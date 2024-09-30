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Новини
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Є інформація про плани звільнити Буданова. В ОП непрості стосунки з усіма, хто має якусь впізнаваність, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Зеленский може звільнити Буданова

Президент Володимир Зеленський може звільнити очільника ГУР МО Кирила Буданова.

Про це в ефірі Radio NV заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

Парламентар заявив, що дійсно, інформація про плани звільнити Буданова є, також може бути декілька кадрових рішень.

"Є інформація про те, що може бути змінений і міністр оборони України (Рустем Умєров. - Ред.). Але протягом всього часу в Офісі приймаються іноді рішення вже на 100%, а потім вони якось змінюються. І потім вже ми бачимо кадрове рішення, про яке ніхто не говорив. Але зараз є інформація про те, що можуть зняти міністра оборони Умєрова і про Кирила Буданова", - зазначив нардеп.

Читайте: Ймовірна втрата Покровська не обвалить фронт. Головне - щоб це не спричинило серію катастроф, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

За словами Костенка, є інформація, що в нього непрості стосунки з Офісом Президента.

"Я бачу, що в ОП стосунки непрості з усіма, хто має якусь впізнаваність, хто має якесь хороше ставлення і авторитет у суспільстві. До цих людей відразу є претензії - по службі і загалом.  Я не знаю причини, які можуть бути, з точки зору виконання його службових обов’язків, бо ми з ГУРом працюємо постійно, він (Буданов. - ред.) приходить на комітет, нам доповідає. Звичайно, комітет йому завдання не ставить, він напряму підпорядковується міністру оборони і президенту. Але це більш самостійна структура, яка виконує свої завдання. І ми бачимо, що успішно виконує", - додав нардеп.

Читайте: Умєров звільнив двох заступників Буданова: це рішення з головою ГУР не погоджували, - ЗМІ

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ із посиланням на джерела повідомила, що керівника ГУР МО Кирила Буданова можуть звільнити із посади.

Автор: 

Буданов Кирило (493) звільнення (2678) Костенко Роман (207) ГУР (518)


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Топ коментарі
+15
Буданов до "виживання українського етносу " яким боком?
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30.09.2024 14:54
+15
Шпрехшталмейстер Буданов типовий зелений 3,14здобол.
У іншому з вами згоден.
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30.09.2024 14:59
+15
звільнять будангу - перемога,
але якщо призначать головнокомандуючим ЗСУ замість Сирського - то буде навіть не зрада, а катастрофа !

бо сирок хоч і совкуватий, але кадровий генерал, а потолок буданги, як справедливо каже Ю.Швець, це командир ДРГ.

.
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30.09.2024 15:04
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Це зрада чи перемога?
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30.09.2024 14:49 Відповісти
Ага, так що нам робити, куди бігти?
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30.09.2024 14:52 Відповісти
Хто хотів та міг, той вже побіг, іншим рекомендовано донатити куди довіряють.
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30.09.2024 14:55 Відповісти
та ні,"зелені прорашистські бігуни" бігали і будуть бігати.Ось недавно брити "бородатого бігунця" в Англії піймали.Їх ще майбутніх , цих прорашистських бігунів уууууууууууууу."А ДЕ "ТРУДОВІ РЕЗЕРВИ ???? "БЄГУТ"
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30.09.2024 15:44 Відповісти
Яе шо ви голосували за блазня-крадія то до нього в бежить. Він вам у очі надзюрить, може прозріння прийде. А як шо ви не голосували за блазня-брехуна, то робить то шо повинні робить люди шо не у ЗСУ - донатьте на ЗСУ.
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30.09.2024 14:57 Відповісти
Мда хлопці, щось у вас з гумором зовсім швах...
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30.09.2024 15:00 Відповісти
Зольдат, чого путаєш і з и ?
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30.09.2024 16:10 Відповісти
Мабуть тому шо зольдат Старий.
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30.09.2024 16:31 Відповісти
Ну слава Богу шо хоть не кацап
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30.09.2024 16:51 Відповісти
Шоденно з ранку дякую Богові шо я не кацап.
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30.09.2024 17:24 Відповісти
звільнять будангу - перемога,
але якщо призначать головнокомандуючим ЗСУ замість Сирського - то буде навіть не зрада, а катастрофа !

