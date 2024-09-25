Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, - "слуга народу" Веніславський
В Україні діє директива, яка дозволяє мобілізовувати чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням.
Про це у коментарі виданню Liga.net заявив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Веніславський підтвердив, що у директиві Командування Сухопутних сил, про яку раніше писав нардеп Олексій Гончаренко, дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років.
Нардеп зазначив, що такий підхід – це загальна позиція військового керівництва.
За словами Веніславського, після 50 років призиваються лише ті, хто мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Окреме мобілізаційне розпорядження видає Генеральний штаб ЗСУ.
Що передувало?
Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв про ухвалення певної директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ, яка забороняє призов обмежено придатних віком з 18 до 25 років. Призов буде можливий лише за письмовою згодою.
Він заявив, що текст директиви перебуває під грифом, тож публікувати його не можна, але сама директива вже надійшла до обласних та районних ТЦК.
Також Гончаренко повідомляв, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, виданим Генштабом на конкретну особу.
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У них нет дефицитных профессий
😁
Але ж вперті тупорилі генерали та влада примусово мобілізували саме стариків.
В підсумку переконалися, що толку з мобілізованих у віці 50+ не має ніякого на фронті.
Вони першими гинуть та відступають.
Тому і маємо постійний відступ на Донбасі.
Війна справа молодих. Так завжди було, є і буде в історії людства.
Бутусов каже - відступ здебільшого там де є неадекватне управління на рівні ОТУ та ОСУВ. Він це не зі стелі бере, це каже переважна більшість командирів. Тобто - це не є провиною бійців яким за 50...
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Хиба зараз не є самими дефіцитними ВОС - 100-106?
Після 55 років мало хто може бути ефективним за цими спеціальностями...
Тому ВЛК повинні виконували свої обов'язки, а не план. Хтось може бути у чудовій фіз. формі в 55, а хтось в 35 вже з туберкульозом та іншими "подарунками".
Великобританія 18-40 років
Німеччина 18-40 років.
(коли вже фронт підходив до Берліну то почали брати і старших за 40 років.)
А наша влада гадала, що вона сама розумна і змінить закони природи, старіння, ітд.
Стариків на фронт а малолєтки в кабаки та дискотеки.
Переконалися нарешті, що треба на фронт молодих а не стариків, коли постійно відступають.
Якщо не з 18 років, то призивати в армію з 21 року, щоб зупинити рашистів і не втратити Україну.
А стариків, по згоді, на риття окопів, на охорону складів, на КПП, на охорону мостів, можна на розмінування в тилу, на другу лінію, наприклад в артилерію, ітд... Але не в окопи, бо це не продуктивно.
З міопією обох очей -6Д і нижче до війська не беруть і не брали раніше. За Совка був термін " Придатний до нестройової служби".
Попривикали жити в минулому і не думати головою. Відстрочка мобілізації молодняка, це мабуть єдине притомне рішення цієї влади.
Або навіть Чечня у першу чеченську війну 1994-96 років перемогла рашку.