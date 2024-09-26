У Києві відкрили другий центр рекрутингу української армії. ФОТОрепортаж

У столиці відкрився другий центр рекрутингу української армії, загалом в Україні це вже 39 центр.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, центр рекрутингу української армії відкрито в приміщенні Дніпровської РВА. Це вже другий центр рекрутингу української армії, який відкрито в столиці. Перший, у ЦНАПі Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, працює із 30 квітня цього року. До нього звернулося понад 2800 осіб.

"Кампанія з рекрутингу відкриває унікальні можливості для мотивованих громадян. Це шанс не лише отримати цінний досвід та професійні навички, але й зробити свій внесок у звільнення нашої землі та наближення миру в Україні", - заявив начальник Київської МВА Сергій Попко.

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У Міноборони зауважили, що в центрі не роздаватимуть повістки. Кожен громадянин зможе обрати собі посаду та військову частину згідно зі своїми побажаннями та цивільного досвіду.

"Наші центри - це інформаційно-консультаційні хаби, де кожен може дізнатися про доступні вакансії, необхідні кроки та документи для доєднання до Сил оборони. Ми допомагаємо людям знайти своє місце в армії, де їхні навички та бажання будуть найбільш затребувані", - сказав уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Також зазначається, що це вже 39 центр рекрутингу української армії в Україні. Загалом до мережі звернулося понад 18 500 осіб.

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Крім того, у міністерстві розповіли, що центри рекрутингу - не єдина активність Міноборони в цьому напряму. Так, рекрутуватися можна також онлайн, використовуючи послуги платформ з пошуку роботи з якими відомство налагодило співпрацю. Загалом з кінця минулого року на вакансії, розміщені на чотирьох платформах, відгукнулося більш ніж 370 тисяч громадян.