бо сирок хоч і совкуватий, але кадровий генерал, а потолок буданги, як справедливо каже Ю.Швець, це командир ДРГ.

.
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30.09.2024 15:04 Відповісти
А якщо бєзумную на цю посаду? Вона ж такий класний стратех. Вища військова освіта в пєйсбуці.
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30.09.2024 15:06 Відповісти
бєзумна - шибко вумна, вона врачиха !

ЗЄля шукає німого собачого парикмахера на посаду главкома ЗСУ 😕🤕
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30.09.2024 15:09 Відповісти
І тупішого за зєлю. Залужний особливо не відсвічував, але все одно поплатився за свій професіоналізм.
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30.09.2024 15:11 Відповісти
тупішого за ЗЄлю не можна, бо ЗЕля це дніще асхвальтове !

у це дніще знизу може постукати хіба що землетрус, але Україна не сейсмічна зона...
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30.09.2024 15:19 Відповісти
Дві речі нескінченні: всесвіт та людська дурість; хоча, я не впевнений щодо всесвіту.
А. Ейнштейн
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30.09.2024 15:31 Відповісти
Це і без швеця відомо усім
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30.09.2024 15:53 Відповісти
ВИРОДКИ. ПРОСТО ВИРОДКИ. Я так розумію виживання українського етносу їх не хвилює, лише власна "впізнаваність"
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30.09.2024 14:49 Відповісти
Буданов до "виживання українського етносу " яким боком?
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30.09.2024 14:54 Відповісти
Шпрехшталмейстер Буданов типовий зелений 3,14здобол.
У іншому з вами згоден.
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30.09.2024 14:59 Відповісти
а за шпрехшталмейстера окреме данке ! 😂👍
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30.09.2024 15:05 Відповісти
Бітте.
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30.09.2024 15:11 Відповісти
Блогер блогеру заздрить
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30.09.2024 14:51 Відповісти
папуги скубуться - голубки воркують
😂👍

.
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30.09.2024 15:06 Відповісти
А от тут він правий.
Голова ГУР як та камвхора, з медіапростору не зникає.
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30.09.2024 14:54 Відповісти
А якщо бєзумную призначать на заміну?
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30.09.2024 14:56 Відповісти
Та перехрестіться й несмійте навіть думати про таке!!
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30.09.2024 14:59 Відповісти
В зєлєному королівстві кривих дзеркал можливо все.
Дмитрука, що втік, навіщо у розшук міжнародний оголосили? Щоб повернути і поставити спікером, а зєлю - усунути за власним бажанням? Чому б ні?
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30.09.2024 15:04 Відповісти
Тобто понизять??? Навряд. Воно генералісімусо, чи генералісімусе, не знаю як у середньому роді правильно.
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30.09.2024 14:59 Відповісти
зе з будановим два блогери-напарники
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30.09.2024 14:56 Відповісти
мабуть у Буданги стало більше піжписників, тому ...
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30.09.2024 15:34 Відповісти
В даному випадку пофіг.
Ну наступний буде менше ******* публічно.

Але сама мотивація та факт - продовження історії з Залужним. В ОП тупо міряють рейтинги і звільняють тих, у кого довіра вища за ЗЄ.
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30.09.2024 15:04 Відповісти
великий генерал-разведчик не смог пронюхать и стукануть про курскую операцию и про взрывы складов на рфии
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30.09.2024 15:05 Відповісти
зебуїн уже тіні своєї сциться
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30.09.2024 15:09 Відповісти
чим більша Велич, тим агромаднєй Тінь

.
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30.09.2024 15:12 Відповісти
Та тінь на букву Є.
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30.09.2024 16:58 Відповісти
Зачищають інфополе перед виборами - переможні відео повинні бути , тільки від однієї особи
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30.09.2024 15:10 Відповісти
про "переможні відєо" поподробнєй...

мінус 25% території,
мінус 10 млн. населення,
сотні тисяч загиблих,
зруйнована економіка...

