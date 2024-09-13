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Новини
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Зеленський (22411) звільнення (2623) Кулеба Дмитро (3604) Єрмак Андрій (1352)

Кулебу звільнили, бо він дратував Єрмака. Голова ОП хотів більшого контролю над МЗС, - Politico

Главу МЗС Дмитра Кулебу звільнили, бо він дратував Андрія Єрмака

Дмитра Кулебу зняли з посади очільника міністерства закордонних справ України через напружені стосунки з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Останній прагнув більшого контролю над зовнішньополітичним міністерством.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на неназваного українського високопосадовця.

Видання зазначає, що відставка Кулеби розглядається як ще один приклад того, як оточення президента Володимира Зеленського позбавляється тих, "хто готовий ставити під сумнів і кидати виклик".

Politico порівнює відставку очільника МЗС зі звільненням колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який "конфліктував із Зеленським щодо стратегії війни та необхідності мобілізації більшої кількості людей для участі в бойових діях".

"Високий рейтинг Залужного також не сподобався пильній і ревнивій президентській адміністрації", - пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада відправила у відставку міністра закордонних справ Кулебу

Politico зазначає, що Кулебою, як і Залужним, захоплювалися західні посадовці, а їхнє звільнення викликало занепокоєння.

Водночас самі звільнені посадовці не висловлювали подібних занепокоєнь публічно, щоб не дати росіянам "пропагандистський привід".

Видання також вказує на те, що перестановки в українському уряді не принесуть кардинальних змін і є "перестановкою крісел", але водночас наголошує на зростаючій потребі в нових обличчях на вищих посадах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причиною відставки Кулеби могло стати небажання Заходу надати Україні дозвіл на удари по РФ, - The Telegraph (виправлено) 

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України.

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Топ коментарі
+78
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13.09.2024 12:34
+63
Куди ще більшого? Кулеба був як меблі.



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13.09.2024 12:37
+52
Ля... Якого ще "більшого контролю"? Достатньо того фото де кулєба сидить на приставному стільчику, щоб оцінити рівень контролю кулєби дєрьмаками...
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13.09.2024 12:35
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13.09.2024 12:34 Відповісти
саме так !

ото ЗЄльоні наголосували - якесь невідоме чмо захопило владу в Державі
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13.09.2024 12:40 Відповісти
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13.09.2024 16:48 Відповісти
Чому невідоме? Реально свинорила кремлядська гнида
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14.09.2024 04:57 Відповісти
Наший Кім Джон Инчик. Он як вистригли. І пузо з сосалищем відгодував так само.
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14.09.2024 07:53 Відповісти
Не розумію. Як що тебе несправедливо звільняють, як що ти бачиш що найманий менагер на країну кладе хер, та ще й під час війни, чому ти не б'єш у дзвони? Вийди звернись до люду, звернись до партнерів. Ні, мовчать народні любимці. Залужний,так взагалі мав їх заарештувати й передати владу раді а краще взяти її в свої руки, як й повинно бути по конституції, виконати конституцію, а не ставити її на паузу. Так ні. Чи замазані там всі.
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13.09.2024 13:06 Відповісти
Вообще то уже был случай еще при Януковче или Порошенко,когда скандальная информация перепечатывалась из Нью Йорк- Таймс,а её подавал им московский корреспондент(россиянин),а он её якобы брал у анонимного украинского чиновника. Выяснилось,что это была заказная информация ,чтобы сослаться на иностранную прессу.
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13.09.2024 20:15 Відповісти
Всі. Просто так ти в верх не проб'єшся (правда через те як поводився Залужний, на нього таки є певна надія). І добра частина народу така сама, окрім рабів що працюють в обслузі, чи якихось цехах, за копійки.
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14.09.2024 07:58 Відповісти
КЛОУН ДЕШЕВА МАРіонетка , без совісті і краплі честі‼️🤢🤡🎪ZEПЕРЕВЕРТНЯ ПІД ТРИБУНАЛ‼️ІСкільки , ЗРАДИ цього МІРЗЕННОГО ВИРОДКА, упоротим « хоть пожрем « , ще , не вистачає ⁉️ЕРмак знищення вільної України&ХУЙЛО РАШИСТ ТЕРРОРИСТ ДИКТАТРА капітуляція
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13.09.2024 13:44 Відповісти
коли у королеви фаворит, це ще можна якось зрозуміти, але коли у преЗЄдента фаворіт, то виходить отаке скотоложство

