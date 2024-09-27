УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11365 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація
1 181 3

В "Армія+" військові можуть оновити свій статус про військову службу, - Міноборони

Військові можуть оновити свій статус у застосунку Армія+

У застосунку "Армія+" запроваджена нова функція виправлення даних про службу для військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Як пояснили в оборонному відомству, після запуску "Армії+" певна частина військовослужбовців зіткнулася із тим, що інформація про військову службу не відображається у застосунку.

Чому була помилка?

Найчастіше це траплялося через те, що оператори територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не оцифрували дані про актуальний статус обліку громадянина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У застосунку "Армія+" стартувало опитування для військових щодо рівня задоволеності сухпайками, - Міноборони

Для виправлення даних користувачу необхідно було встановити застосунок "Резерв+" і через нього надіслати запит.

Розроблено новий функціонал

"Лише за перші чотири тижні релізу дані про свою службу актуалізували понад 60 тисяч військових, зокрема через "Резерв+". Це було незручно, вимагало встановити ще один застосунок та не давало військовому зворотного зв’язку про свою заявку на оновлення даних", - розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Тому, за її словами, у Міноборони розробили функціонал, який дозволяє оновити інформацію про військову службу через застосунок "Армія+" у кілька кліків та отримати номер заявки, щоб далі за ним уточнити статус.

Читайте також: В Україні хочуть створити єдиний держреєстр військовослужбовців. Законопроєкт подали до Верховної Ради

Що треба зробити для оновлення статусу в Армія+

  • Завантажити/оновити застосунок й авторизуватися;

  • Якщо інформація в реєстрі відсутня, на екрані з’явиться повідомлення "Ми не знайшли даних про вашу військову службу", тоді натиснути "Я точно чинний військовий";

  • Заповнити форму, вказати необхідні дані та надіслати;

  • Військовий отримає номер заявки, завдяки якому зможе відстежувати її статус, та очікувати сповіщення про результат.

В Армія+ військові можуть оновити свій статус про військову службу

У Міноборони додали, що загалом за півтора місяця роботи в застосунку "Армія+" авторизувалися понад 270 тисяч військовослужбовців.

Застосунок впровадила тисяча військових частин, а також були подані 7 тисяч електронних рапортів, що мають юридичний статус паперового.

Також читайте: Міноборони хоче дозволити ставати на військоблік онлайн

Автор: 

Міноборони (7409) мобілізація (3077) додаток (481) диджиталізація (277) Черногоренко Катерина (123)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.09.2024 14:19 Відповісти
Армія+
***
Всі попи, раввини і мулли для оновлення свого статусу мають встановити застосунок "Віра+".

На черзі, - розробка застосунку "Мова+".

показати весь коментар
27.09.2024 14:23 Відповісти
На нахрін воно треба
показати весь коментар
27.09.2024 23:09 Відповісти
 
 