.
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30.09.2024 15:15 Відповісти
Они уже сменили пластинку на то что Россия страшная и достаточно что ей просто сопротивляются. На цензоре уже такие толпами ходят. Им уже не нужны какие-то результаты, просто быть незламными.
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30.09.2024 16:28 Відповісти
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30.09.2024 15:16 Відповісти
Хто буде грати на випередження і яким чином?
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30.09.2024 15:18 Відповісти
А БУданов,типу,не всю інфу Єрмаку передавав?
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30.09.2024 16:31 Відповісти
Хто його зна, може і не всю. Пишуть, що Буданга викликає довіру в США, має непогані відносини з розвідкою.
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30.09.2024 18:51 Відповісти
Хто "говорить"?Коли Буданов працювати вмтигає?І що тільки вартують його слово про те як він попереджав про повномасш вторгнення але його не послухали.Він навіть дружину забрав до свого кабінету і обоє чекали новин про наступ рашистів.Тобто Голова розаідки не зміг переконати президента і рнбо,не зміг донести.Це піпець.З-за його некомпетентності загинуло дуже багато людей.Якби він мав честь-то застрілився б після вторгнення рашки.
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30.09.2024 19:14 Відповісти
І навіть неодноразово зустрічала таку інфу. Але я не запамʼятала в кого, бо я не маю на меті щось доказувати. Може правда, може й ні, час покаже хто чого вартий.
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30.09.2024 19:27 Відповісти
Ось-"час покаже"!?А у вас є час?І чи не задорого ми платимо за час?Може варто наперед думати?У мене немає часу
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30.09.2024 20:02 Відповісти
Здається в Цибулька, але не впевнена.
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30.09.2024 19:36 Відповісти
Тільки би не Єрмака!!!
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30.09.2024 15:26 Відповісти
ну, наступник буданги варнякатиме, що коли каву питимемо якщо не на набережній ялти, а у мелітополі і вже ось-ось, яка прринципова різниця? ну, тобто (мовою зеленою підарасні) "какая разніца"?
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30.09.2024 15:26 Відповісти
Зеленський, гніда, звільни нарешті себе за 25% української землі, яку ти здаєш крок-за-кроком.
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30.09.2024 15:30 Відповісти
бубаніло не терпить ніякої конкуренції. треба підтримувати єрмачелу.....
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30.09.2024 15:31 Відповісти
А якшо призначити на всі будь які посади в державі двух .андонів - сина генерала фсб та не традіційного виконавця музичних творів на фано - от буде потужне керівництво України. Тут головне шо ота їб....та українська більшість і проти не буде. Давай, уова, бінго. Картбланш діє.
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30.09.2024 15:58 Відповісти
Буданов свою задачу выполнил(скрыл следы Вандергейта) - можно менять.
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30.09.2024 16:11 Відповісти
балабол
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30.09.2024 16:16 Відповісти
Ахах. Походу готовится крупный слив страны. Военные, разчехляйтесь быстрее, иначе гражданская война начнётся не России по словам подоляки а у нас
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30.09.2024 16:35 Відповісти
Блин, это уже просто смешно!
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30.09.2024 16:35 Відповісти
А на такий випадок у Буданова повинна бути зелена папочка для підстраховки.
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30.09.2024 17:08 Відповісти
Кім Чен Зе він такий. Всі хто не підкоряється йому і не виконує бесприкословно вказівки (навіть тупі) - має бути звільнений. У справжноього диктатора мають працювати тільки шестьорки яки лижуть диктатору зад. Такі як Єрмак з Татаровим.
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30.09.2024 17:54 Відповісти
Не впевнений, що єрмак лиже бубочці, скоріш дрючить його
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30.09.2024 18:10 Відповісти
готують буданова на кандидати в президенти, зараз пропіарили, тепер звільнення, наступний етап боротьба за демократію та створення партії "будановка"... йому би якусь вищу школу закінчити, чи до поплавського за дипломом звернутися...
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30.09.2024 18:24 Відповісти
Може партії "будьоновка"?
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30.09.2024 18:38 Відповісти
Невже вже й Буданга випередив зєлю по рейтингу?
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30.09.2024 18:37 Відповісти
... вошдь має бути один.
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30.09.2024 19:32 Відповісти
Буданов людина Зеленського, а не Єрмака.
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30.09.2024 20:18 Відповісти
Можливо Буданова поміняють на Умерова ?
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30.09.2024 20:20 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым.
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30.09.2024 22:05 Відповісти
 
 