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Зеленский (19011) увольнение (2648) Кулеба Дмитрий (2880) Ермак Андрей (1240)

Кулебу уволили, потому что он раздражал Ермака. Глава ОП хотел большего контроля над МИД, - Politico

Главу МЗС Дмитра Кулебу звільнили, бо він дратував Андрія Єрмака

Дмитрия Кулебу сняли с должности главы министерства иностранных дел Украины из-за напряженных отношений с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Последний стремился к большему контролю над внешнеполитическим министерством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Издание отмечает, что отставка Кулебы рассматривается как еще один пример того, как окружение президента Владимира Зеленского избавляется от тех, "кто готов ставить под сомнение и бросать вызов".

Politico сравнивает отставку главы МИД с увольнением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который "конфликтовал с Зеленским относительно стратегии войны и необходимости мобилизации большего количества людей для участия в боевых действиях".

"Высокий рейтинг Залужного также не понравился бдительной и ревнивой президентской администрации", - пишет издание.

Читайте также: Причиной отставки Кулебы могло стать нежелание Запада предоставить Украине разрешение на удары по РФ, - The Telegraph (исправлено)

Politico отмечает, что Кулебой, как и Залужным, восхищались западные чиновники, а их увольнение вызвало беспокойство.

В то же время сами уволенные чиновники не высказывали подобных беспокойств публично, чтобы не дать россиянам "пропагандистский повод".

Издание также указывает на то, что перестановки в украинском правительстве не принесут кардинальных изменений и являются "перестановкой кресел", но в то же время отмечает растущую потребность в новых лицах на высших должностях.

Читайте также: На Западе озабочены растущим влиянием Ермака, - Bloomberg

Напомним, 5 сентября Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины.
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Топ комментарии
+78
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13.09.2024 12:34
+63
Куди ще більшого? Кулеба був як меблі.



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13.09.2024 12:37
+52
Ля... Якого ще "більшого контролю"? Достатньо того фото де кулєба сидить на приставному стільчику, щоб оцінити рівень контролю кулєби дєрьмаками...
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13.09.2024 12:35
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13.09.2024 12:34 Ответить
саме так !

ото ЗЄльоні наголосували - якесь невідоме чмо захопило владу в Державі
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13.09.2024 12:40 Ответить
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13.09.2024 16:48 Ответить
Чому невідоме? Реально свинорила кремлядська гнида
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14.09.2024 04:57 Ответить
Наший Кім Джон Инчик. Он як вистригли. І пузо з сосалищем відгодував так само.
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14.09.2024 07:53 Ответить
Не розумію. Як що тебе несправедливо звільняють, як що ти бачиш що найманий менагер на країну кладе хер, та ще й під час війни, чому ти не б'єш у дзвони? Вийди звернись до люду, звернись до партнерів. Ні, мовчать народні любимці. Залужний,так взагалі мав їх заарештувати й передати владу раді а краще взяти її в свої руки, як й повинно бути по конституції, виконати конституцію, а не ставити її на паузу. Так ні. Чи замазані там всі.
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13.09.2024 13:06 Ответить
Вообще то уже был случай еще при Януковче или Порошенко,когда скандальная информация перепечатывалась из Нью Йорк- Таймс,а её подавал им московский корреспондент(россиянин),а он её якобы брал у анонимного украинского чиновника. Выяснилось,что это была заказная информация ,чтобы сослаться на иностранную прессу.
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13.09.2024 20:15 Ответить
Всі. Просто так ти в верх не проб'єшся (правда через те як поводився Залужний, на нього таки є певна надія). І добра частина народу така сама, окрім рабів що працюють в обслузі, чи якихось цехах, за копійки.
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14.09.2024 07:58 Ответить
КЛОУН ДЕШЕВА МАРіонетка , без совісті і краплі честі‼️🤢🤡🎪ZEПЕРЕВЕРТНЯ ПІД ТРИБУНАЛ‼️ІСкільки , ЗРАДИ цього МІРЗЕННОГО ВИРОДКА, упоротим « хоть пожрем « , ще , не вистачає ⁉️ЕРмак знищення вільної України&ХУЙЛО РАШИСТ ТЕРРОРИСТ ДИКТАТРА капітуляція
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13.09.2024 13:44 Ответить
коли у королеви фаворит, це ще можна якось зрозуміти, але коли у преЗЄдента фаворіт, то виходить отаке скотоложство

