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Умєров звільнив двох заступників Буданова: це рішення з головою ГУР не погоджували, - ЗМІ

Умєров звільнив двох заступників начальника ГУР Буданова

Міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення про звільнення двох заступників начальника ГУР Кирила Буданова - Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель". 

За даними видання, Умєров вивів їх у розпорядження.

Зазначається, що Зайцева та Остапенка звільнили близько тижня тому.

Обох називають людьми колишнього міністра оборони, а зараз посла в Словенії Андрія Тарана.

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За інформацією "Бабеля", з Будановим не радилися щодо звільнення його заступників і відповідно не погоджували це рішення.

Як повідомили джерела видання, знайомі з ситуацією, таке рішення ухвалили у Зеленського, щоб послабити Буданова. 

Зазначимо, що повноваження звільняти заступників начальника ГУР належать міністру оборони, а той підпорядковується президенту.

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Топ коментарі
+32
У нього відосіки кращі ніж у найвеличнішого?
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20.09.2024 13:18
+18
ГУР має підпорядковуватись Генштабу ЗСУ, а не якомусь цивільному "незнайці", що бездумно виконує будь-які капризи очільника ОПи.
А так і до Буданова черга дійде, якщо і далі буде проводити успішні й гучні операції вглибині території пітьми.
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20.09.2024 13:17
+17
рішення ухвалили у Зеленського, щоб послабити Буданова.

 Опнять і плакать. Сільний Буданов угражал власті...
А серйозно - дятел який армію бачив тільки в кіно звільняє розвідників щоб, млять, когось "послабити". Таке собі павуччя в банці...
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20.09.2024 13:16
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Яка нечиста сила.
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20.09.2024 13:11 Відповісти
Таран був противник НАТО. Прибрали його людей.
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20.09.2024 13:45 Відповісти
Жаба любе гадюку. Класично.
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20.09.2024 15:05 Відповісти
Оце вже пи*дець, панове. В мене до Буданова найбільша довіра.
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20.09.2024 13:13 Відповісти
У нього відосіки кращі ніж у найвеличнішого?
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20.09.2024 13:18 Відповісти
Операції ГУР найбільш ефективні і найбільш болючіші для кацапів. Однозначно, єдина структура, де немає кацапських кротів. Вже за це Буданову подяка.
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20.09.2024 13:21 Відповісти
Все пізнається в порівнянні. Ви знаєте про кілька успішних операцій, на кшталт замоченого Ківі, які особливої шкоди кацапам не принесли, а от скільки було провальних не знаєте...
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20.09.2024 13:32 Відповісти
ліквідація киви - операція СБУ
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20.09.2024 14:36 Відповісти
Єрмак хоче захопити ГУР, просто.
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20.09.2024 14:11 Відповісти
Довіра ? Це при тому що Буданов роздає всяким паскудам посвідчення ГУР ?
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20.09.2024 13:27 Відповісти
Читала, що Буданов другий у рейтингу, після Залужного, і єдиний, хто без візи завгоспа має доступ до тіла найвеличніВшиго.
Хоча, довіряти тому, хто в "ясна" з гогілашвілі, це не дуже розумно.
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20.09.2024 13:31 Відповісти
Значить, Єрмак його прибере. Бо Єрмак "должен остаться только одін!" з доступом до тіла.
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20.09.2024 15:03 Відповісти
Гірше , Єрмак на його місце хоче поставити агента ФСБ.
Головним претендентом від Єрмака на посаду Буданова є ще один його заступник Дмитро Усов, секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про якого ходить давно багато цікавих чуток. Наприклад, що серед його родичів і родичів його дружини є діючий та відставні офіцери ФСБ. І що ці родичі перебувають, звичайно, в рашці.

https://www.facebook.com/BogdanButkevych/posts/pfbid0PQhfdQtrMF587ESmXV8FbDu8cAj31xd3G4JYfUqJ
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20.09.2024 18:20 Відповісти
Яка може бути розмова про війну, коли рейтинги "найвеличнішого" під загрозою.
І стиль дотримано.
Підгадили чужими руками.
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20.09.2024 13:16 Відповісти
рішення ухвалили у Зеленського, щоб послабити Буданова.

