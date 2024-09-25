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Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, - "слуга народу" Веніславський

Веніславський про мобілізацію чоловіків після 50

В Україні діє директива, яка дозволяє мобілізовувати чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Про це у коментарі виданню Liga.net заявив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Веніславський підтвердив, що у директиві Командування Сухопутних сил, про яку раніше писав нардеп Олексій Гончаренко, дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років.

Нардеп зазначив, що такий підхід – це загальна позиція військового керівництва.

За словами Веніславського, після 50 років призиваються лише ті, хто мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Окреме мобілізаційне розпорядження видає Генеральний штаб ЗСУ.

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Що передувало?

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв про ухвалення певної директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ, яка забороняє призов обмежено придатних віком з 18 до 25 років. Призов буде можливий лише за письмовою згодою.

Він заявив, що текст директиви перебуває під грифом, тож публікувати його не можна, але сама директива вже надійшла до обласних та районних ТЦК.

Також Гончаренко повідомляв, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, виданим Генштабом на конкретну особу.

Читайте також: У Сухопутних військах ЗСУ уточнили питання мобілізації деяких категорій, щоб "знизити суспільну напругу"

Автор: 

мобілізація (3071) ЗСУ (7579) Веніславський Федір (289)


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Топ коментарі
+27
Та що ви таке пишете? Це ж ІПСО. Ну навіщо брати від 20 років. Це ж майбутнє України....в кабаках...на дискотеках...в кальянних...в стрипбарах...
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25.09.2024 22:32
+24
Давно було зрозуміло, що старші 50 років просто фізично не можутримати фронт.
Але ж вперті тупорилі генерали та влада примусово мобілізували саме стариків.
В підсумку переконалися, що толку з мобілізованих у віці 50+ не має ніякого на фронті.
Вони першими гинуть та відступають.
Тому і маємо постійний відступ на Донбасі.
Війна справа молодих. Так завжди було, є і буде в історії людства.
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25.09.2024 22:24
+21
Мобілізаційний вік у часи другої світової -
Великобританія 18-40 років
Німеччина 18-40 років.
(коли вже фронт підходив до Берліну то почали брати і старших за 40 років.)
А наша влада гадала, що вона сама розумна і змінить закони природи, старіння, ітд.
Стариків на фронт а малолєтки в кабаки та дискотеки.
Переконалися нарешті, що треба на фронт молодих а не стариків, коли постійно відступають.
Якщо не з 18 років, то призивати в армію з 21 року, щоб зупинити рашистів і не втратити Україну.
А стариків, по згоді, на риття окопів, на охорону складів, на КПП, на охорону мостів, можна на розмінування в тилу, на другу лінію, наприклад в артилерію, ітд... Але не в окопи, бо це не продуктивно.
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25.09.2024 22:48
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Вони і своїх батьків мобілізують ?
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25.09.2024 22:16 Відповісти
Нет.
У них нет дефицитных профессий
😁
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25.09.2024 22:37 Відповісти
А розпорядження зєльониє штампують цілодобово, головне щоб лох зявився
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25.09.2024 22:23 Відповісти
Давно було зрозуміло, що старші 50 років просто фізично не можутримати фронт.
Але ж вперті тупорилі генерали та влада примусово мобілізували саме стариків.
В підсумку переконалися, що толку з мобілізованих у віці 50+ не має ніякого на фронті.
Вони першими гинуть та відступають.
Тому і маємо постійний відступ на Донбасі.
Війна справа молодих. Так завжди було, є і буде в історії людства.
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25.09.2024 22:24 Відповісти
Старий пердун Петлюра просрав...а потім старий пердун Бандера....Та що ж таке....Розгрібати тепер молоді.
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25.09.2024 22:34 Відповісти
Не грубіянь,козел.
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26.09.2024 11:58 Відповісти
Мої коменти зникають, а ідентичні від gary grant залишаються. Цікаво-цікаво.
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26.09.2024 15:57 Відповісти
Не плач. Займися самоаналізом краще.
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26.09.2024 16:02 Відповісти
Можу порадити тобі те саме.
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26.09.2024 16:06 Відповісти
На відміну від моєї поради,твоя порада беззмістовна. Просте перекидання стрілок.
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26.09.2024 17:01 Відповісти
Нє ***,молодь має тільки куйню в тіктоці знімати,так?
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25.09.2024 23:12 Відповісти
Не переймайся і старі підуть і молоді і ти підеш. Як би ти не хтів пити вранці " гарбузовий латте", а по ночам із Машкою, Бугі - Вугі попами крутити, поки інші тобі це забезпечують тримаючи фронт, а захищати рідних доведеться і тобі.
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26.09.2024 00:00 Відповісти
Тут би придумати як захиститися від подібних тобі ідіотів, які не думають про майбутнє, а живуть в мріях нав'язаних телевізором.
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26.09.2024 00:05 Відповісти
Попустися, любитель попердіти, бо молоді пердуни обирали зелену плісняву - аж гай шумів.
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26.09.2024 00:33 Відповісти
От власне, зелні сосунки обрали папріколу,а прикол виліз війною..
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26.09.2024 01:05 Відповісти
справедливости ради, среди тех, кого я знаю, именно 25-30летние ездили на машинах, обклеенными наклейками "зе!команда" в 19ом и дрочили на "сделаем их разом"
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26.09.2024 06:45 Відповісти
Та що ви таке пишете? Це ж ІПСО. Ну навіщо брати від 20 років. Це ж майбутнє України....в кабаках...на дискотеках...в кальянних...в стрипбарах...
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25.09.2024 22:32 Відповісти
на Подолі так і є після 20.00. а в п*ятницю вже з обіду пивко по барах сьорбають під сіль та мет
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25.09.2024 23:04 Відповісти
Візьми вогнегасник. Або сядь в таз з льодом.
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26.09.2024 11:53 Відповісти
Ну от і скористайся своєю порадою.
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26.09.2024 12:59 Відповісти
І хто ж тоді майбутнє України, якщо не 20+?
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26.09.2024 09:09 Відповісти
Війна справа молодих. Так завжди було, є і буде в історії людства.

