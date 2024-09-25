РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10907 посетителей онлайн
Новости
112 795 82

Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению, - "слуга народа" Вениславский

Веніславський про мобілізацію чоловіків після 50

В Украине действует директива, которая позволяет мобилизовать мужчин 50-60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

Об этом в комментарии изданию Liga.net заявил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.

Вениславский подтвердил, что в директиве Командования Сухопутных сил, о которой ранее писал нардеп Алексей Гончаренко, действительно есть положение, которое ограничивает мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет.

Нардеп отметил, что такой подход - это общая позиция военного руководства.

По словам Вениславского, после 50 лет призываются только те, кто имеют дефицитные военно-учетные специальности. Отдельное мобилизационное распоряжение издает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также: Кабмин выделил 71,8 млн грн на рассылку повесток по почте, - СМИ

Что предшествовало?

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал о принятии определенной директивы Командования Сухопутных войск ВСУ, которая запрещает призыв ограниченно годных в возрасте с 18 до 25 лет. Призыв будет возможен только по письменному согласию.

Он заявил, что текст директивы находится под грифом, поэтому публиковать его нельзя, но сама директива уже поступила в областные и районные ТЦК.

Также Гончаренко сообщал, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению, выданному Генштабом на конкретное лицо.

Читайте также: В Сухопутных войсках ВСУ "уточнили" вопросы мобилизации некоторых категорий, чтобы "снизить общественное напряжение"

Автор: 