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13.09.2024 13:53 Ответить
шедеврально! хто автор?
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13.09.2024 18:36 Ответить
І це відповідь на питання, чому нам допомагає недостатньо колективний Захід...
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14.09.2024 04:56 Ответить
Ля... Якого ще "більшого контролю"? Достатньо того фото де кулєба сидить на приставному стільчику, щоб оцінити рівень контролю кулєби дєрьмаками...
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13.09.2024 12:35 Ответить
зєрмакократія.
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13.09.2024 12:35 Ответить
Єрмак нікого не дратує?
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13.09.2024 12:37 Ответить
Ні, не дратує. 73% барани радісно стукають копитами, коли бачуть пана Єрмака.
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13.09.2024 13:19 Ответить
Джоллі,дитинко,де це ти чуло якийсь не якийсь стук копит?Де та срана опозиція,яка підняла гвалт,і хоч розродилася якоюсь петицією про відставку всього ОП?Жиденя ,як бачимо,ні до чого не придатне.А той, "тайний радник", на всіх плює.Чи може воно як Распутін при Миколі-Володі другому_Бо перший-як не крути-*****...
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13.09.2024 20:10 Ответить
Коли вже самого дерьмака лісом пошлють?!
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13.09.2024 12:37 Ответить
Тільки разом із Зе. Але наріду презедент подобається.

"Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною", - Зеленський

"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".
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13.09.2024 12:39 Ответить
Куди ще більшого? Кулеба був як меблі.



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13.09.2024 12:37 Ответить
будь яка порядна людина викликая у ЗЄлєні неприязнь, пригадайте Пристайка - чудовий дипломат був для них булою вороною, яка підкреслювала їхню мерзенність
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13.09.2024 12:45 Ответить
Цього замало! Потрібно ось так:
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13.09.2024 13:20 Ответить
Оце так протокольна "зустріч"....
А, що там взагалі робить...
... Сіярто?
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13.09.2024 15:09 Ответить
Я так розумію, що Єрмака дратує вже і Зеленський....
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13.09.2024 12:37 Ответить
Єрмак ще буде губернатором малоросійського округу ..
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13.09.2024 12:40 Ответить
кста, а дермак в розшуку по касапським сследкому, фсб, кгб, тощо?
Я не пригадую, здається, не оголошували...
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13.09.2024 13:13 Ответить
"Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки!"
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13.09.2024 12:42 Ответить
Зеленський наразі лише тінь єрмака-але він цього нажаль не розуміє...
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13.09.2024 12:40 Ответить
на якій сесії вже постане питання про перейменування країни у зєрмакіну?..
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13.09.2024 12:40 Ответить
За великі заслуги перед батьківщиною-матір'ю пропоную перейменувати всі вулиці Шевченка у вулиці "Ім. Андрія Єрмака, сина офіцера ГРУ".
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14.09.2024 08:04 Ответить
Жарти-жартами, а коли виб'ють добру частину чоловіків... Десь буде рам'ятник цьому кату.
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14.09.2024 08:05 Ответить
єрмака і зеленьский дратує,хай і його виганяє
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13.09.2024 12:46 Ответить
Єрмак страшенно дратує своїх кураторів з кремля.
А самого Єрмака дико дратує Україна - ніяк не капітулює, скільки Єрмак не гидить.
Зеленський Єрмака не дратує - він просто папірці зачитує...
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13.09.2024 12:46 Ответить
Міг дратувати, хіба що, демонстративною відсутністю клоунського однострою та завжди добре поголеною пикою.
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13.09.2024 12:46 Ответить
Коли вже зельоного дерьмак звільне ..!!?? хоть поржем )
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13.09.2024 12:52 Ответить
Ніякої узурпації з боку ОПи. Ви що?
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13.09.2024 12:57 Ответить
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13.09.2024 12:59 Ответить
Не только Гамака..
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13.09.2024 13:06 Ответить
Всі вже знають хто такий дермак якщо його не прибрати, то втрати будуть величезними!
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13.09.2024 13:08 Ответить
Всі все знають і втрати є величезними... Але йде не дєрьмак а кращі сини України
... Чому???
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14.09.2024 05:02 Ответить
скоро і сябіга задротує
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13.09.2024 13:14 Ответить
Кулеба и Залужный? это как хер и палец сравнивать
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13.09.2024 13:17 Ответить
Вони ваш вирок.
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13.09.2024 13:18 Ответить
Генеральний Секретар України. Реінкарнація совка
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13.09.2024 13:40 Ответить
Це пістец🤯
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13.09.2024 14:05 Ответить
Ох! Хіба Ви ще не зрозуміли, що номінально територією під назвою Україна опікується зеленський, але фактично розпорядником і господарем всього і всія є дерьмак. По суті новозпечений тоталітарний правитель в Україні вже є і його завдання підім'яти цю територію під себе з усим, що є на її поверхні, в надрах, морях. Тому зустрічайте нового терана й деспота - Анрюшка дерьмак!
Повірте, якби не тотальний контроль Заходу над Україною, тут вже давнісінько стояли б і ГУЛАГи, і табори для політв'язнів, і працювала судово-медична психіатрія. Все за сценрієм тоталітарного режиму дерьмака. Він дуже жорстокий та харизматичний.
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13.09.2024 14:07 Ответить
Ти точно знаєш значення слова харизматичний?
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13.09.2024 15:40 Ответить
Так, схожий на Донні Трампа, років 50!
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13.09.2024 19:26 Ответить
он лох, просто в Украине много *******, и только. в странах Европы такого гныду уже повесили.
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13.09.2024 19:51 Ответить
Вибори треба проводити. Зеленський вже здувся в очах усіх, навіть за кордоном.
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13.09.2024 14:12 Ответить
Наш "мудрий нарід" вибере єрмака, якщо будуть вибори.
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13.09.2024 14:41 Ответить
Його кобздун зачекався!
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13.09.2024 14:25 Ответить
Дерьмак це є фсб КУРАТОР , зеленського 🤡 ...зеленський сциться завгоспа , бо той йому відкруте все ...однією рукою ...дуже часто помітно переляк 🤡 ...хоча він не дурак ,а теж професійний ворог, для України
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13.09.2024 14:48 Ответить
"через напружені стосунки з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Останній прагнув більшого контролю над зовнішньополітичним міністерством".
Де вже більший може бути контроль? Кулеба і так терпів наругу,був на побігеньках,як спецпредставник ермака.
Був лише номінальним міністром,в якого ермак забрав все по службовій лінії,окрім мабуть зарплати.
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13.09.2024 15:05 Ответить
Це показує, що партнери добре розуміються на атмосфері у ОПі і керівництві України, тому потужні інтерв'ю своїм або закордонним ЗМІ, нічого не змінять у ставленні до керівництва країни.
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13.09.2024 15:12 Ответить
Те, що він дратував ермака- не робить його людиною.
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13.09.2024 15:23 Ответить
І, ще раз про модні підштаники! Чи не питали у кулеби, не в ОПІ, звісно,- шо там з 109 справами Порошенка, чи все там чисто.....І, питання? -оця дрисня, що дратувала ермака, - що говорила?
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13.09.2024 15:33 Ответить
ЦЕ ФОТО ВСЕ КАЖЕ САМО ЗА СЕБЕ...ХТО СИДИТЬ ЯК БОСС, А ХТОСЬ ПО СТІЙЦІ ..СТРУНКО''

