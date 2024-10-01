Умєров проводить кадрові зміни: звільнив своїх заступників - Гайдера, Сергія, Джигира та Дараган

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що підписав подання до уряду про звільнення своїх чотирьох заступників - Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та державного секретаря МОУ Людмили Дараган.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Система Міністерства оборони України — Збройні сили, ГУР та ДССТ — під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них — неприпустимі", - зазначив Умєров.

Кадрові зміни в Міноборони

Відповідно до цього, Умєров підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря).

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Про нові призначення, включно із заступниками міністра, він обіцяє повідомити окремо.

Реформування системи оборонних закупівель

Також Умєров оголосив про реформу системи оборонних закупівель.

Так, "Спецтехноекспорт" (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони.

"Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами. Також продовжуємо реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО", - заявив Умєров.

Він додав, що найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до уряду буде зроблено цього тижня.

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