мобилизация (2775) ВСУ (6608) Вениславский Федор (268)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
Та що ви таке пишете? Це ж ІПСО. Ну навіщо брати від 20 років. Це ж майбутнє України....в кабаках...на дискотеках...в кальянних...в стрипбарах...
показать весь комментарий
25.09.2024 22:32
+24
Давно було зрозуміло, що старші 50 років просто фізично не можутримати фронт.
Але ж вперті тупорилі генерали та влада примусово мобілізували саме стариків.
В підсумку переконалися, що толку з мобілізованих у віці 50+ не має ніякого на фронті.
Вони першими гинуть та відступають.
Тому і маємо постійний відступ на Донбасі.
Війна справа молодих. Так завжди було, є і буде в історії людства.
показать весь комментарий
25.09.2024 22:24
+21
Мобілізаційний вік у часи другої світової -
Великобританія 18-40 років
Німеччина 18-40 років.
(коли вже фронт підходив до Берліну то почали брати і старших за 40 років.)
А наша влада гадала, що вона сама розумна і змінить закони природи, старіння, ітд.
Стариків на фронт а малолєтки в кабаки та дискотеки.
Переконалися нарешті, що треба на фронт молодих а не стариків, коли постійно відступають.
Якщо не з 18 років, то призивати в армію з 21 року, щоб зупинити рашистів і не втратити Україну.
А стариків, по згоді, на риття окопів, на охорону складів, на КПП, на охорону мостів, можна на розмінування в тилу, на другу лінію, наприклад в артилерію, ітд... Але не в окопи, бо це не продуктивно.
показать весь комментарий
25.09.2024 22:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони і своїх батьків мобілізують ?
показать весь комментарий
25.09.2024 22:16 Ответить
Нет.
У них нет дефицитных профессий
😁
показать весь комментарий
25.09.2024 22:37 Ответить
А розпорядження зєльониє штампують цілодобово, головне щоб лох зявився
показать весь комментарий
25.09.2024 22:23 Ответить
Давно було зрозуміло, що старші 50 років просто фізично не можутримати фронт.
Але ж вперті тупорилі генерали та влада примусово мобілізували саме стариків.
В підсумку переконалися, що толку з мобілізованих у віці 50+ не має ніякого на фронті.
Вони першими гинуть та відступають.
Тому і маємо постійний відступ на Донбасі.
Війна справа молодих. Так завжди було, є і буде в історії людства.
показать весь комментарий
25.09.2024 22:24 Ответить
Старий пердун Петлюра просрав...а потім старий пердун Бандера....Та що ж таке....Розгрібати тепер молоді.
показать весь комментарий
25.09.2024 22:34 Ответить
Не грубіянь,козел.
показать весь комментарий
26.09.2024 11:58 Ответить
Мої коменти зникають, а ідентичні від gary grant залишаються. Цікаво-цікаво.
показать весь комментарий
26.09.2024 15:57 Ответить
Не плач. Займися самоаналізом краще.
показать весь комментарий
26.09.2024 16:02 Ответить
Можу порадити тобі те саме.
показать весь комментарий
26.09.2024 16:06 Ответить
На відміну від моєї поради,твоя порада беззмістовна. Просте перекидання стрілок.
показать весь комментарий
26.09.2024 17:01 Ответить
Нє ***,молодь має тільки куйню в тіктоці знімати,так?
показать весь комментарий
25.09.2024 23:12 Ответить
Не переймайся і старі підуть і молоді і ти підеш. Як би ти не хтів пити вранці " гарбузовий латте", а по ночам із Машкою, Бугі - Вугі попами крутити, поки інші тобі це забезпечують тримаючи фронт, а захищати рідних доведеться і тобі.
показать весь комментарий
26.09.2024 00:00 Ответить
Тут би придумати як захиститися від подібних тобі ідіотів, які не думають про майбутнє, а живуть в мріях нав'язаних телевізором.
показать весь комментарий
26.09.2024 00:05 Ответить
Попустися, любитель попердіти, бо молоді пердуни обирали зелену плісняву - аж гай шумів.
показать весь комментарий
26.09.2024 00:33 Ответить
От власне, зелні сосунки обрали папріколу,а прикол виліз війною..
показать весь комментарий
26.09.2024 01:05 Ответить
справедливости ради, среди тех, кого я знаю, именно 25-30летние ездили на машинах, обклеенными наклейками "зе!команда" в 19ом и дрочили на "сделаем их разом"
показать весь комментарий
26.09.2024 06:45 Ответить
Та що ви таке пишете? Це ж ІПСО. Ну навіщо брати від 20 років. Це ж майбутнє України....в кабаках...на дискотеках...в кальянних...в стрипбарах...
показать весь комментарий
25.09.2024 22:32 Ответить
на Подолі так і є після 20.00. а в п*ятницю вже з обіду пивко по барах сьорбають під сіль та мет
показать весь комментарий
25.09.2024 23:04 Ответить
Візьми вогнегасник. Або сядь в таз з льодом.
показать весь комментарий
26.09.2024 11:53 Ответить
Ну от і скористайся своєю порадою.
показать весь комментарий
26.09.2024 12:59 Ответить
І хто ж тоді майбутнє України, якщо не 20+?
показать весь комментарий
26.09.2024 09:09 Ответить
Війна справа молодих. Так завжди було, є і буде в історії людства.

показать весь комментарий
25.09.2024 22:41 Ответить
З кацапами війна продовжується вже 855 років, - від 1169 року, коли князь володимиро-суздальський Андрій (прозваний Боголюбським) захопив і пограбував Київ.

