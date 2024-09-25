Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, - "слуга народу" Веніславський

В Україні діє директива, яка дозволяє мобілізовувати чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Про це у коментарі виданню Liga.net заявив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Веніславський підтвердив, що у директиві Командування Сухопутних сил, про яку раніше писав нардеп Олексій Гончаренко, дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років.

Нардеп зазначив, що такий підхід – це загальна позиція військового керівництва.

За словами Веніславського, після 50 років призиваються лише ті, хто мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Окреме мобілізаційне розпорядження видає Генеральний штаб ЗСУ.

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Що передувало?

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв про ухвалення певної директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ, яка забороняє призов обмежено придатних віком з 18 до 25 років. Призов буде можливий лише за письмовою згодою.

Він заявив, що текст директиви перебуває під грифом, тож публікувати його не можна, але сама директива вже надійшла до обласних та районних ТЦК.

Також Гончаренко повідомляв, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, виданим Генштабом на конкретну особу.

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