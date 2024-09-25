Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению, - "слуга народа" Вениславский

В Украине действует директива, которая позволяет мобилизовать мужчин 50-60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

Об этом в комментарии изданию Liga.net заявил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.

Вениславский подтвердил, что в директиве Командования Сухопутных сил, о которой ранее писал нардеп Алексей Гончаренко, действительно есть положение, которое ограничивает мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет.

Нардеп отметил, что такой подход - это общая позиция военного руководства.

По словам Вениславского, после 50 лет призываются только те, кто имеют дефицитные военно-учетные специальности. Отдельное мобилизационное распоряжение издает Генеральный штаб ВСУ.

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Что предшествовало?

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал о принятии определенной директивы Командования Сухопутных войск ВСУ, которая запрещает призыв ограниченно годных в возрасте с 18 до 25 лет. Призыв будет возможен только по письменному согласию.

Он заявил, что текст директивы находится под грифом, поэтому публиковать его нельзя, но сама директива уже поступила в областные и районные ТЦК.

Также Гончаренко сообщал, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению, выданному Генштабом на конкретное лицо.

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