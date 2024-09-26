Письмо с повесткой имеет вид обычного конверта, - глава "Укрпошти" Смелянский
Рассылка повесток от "Укрпошта" ничем не отличается от отправки судебных документов. Она выглядит как обычное заказное письмо, которое соответствующее лицо получает под подпись.
Об этом в комментарии Суспільному рассказал глава "Укрпошти" Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.
"Если отмечается, что человека нет (то есть не получил письмо лично, - ред.), остается сообщение, и если за письмом не приходят, то так, как и с судебными документами - мы это оставляем в системе и возвращаем письмо (повестку - ред.) отправителю (Минобороны - ред.)", - рассказал чиновник.
Он отметил, что это - четко регламентированная процедура, прописанная в законодательстве.
Смелянский добавил, что письма с повестками имеют вид обычного конверта.
Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины работают над разработкой функционала, который поможет автоматизировать процесс вручения повесток военнообязанным.
19 сентября стало известно, что "Укрпошта" разослала первые 6000 повесток без участия ТЦК.
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І на листи влада ще й витратила шалені кошти.
Вірніше розумію - аби не отримати, чи зробити вигляд, що не було такого.
помийне відропошту 1млн повісток, трохи дух перемоги притихне та довбані рекетири з виконавчої загнуться
А зе! має вигляд, здалеку схожий на людину. Головне, що в середині!
Два роки тому оця істота жалілася, що не має ніяких навичок і стане легкою здобиччю для ворожого снайпера. Два роки прошли, а навичок, схоже, не прибавилося...
на скільки мільйончиків він звичайний ?