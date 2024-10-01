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Умеров проводит кадровые изменения: уволил своих заместителей – Гайдера, Сергия, Джигира и Дараган

Умєров повідомив про звільнення 4 своїх заступників

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что подписал представление в правительство об увольнении своих четырех заместителей - Станислава Гайдера, Александра Сергия, Юрия Джигира и государственного секретаря МОУ Людмилы Дараган.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Система Министерства обороны Украины - Вооруженные силы, ГУР и ГССТ - во время военного положения является закрытым периметром. Это означает, что все процессы внутри должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них - недопустимы", - отметил Умеров.

Кадровые изменения в Минобороны

В соответствии с этим, Умеров подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны - Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергия, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря).

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О новых назначениях, включая заместителей министра, он обещает сообщить отдельно.

Реформирование системы оборонных закупок

Также Умеров объявил о реформе системы оборонных закупок.

Так, "Спецтехноэкспорт" (СТЭ) переходит от ГУР к Минобороны.

"Поставил задачу - довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами. Также продолжаем реформирование Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ), приближая эти процессы к стандартам НАТО", - заявил Умеров.

Он добавил, что в ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур. Представление в правительство будет сделано на этой неделе.

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Кадрові зміни у Міноборони

Автор: 

Минобороны (9371) увольнение (2681) Умеров Рустем (537) Агентство оборонных закупок (91)


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Топ комментарии
+23
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01.10.2024 09:13
+18
Офіс Мніністра з чисельними радниками,а на ППО України збирають прості люди. То може нехай радять безкоштовно, якщо не на фронті
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01.10.2024 08:59
+16
Шрецдери, джиги, даргани... Де вони їх мля беруть?
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01.10.2024 09:05
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Офіс Мніністра з чисельними радниками,а на ППО України збирають прості люди. То може нехай радять безкоштовно, якщо не на фронті
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01.10.2024 08:59 Ответить
Що ще не прибрали до рук, треба прибрати і накрасти побільше перед капітуляцією
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01.10.2024 09:01 Ответить
тих заступників, особисто, зе!лідор призначав. невже заколот?
нормально так до вашингтона з'їздили.
я ж кажу, що зе!поцу видали чорну мітку.
але тимошенко чіпати не можна, бо воно дуже ефективне.
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01.10.2024 09:01 Ответить
Умєров проводить кадрові зміни: звільнив своїх заступників - Гайдера, Сергія, Джигира та Дараган

Ладно с теми тремя понятно, а Серегу то за что?
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01.10.2024 09:03 Ответить
на Віктора Павліка хочуть поміняти
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01.10.2024 10:33 Ответить
Імітація роботи перед виборами
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01.10.2024 09:05 Ответить
Шрецдери, джиги, даргани... Де вони їх мля беруть?
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01.10.2024 09:05 Ответить
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01.10.2024 09:06 Ответить
Даже у совєцькі часи не було такого беспредела у владних кріслах по відношенню до українців ЯК В 30 років Незалежності
«

в августе 1965 года первый секретарь ЦК КПУ Петр Шелест вышел на Москву с инициативой разрешить Украине самостоятельно торговать с заграницей. Таким образом, речь шла об исключении для украинской республики в вопросе о монополии внешней торговли. Такая смелость была неслучайной: после смерти Иосифа Сталина в 1953 году украинская группировка внутри ЦК КПСС и Президиума ЦК стараниями Хрущева набирала силу и мощь. Причем группировка тоже подразделялась на кланы, как это было и на самой Украине. Среди кланов можно выделить киевский, харьковский, днепропетровский, донецкий и западенский (Западная Украина). Важно отметить, что донецкий клан при этом стоял ото всех особняком в силу своей русскости. Особенно яростно ему противостояли два клана - днепропетровский и харьковский, где украинцы смыкались с евреями. Если при Сталине донецкий «кадр» мог стать первым секретарем ЦК КПУ (Леонид Мельников, 1949-1953), то после его смерти - уже нет. С 1953 по 1990 год на этот пост теперь допускались только украинцы: Алексей Кириченко (первый этнический украинец на этом посту), Николай Подгорный, Шелест, Владимир Щербицкий, Владимир Ивашко.»
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01.10.2024 09:11 Ответить
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01.10.2024 09:13 Ответить
Умеров , А де вітання з Покровами ? Чи це не ваше свято ?
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01.10.2024 09:05 Ответить
Саме так....
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01.10.2024 09:47 Ответить
Вважаю, що в міністерстві України всі повинні бути схожі або на "палестинця" Умерова або на кошерного Резнікова- золотоіічного. Вірно ж зебіли?