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25.09.2024 22:41 Відповісти
З кацапами війна продовжується вже 855 років, - від 1169 року, коли князь володимиро-суздальський Андрій (прозваний Боголюбським) захопив і пограбував Київ.

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25.09.2024 22:48 Відповісти
Не брал его атрейка зиц председатель мардовский, ему лохи сами ворота открыли и впустили.
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26.09.2024 10:42 Відповісти
Я би не ображав тих воїнів узагальнюючи.
Бутусов каже - відступ здебільшого там де є неадекватне управління на рівні ОТУ та ОСУВ. Він це не зі стелі бере, це каже переважна більшість командирів. Тобто - це не є провиною бійців яким за 50...
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25.09.2024 22:42 Відповісти
"після 50 років призиваються лише ті, хто мають дефіцитні військово-облікові спеціальності"
-------
Хиба зараз не є самими дефіцитними ВОС - 100-106?
Після 55 років мало хто може бути ефективним за цими спеціальностями...
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25.09.2024 22:29 Відповісти
Треба змагання зробити.Стометрiвку пробiгти 50 та 25 рiчному. Хто переможе, того й на фронт!
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25.09.2024 22:37 Відповісти
Чи встигнеш ти добігти до укриття, і таким чином вижити, вирішує саме фізичний стан.
Тому ВЛК повинні виконували свої обов'язки, а не план. Хтось може бути у чудовій фіз. формі в 55, а хтось в 35 вже з туберкульозом та іншими "подарунками".
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26.09.2024 08:30 Відповісти
Cейчас дефицитная специальность - штурмовик.
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25.09.2024 22:39 Відповісти
За месяц подготовят с нуля.
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25.09.2024 22:42 Відповісти
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25.09.2024 22:59 Відповісти
Газові атаки заборонені!
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26.09.2024 08:31 Відповісти
Але ж і навіть якщо розпорядження нема то за кордон все одне не випустять
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25.09.2024 22:43 Відповісти
Мобілізаційний вік у часи другої світової -
Великобританія 18-40 років
Німеччина 18-40 років.
(коли вже фронт підходив до Берліну то почали брати і старших за 40 років.)
А наша влада гадала, що вона сама розумна і змінить закони природи, старіння, ітд.
Стариків на фронт а малолєтки в кабаки та дискотеки.
Переконалися нарешті, що треба на фронт молодих а не стариків, коли постійно відступають.
Якщо не з 18 років, то призивати в армію з 21 року, щоб зупинити рашистів і не втратити Україну.
А стариків, по згоді, на риття окопів, на охорону складів, на КПП, на охорону мостів, можна на розмінування в тилу, на другу лінію, наприклад в артилерію, ітд... Але не в окопи, бо це не продуктивно.
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25.09.2024 22:48 Відповісти
Так само в СРСР під час ДСВ, навіть в 1941, призовний вік був з 18-45 років. Старше лише добровольці, або офіцери запасу. І не мало значення скільки у тебе дітей. Значення мала лише "бронь" і непридатність до служби за станом здоров'я. Але для таких була обов'язкова робота в тилу.
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25.09.2024 23:03 Відповісти
У ДСВ не брали з поганим зором, з -3 вже не брали, а зараз беруть, якщо зір від -6 до -12, це як? Легка форма шизофренії теж беруть, це як? Син з 13 років на нейролептіках, зір -9 і він обмежено придатний це як? І він військовозобов'язаний, а здорові 50 річні гуляють по кабакам і грають в футбол, подивиться в вихідні дні, хто грає в футбол на стадіоні Металіст в Харкові?Здорові бугаї 40-50 річні, прикритися що у них бронь і жирують.
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26.09.2024 08:10 Відповісти
Julia
З міопією обох очей -6Д і нижче до війська не беруть і не брали раніше. За Совка був термін " Придатний до нестройової служби".
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26.09.2024 09:34 Відповісти
Да уж, в артиллерии, на пример, как раз старперов для перемещения туда-сюда 43 кг снарядов(152-155) не хватает. Особенно ночью. С остальным согласен.
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25.09.2024 23:11 Відповісти
Ну для чоловіка із совка артилерія це там за шнурок дьорнути тіпа і все. Разом з ящиком артснаряд 152 мм 70 кг і більше. Для совка була піхота тіпа в пріоритеті. Чому? А тіпа завжди ні шагу назад. Пофіг скільки ляже за перехрестя доріг. А вони складуть пісеньку нас аставалась только троє із васємнадцаті рєбят. Ха ха ха.
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26.09.2024 06:37 Відповісти
Та гляньте ви вже кількість і діаграму населення перед другою світовою. Тоді народжували багато, по 5-6 дітей, молоді було завались, звісно не призвали старших, бо достатньо було молодняка. А тепер відкрийте діаграму віку ******** України і порівняйте. Вікова група до 25 це просто провалля, якщо вони загинуть до того як дадуть потомство то цій країні кранти, навіть якщо зараз виграти війну в рашки.

