправляти Укрпошті в електр. вигляді, а та тільки друкувати і розносити. За 6 тис. листів 78 млн. ? Це по 13 тис. грн за лист ?? Чи це с запасом на майбутнє ?
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26.09.2024 14:17 Ответить
Зельониє хапнули на роздруківці цих повісток офігенну суму. Оцінили простий папірець в 80 гривень. Це при тому, що Укрпошта цільовий лист, вручений особисто в руки, оцінює в 30 грн. І чомусь заявили, до надруковані 800 тис повісток тільки для 2024 року. Це що, вони перестануть діяти після нового року, і потрібно буде штампувати цей шедевр знову?
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26.09.2024 14:25 Ответить
 
 