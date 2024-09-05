Причиною відставки Кулеби могло стати небажання Заходу надати Україні дозвіл на удари по РФ, - The Telegraph (виправлено)
Глава МЗС Дмитро Кулеба подав у відставку, ймовірно, через те, що Захід так і не надав Україні дозвіл на удари далекобійною зброєю по території РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
"Дмитро Кулеба був одним з найбільш впізнаваних членів Кабінету Міністрів, але його прохання про системи протиповітряної оборони та послаблення обмежень на західні ракети в останні місяці залишилися без уваги", – пише видання.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що оновлення міністерського складу "дасть нову силу" українським інституціям. І ця хвиля відставок відбувається в небезпечний для України час, коли Росія досягла значних успіхів у східній частині Донецької області.
За даними видання, Кулебі було доручено переконати західних партнерів України - головним чином США та Велику Британію - надати дозвіл на ракетні удари великої дальності по цілях в глибині території РФ.
Також міністр очолював намагання Києва отримати додаткові батареї Patriot для захисту від обстрілів РФ.
Минулого тижня він звинуватив союзників у невиконанні своїх обіцянок надати системи.
Дипломат також очолював намагання Києва отримати додаткові батареї ППО Patriot для захисту від російських обстрілів.
Однак українські ЗМІ повідомили, що Верховна Рада відклала відставку міністра закордонних справ на засіданні в середу. Причини такого рішення не наводяться. За даними ЗМІ, ймовірним наступником Кулеби стане Андрій Сибіга – заступник міністра закордонних справ.
Нагадаємо, що вранці 4 вересня до Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відставку.
Однак, як розповіла журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко, сьогодні ВР не розглядала питання про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби через те, що голосів нардепів від "Слуги народу" могло не вистачити, а 12 депутатів від ОПЗЖ покинули сесійний зал та пішли на день народження до Суркіса.
Будь ласка, зачекайте...
Навіть зрозуміло, на яких ідіотів ця маячня розрахована...
Скільки тут їх ще лишилося з тих славнозвісних 73%?
те, що Кулеба єдиний із ЗЄльоної влади, хто має нормальні відносини з Заходом, ЗЄлі наср..ть
"Свій" кадр.
Займатиме посаду як і папєрєднік, во славу ОПи.
https://x.com/archibald_65440 Archibald D
Друзі,допоможить! Дупля не відбиваю, де на фото Міністр ЗС України ?
Кулеба вырос в тепличных условиях, в семье крупного дипломата, получил хорошее образование , но сильный характер не воспитал. Не может обеспечить прессинг на союзников.
Всі в МЗС слухаються лише пана Сибігу, бо трясуться за свої теплі місця, алже він орудує всіма кадровими рішеннями. А Кулебу - ігнорять. То він і не витримав цих принижень.
Y 2023 році стало відомо про модифікацію ракети "Нептун" для ураження не лише кораблів, а й наземних цілей. Як повідомляв американському виданню The War Zone неназваний представник українського міноборони, ракета отримала нову систему наведення, а запускається вона з тієї ж установки, що й протикорабельний варіант. Модифікований "Нептун" має дальність близько 400 кілометрів і бойову частину масою у 350 кілограмів.
Про роботу над ракетою із дальністю навіть понад 1000 км повідомляв й ексміністр оборони України Олексій Резніков.
Відомо, що український ОПК ще з 2006 року розробляє балістичну ракету для потреб ЗСУ - "Сапсан" з діаметром корпусу 0,9 метра і дальністю польоту на 500 кілометрів, та експортний варіант "Грім-2" з діаметром 0,6 метра і дальністю 280 кілометрів. Певні елементи цього оперативного ракетного комплексу вже показували на парадах. Навіть випробували деякі елементи.
Tоді міністр оборони Михайло Єжель здійснив відрядження у РФ, повернувся звідти і закрив програму. Згодом фінансувати розробку "Грім-2" була готова Саудівська Аравія.
"Не варто недооцінювати українців у питанні технологій. До війни вони входили в топ-10 світових космічних держав, тому що вони мають достатньо експертизи в будівництві ракет. Це підтверджує той факт, що найулюбленіша ракета Ілона Маска, окрім його власних, є Зеніт.
Ця ракета зроблена в Україні".
все що кацапи виробляють - негайно летить в нашу сторону
Ви вважаете що Україна може виробляти хочаб половину?
З висоти облизування башмаків, не вийде розгледіти обличчя партнерів, на які хезають ваші душотримачі.
Тож, сміливо беріть валізи і мандруйте до резнікова. Будете разом лекції вести, як витягали з бруду поневолений народ.
(a) Transfer of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this division, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.
розробка плана перемоги України також не виконана
Not later than 45 days after the date of enactment of this division, the Secretary of State and the Secretary of Defense....
в кінці місяця згорають невикористані 6.1млрд PDA
і це ніяк не повязано зі https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звітом комітету Конгреса від 19.08.2024?
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста."
Тільки от хто ж тих змовників посадить...
- то Україна отримала би все, звісно, за притомної влади, а не ОЦЕ зелене лайно - бездарну зевладу по-зальоту..
я, пробіг по обов'язкам міністра закордонних справ. жодного слова, про пошук та покупку зброї.
а, от, міністр оборони, в обов'язки котрого входить, саме забезпечення зсу, всім необхідним, не перезагружається.
тупа, грьобана, ****, профанація від зе!шобли.
В Україні некомпетентність, нефаховитість, провали робочих цілей, невиконання планів.
Ніколи не були підставами для відставок.
кожна справа має конкретного ініціатора та виконавця
де їх прізвища?
дуже просто - взяти та піти, а хто відповідатиме за поразку в цьому питанні?
а їх практично немає
бо вступити до престижного вишу простій дитині практично неможливо.
місця зайняті мажорами, які просто вигулюють свої аутфіти
на виході отримуємо тримачів дипломів, які толком не знають де Пвстрія та Австралія
Оце фото-символічна ілюстрація кар'єри кадрового дипломата який підписався працювати з зеленню.
А яким боком МЗС до ракет?!
"Я наказую керувати сходом сонця. Як не впораєшся - звільнений!"
Сибі- га
Абабагаламага