Попривикали жити в минулому і не думати головою. Відстрочка мобілізації молодняка, це мабуть єдине притомне рішення цієї влади.
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26.09.2024 09:17 Відповісти
Так вони дають потомство? Чи так само як і 50+. Відкрийте діаграму. Цифри хто як хоче так і розуміє. Ха ха ха.
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26.09.2024 10:17 Відповісти
О , це класичне
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25.09.2024 22:52 Відповісти
Та гребли не дивлячись на закони. І не тільки в тилові війська.
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25.09.2024 22:53 Відповісти
У цій війні не вистачить ні молодих ні літніх. Порівняйте кількість людей в Україні та на московії. Також порівняйте економіку, доплюсуйте до ворожої Китай, Іран та зробіть висновок власним розумом а не київськими офісними експертами-побєдобєсами.
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25.09.2024 22:55 Відповісти
А як Афганістан вистояв проти совка, чи В'єтнам проти США?
Або навіть Чечня у першу чеченську війну 1994-96 років перемогла рашку.
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25.09.2024 22:59 Відповісти
Когда это Афганистан воевал с СССР?
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26.09.2024 01:50 Відповісти
Якщо Захід буде надавати зброю, то чисельності насалення України хватить з надлишком. На війні вирішує тільки зброя, а не шапки.
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25.09.2024 23:13 Відповісти
Це вже мабуть з десятий випадок який спостерігаю. Коли якесь опудало втекло за кордон і сидить в інтернетах хоронить всю Україну на перед. В мене навіть на роботі такий є. І не соромиться прямо писати в робочу групу таку х..ню і навіть в контексті - хто не втік той лох і всі хто залишився вмруть. Позавалюйте свої іпала і будуйте своє життя в германіях мовчки. Нам ваші висєри абсолютно не цікаві. Бо життя така штука що може все дуже не гарно обернутися. Права то курячі. Ні паспорта ні кози ні квитанції. А гонору як у хазяїв всесвіту.
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26.09.2024 00:30 Відповісти
то звільніть того під-ра
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26.09.2024 04:10 Відповісти
Моя б воля я б не тільки звільнив а і пристрелив би. Але це не мені вирішувати. В нього є свої начальники.
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26.09.2024 10:27 Відповісти
То Індія чи Китай захопить всесвіт? А може глобальний південь? Нафіг той Люксембург колись вступав в війну з Гітлером? Ха ха ха.
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26.09.2024 06:29 Відповісти
Підтверджуйте постановою Кабміна, інакше це фіговий листок для того, щоб виманити дідів на вулиці. ТЦК не порушить жодного закону, якщо когось 50+ запакує. Отже буде пакувати, вони біля підприємств наловлюють заброньованих, яка віра може бути якимсь секретним папірцям?
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25.09.2024 23:23 Відповісти
https://x.com/i/status/1838930736222490854 за одну хвилину про питання мобілізації
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25.09.2024 23:28 Відповісти
Як мило мудрі дорослі дядьки, які безперечно провели зразкову молодість, не пили не гуляли, не крали на заводах і взагалі взірець поведінки, обсирають молодь і женуть на фронт тикаючи палицею в спину. Але то чужі діти алкаші і шваль яку на фронт треба, свої точно так само взірець і вихованість. Або взагалі немає ніяких. Так, безперечно, таким мудрим чоловікам у віці на фронті робити немає чого. Всіх молодших побратимів на міни попхають вперед себе.
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26.09.2024 00:42 Відповісти
Если парню 18 лет ему проще поменять страну вместо каких то туманных перспектив украинской власти.
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26.09.2024 03:38 Відповісти
