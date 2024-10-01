Кабмин разрешил командирам воинских частей лично отбирать бойцов, учитывая навыки и опыт, - Умеров
Отныне командиры воинских частей могут лично, без участия ТЦК, отбирать бойцов, учитывая их навыки, опыт и стремления.
Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы сделали важный шаг в сфере обороны нашего государства. Боевые бригады получили новый инструмент, который позволит проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев.
Теперь командиры воинских частей могут лично, без участия ТЦК, отбирать бойцов, учитывая их навыки, опыт и стремление. Для каждого украинца и украинки это шанс найти свое место в рядах защитников, где их способности принесут наибольшую пользу", - отмечает он.
Умеров также поблагодарил правительство за поддержку этой инициативы и выразил уверенность, что эта система поможет Украине еще мощнее противостоять российской агрессии, объединяя патриотическую мотивацию защитников и защитниц с насущными потребностями фронта.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что подписал представление в правительство об увольнении своих четырех заместителей - Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира и государственного секретаря МОУ Людмилы Дараган.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для прикладу.
Без гагага,війна десять років бл
тільки куди ділись повара в тій бригаді він потім дізнається в окопі,
різниця між бригадами що про одних пишуть кожен день а інших і не згадують а в окопах однаково,
Чи ви бот, і пропустите це питання?
У кого дозволив відбирати?
як три взвода обрали іншу частину то вже не ротний а взводний,як відділення залишилось то вже не майор а сержантом стаєш
то було б дієво,120тис офіцерів.. Це на відділення може бути два офіцера,по кількості солдат/сержант
Во-первых, это надо было делать с самого начала, а не отправлять инженеров-пиротехников штурмовать окопы. Теперь только полный кретин поверит действующей власти и пойдет добровольно рекрутироваться, или сразу к командиру какой-то в\ч.
Во-вторых, Умеров забыл упомянуть, что защиты от перевода - нет. Ага, сегодня ты рекрутируешься сапером, а завтра какому-нибудь Наполеону вздумается штурмовать брать Суджу, и ты просыпаешься уже стрелком.
В-третьих, плевать на фейсбук Умерова. Когда тебя с в\ч, куда ты хотел сапером, отправят под конвоем в ТЦК - ты им фейсбук показывать будешь? Пока это не будет вынесено на сессию ВР, не будет принято в двух чтениях и подписано Сонцесяйним - этим можно подтереться.
Все не Так!
Зрада зрадонька!
Я нелох!
Гетьман - барига!
Кривавий пастор здав!