 Опнять і плакать. Сільний Буданов угражал власті...
А серйозно - дятел який армію бачив тільки в кіно звільняє розвідників щоб, млять, когось "послабити". Таке собі павуччя в банці...
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20.09.2024 13:16 Відповісти
Буданов не человек Ермака.
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20.09.2024 13:33 Відповісти
а писали в рашистів гризня намічається
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20.09.2024 13:17 Відповісти
ГУР має підпорядковуватись Генштабу ЗСУ, а не якомусь цивільному "незнайці", що бездумно виконує будь-які капризи очільника ОПи.
А так і до Буданова черга дійде, якщо і далі буде проводити успішні й гучні операції вглибині території пітьми.
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20.09.2024 13:17 Відповісти
ГУР МОвходить до складу Міністерства оборони, фінансується окремим рядком у державному бюджеті і підпорядковане безпосередньо Президенту України.
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20.09.2024 14:38 Відповісти
Вже "дішла черга", нажаль. Вже вийшло як раз відео на ютуб каналі ЦЕНЗОР НЕТ:
Як Єрмак хоче захопити ГУР
https://youtu.be/s1a5HiWusjQ
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20.09.2024 14:45 Відповісти
це п#здець
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20.09.2024 13:19 Відповісти
Одне трохи заспокоює, що це були ще кадри Тарана, який профукав повномасштабне вторгнення. Правда дивно, як вони досиділи до цього часу?
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20.09.2024 13:22 Відповісти
Не профукали.
Доклады и предупреждения приходили вовремя и ложились на стол Зеленскому.
А вот теперь можно и задать вопрос, а кто профукал вторжение?
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20.09.2024 14:37 Відповісти
Казки в державі повинна розповідати одна людина
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20.09.2024 13:22 Відповісти
Мені це нагадує ситуацію коли звільнили Генерала Хоренка без погодження із Залужним, мабудь Буданова-"готовлять на вихід"?
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20.09.2024 13:22 Відповісти
якась викривлена система - "повноваження звільняти заступників начальника ГУР належать міністру оборони" - то й зрозуміло, що і призначення на посади також... А як з підпорядкуванням бути в такому випадку, як начальнику ГУРу керувати всією системою розвідки?
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20.09.2024 13:24 Відповісти
Невже ще залишились не працевлаштовані клоуни?
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20.09.2024 13:24 Відповісти
Брокер з нерухомості - він все знає з питань оборони та розвідки. Бредятина ще та.
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20.09.2024 13:36 Відповісти
Умеров пешка Ермака борется с Будановым, который не человек Ермака.
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20.09.2024 13:37 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews

https://t.me/babel/57018 Бабель :
Повноваження звільняти заступників начальника ГУР належать міністру оборони, а той підпорядковується президенту. Водночас інший співрозмовник, близький до звільнених, вважає, що за таким рішенням стоїть сам Буданов. Ще один співрозмовник, знайомий із ситуацією, зазначає, що таке рішення ухвалили на Банковій, щоб послабити Буданова. Із самими Остапенком і Зайцевим «Бабелю» зв'язатися поки не вдалося.
Днями колишній нардеп, а нині блогер Борислав Береза повідомив, що в Офісі президента збираються звільнити Буданова. Один з членів профільного комітету Верховної Ради на питання «Бабеля» про це зазначив, що «в короткій перспективі» це точно не відбудеться.

