Кабмин разрешил командирам воинских частей лично отбирать бойцов, учитывая навыки и опыт, - Умеров

Отныне командиры воинских частей могут лично, без участия ТЦК, отбирать бойцов, учитывая их навыки, опыт и стремления.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы сделали важный шаг в сфере обороны нашего государства. Боевые бригады получили новый инструмент, который позволит проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев.

Теперь командиры воинских частей могут лично, без участия ТЦК, отбирать бойцов, учитывая их навыки, опыт и стремление. Для каждого украинца и украинки это шанс найти свое место в рядах защитников, где их способности принесут наибольшую пользу", - отмечает он.

Также читайте: Военнообязанные, не обновившие учетные данные, находятся в розыске полиции, - Ивано-Франковский областной ТЦК

Умеров также поблагодарил правительство за поддержку этой инициативы и выразил уверенность, что эта система поможет Украине еще мощнее противостоять российской агрессии, объединяя патриотическую мотивацию защитников и защитниц с насущными потребностями фронта.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что подписал представление в правительство об увольнении своих четырех заместителей - Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира и государственного секретаря МОУ Людмилы Дараган.