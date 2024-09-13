Кулебу звільнили, бо він дратував Єрмака. Голова ОП хотів більшого контролю над МЗС, - Politico
Дмитра Кулебу зняли з посади очільника міністерства закордонних справ України через напружені стосунки з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Останній прагнув більшого контролю над зовнішньополітичним міністерством.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на неназваного українського високопосадовця.
Видання зазначає, що відставка Кулеби розглядається як ще один приклад того, як оточення президента Володимира Зеленського позбавляється тих, "хто готовий ставити під сумнів і кидати виклик".
Politico порівнює відставку очільника МЗС зі звільненням колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який "конфліктував із Зеленським щодо стратегії війни та необхідності мобілізації більшої кількості людей для участі в бойових діях".
"Високий рейтинг Залужного також не сподобався пильній і ревнивій президентській адміністрації", - пише видання.
Politico зазначає, що Кулебою, як і Залужним, захоплювалися західні посадовці, а їхнє звільнення викликало занепокоєння.
Водночас самі звільнені посадовці не висловлювали подібних занепокоєнь публічно, щоб не дати росіянам "пропагандистський привід".
Видання також вказує на те, що перестановки в українському уряді не принесуть кардинальних змін і є "перестановкою крісел", але водночас наголошує на зростаючій потребі в нових обличчях на вищих посадах.
Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України.
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ото ЗЄльоні наголосували - якесь невідоме чмо захопило владу в Державі
"Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною", - Зеленський
"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".
А, що там взагалі робить...
... Сіярто?
Я не пригадую, здається, не оголошували...
А самого Єрмака дико дратує Україна - ніяк не капітулює, скільки Єрмак не гидить.
Зеленський Єрмака не дратує - він просто папірці зачитує...
... Чому???
Повірте, якби не тотальний контроль Заходу над Україною, тут вже давнісінько стояли б і ГУЛАГи, і табори для політв'язнів, і працювала судово-медична психіатрія. Все за сценрієм тоталітарного режиму дерьмака. Він дуже жорстокий та харизматичний.
Де вже більший може бути контроль? Кулеба і так терпів наругу,був на побігеньках,як спецпредставник ермака.
Був лише номінальним міністром,в якого ермак забрав все по службовій лінії,окрім мабуть зарплати.