Умеров уволил двух заместителей Буданова: это решение с главой ГУР не согласовывали, - СМИ
Министр обороны Украины Рустем Умеров принял решение об увольнении двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова - Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".
По данным издания, Умеров вывел их в распоряжение.
Отмечается, что Зайцева и Остапенко освободили около недели назад.
Обоих называют людьми бывшего министра обороны, а сейчас посла в Словении Андрея Тарана.
По информации "Бабеля", с Будановым не советовались по поводу увольнения его заместителей и соответственно не согласовывали это решение.
Как сообщили источники издания, знакомые с ситуацией, такое решение приняли у Зеленского, чтобы ослабить Буданова.
Отметим, что полномочия увольнять заместителей начальника ГУР принадлежат министру обороны, а тот подчиняется президенту.
Пожалуйста, подождите...
Хоча, довіряти тому, хто в "ясна" з гогілашвілі, це не дуже розумно.
Головним претендентом від Єрмака на посаду Буданова є ще один його заступник Дмитро Усов, секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Про якого ходить давно багато цікавих чуток. Наприклад, що серед його родичів і родичів його дружини є діючий та відставні офіцери ФСБ. І що ці родичі перебувають, звичайно, в рашці.
https://www.facebook.com/BogdanButkevych/posts/pfbid0PQhfdQtrMF587ESmXV8FbDu8cAj31xd3G4JYfUqJ
І стиль дотримано.
Підгадили чужими руками.
Опнять і плакать. Сільний Буданов угражал власті...
А серйозно - дятел який армію бачив тільки в кіно звільняє розвідників щоб, млять, когось "послабити". Таке собі павуччя в банці...
А так і до Буданова черга дійде, якщо і далі буде проводити успішні й гучні операції вглибині території пітьми.
Як Єрмак хоче захопити ГУР
https://youtu.be/s1a5HiWusjQ
Доклады и предупреждения приходили вовремя и ложились на стол Зеленскому.
А вот теперь можно и задать вопрос, а кто профукал вторжение?
https://t.me/babel/57018 Бабель :
Повноваження звільняти заступників начальника ГУР належать міністру оборони, а той підпорядковується президенту. Водночас інший співрозмовник, близький до звільнених, вважає, що за таким рішенням стоїть сам Буданов. Ще один співрозмовник, знайомий із ситуацією, зазначає, що таке рішення ухвалили на Банковій, щоб послабити Буданова. Із самими Остапенком і Зайцевим «Бабелю» зв'язатися поки не вдалося.
Днями колишній нардеп, а нині блогер Борислав Береза повідомив, що в Офісі президента збираються звільнити Буданова. Один з членів профільного комітету Верховної Ради на питання «Бабеля» про це зазначив, що «в короткій перспективі» це точно не відбудеться.
Відносини Буданова і глави Офісу президента Андрія Єрмака зіпсувалися навесні 2024 року, хоча ще в лютому Буданова розглядали разом із Сирським на посаду головнокомандувача. Коли ж обрали Сирського на цю посаду, Буданову збирались розширити повноваження.
И кстати, заступая на должность, Умеров не давал присягу на верность народу Украины
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с Умеровым тоже не советовались.
Сказали уволить - и умеров сказал "есть". Для этого Умерова и назначили МО, чтобы тот послушно выполнял команды и ставил свои подписи там, где ткнут пальцем. Чтобы в таких случаях не задавал вообще никаких вопросов.
А команды поступают ведомо откуда - из (ж) ОПЫ, а точнее от Ермака.
У наст диктатура не черных полковников, а зеленых чиновников, которых кстати мы не выбирали.
Ни Ермака, ни Татарова, ни всех остальных.
Их на Банковую через "черный" ход привел Зеленский.
Не зря говорят, скажи кто твой друг, и я скажу кто ты.
Головним претендентом від Єрмака на посаду Буданова є ще один його заступник Дмитро Усов, секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Про якого ходить давно багато цікавих чуток. Наприклад, що серед його родичів і родичів його дружини є діючий та відставні офіцери ФСБ. І що ці родичі перебувають, звичайно, в рашці.
https://www.facebook.com/BogdanButkevych/posts/pfbid0PQhfdQtrMF587ESmXV8FbDu8cAj31xd3G4JYfUqJ5XydUuqVpYJL7Wg7PToQ6uJ6l https://www.facebook.com/BogdanButkevych/posts/pfbid0PQhfdQtrMF587ESmXV8FbDu8cAj31xd3G4JYfUqJ
Про якого ходить давно багато цікавих чуток. Наприклад, що серед його родичів і родичів його дружини є діючий та відставні офіцери ФСБ. І що ці родичі перебувають, звичайно, в рашці.
https://www.facebook.com/BogdanButkevych/posts/pfbid0PQhfdQtrMF587ESmXV8FbDu8cAj31xd3G4JYfUqJ5XydUuqVpYJL7Wg7PToQ6uJ6l