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13.09.2024 16:02 Ответить
той хто на камеру має напружуватися. той хто поруч - спонукає?
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13.09.2024 20:23 Ответить
Коли вже хтось приріже цю небриту свиню!!!
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13.09.2024 16:11 Ответить
Д'ермака вже нігери на омериганськай кіче зачекалися.
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13.09.2024 16:14 Ответить
Він і мене дратував, ***** всяку ****** тільки і нічого не робив!
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13.09.2024 18:08 Ответить
Питань до президента все більше і більше. Нууу, Єрмак потом буде жити на кеякійсь островах, але Володимиру Олександровичу доведеться відповідати!!!
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13.09.2024 18:28 Ответить
Сраколиз Кулєба дратував Єрмака? Шо ж вони за безхребетне знайшли йому на заміну?
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13.09.2024 19:24 Ответить
пора би андрюшу "звільнити" і відспівати
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13.09.2024 19:55 Ответить
любая другая страна не может воевать как Украину с таким пидаром зеля и ермак, 2 года пройшло, в течение 3 лет будет поражение, но точно что то будет, не может страна жить в режиме ЗЕДЕБИЛ. зеля= ермак+ сырский точно добьют страну. + ****** ждущие русню.
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13.09.2024 20:13 Ответить
Геть безтолкового ішака!
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13.09.2024 20:29 Ответить
Хоче бути першим прем'єром від татів (горських євреїв) в чужестранном государстве. Примакову доля не посміхнулась, то цей хлищ дере носа.
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13.09.2024 21:27 Ответить
щось забагато стало єрмака
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14.09.2024 03:06 Ответить
Коли звілнять Зе гниду і ярмачню
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20.09.2024 20:03 Ответить
Думаю , що вибрану нами ж зелену гниду з його офісом потрібно звільняти нам і звільняти негайно , поки вони не продали нашу державу ! Подивіться , що ця шваль робить і кого звільняє !!!!На донеччені хлопці стікають кровью , а вони пішли захоплювати курську область , на чому настояв Зеленський ! Той ,хто косив від армії перетворився на геніального полководця ????!!!!
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26.09.2024 12:00 Ответить
 
 