показать весь комментарий
25.09.2024 22:48 Ответить
Не брал его атрейка зиц председатель мардовский, ему лохи сами ворота открыли и впустили.
показать весь комментарий
26.09.2024 10:42 Ответить
Я би не ображав тих воїнів узагальнюючи.
Бутусов каже - відступ здебільшого там де є неадекватне управління на рівні ОТУ та ОСУВ. Він це не зі стелі бере, це каже переважна більшість командирів. Тобто - це не є провиною бійців яким за 50...
показать весь комментарий
25.09.2024 22:42 Ответить
"після 50 років призиваються лише ті, хто мають дефіцитні військово-облікові спеціальності"
-------
Хиба зараз не є самими дефіцитними ВОС - 100-106?
Після 55 років мало хто може бути ефективним за цими спеціальностями...
показать весь комментарий
25.09.2024 22:29 Ответить
Треба змагання зробити.Стометрiвку пробiгти 50 та 25 рiчному. Хто переможе, того й на фронт!
показать весь комментарий
25.09.2024 22:37 Ответить
Чи встигнеш ти добігти до укриття, і таким чином вижити, вирішує саме фізичний стан.
Тому ВЛК повинні виконували свої обов'язки, а не план. Хтось може бути у чудовій фіз. формі в 55, а хтось в 35 вже з туберкульозом та іншими "подарунками".
показать весь комментарий
26.09.2024 08:30 Ответить
Cейчас дефицитная специальность - штурмовик.
показать весь комментарий
25.09.2024 22:39 Ответить
За месяц подготовят с нуля.
показать весь комментарий
25.09.2024 22:42 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2024 22:59 Ответить
Газові атаки заборонені!
показать весь комментарий
26.09.2024 08:31 Ответить
Але ж і навіть якщо розпорядження нема то за кордон все одне не випустять
показать весь комментарий
25.09.2024 22:43 Ответить
Мобілізаційний вік у часи другої світової -
Великобританія 18-40 років
Німеччина 18-40 років.
(коли вже фронт підходив до Берліну то почали брати і старших за 40 років.)
А наша влада гадала, що вона сама розумна і змінить закони природи, старіння, ітд.
Стариків на фронт а малолєтки в кабаки та дискотеки.
Переконалися нарешті, що треба на фронт молодих а не стариків, коли постійно відступають.
Якщо не з 18 років, то призивати в армію з 21 року, щоб зупинити рашистів і не втратити Україну.
А стариків, по згоді, на риття окопів, на охорону складів, на КПП, на охорону мостів, можна на розмінування в тилу, на другу лінію, наприклад в артилерію, ітд... Але не в окопи, бо це не продуктивно.
показать весь комментарий
25.09.2024 22:48 Ответить
Так само в СРСР під час ДСВ, навіть в 1941, призовний вік був з 18-45 років. Старше лише добровольці, або офіцери запасу. І не мало значення скільки у тебе дітей. Значення мала лише "бронь" і непридатність до служби за станом здоров'я. Але для таких була обов'язкова робота в тилу.
показать весь комментарий
25.09.2024 23:03 Ответить
У ДСВ не брали з поганим зором, з -3 вже не брали, а зараз беруть, якщо зір від -6 до -12, це як? Легка форма шизофренії теж беруть, це як? Син з 13 років на нейролептіках, зір -9 і він обмежено придатний це як? І він військовозобов'язаний, а здорові 50 річні гуляють по кабакам і грають в футбол, подивиться в вихідні дні, хто грає в футбол на стадіоні Металіст в Харкові?Здорові бугаї 40-50 річні, прикритися що у них бронь і жирують.
показать весь комментарий
26.09.2024 08:10 Ответить
Julia
З міопією обох очей -6Д і нижче до війська не беруть і не брали раніше. За Совка був термін " Придатний до нестройової служби".
показать весь комментарий
26.09.2024 09:34 Ответить
Да уж, в артиллерии, на пример, как раз старперов для перемещения туда-сюда 43 кг снарядов(152-155) не хватает. Особенно ночью. С остальным согласен.
показать весь комментарий
25.09.2024 23:11 Ответить
Ну для чоловіка із совка артилерія це там за шнурок дьорнути тіпа і все. Разом з ящиком артснаряд 152 мм 70 кг і більше. Для совка була піхота тіпа в пріоритеті. Чому? А тіпа завжди ні шагу назад. Пофіг скільки ляже за перехрестя доріг. А вони складуть пісеньку нас аставалась только троє із васємнадцаті рєбят. Ха ха ха.
показать весь комментарий
26.09.2024 06:37 Ответить
Та гляньте ви вже кількість і діаграму населення перед другою світовою. Тоді народжували багато, по 5-6 дітей, молоді було завались, звісно не призвали старших, бо достатньо було молодняка. А тепер відкрийте діаграму віку ******** України і порівняйте. Вікова група до 25 це просто провалля, якщо вони загинуть до того як дадуть потомство то цій країні кранти, навіть якщо зараз виграти війну в рашки.

