Умеров проводит кадровые изменения: уволил своих заместителей – Гайдера, Сергия, Джигира и Дараган

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что подписал представление в правительство об увольнении своих четырех заместителей - Станислава Гайдера, Александра Сергия, Юрия Джигира и государственного секретаря МОУ Людмилы Дараган.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Система Министерства обороны Украины - Вооруженные силы, ГУР и ГССТ - во время военного положения является закрытым периметром. Это означает, что все процессы внутри должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них - недопустимы", - отметил Умеров.

Кадровые изменения в Минобороны

В соответствии с этим, Умеров подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны - Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергия, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря).

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О новых назначениях, включая заместителей министра, он обещает сообщить отдельно.

Реформирование системы оборонных закупок

Также Умеров объявил о реформе системы оборонных закупок.

Так, "Спецтехноэкспорт" (СТЭ) переходит от ГУР к Минобороны.

"Поставил задачу - довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами. Также продолжаем реформирование Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ), приближая эти процессы к стандартам НАТО", - заявил Умеров.

Он добавил, что в ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур. Представление в правительство будет сделано на этой неделе.

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