Відносини Буданова і глави Офісу президента Андрія Єрмака зіпсувалися навесні 2024 року, хоча ще в лютому Буданова розглядали разом із Сирським на посаду головнокомандувача. Коли ж обрали Сирського на цю посаду, Буданову збирались розширити повноваження.
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20.09.2024 13:39 Відповісти
Вірити Березі?! Хто він такий?! В минулому,минулому ще раз в минулому.
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20.09.2024 14:29 Відповісти
а зв"язки зостаються
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20.09.2024 15:18 Відповісти
Дуже часті перетасовки в ЗСУ. Клоун за**ав !
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20.09.2024 13:43 Відповісти
навряд чи ці паршиві таран-овці їхнього чабана-зрадника-бариги були найкращими військовими кадрами для України..
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20.09.2024 13:49 Відповісти
Коли приберуть єрмака?
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20.09.2024 13:50 Відповісти
Умеров виконав формальну процедуру. Звільнив "найвпливовіший".
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20.09.2024 14:06 Відповісти
Що це за дурня, коли заступників очільника ГУР призначає не сам керівник ГУР, а міністр, який влагалі не військовий??
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20.09.2024 14:19 Відповісти
к тому же почти гражданин США.
И кстати, заступая на должность, Умеров не давал присягу на верность народу Украины
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20.09.2024 14:34 Відповісти
Послабити тіктокера!? Які високі слова про людину не на своєму місці. А ще його на місце Залужного радили.....
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20.09.2024 14:27 Відповісти
з не радилися щодо звільнення його заступників ...
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с Умеровым тоже не советовались.
Сказали уволить - и умеров сказал "есть". Для этого Умерова и назначили МО, чтобы тот послушно выполнял команды и ставил свои подписи там, где ткнут пальцем. Чтобы в таких случаях не задавал вообще никаких вопросов.
А команды поступают ведомо откуда - из (ж) ОПЫ, а точнее от Ермака.
У наст диктатура не черных полковников, а зеленых чиновников, которых кстати мы не выбирали.
Ни Ермака, ни Татарова, ни всех остальных.
Их на Банковую через "черный" ход привел Зеленский.
Не зря говорят, скажи кто твой друг, и я скажу кто ты.
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20.09.2024 14:31 Відповісти
Бо Єрмаку не подобається Буданов. Останнім часом було успішна бавовна на російських складах зі зброєю і нафтобазах. Це Єрмаку не треба, бо вони з Зе хочуть з росією домовлятися.
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20.09.2024 14:47 Відповісти
Приставлять ще двох смотрящіх, як до Сухаревського приставили чувака з російською сім'єю. Сам Буданов ніколи проти зелі і не був, але є успішні удари ГУР по росії, тому треба все спаскудити. Це навіть не росія лобіює, а срані партнери, бо нафта, уран, метали та газ самі з росії не вивезуться.
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20.09.2024 14:52 Відповісти
Ні, просто на його місто Єрмак хоче поставити агента ФСБ:
Головним претендентом від Єрмака на посаду Буданова є ще один його заступник Дмитро Усов, секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про якого ходить давно багато цікавих чуток. Наприклад, що серед його родичів і родичів його дружини є діючий та відставні офіцери ФСБ. І що ці родичі перебувають, звичайно, в рашці.

https://www.facebook.com/BogdanButkevych/posts/pfbid0PQhfdQtrMF587ESmXV8FbDu8cAj31xd3G4JYfUqJ5XydUuqVpYJL7Wg7PToQ6uJ6l https://www.facebook.com/BogdanButkevych/posts/pfbid0PQhfdQtrMF587ESmXV8FbDu8cAj31xd3G4JYfUqJ
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20.09.2024 18:19 Відповісти
Давно вже ходять слухи, що Єрмак робить над заміною Буданова на свою маріонетку.
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20.09.2024 14:54 Відповісти
це мстя за торопєц!
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20.09.2024 14:57 Відповісти
Обох називають людьми колишнього міністра оборони, а зараз посла в Словенії Андрія Тарана. Джерело: Гишпанський сором!!!!! люди тарана-це майже все одно, що люди януковоща
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20.09.2024 16:03 Відповісти
Все буде ЄрмУР .
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20.09.2024 16:33 Відповісти
Той випадок,коли покуй.🥴
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20.09.2024 16:54 Відповісти
Не переконливо. Таран став МО саме через знайомство з Дерьмаком. Ще з совєтів працював у службі військового аташату ГРУ, Єрмак старший кадровиком влаштувався там же. І Шарапов і Люська теж починали в ГУРМО при Тарані. Можливо, перед візитом до США дует зачищає кінці своїх власних 'спецоперацій' ? До цього часу невідомо, що було причиною конфлікту Тарана з Хомчаком. Хоча бувший шептун Бубона називав два спалених літаки ВПС України у Фельдмаршала Хавтара в Лівії із амуніцією. Двох полковників з УДО, які за твердженням Сашка, передавали співробітнику ГРУ записи типу - жму руку, обнімаю, запроторили за 'замах' на піаніста. Так що можлива зачистка авгієвих конюшен на Банковій.
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20.09.2024 17:08 Відповісти
Головним претендентом від Єрмака на посаду Буданова є ще один його заступник Дмитро Усов, секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про якого ходить давно багато цікавих чуток. Наприклад, що серед його родичів і родичів його дружини є діючий та відставні офіцери ФСБ. І що ці родичі перебувають, звичайно, в рашці.

https://www.facebook.com/BogdanButkevych/posts/pfbid0PQhfdQtrMF587ESmXV8FbDu8cAj31xd3G4JYfUqJ5XydUuqVpYJL7Wg7PToQ6uJ6l
показати весь коментар
20.09.2024 18:18 Відповісти
 
 