Станіслав Мечеславович Гайдер народився 6 червня 1986 року у м. Дрогобич. Закінчив ДДПУ імені Івана Франка за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика та основи інформатики». Здобув освітній ступінь магістра за спеціальністю «Управління та адміністрування, менеджмент» у ДДПУ імені Івана Франка. Здобув освітній ступінь магістра за спеціальністю «Менеджмент, стратегічне планування» у Києво-Могилянська академії (Executive MBA). Додатково навчався у Сінгапурській школі державного управління Lee Kuan Yew School of Public Policy.

Уродженець Буковини, 1969 року народження, Олександр Сергій у 1991 році закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище.

Юрій Анатолійович Джигир народився 19 листопада 1975 року у м. Києві.Освіта повна вища. У 1999 році закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» з подвійним ступенем бакалавра за спеціальністю «Економіка і підприємництво» та бакалавра за спеціальністю «Політологія».

Людмила Віталіївна Дараган народилася 15 серпня 1981 року м. Києві. Освіта вища. У 2003 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація - спеціаліст права.
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01.10.2024 09:12 Ответить
Найбільше надії покладаю на реформування системи закупівель!
Невже важко просто подивитись хто перемагає у цих тендерах які проводить МО України на мільйони гривень!
Це ж просто , відповідь одні і ті самі компанії, питання чому- відповідь ці тендери організатори торгів "заточують" під цих постачальників, питання чому- відповідь - відкати!
Кіпа державних інституцій які мають стояти на сторожі економії державних коштів, але хоч одна компанія монополіст, наприклад яка постачає авіаційні оливи та мастила понесла відповідальність?
Ні, тому що ці та подібні тендери "заточені" під цю компанію та інші!
А власники таких компаній тісно пов'язані з керівниками цих структур закупівель МО України.
Закликаю просто відкрити ПРОЗОРРО та подивитись на закупівлю авіаційних олив і все стане зрозуміло!
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01.10.2024 09:14 Ответить
Ліжка переставляють...
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01.10.2024 09:15 Ответить
Мародери.
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01.10.2024 09:16 Ответить
Тасують карти весь час тільки шулєри !!!
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01.10.2024 09:18 Ответить
Ця карусель в МОУ мені нагадує казочку про сороку-ворону.
- Цьому дала...
- Цьому дала...
................
- А цьому не дала, бо ти в опу не носив, откатів не рубив..!
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01.10.2024 09:22 Ответить
еще бы самого Умерова...
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01.10.2024 09:24 Ответить
Совсем озверел Абдула.🙁
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01.10.2024 09:25 Ответить
За "кадром",якось тихо забрали спецзакупівлі від Буланова до Умерова (Єрмака) - а що їсти діти Буланова будуть??
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01.10.2024 09:33 Ответить
Очередных к корыту, у этих уже отрыжка пошла.
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01.10.2024 10:28 Ответить
Жодноно українського прізвища 🤔
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01.10.2024 11:20 Ответить
А може Умерова зняти, який руки тиснув рашистам в Білорусі і Турції, договірняки вів з ними, щось обіцяв, Арахамія щось візував?! Путлер шантажує роками цими договірняками з владою!
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01.10.2024 11:30 Ответить
Головне, що Кіря Тимошенко на місці
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01.10.2024 11:59 Ответить
А тим часом кацапи зайшли до Вугледара... Україну і Армію "полководці" готують до капітуляції.
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01.10.2024 12:43 Ответить
 
 