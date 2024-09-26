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Минобороны хочет разрешить становиться на военный учет онлайн

Міноборони пропонує запровадити військоблік онлайн

Министерство обороны Украины разработало законопроект, позволяющий украинцам призывного возраста становиться на воинский учет онлайн с помощью средств электронной идентификации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба министерства.

Проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общей подготовки" одобрен на очередном заседании Кабмина.

Также планируется разрешить становиться на воинский учет призывников и уточнять персональные данные через электронную идентификацию в сервисе "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста".

Кроме этого, планируется ликвидировать комиссии для постановки на такой учет и отменить прохождение медицинского осмотра при постановке граждан на воинский учет.

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Предполагается, что граждане, получающие высшее образование, будут проходить медицинский осмотр перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки.

Также будет уточнено положение о воинском учете женщин, которые изъявили желание проходить базовую военную службу - непосредственно перед направлением на такую службу по их желанию они будут браться на воинский учет призывников. После завершения базовой военной службы они будут браться на воинский учет военнообязанных.

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Автор: 

Минобороны (9363) мобилизация (2779)


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Топ комментарии
+6
А можна відмовитись від громадянства онлайн? Я б спробував)
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26.09.2024 20:03
+3
Особливо талановиті будуть вспромозі і відвоювати онлайн, і УБД отримати
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26.09.2024 19:59
+2
На каких фронтах воюешь, воен? В ТЦК пузо наедаешь?
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26.09.2024 20:20
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Правила форума Совет форумчан
занимаются всякой фигней.. вместо того что б готовить молодежь по нужным ВУСам, современным вооружениям, что б был к 25 годам оперативный резерв....
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26.09.2024 19:46 Ответить
Який нафіг онлайн прийшов отримав повістку данні починаючи від мобільних операторів і мвс лікарні податкова відділ кадрів картки банків і тд ітп вся інфа є на яке здалося онлайн постанова не грайтеся дільничний з військоматом чи тцк і головою осбб в містах в селах з дапутатом і все нічого придумувать колесо
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26.09.2024 19:52 Ответить
На каких фронтах воюешь, воен? В ТЦК пузо наедаешь?
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26.09.2024 20:20 Ответить
Сірожа воїн! Сірожа оно скільки букв опанував!
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26.09.2024 20:37 Ответить
Наступним кроком у Сірожі буде опанування слів та зв'язних речень, а то цей спітч навіть за третій захід не сильно зрозумів
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27.09.2024 08:54 Ответить
Як казав зешмаркля діджатілізація)))) скоро так і пенсії та зарплати будемо отримувати на онлайн прям в намеіл ру.
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26.09.2024 19:53 Ответить
Особливо талановиті будуть вспромозі і відвоювати онлайн, і УБД отримати
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26.09.2024 19:59 Ответить
А можна відмовитись від громадянства онлайн? Я б спробував)
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26.09.2024 20:03 Ответить
а хто шпіляє в каунтерстрайк чи танчики зможе УБД отримати )) підарасня зелена кончена.
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26.09.2024 20:05 Ответить
Наступна стадія, служити та воювати онлайн, а хтось так і недочекається того клятого дємбєля.
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26.09.2024 20:40 Ответить
лежиш такий дома на дивані у VR окулярах і служиш онлайн
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26.09.2024 22:52 Ответить
Страшний сон того кому повезло поїхати :
"Прийдуть з України верби і тополі. Стануть над тобою, листям затріпочуть, Тугою прощання душу залоскочуть."
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27.09.2024 07:58 Ответить
 
 