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13.09.2024 13:53 Відповісти
шедеврально! хто автор?
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13.09.2024 18:36 Відповісти
І це відповідь на питання, чому нам допомагає недостатньо колективний Захід...
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14.09.2024 04:56 Відповісти
Ля... Якого ще "більшого контролю"? Достатньо того фото де кулєба сидить на приставному стільчику, щоб оцінити рівень контролю кулєби дєрьмаками...
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13.09.2024 12:35 Відповісти
зєрмакократія.
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13.09.2024 12:35 Відповісти
Єрмак нікого не дратує?
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13.09.2024 12:37 Відповісти
Ні, не дратує. 73% барани радісно стукають копитами, коли бачуть пана Єрмака.
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13.09.2024 13:19 Відповісти
Джоллі,дитинко,де це ти чуло якийсь не якийсь стук копит?Де та срана опозиція,яка підняла гвалт,і хоч розродилася якоюсь петицією про відставку всього ОП?Жиденя ,як бачимо,ні до чого не придатне.А той, "тайний радник", на всіх плює.Чи може воно як Распутін при Миколі-Володі другому_Бо перший-як не крути-*****...
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13.09.2024 20:10 Відповісти
Коли вже самого дерьмака лісом пошлють?!
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13.09.2024 12:37 Відповісти
Тільки разом із Зе. Але наріду презедент подобається.

"Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною", - Зеленський

"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".
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13.09.2024 12:39 Відповісти
Куди ще більшого? Кулеба був як меблі.



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13.09.2024 12:37 Відповісти
будь яка порядна людина викликая у ЗЄлєні неприязнь, пригадайте Пристайка - чудовий дипломат був для них булою вороною, яка підкреслювала їхню мерзенність
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13.09.2024 12:45 Відповісти
Цього замало! Потрібно ось так:
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13.09.2024 13:20 Відповісти
Оце так протокольна "зустріч"....
А, що там взагалі робить...
... Сіярто?
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13.09.2024 15:09 Відповісти
Я так розумію, що Єрмака дратує вже і Зеленський....
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13.09.2024 12:37 Відповісти
Єрмак ще буде губернатором малоросійського округу ..
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13.09.2024 12:40 Відповісти
кста, а дермак в розшуку по касапським сследкому, фсб, кгб, тощо?
Я не пригадую, здається, не оголошували...
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13.09.2024 13:13 Відповісти
"Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки!"
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13.09.2024 12:42 Відповісти
Зеленський наразі лише тінь єрмака-але він цього нажаль не розуміє...
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13.09.2024 12:40 Відповісти
на якій сесії вже постане питання про перейменування країни у зєрмакіну?..
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13.09.2024 12:40 Відповісти
За великі заслуги перед батьківщиною-матір'ю пропоную перейменувати всі вулиці Шевченка у вулиці "Ім. Андрія Єрмака, сина офіцера ГРУ".
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14.09.2024 08:04 Відповісти
Жарти-жартами, а коли виб'ють добру частину чоловіків... Десь буде рам'ятник цьому кату.
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14.09.2024 08:05 Відповісти
єрмака і зеленьский дратує,хай і його виганяє
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13.09.2024 12:46 Відповісти
Єрмак страшенно дратує своїх кураторів з кремля.
А самого Єрмака дико дратує Україна - ніяк не капітулює, скільки Єрмак не гидить.
Зеленський Єрмака не дратує - він просто папірці зачитує...
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13.09.2024 12:46 Відповісти
Міг дратувати, хіба що, демонстративною відсутністю клоунського однострою та завжди добре поголеною пикою.
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13.09.2024 12:46 Відповісти
Коли вже зельоного дерьмак звільне ..!!?? хоть поржем )
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13.09.2024 12:52 Відповісти
Ніякої узурпації з боку ОПи. Ви що?
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13.09.2024 12:57 Відповісти
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13.09.2024 12:59 Відповісти
Не только Гамака..
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13.09.2024 13:06 Відповісти
Всі вже знають хто такий дермак якщо його не прибрати, то втрати будуть величезними!
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13.09.2024 13:08 Відповісти
Всі все знають і втрати є величезними... Але йде не дєрьмак а кращі сини України
... Чому???
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14.09.2024 05:02 Відповісти
скоро і сябіга задротує
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13.09.2024 13:14 Відповісти
Кулеба и Залужный? это как хер и палец сравнивать
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13.09.2024 13:17 Відповісти
Вони ваш вирок.
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13.09.2024 13:18 Відповісти
Генеральний Секретар України. Реінкарнація совка
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13.09.2024 13:40 Відповісти
Це пістец🤯
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13.09.2024 14:05 Відповісти
Ох! Хіба Ви ще не зрозуміли, що номінально територією під назвою Україна опікується зеленський, але фактично розпорядником і господарем всього і всія є дерьмак. По суті новозпечений тоталітарний правитель в Україні вже є і його завдання підім'яти цю територію під себе з усим, що є на її поверхні, в надрах, морях. Тому зустрічайте нового терана й деспота - Анрюшка дерьмак!
Повірте, якби не тотальний контроль Заходу над Україною, тут вже давнісінько стояли б і ГУЛАГи, і табори для політв'язнів, і працювала судово-медична психіатрія. Все за сценрієм тоталітарного режиму дерьмака. Він дуже жорстокий та харизматичний.
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13.09.2024 14:07 Відповісти
Ти точно знаєш значення слова харизматичний?
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13.09.2024 15:40 Відповісти
Так, схожий на Донні Трампа, років 50!
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13.09.2024 19:26 Відповісти
он лох, просто в Украине много *******, и только. в странах Европы такого гныду уже повесили.
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13.09.2024 19:51 Відповісти
Вибори треба проводити. Зеленський вже здувся в очах усіх, навіть за кордоном.
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13.09.2024 14:12 Відповісти
Наш "мудрий нарід" вибере єрмака, якщо будуть вибори.
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13.09.2024 14:41 Відповісти
Його кобздун зачекався!
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13.09.2024 14:25 Відповісти
Дерьмак це є фсб КУРАТОР , зеленського 🤡 ...зеленський сциться завгоспа , бо той йому відкруте все ...однією рукою ...дуже часто помітно переляк 🤡 ...хоча він не дурак ,а теж професійний ворог, для України
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13.09.2024 14:48 Відповісти
"через напружені стосунки з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Останній прагнув більшого контролю над зовнішньополітичним міністерством".
Де вже більший може бути контроль? Кулеба і так терпів наругу,був на побігеньках,як спецпредставник ермака.
Був лише номінальним міністром,в якого ермак забрав все по службовій лінії,окрім мабуть зарплати.
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13.09.2024 15:05 Відповісти
Це показує, що партнери добре розуміються на атмосфері у ОПі і керівництві України, тому потужні інтерв'ю своїм або закордонним ЗМІ, нічого не змінять у ставленні до керівництва країни.
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13.09.2024 15:12 Відповісти
Те, що він дратував ермака- не робить його людиною.
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13.09.2024 15:23 Відповісти
І, ще раз про модні підштаники! Чи не питали у кулеби, не в ОПІ, звісно,- шо там з 109 справами Порошенка, чи все там чисто.....І, питання? -оця дрисня, що дратувала ермака, - що говорила?
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13.09.2024 15:33 Відповісти
ЦЕ ФОТО ВСЕ КАЖЕ САМО ЗА СЕБЕ...ХТО СИДИТЬ ЯК БОСС, А ХТОСЬ ПО СТІЙЦІ ..СТРУНКО''

