Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению, - "слуга народа" Вениславский
В Украине действует директива, которая позволяет мобилизовать мужчин 50-60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.
Об этом в комментарии изданию Liga.net заявил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.
Вениславский подтвердил, что в директиве Командования Сухопутных сил, о которой ранее писал нардеп Алексей Гончаренко, действительно есть положение, которое ограничивает мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет.
Нардеп отметил, что такой подход - это общая позиция военного руководства.
По словам Вениславского, после 50 лет призываются только те, кто имеют дефицитные военно-учетные специальности. Отдельное мобилизационное распоряжение издает Генеральный штаб ВСУ.
Что предшествовало?
Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал о принятии определенной директивы Командования Сухопутных войск ВСУ, которая запрещает призыв ограниченно годных в возрасте с 18 до 25 лет. Призыв будет возможен только по письменному согласию.
Он заявил, что текст директивы находится под грифом, поэтому публиковать его нельзя, но сама директива уже поступила в областные и районные ТЦК.
Также Гончаренко сообщал, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению, выданному Генштабом на конкретное лицо.
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У них нет дефицитных профессий
😁
Але ж вперті тупорилі генерали та влада примусово мобілізували саме стариків.
В підсумку переконалися, що толку з мобілізованих у віці 50+ не має ніякого на фронті.
Вони першими гинуть та відступають.
Тому і маємо постійний відступ на Донбасі.
Війна справа молодих. Так завжди було, є і буде в історії людства.
Бутусов каже - відступ здебільшого там де є неадекватне управління на рівні ОТУ та ОСУВ. Він це не зі стелі бере, це каже переважна більшість командирів. Тобто - це не є провиною бійців яким за 50...
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Хиба зараз не є самими дефіцитними ВОС - 100-106?
Після 55 років мало хто може бути ефективним за цими спеціальностями...
Тому ВЛК повинні виконували свої обов'язки, а не план. Хтось може бути у чудовій фіз. формі в 55, а хтось в 35 вже з туберкульозом та іншими "подарунками".
Великобританія 18-40 років
Німеччина 18-40 років.
(коли вже фронт підходив до Берліну то почали брати і старших за 40 років.)
А наша влада гадала, що вона сама розумна і змінить закони природи, старіння, ітд.
Стариків на фронт а малолєтки в кабаки та дискотеки.
Переконалися нарешті, що треба на фронт молодих а не стариків, коли постійно відступають.
Якщо не з 18 років, то призивати в армію з 21 року, щоб зупинити рашистів і не втратити Україну.
А стариків, по згоді, на риття окопів, на охорону складів, на КПП, на охорону мостів, можна на розмінування в тилу, на другу лінію, наприклад в артилерію, ітд... Але не в окопи, бо це не продуктивно.
З міопією обох очей -6Д і нижче до війська не беруть і не брали раніше. За Совка був термін " Придатний до нестройової служби".
Попривикали жити в минулому і не думати головою. Відстрочка мобілізації молодняка, це мабуть єдине притомне рішення цієї влади.
Або навіть Чечня у першу чеченську війну 1994-96 років перемогла рашку.