А що парєнь 18 лєт може запропонувати іншій країні. ? Чи країни це така фігня яку можна міняти як труси. Приїхати і вчитися? Ок . За чий кошт? Батьківський? То це нє парєнь памєнял, а батьки йому облаштовують нове місце. Чи приїде працювати? Не смішіть. Якщо не хотітиме спочатку вчитися, то працювати точно не буде. Якійсь місяць на будові такелажником це не поміняти країну, це просто підзаробити. В нас тіпочки приїздять за кордон пару місяців попрацювати і назад півроку просто тицяти пальцем в телефоні на ті гроші що заробив за тих пару місяців. Залишатися жити це означає іти на некваліфіковану роботу і винаймати житло. Для того щоб придбати собі житло треба працювати без вихідних і всяких там хачу нє хачу. При цьому їсти дешеву їжу і сплачувати комуналку і інші сплати. І так роками і десятиліттями. Чи багато парнєй 18 років на це готові? Одиниці. Приїхати на батьківські гроші і якось оформитись якимсь незрозумілим статусом от і все. І просто ходити з однієї ночлєжки на іншу. Або просто приїхати на чиїсь гроші. Краще їхати на Кіпр. Там можна спати на карематі на пляжу. Постійно тепло і немає дощів. Лише від поліції треба втікати. От і всі проблеми. Ха ха ха.
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26.09.2024 06:20 Відповісти
В Германии первый год изучают язык дают бесплатно жилье и деньги. Если проработал три года дают гражданство. Молодому человеку можно закончить учебное заведение которые во многих странах Европы безплатны. И найти хорошую работу. Жилье недорого где-то 20 % от заработка у меня.
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26.09.2024 06:45 Відповісти
Ви розказуєте про одиничні випадки. Я знаю людей вже із навиками і спеціальностями , які за рік нічого підходящого для себе не знайшли. Якщо для вас нормально мати у Європі зекономлених на дешевих харчах і цигарках 400 євро. То ок. Це рівень тінейджера. Так і живіть далі. Дают какоє жільйо? Те яке соціальне. Тобто ніяке з якимось незрозумілим сусідом і унітазом на двох. Гроші? 500 євро. Це щоб з голоду не померти. В вашому повідомлені головне слово дают. Тобто для вас добре щось брати. Я наприклад хочу купляти те що я хочу. А гроші заробляти. За свій труд тобто. Треба рік вивчати мову. Хто в нас з молоді хоче щось там вивчати? Одиниці. А також є різні рівні вивчення мови . Тобто є сертифікати рівнів. Із знанням лише гітлєр капут нормальну роботу не знайдеш. Безкоштовне навчання лише по програмам які сьогодні є, а завтра немає. Крім того житло платне. Проживання, харчування за гроші. Щоб щось дійсно мати треба працювати десятиріччями майже без вихідних. Кого це влаштовує? Одиниці. Є які дійсно почали вчитися. І не факт що подовчаються. А більшість просто микаються з парою євро в кишені. Ну якщо їх це влаштовує. То ок. Жити в соціальному житлі, дешевою їжею і сто євро в кармані. Це для середнього класу в Європі ніщебродство. Потім же і сім'ю якусь захочеться завести. А це також гроші. Вирішуйте самі. Щоб десь вкорінитися і почати нормально жити некваліфікованому бідному парню треба працювати років з 20. Якщо просто байдики бити, то це те саме відбувається в Україні. Ха ха ха.
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26.09.2024 08:43 Відповісти
а хто в курсах - https://x.com/i/status/1838453875700797934 квадробери підлягають мобілізації?
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26.09.2024 05:22 Відповісти
Тільки після 50.
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26.09.2024 08:29 Відповісти
так після 50-ти вже половина стають квадроберами.
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26.09.2024 09:19 Відповісти
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26.09.2024 16:14 Відповісти
А що робити з тими хто вже є в ЗСУ 50 +. Є такі, що на них дивитись боляче. Може всіх хто вже є в ЗСУ 50 + відправити на повторне влк.? Ха ха ха.
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26.09.2024 06:04 Відповісти
Чи випускатимуть 50+ за кордон?
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26.09.2024 07:56 Відповісти
Что может быть хуже Раши? Украина не далеко ушла... И это так печально
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26.09.2024 16:12 Відповісти
 
 