Попривикали жити в минулому і не думати головою. Відстрочка мобілізації молодняка, це мабуть єдине притомне рішення цієї влади.
показать весь комментарий
26.09.2024 09:17 Ответить
Так вони дають потомство? Чи так само як і 50+. Відкрийте діаграму. Цифри хто як хоче так і розуміє. Ха ха ха.
показать весь комментарий
26.09.2024 10:17 Ответить
О , це класичне
показать весь комментарий
25.09.2024 22:52 Ответить
Та гребли не дивлячись на закони. І не тільки в тилові війська.
показать весь комментарий
25.09.2024 22:53 Ответить
У цій війні не вистачить ні молодих ні літніх. Порівняйте кількість людей в Україні та на московії. Також порівняйте економіку, доплюсуйте до ворожої Китай, Іран та зробіть висновок власним розумом а не київськими офісними експертами-побєдобєсами.
показать весь комментарий
25.09.2024 22:55 Ответить
А як Афганістан вистояв проти совка, чи В'єтнам проти США?
Або навіть Чечня у першу чеченську війну 1994-96 років перемогла рашку.
показать весь комментарий
25.09.2024 22:59 Ответить
Когда это Афганистан воевал с СССР?
показать весь комментарий
26.09.2024 01:50 Ответить
Якщо Захід буде надавати зброю, то чисельності насалення України хватить з надлишком. На війні вирішує тільки зброя, а не шапки.
показать весь комментарий
25.09.2024 23:13 Ответить
Це вже мабуть з десятий випадок який спостерігаю. Коли якесь опудало втекло за кордон і сидить в інтернетах хоронить всю Україну на перед. В мене навіть на роботі такий є. І не соромиться прямо писати в робочу групу таку х..ню і навіть в контексті - хто не втік той лох і всі хто залишився вмруть. Позавалюйте свої іпала і будуйте своє життя в германіях мовчки. Нам ваші висєри абсолютно не цікаві. Бо життя така штука що може все дуже не гарно обернутися. Права то курячі. Ні паспорта ні кози ні квитанції. А гонору як у хазяїв всесвіту.
показать весь комментарий
26.09.2024 00:30 Ответить
то звільніть того під-ра
показать весь комментарий
26.09.2024 04:10 Ответить
Моя б воля я б не тільки звільнив а і пристрелив би. Але це не мені вирішувати. В нього є свої начальники.
показать весь комментарий
26.09.2024 10:27 Ответить
То Індія чи Китай захопить всесвіт? А може глобальний південь? Нафіг той Люксембург колись вступав в війну з Гітлером? Ха ха ха.
показать весь комментарий
26.09.2024 06:29 Ответить
Підтверджуйте постановою Кабміна, інакше це фіговий листок для того, щоб виманити дідів на вулиці. ТЦК не порушить жодного закону, якщо когось 50+ запакує. Отже буде пакувати, вони біля підприємств наловлюють заброньованих, яка віра може бути якимсь секретним папірцям?
показать весь комментарий
25.09.2024 23:23 Ответить
https://x.com/i/status/1838930736222490854 за одну хвилину про питання мобілізації
показать весь комментарий
25.09.2024 23:28 Ответить
Як мило мудрі дорослі дядьки, які безперечно провели зразкову молодість, не пили не гуляли, не крали на заводах і взагалі взірець поведінки, обсирають молодь і женуть на фронт тикаючи палицею в спину. Але то чужі діти алкаші і шваль яку на фронт треба, свої точно так само взірець і вихованість. Або взагалі немає ніяких. Так, безперечно, таким мудрим чоловікам у віці на фронті робити немає чого. Всіх молодших побратимів на міни попхають вперед себе.
показать весь комментарий
26.09.2024 00:42 Ответить
Если парню 18 лет ему проще поменять страну вместо каких то туманных перспектив украинской власти.
показать весь комментарий
26.09.2024 03:38 Ответить
