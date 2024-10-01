Умєров проводить кадрові зміни: звільнив своїх заступників - Гайдера, Сергія, Джигира та Дараган
Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що підписав подання до уряду про звільнення своїх чотирьох заступників - Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та державного секретаря МОУ Людмили Дараган.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Система Міністерства оборони України — Збройні сили, ГУР та ДССТ — під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них — неприпустимі", - зазначив Умєров.
Кадрові зміни в Міноборони
Відповідно до цього, Умєров підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря).
Про нові призначення, включно із заступниками міністра, він обіцяє повідомити окремо.
Реформування системи оборонних закупівель
Також Умєров оголосив про реформу системи оборонних закупівель.
Так, "Спецтехноекспорт" (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони.
"Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами. Також продовжуємо реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО", - заявив Умєров.
Він додав, що найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до уряду буде зроблено цього тижня.
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нормально так до вашингтона з'їздили.
я ж кажу, що зе!поцу видали чорну мітку.
але тимошенко чіпати не можна, бо воно дуже ефективне.
Ладно с теми тремя понятно, а Серегу то за что?
«
в августе 1965 года первый секретарь ЦК КПУ Петр Шелест вышел на Москву с инициативой разрешить Украине самостоятельно торговать с заграницей. Таким образом, речь шла об исключении для украинской республики в вопросе о монополии внешней торговли. Такая смелость была неслучайной: после смерти Иосифа Сталина в 1953 году украинская группировка внутри ЦК КПСС и Президиума ЦК стараниями Хрущева набирала силу и мощь. Причем группировка тоже подразделялась на кланы, как это было и на самой Украине. Среди кланов можно выделить киевский, харьковский, днепропетровский, донецкий и западенский (Западная Украина). Важно отметить, что донецкий клан при этом стоял ото всех особняком в силу своей русскости. Особенно яростно ему противостояли два клана - днепропетровский и харьковский, где украинцы смыкались с евреями. Если при Сталине донецкий «кадр» мог стать первым секретарем ЦК КПУ (Леонид Мельников, 1949-1953), то после его смерти - уже нет. С 1953 по 1990 год на этот пост теперь допускались только украинцы: Алексей Кириченко (первый этнический украинец на этом посту), Николай Подгорный, Шелест, Владимир Щербицкий, Владимир Ивашко.»
Станіслав Мечеславович Гайдер народився 6 червня 1986 року у м. Дрогобич. Закінчив ДДПУ імені Івана Франка за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика та основи інформатики». Здобув освітній ступінь магістра за спеціальністю «Управління та адміністрування, менеджмент» у ДДПУ імені Івана Франка. Здобув освітній ступінь магістра за спеціальністю «Менеджмент, стратегічне планування» у Києво-Могилянська академії (Executive MBA). Додатково навчався у Сінгапурській школі державного управління Lee Kuan Yew School of Public Policy.
Уродженець Буковини, 1969 року народження, Олександр Сергій у 1991 році закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище.
Юрій Анатолійович Джигир народився 19 листопада 1975 року у м. Києві.Освіта повна вища. У 1999 році закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» з подвійним ступенем бакалавра за спеціальністю «Економіка і підприємництво» та бакалавра за спеціальністю «Політологія».
Людмила Віталіївна Дараган народилася 15 серпня 1981 року м. Києві. Освіта вища. У 2003 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація - спеціаліст права.
Невже важко просто подивитись хто перемагає у цих тендерах які проводить МО України на мільйони гривень!
Це ж просто , відповідь одні і ті самі компанії, питання чому- відповідь ці тендери організатори торгів "заточують" під цих постачальників, питання чому- відповідь - відкати!
Кіпа державних інституцій які мають стояти на сторожі економії державних коштів, але хоч одна компанія монополіст, наприклад яка постачає авіаційні оливи та мастила понесла відповідальність?
Ні, тому що ці та подібні тендери "заточені" під цю компанію та інші!
А власники таких компаній тісно пов'язані з керівниками цих структур закупівель МО України.
Закликаю просто відкрити ПРОЗОРРО та подивитись на закупівлю авіаційних олив і все стане зрозуміло!
- Цьому дала...
- Цьому дала...
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- А цьому не дала, бо ти в опу не носив, откатів не рубив..!