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Кабмин разрешил командирам воинских частей лично отбирать бойцов, учитывая навыки и опыт, - Умеров

Військовий квиток

Отныне командиры воинских частей могут лично, без участия ТЦК, отбирать бойцов, учитывая их навыки, опыт и стремления.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы сделали важный шаг в сфере обороны нашего государства. Боевые бригады получили новый инструмент, который позволит проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев.

Теперь командиры воинских частей могут лично, без участия ТЦК, отбирать бойцов, учитывая их навыки, опыт и стремление. Для каждого украинца и украинки это шанс найти свое место в рядах защитников, где их способности принесут наибольшую пользу", - отмечает он.

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Умеров также поблагодарил правительство за поддержку этой инициативы и выразил уверенность, что эта система поможет Украине еще мощнее противостоять российской агрессии, объединяя патриотическую мотивацию защитников и защитниц с насущными потребностями фронта.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что подписал представление в правительство об увольнении своих четырех заместителей - Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира и государственного секретаря МОУ Людмилы Дараган.

Автор: 

Кабмин (14031) мобилизация (2784) Умеров Рустем (537)


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Топ комментарии
+13
О-о-о, ну зараз всі куми командирів будуть на потрібних посадах. Решту "теплих" місць виставлять на конкурс...
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01.10.2024 15:16
+12
Торгівлю посадами в частинах легалізовано.
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01.10.2024 15:11
+7
один новобранець радів що його взяли поваром в бойову бригаду,
тільки куди ділись повара в тій бригаді він потім дізнається в окопі,

різниця між бригадами що про одних пишуть кожен день а інших і не згадують а в окопах однаково,
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01.10.2024 15:34
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Торгівлю посадами в частинах легалізовано.
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01.10.2024 15:11 Ответить
Це як при царях було, можна купити собі звання ?
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01.10.2024 17:36 Ответить
вася серло, так заробив у пшеків злотувки, ухилянт сраний то бігом купи собі хлібне місце, а?
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02.10.2024 00:05 Ответить
О-о-о, ну зараз всі куми командирів будуть на потрібних посадах. Решту "теплих" місць виставлять на конкурс...
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01.10.2024 15:16 Ответить
"Теплі" місця вже давно зайняті
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01.10.2024 21:40 Ответить
Ну так алєк нассано тепер купиш собі вакансію чи як ******* і далі узилянтом з погреба не вилазиш?
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02.10.2024 00:04 Ответить
А як вони будуть «відбирати»? Оголошення на «ворк.юа»?
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01.10.2024 15:20 Ответить
https://www.work.ua/jobs/5635462/

Для прикладу.
Без гагага,війна десять років бл
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01.10.2024 21:31 Ответить
Я це бачив і знаю. Тому й написав про «ворк.юа». Питання ефективності. Багато найняли піхоти/штурмовиків через «ворк.юа»?
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01.10.2024 22:23 Ответить
от про яке економічне бронювання йшла мова
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01.10.2024 15:28 Ответить
Клас. Дайте мені три дні вихідних, автомат і якийсь автобус. Я батальйон привезу.
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01.10.2024 15:29 Ответить
один новобранець радів що його взяли поваром в бойову бригаду,
тільки куди ділись повара в тій бригаді він потім дізнається в окопі,