А що парєнь 18 лєт може запропонувати іншій країні. ? Чи країни це така фігня яку можна міняти як труси. Приїхати і вчитися? Ок . За чий кошт? Батьківський? То це нє парєнь памєнял, а батьки йому облаштовують нове місце. Чи приїде працювати? Не смішіть. Якщо не хотітиме спочатку вчитися, то працювати точно не буде. Якійсь місяць на будові такелажником це не поміняти країну, це просто підзаробити. В нас тіпочки приїздять за кордон пару місяців попрацювати і назад півроку просто тицяти пальцем в телефоні на ті гроші що заробив за тих пару місяців. Залишатися жити це означає іти на некваліфіковану роботу і винаймати житло. Для того щоб придбати собі житло треба працювати без вихідних і всяких там хачу нє хачу. При цьому їсти дешеву їжу і сплачувати комуналку і інші сплати. І так роками і десятиліттями. Чи багато парнєй 18 років на це готові? Одиниці. Приїхати на батьківські гроші і якось оформитись якимсь незрозумілим статусом от і все. І просто ходити з однієї ночлєжки на іншу. Або просто приїхати на чиїсь гроші. Краще їхати на Кіпр. Там можна спати на карематі на пляжу. Постійно тепло і немає дощів. Лише від поліції треба втікати. От і всі проблеми. Ха ха ха.
показать весь комментарий
26.09.2024 06:20 Ответить
В Германии первый год изучают язык дают бесплатно жилье и деньги. Если проработал три года дают гражданство. Молодому человеку можно закончить учебное заведение которые во многих странах Европы безплатны. И найти хорошую работу. Жилье недорого где-то 20 % от заработка у меня.
показать весь комментарий
26.09.2024 06:45 Ответить
Ви розказуєте про одиничні випадки. Я знаю людей вже із навиками і спеціальностями , які за рік нічого підходящого для себе не знайшли. Якщо для вас нормально мати у Європі зекономлених на дешевих харчах і цигарках 400 євро. То ок. Це рівень тінейджера. Так і живіть далі. Дают какоє жільйо? Те яке соціальне. Тобто ніяке з якимось незрозумілим сусідом і унітазом на двох. Гроші? 500 євро. Це щоб з голоду не померти. В вашому повідомлені головне слово дают. Тобто для вас добре щось брати. Я наприклад хочу купляти те що я хочу. А гроші заробляти. За свій труд тобто. Треба рік вивчати мову. Хто в нас з молоді хоче щось там вивчати? Одиниці. А також є різні рівні вивчення мови . Тобто є сертифікати рівнів. Із знанням лише гітлєр капут нормальну роботу не знайдеш. Безкоштовне навчання лише по програмам які сьогодні є, а завтра немає. Крім того житло платне. Проживання, харчування за гроші. Щоб щось дійсно мати треба працювати десятиріччями майже без вихідних. Кого це влаштовує? Одиниці. Є які дійсно почали вчитися. І не факт що подовчаються. А більшість просто микаються з парою євро в кишені. Ну якщо їх це влаштовує. То ок. Жити в соціальному житлі, дешевою їжею і сто євро в кармані. Це для середнього класу в Європі ніщебродство. Потім же і сім'ю якусь захочеться завести. А це також гроші. Вирішуйте самі. Щоб десь вкорінитися і почати нормально жити некваліфікованому бідному парню треба працювати років з 20. Якщо просто байдики бити, то це те саме відбувається в Україні. Ха ха ха.
показать весь комментарий
26.09.2024 08:43 Ответить
а хто в курсах - https://x.com/i/status/1838453875700797934 квадробери підлягають мобілізації?
показать весь комментарий
26.09.2024 05:22 Ответить
Тільки після 50.
показать весь комментарий
26.09.2024 08:29 Ответить
так після 50-ти вже половина стають квадроберами.
показать весь комментарий
26.09.2024 09:19 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2024 16:14 Ответить
А що робити з тими хто вже є в ЗСУ 50 +. Є такі, що на них дивитись боляче. Може всіх хто вже є в ЗСУ 50 + відправити на повторне влк.? Ха ха ха.
показать весь комментарий
26.09.2024 06:04 Ответить
Чи випускатимуть 50+ за кордон?
показать весь комментарий
26.09.2024 07:56 Ответить
Что может быть хуже Раши? Украина не далеко ушла... И это так печально
показать весь комментарий
26.09.2024 16:12 Ответить
 
 