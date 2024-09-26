В Киеве открыли второй центр рекрутинга украинской армии. ФОТОрепортаж
В столице открылся второй центр рекрутинга украинской армии, всего в Украине это уже 39 центр.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, центр рекрутинга украинской армии открыт в помещении Днепровской РВА. Это уже второй центр рекрутинга украинской армии, который открыт в столице. Первый, в ЦПАУ Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации, работает с 30 апреля этого года. В него обратилось более 2800 человек.
"Кампания по рекрутингу открывает уникальные возможности для мотивированных граждан. Это шанс не только получить ценный опыт и профессиональные навыки, но и внести свой вклад в освобождение нашей земли и приближение мира в Украине", - заявил начальник Киевской ГВА Сергей Попко.
В Минобороны отметили, что в центре не будут раздавать повестки. Каждый гражданин сможет выбрать себе должность и воинскую часть согласно своим пожеланиям и гражданскому опыту.
"Наши центры - это информационно-консультационные хабы, где каждый может узнать о доступных вакансиях, необходимых шагах и документах для присоединения к Силам обороны. Мы помогаем людям найти свое место в армии, где их навыки и желания будут наиболее востребованы", - сказал уполномоченный Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.
Также отмечается, что это уже 39 центр рекрутинга украинской армии в Украине. Всего в сеть обратилось более 18 500 человек.
Кроме того, в министерстве рассказали, что центры рекрутинга - не единственная активность Минобороны в этом направлении. Так, рекрутироваться можно также онлайн, используя услуги платформ по поиску работы с которыми ведомство наладило сотрудничество. Всего с конца прошлого года на вакансии, размещенные на четырех платформах, откликнулось более 370 тысяч граждан.
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