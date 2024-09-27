В "Армія+" військові можуть оновити свій статус про військову службу, - Міноборони
У застосунку "Армія+" запроваджена нова функція виправлення даних про службу для військовослужбовців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Як пояснили в оборонному відомству, після запуску "Армії+" певна частина військовослужбовців зіткнулася із тим, що інформація про військову службу не відображається у застосунку.
Чому була помилка?
Найчастіше це траплялося через те, що оператори територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не оцифрували дані про актуальний статус обліку громадянина.
Для виправлення даних користувачу необхідно було встановити застосунок "Резерв+" і через нього надіслати запит.
Розроблено новий функціонал
"Лише за перші чотири тижні релізу дані про свою службу актуалізували понад 60 тисяч військових, зокрема через "Резерв+". Це було незручно, вимагало встановити ще один застосунок та не давало військовому зворотного зв’язку про свою заявку на оновлення даних", - розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Тому, за її словами, у Міноборони розробили функціонал, який дозволяє оновити інформацію про військову службу через застосунок "Армія+" у кілька кліків та отримати номер заявки, щоб далі за ним уточнити статус.
Що треба зробити для оновлення статусу в Армія+
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Завантажити/оновити застосунок й авторизуватися;
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Якщо інформація в реєстрі відсутня, на екрані з’явиться повідомлення "Ми не знайшли даних про вашу військову службу", тоді натиснути "Я точно чинний військовий";
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Заповнити форму, вказати необхідні дані та надіслати;
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Військовий отримає номер заявки, завдяки якому зможе відстежувати її статус, та очікувати сповіщення про результат.
У Міноборони додали, що загалом за півтора місяця роботи в застосунку "Армія+" авторизувалися понад 270 тисяч військовослужбовців.
Застосунок впровадила тисяча військових частин, а також були подані 7 тисяч електронних рапортів, що мають юридичний статус паперового.
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