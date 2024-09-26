Минобороны хочет разрешить становиться на военный учет онлайн
Министерство обороны Украины разработало законопроект, позволяющий украинцам призывного возраста становиться на воинский учет онлайн с помощью средств электронной идентификации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба министерства.
Проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общей подготовки" одобрен на очередном заседании Кабмина.
Также планируется разрешить становиться на воинский учет призывников и уточнять персональные данные через электронную идентификацию в сервисе "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста".
Кроме этого, планируется ликвидировать комиссии для постановки на такой учет и отменить прохождение медицинского осмотра при постановке граждан на воинский учет.
Предполагается, что граждане, получающие высшее образование, будут проходить медицинский осмотр перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки.
Также будет уточнено положение о воинском учете женщин, которые изъявили желание проходить базовую военную службу - непосредственно перед направлением на такую службу по их желанию они будут браться на воинский учет призывников. После завершения базовой военной службы они будут браться на воинский учет военнообязанных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Прийдуть з України верби і тополі. Стануть над тобою, листям затріпочуть, Тугою прощання душу залоскочуть."