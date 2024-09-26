Минобороны хочет разрешить становиться на военный учет онлайн

Министерство обороны Украины разработало законопроект, позволяющий украинцам призывного возраста становиться на воинский учет онлайн с помощью средств электронной идентификации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба министерства.

Проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общей подготовки" одобрен на очередном заседании Кабмина.

Также планируется разрешить становиться на воинский учет призывников и уточнять персональные данные через электронную идентификацию в сервисе "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста".

Кроме этого, планируется ликвидировать комиссии для постановки на такой учет и отменить прохождение медицинского осмотра при постановке граждан на воинский учет.

Читайте также: Письмо с повесткой имеет вид обычного конверта, - глава "Укрпошти" Смелянский

Предполагается, что граждане, получающие высшее образование, будут проходить медицинский осмотр перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки.

Также будет уточнено положение о воинском учете женщин, которые изъявили желание проходить базовую военную службу - непосредственно перед направлением на такую службу по их желанию они будут браться на воинский учет призывников. После завершения базовой военной службы они будут браться на воинский учет военнообязанных.

Читайте также: Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению, - "слуга народа" Вениславский