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13.09.2024 16:02 Відповісти
той хто на камеру має напружуватися. той хто поруч - спонукає?
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13.09.2024 20:23 Відповісти
Коли вже хтось приріже цю небриту свиню!!!
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13.09.2024 16:11 Відповісти
Д'ермака вже нігери на омериганськай кіче зачекалися.
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13.09.2024 16:14 Відповісти
Він і мене дратував, ***** всяку ****** тільки і нічого не робив!
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13.09.2024 18:08 Відповісти
Питань до президента все більше і більше. Нууу, Єрмак потом буде жити на кеякійсь островах, але Володимиру Олександровичу доведеться відповідати!!!
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13.09.2024 18:28 Відповісти
Сраколиз Кулєба дратував Єрмака? Шо ж вони за безхребетне знайшли йому на заміну?
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13.09.2024 19:24 Відповісти
пора би андрюшу "звільнити" і відспівати
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13.09.2024 19:55 Відповісти
любая другая страна не может воевать как Украину с таким пидаром зеля и ермак, 2 года пройшло, в течение 3 лет будет поражение, но точно что то будет, не может страна жить в режиме ЗЕДЕБИЛ. зеля= ермак+ сырский точно добьют страну. + ****** ждущие русню.
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13.09.2024 20:13 Відповісти
Геть безтолкового ішака!
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13.09.2024 20:29 Відповісти
Хоче бути першим прем'єром від татів (горських євреїв) в чужестранном государстве. Примакову доля не посміхнулась, то цей хлищ дере носа.
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13.09.2024 21:27 Відповісти
щось забагато стало єрмака
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14.09.2024 03:06 Відповісти
Коли звілнять Зе гниду і ярмачню
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20.09.2024 20:03 Відповісти
Думаю , що вибрану нами ж зелену гниду з його офісом потрібно звільняти нам і звільняти негайно , поки вони не продали нашу державу ! Подивіться , що ця шваль робить і кого звільняє !!!!На донеччені хлопці стікають кровью , а вони пішли захоплювати курську область , на чому настояв Зеленський ! Той ,хто косив від армії перетворився на геніального полководця ????!!!!
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26.09.2024 12:00 Відповісти
 
 