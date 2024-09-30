Є інформація про плани звільнити Буданова. В ОП непрості стосунки з усіма, хто має якусь впізнаваність, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Президент Володимир Зеленський може звільнити очільника ГУР МО Кирила Буданова.
Про це в ефірі Radio NV заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.
Парламентар заявив, що дійсно, інформація про плани звільнити Буданова є, також може бути декілька кадрових рішень.
"Є інформація про те, що може бути змінений і міністр оборони України (Рустем Умєров. - Ред.). Але протягом всього часу в Офісі приймаються іноді рішення вже на 100%, а потім вони якось змінюються. І потім вже ми бачимо кадрове рішення, про яке ніхто не говорив. Але зараз є інформація про те, що можуть зняти міністра оборони Умєрова і про Кирила Буданова", - зазначив нардеп.
За словами Костенка, є інформація, що в нього непрості стосунки з Офісом Президента.
"Я бачу, що в ОП стосунки непрості з усіма, хто має якусь впізнаваність, хто має якесь хороше ставлення і авторитет у суспільстві. До цих людей відразу є претензії - по службі і загалом. Я не знаю причини, які можуть бути, з точки зору виконання його службових обов’язків, бо ми з ГУРом працюємо постійно, він (Буданов. - ред.) приходить на комітет, нам доповідає. Звичайно, комітет йому завдання не ставить, він напряму підпорядковується міністру оборони і президенту. Але це більш самостійна структура, яка виконує свої завдання. І ми бачимо, що успішно виконує", - додав нардеп.
Нагадаємо, раніше низка ЗМІ із посиланням на джерела повідомила, що керівника ГУР МО Кирила Буданова можуть звільнити із посади.
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але якщо призначать головнокомандуючим ЗСУ замість Сирського - то буде навіть не зрада, а катастрофа !
бо сирок хоч і совкуватий, але кадровий генерал, а потолок буданги, як справедливо каже Ю.Швець, це командир ДРГ.
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ЗЄля шукає німого собачого парикмахера на посаду главкома ЗСУ 😕🤕
у це дніще знизу може постукати хіба що землетрус, але Україна не сейсмічна зона...
А. Ейнштейн
У іншому з вами згоден.
😂👍
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Голова ГУР як та камвхора, з медіапростору не зникає.
Дмитрука, що втік, навіщо у розшук міжнародний оголосили? Щоб повернути і поставити спікером, а зєлю - усунути за власним бажанням? Чому б ні?
Ну наступний буде менше ******* публічно.
Але сама мотивація та факт - продовження історії з Залужним. В ОП тупо міряють рейтинги і звільняють тих, у кого довіра вища за ЗЄ.
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мінус 25% території,
мінус 10 млн. населення,
сотні тисяч загиблих,
зруйнована економіка...
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