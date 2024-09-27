Сервіс рекрутингу у "Резерв+" запрацює у жовтні цього року, - Міноборони

Сервіс рекрутингу у додатку "Резерв+" стане доступний для українців у жовтні 2024 року. В оновленні з’являться актуальні вакансії у військових частинах на бойові та небойові позиції.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, це оновлення значно розширює лінійку сервісів, які надає Міністерство оборони військовим та цивільним особам.

"Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок "Резерв+" крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби — один з важливих кроків, які ми робимо для цього. Поступово ми будемо покращувати функціонал сервісу. Тож чекатимемо відгуків користувачів про свій досвід", - зазначила Черногоренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В "Армія+" військові можуть оновити свій статус про військову службу, - Міноборони

У Міноборони зауважили, що новий сервіс рекрутингу у додатку допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вміннями й вподобаннями.

Функціонал сервісу

"На початку пошуку вакансії користувачам необхідно заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти. Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ", - пояснили в оборонному відомстві.

Особливістю сервісу є зручний процес вибору вакансій та алгоритми системи. Інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко ухвалити рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення, додало Міноборони.

Читайте також: У Києві відкрили другий центр рекрутингу української армії. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, застосунок "Резерв+" почав свою роботу 16 травня, у день, коли набув чинності новий закон про мобілізацію.

За цей час завдяки йому понад 3 мільйони українців змогли оновити свої дані та згенерувати військовий електронний документ.