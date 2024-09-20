Умеров уволил двух заместителей Буданова: это решение с главой ГУР не согласовывали, - СМИ

Министр обороны Украины Рустем Умеров принял решение об увольнении двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова - Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

По данным издания, Умеров вывел их в распоряжение.

Отмечается, что Зайцева и Остапенко освободили около недели назад.

Обоих называют людьми бывшего министра обороны, а сейчас посла в Словении Андрея Тарана.

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По информации "Бабеля", с Будановым не советовались по поводу увольнения его заместителей и соответственно не согласовывали это решение.

Как сообщили источники издания, знакомые с ситуацией, такое решение приняли у Зеленского, чтобы ослабить Буданова.

Отметим, что полномочия увольнять заместителей начальника ГУР принадлежат министру обороны, а тот подчиняется президенту.

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