різниця між бригадами що про одних пишуть кожен день а інших і не згадують а в окопах однаково,
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01.10.2024 15:34 Ответить
Забули тільки повідомити, що це нововведення буде стосуватись тільки тих частин, які вкаже МО. А що за частини будуть у цьому списку, думаю всі здогадались.
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01.10.2024 15:40 Ответить
ану, просвітіть нас, всезнайка. Назвіть 4 бригади, і поясніть причину.
Чи ви бот, і пропустите це питання?
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01.10.2024 22:20 Ответить
При чем здесь бригады к в\ч?
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02.10.2024 05:18 Ответить
командирам уже нужны стрелки, медики гранатаметчики, механы..блатные места еще в 22 рампродали-то....
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01.10.2024 15:55 Ответить
Солдата можна виховати тільки одним способом. Взяти молодого пацана і інтенсивно катувати його до повного отупіння і знесилення виконанням самих дебільних і безглуздих команд. Мета проста - будь яка команда повинна виконуватися негайно, ретельно і саме головне бездумно і безапеляційно. Для цього існує в усіх арміях "курс молодого бійця". І от коли людина доходить до стану повного отупіння і боїться не виконати наказ більше смерті лише тоді "оце" стає солдатом. Проблема в тому що вбити людину яка тобі особисто ніякого зла не заподіяла нормальна людина не здатна бо це не має сенсу. Виконання безглуздих наказів це і є класичним протореним шляхом до виконання наказу на вбивство. Чим молодшим є чоловік тим швидше він доходить до стану солдата. Чим розумнішим і старшим є чоловік тим важче навчити його бездумно виконувати команди і тим більше він боїться загинути...
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01.10.2024 16:12 Ответить
нб а от ти тупа **** ховаєш свою родину і свою сраку за плечима солдат зсу, і твій запливший лайном мозок навіть не розуміє свого отупіння
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02.10.2024 00:08 Ответить
Ви хоч одинь день в армії служили? А я служив. За совка. Тому чудово розумію що "кто в арміі служиіл тот в цирке нє смєйотся". А ще офіцерський фолькльор - "как одєл я портупєю я тупєю і тупєю", або "куда солдата нє цєлуй всюду жопа"... Натякаєте на гостроту свого розуму? Ну і в чому це проявляється? В ура-патріотизмі? Так це вже було! І чим закінчується "ура-патріотизм"? А я вам скажу. Гарматним мясом.
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02.10.2024 03:15 Ответить
"Кабмін дозволив командирам військових частин особисто відбирати бійців..." Джерело: https://censor.net/ua/n3512714

У кого дозволив відбирати?
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01.10.2024 16:36 Ответить
А треба було дати право бійцям діючим обирати командира.
як три взвода обрали іншу частину то вже не ротний а взводний,як відділення залишилось то вже не майор а сержантом стаєш
то було б дієво,120тис офіцерів.. Це на відділення може бути два офіцера,по кількості солдат/сержант
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01.10.2024 18:26 Ответить
Цікаво було почитати в*їдливі коментарі диванних експертів. Торгівля посадами, кумовство, теплі місця, ко-ко, кукаріку і т. д. Насправді НАРЕШТІ (я так надіюсь) вирішилось питання із рекрутингом. Вже за№бало виписувати кандидатам із рекрутингових центрів сотні рекомендаційних листів і потім сотні раз дивитись у нахабні тцк-шні іпала та слухати про їхній "план" і куди можна собі запхати той рекомендаційний лист.
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01.10.2024 18:59 Ответить
Ничего не решилось.

Во-первых, это надо было делать с самого начала, а не отправлять инженеров-пиротехников штурмовать окопы. Теперь только полный кретин поверит действующей власти и пойдет добровольно рекрутироваться, или сразу к командиру какой-то в\ч.

Во-вторых, Умеров забыл упомянуть, что защиты от перевода - нет. Ага, сегодня ты рекрутируешься сапером, а завтра какому-нибудь Наполеону вздумается штурмовать брать Суджу, и ты просыпаешься уже стрелком.

В-третьих, плевать на фейсбук Умерова. Когда тебя с в\ч, куда ты хотел сапером, отправят под конвоем в ТЦК - ты им фейсбук показывать будешь? Пока это не будет вынесено на сессию ВР, не будет принято в двух чтениях и подписано Сонцесяйним - этим можно подтереться.
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02.10.2024 05:29 Ответить
Ща ухилянтська писдота почне придумувати собі нові відмазки...
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01.10.2024 19:04 Ответить
100%
Все не Так!
Зрада зрадонька!
Я нелох!
Гетьман - барига!
Кривавий пастор здав!
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01.10.2024 21:35 Ответить
Так почитати коментарі ті мразі ухилянти вже звинувачують ЗСУ що ті захищають Україну , а вони черешні пальцем роблені
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02.10.2024 00:11 Ответить
 
 