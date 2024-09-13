Кулебу уволили, потому что он раздражал Ермака. Глава ОП хотел большего контроля над МИД, - Politico

Дмитрия Кулебу сняли с должности главы министерства иностранных дел Украины из-за напряженных отношений с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Последний стремился к большему контролю над внешнеполитическим министерством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Издание отмечает, что отставка Кулебы рассматривается как еще один пример того, как окружение президента Владимира Зеленского избавляется от тех, "кто готов ставить под сомнение и бросать вызов".

Politico сравнивает отставку главы МИД с увольнением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который "конфликтовал с Зеленским относительно стратегии войны и необходимости мобилизации большего количества людей для участия в боевых действиях".

"Высокий рейтинг Залужного также не понравился бдительной и ревнивой президентской администрации", - пишет издание.

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Politico отмечает, что Кулебой, как и Залужным, восхищались западные чиновники, а их увольнение вызвало беспокойство.

В то же время сами уволенные чиновники не высказывали подобных беспокойств публично, чтобы не дать россиянам "пропагандистский повод".

Издание также указывает на то, что перестановки в украинском правительстве не принесут кардинальных изменений и являются "перестановкой кресел", но в то же время отмечает растущую потребность в новых лицах на высших должностях.

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Напомним, 5 сентября Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины.