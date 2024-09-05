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відставка (1453) звільнення (2623) Кулеба Дмитро (3604)

Причиною відставки Кулеби могло стати небажання Заходу надати Україні дозвіл на удари по РФ, - The Telegraph (виправлено)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба подав у відставку, ймовірно, через те, що Захід так і не надав Україні дозвіл на удари далекобійною зброєю по території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

"Дмитро Кулеба був одним з найбільш впізнаваних членів Кабінету Міністрів, але його прохання про системи протиповітряної оборони та послаблення обмежень на західні ракети в останні місяці залишилися без уваги", – пише видання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оновлення міністерського складу "дасть нову силу" українським інституціям. І ця хвиля відставок відбувається в небезпечний для України час, коли Росія досягла значних успіхів у східній частині Донецької області.

За даними видання, Кулебі було доручено переконати західних партнерів України - головним чином США та Велику Британію - надати дозвіл на ракетні удари великої дальності по цілях в глибині території РФ.

Також міністр очолював намагання Києва отримати додаткові батареї Patriot для захисту від обстрілів РФ.

Минулого тижня він звинуватив союзників у невиконанні своїх обіцянок надати системи.

Дипломат також очолював намагання Києва отримати додаткові батареї ППО Patriot для захисту від російських обстрілів.

Однак українські ЗМІ повідомили, що Верховна Рада відклала відставку міністра закордонних справ на засіданні в середу. Причини такого рішення не наводяться. За даними ЗМІ, ймовірним наступником Кулеби стане Андрій Сибіга – заступник міністра закордонних справ.

Нагадаємо, що вранці 4 вересня до Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відставку.

Однак, як розповіла журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко, сьогодні ВР не розглядала питання про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби через те, що голосів нардепів від "Слуги народу" могло не вистачити, а 12 депутатів від ОПЗЖ покинули сесійний зал та пішли на день народження до Суркіса.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен прокоментував заяву про відставку Кулеби: Наш головний партнер

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Топ коментарі
+40
Дєрьмак з клованом обісрались а крайній- Кулєба.
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05.09.2024 07:54
+27
В першу чергу "обісрались" ті, хто понавибирав оце все..
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05.09.2024 08:03
+20
Не брешить, во вс'му винен Порошенко.
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05.09.2024 07:59
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Х'юстон, у нас проблема.....
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05.09.2024 07:52 Відповісти
Дєрьмак з клованом обісрались а крайній- Кулєба.
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05.09.2024 07:54 Відповісти
Не брешить, во вс'му винен Порошенко.
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05.09.2024 07:59 Відповісти
👏
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05.09.2024 11:41 Відповісти
В першу чергу "обісрались" ті, хто понавибирав оце все..
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05.09.2024 08:03 Відповісти
👍🤝😠
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05.09.2024 09:33 Відповісти
Ага, Кулеба образився, і зі словами "злі ви, піду я від вас" написав заяву.
Навіть зрозуміло, на яких ідіотів ця маячня розрахована...
Скільки тут їх ще лишилося з тих славнозвісних 73%?
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05.09.2024 09:52 Відповісти
ЗЄля це велика погана дитина і йому завжди потрібен якийсь "мальчик для биття"

те, що Кулеба єдиний із ЗЄльоної влади, хто має нормальні відносини з Заходом, ЗЄлі наср..ть
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05.09.2024 12:58 Відповісти
аа, ну да... І ще тому, що нам не дали авіаносецць і ескадрілью F-35.
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05.09.2024 07:54 Відповісти
А у цього порожнього містця було колись по іншому? Пустишка яка займала посаду та займалась власними справами.
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05.09.2024 07:55 Відповісти
Бачу, ти хочеш його місце.
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05.09.2024 08:16 Відповісти
Котику. у травні народжений десь у недрах жОПи, а з чого ти зробив такий свій висновок?
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05.09.2024 08:22 Відповісти
у своїй голові він чує тайні голоси.... із жОПи ЗЄлі 😂👍
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05.09.2024 13:01 Відповісти
Кулеба добре тягнув лямку - важко сказати чи Себіга буде кращим
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05.09.2024 07:56 Відповісти
Він точно буде зеленішим і більш єрмачнішим.
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05.09.2024 08:21 Відповісти
Колись, на початку 2014 року, один мені теж сказав шо Азаров (да не прийме цю падаль земля) едина робоча конячка на посту премьєра аж з 1991 року.
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05.09.2024 08:24 Відповісти
Саме Сибіга відповідав за підготовку стамбульського "договорняку" у 2022му.
"Свій" кадр.
Займатиме посаду як і папєрєднік, во славу ОПи.
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05.09.2024 08:35 Відповісти
курва !
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05.09.2024 13:02 Відповісти
цигари він добре тягнув а не лямку
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05.09.2024 08:57 Відповісти
Ага. Тягнув ....

https://x.com/archibald_65440 Archibald D

Друзі,допоможить! Дупля не відбиваю, де на фото Міністр ЗС України ?

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05.09.2024 09:03 Відповісти
Десь у мріях українців, бо на фото такого немає.
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05.09.2024 09:53 Відповісти
посла при ЕС Николая Точицкого надо назначать главой МИД : опытный дипломат, патриот, требовательный начальник(в армии служил старшиной роты в учебном полку). Добился всех карьерных успехов исключительно своими способностями. Никакого блата не имел.

Кулеба вырос в тепличных условиях, в семье крупного дипломата, получил хорошее образование , но сильный характер не воспитал. Не может обеспечить прессинг на союзников.
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05.09.2024 12:14 Відповісти
А остальные? Верещук не "запустила шатлы", министр спорта из-за того что не заняли 1 место на Олимпиаде?
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05.09.2024 07:57 Відповісти
Та Кулебу там той поставлений ОПою Сибіга зовсім зачмурив: без його чиху нічого робити, а ні публічно сказати стало неможливим.
Всі в МЗС слухаються лише пана Сибігу, бо трясуться за свої теплі місця, алже він орудує всіма кадровими рішеннями. А Кулебу - ігнорять. То він і не витримав цих принижень.
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05.09.2024 07:58 Відповісти
Kрилатa ракетa Р-360 "Нептун". Цю розробку київського КБ "Луч" прийнято на озброєння ЗСУ з 2020 року разом із береговим ракетним комплексом РК-360МЦ, призначеним для виявлення та ураження ворожих суден різних класів. Ракета має бойову частину масою 150 кілограмів і дальність дії до 300 кілометрів.

Y 2023 році стало відомо про модифікацію ракети "Нептун" для ураження не лише кораблів, а й наземних цілей. Як повідомляв американському виданню The War Zone неназваний представник українського міноборони, ракета отримала нову систему наведення, а запускається вона з тієї ж установки, що й протикорабельний варіант. Модифікований "Нептун" має дальність близько 400 кілометрів і бойову частину масою у 350 кілограмів.
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05.09.2024 08:02 Відповісти
Подоляк заявляв про наявність "експериментальних зразків" ракетного озброєння, яке може вражати цілі на відстані 750-1000 кілометрів.

Про роботу над ракетою із дальністю навіть понад 1000 км повідомляв й ексміністр оборони України Олексій Резніков.

Відомо, що український ОПК ще з 2006 року розробляє балістичну ракету для потреб ЗСУ - "Сапсан" з діаметром корпусу 0,9 метра і дальністю польоту на 500 кілометрів, та експортний варіант "Грім-2" з діаметром 0,6 метра і дальністю 280 кілометрів. Певні елементи цього оперативного ракетного комплексу вже показували на парадах. Навіть випробували деякі елементи.

Tоді міністр оборони Михайло Єжель здійснив відрядження у РФ, повернувся звідти і закрив програму. Згодом фінансувати розробку "Грім-2" була готова Саудівська Аравія.
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05.09.2024 08:10 Відповісти
На думку військового експерта з університету Портсмута, колишнього офіцера військової розвідки Великобританії Френка Ледвіджа, Україна нині в змозі виробляти достатню кількість ракет для війни з РФ.

"Не варто недооцінювати українців у питанні технологій. До війни вони входили в топ-10 світових космічних держав, тому що вони мають достатньо експертизи в будівництві ракет. Це підтверджує той факт, що найулюбленіша ракета Ілона Маска, окрім його власних, є Зеніт.
Ця ракета зроблена в Україні".
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05.09.2024 08:13 Відповісти
а яка це "достатня кількість" ?

все що кацапи виробляють - негайно летить в нашу сторону

Ви вважаете що Україна може виробляти хочаб половину?
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05.09.2024 08:27 Відповісти
Це фігня! Зате це ж "новьіе ліца"!
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05.09.2024 08:03 Відповісти
Мабуть більше думав за далекобійни "лопати", тому пролетів з ракетами.
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05.09.2024 08:07 Відповісти
Просто привід. За це ж саме можна було і зеленського звільнити)
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05.09.2024 08:16 Відповісти
Це вам, пане Кулеба, не органами з пшеками мірятись.
З висоти облизування башмаків, не вийде розгледіти обличчя партнерів, на які хезають ваші душотримачі.
Тож, сміливо беріть валізи і мандруйте до резнікова. Будете разом лекції вести, як витягали з бруду поневолений народ.
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05.09.2024 08:16 Відповісти
В Штаты ездили и просили от имени Ху#ла нам НЕ давать эти ракеты Дерьмак с Умеровым, а в отставку подала половая тряпка Дерьмака.
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05.09.2024 08:16 Відповісти
Він був просто приємним в подорожах усюди. І усе. Більше не має нічого. Ракет також. Бо це справа Умерова. А не українського 007
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05.09.2024 08:23 Відповісти
Які вони наївні. Ракети не дали Україні, з причин політичних, та з огляду на витівки zеленого керівництва. До чого тут якийсь клєрк (хоч і міністерського півня), питання вирішуються на вищому (президентському) рівні
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05.09.2024 08:30 Відповісти
"Дмитро був одним з найбільш впізнаваних членів кабінету міністрів = ось причина.
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05.09.2024 08:30 Відповісти
Виходить, цей пункт закона не виконаний
(a) Transfer of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this division, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.

розробка плана перемоги України також не виконана
Not later than 45 days after the date of enactment of this division, the Secretary of State and the Secretary of Defense....

в кінці місяця згорають невикористані 6.1млрд PDA

і це ніяк не повязано зі https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звітом комітету Конгреса від 19.08.2024?

"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста."
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05.09.2024 08:31 Відповісти
Я вже тут пару разів писав: Байден (якщо поживе ще) і деякі члени його адміністрації повинні сісти за злочинну бездіяльність. А можливо і за змову з йулхмо, яка призвела до величезної гуманітарної катастрофи у Європі і до загибелі сотень тисяч людей.

Тільки от хто ж тих змовників посадить...
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05.09.2024 12:29 Відповісти
от якби Найвеличнівшиве само з бандою манагерів-зрадників подало у відставку через те що просрали усе: економіку (навіть до Великої війни), території, життя військових та цивільних, шалену втечу людей за кордон, розквіт корупції-мародерства, утиски свободи слова, постійні порушення Конституції-законів, кумівство-квартальство..
- то Україна отримала би все, звісно, за притомної влади, а не ОЦЕ зелене лайно - бездарну зевладу по-зальоту..
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05.09.2024 08:31 Відповісти
Невдачі були не лише з ракетами і це не вина Кулеби,так як його по заміщував козирь,а сам Кулеба був у нього не більше,як спеціальний посланець оп.
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05.09.2024 08:32 Відповісти
і, знаєте, що цікаво?
я, пробіг по обов'язкам міністра закордонних справ. жодного слова, про пошук та покупку зброї.
а, от, міністр оборони, в обов'язки котрого входить, саме забезпечення зсу, всім необхідним, не перезагружається.
тупа, грьобана, ****, профанація від зе!шобли.
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05.09.2024 08:35 Відповісти
МАЯЧНЯ!
В Україні некомпетентність, нефаховитість, провали робочих цілей, невиконання планів.
Ніколи не були підставами для відставок.
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05.09.2024 08:36 Відповісти
Гордий, не дали ракет напишу у відставку, а не було б краще якщо такий гордий розказати людям який п.дц в ОПишної та міністерської владі твориться ось це й був би вчинок гідної людини.
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05.09.2024 08:41 Відповісти
Такой бред. Как будто от его болтовни что-то зависело. Мозг журналистов пробил очередное дно.)
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05.09.2024 08:42 Відповісти
Брехня! Посадовці приймаються на роботу разом з підписаними заявами на звільнення, щоб у разі чого могли їх позбутися. Зараз спостерігаємо масове звільнення міністрів та посадовців, отож, або зелені вирішили торганути державними посасадами, або щоб задумали
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05.09.2024 08:54 Відповісти
Кулеба просто щось почуяв не ладне. Ось і вирішив вчасно змитись. А якісь там ракети - то це просто привід. Його можна було гнать після "формул" та "самітів миру" За те що гнав дурку від кварталу95.
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05.09.2024 08:58 Відповісти
Во заливают,так бы все увольнялись.
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05.09.2024 09:00 Відповісти
А як це подав через невдачу?
кожна справа має конкретного ініціатора та виконавця
де їх прізвища?

дуже просто - взяти та піти, а хто відповідатиме за поразку в цьому питанні?
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05.09.2024 09:00 Відповісти
А де взяти толкових молодих спеціалістів міжнародного права?

а їх практично немає
бо вступити до престижного вишу простій дитині практично неможливо.
місця зайняті мажорами, які просто вигулюють свої аутфіти

на виході отримуємо тримачів дипломів, які толком не знають де Пвстрія та Австралія
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05.09.2024 09:02 Відповісти
https://x.com/dumajusobi nadumala

Оце фото-символічна ілюстрація кар'єри кадрового дипломата який підписався працювати з зеленню.

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05.09.2024 09:05 Відповісти
А може це його д'єрмаки примусили взяти цей про*об зелених на себе?
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05.09.2024 09:33 Відповісти
В Наполеона був Талейран, в потужного незламного Лідера була Кулєба. Рівні відповідають
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05.09.2024 09:54 Відповісти
Цікаво: якщо "невдача з далекобійними ракетами" навела його на думку про відставку, то які ж досягнення були у цього потужного Міністра ЗС?
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05.09.2024 10:37 Відповісти
Этому чмошнику кулебе ещё и пинка под зад надо дать, за полный ПРОВАЛ во внешней политике. Сейчас нет от Запада ни поддержки ни оружия ни Ленд Лиза. Одни пипеточные поставки и ПУСТАЯ БОЛТАВНЯ.
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05.09.2024 10:38 Відповісти
Маячня чергова!
А яким боком МЗС до ракет?!
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05.09.2024 10:41 Відповісти
Яке недолуге дурне дитяче керування. Не домовився - звільнили. Замість аналізу, викриття причин з наслідків у всьому звинувачується персоналія..
"Я наказую керувати сходом сонця. Як не впораєшся - звільнений!"
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05.09.2024 11:00 Відповісти
Нехай не трандить бездарність. Грошей вже накрав повно.
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05.09.2024 11:22 Відповісти
А кого замість нього, невже послицю ?
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05.09.2024 11:24 Відповісти
Чию б мову не послухати: неаргументовано, непрофесійно, багато - багатослівно, недоказово, взагалі без якоїсь думки, без уміння та здатності переконати, схилити на свою сторону, лише одне: власне, е, власне, е, прошу звернути увагу, е, е, е
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05.09.2024 11:37 Відповісти
Все таки кгбістів учать, бо то є наука, а наші юристи, ну чому їх вчили? читати з паперу
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05.09.2024 11:39 Відповісти
Кулє- ба,
Сибі- га

Абабагаламага
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05.09.2024 11:44 Відповісти
Серьозне мутить дермак з🤡 ...таки тихим сапом ,їде на здачу, пів України кремлю ...ой Боже люди ,шо ви наробили ?!
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05.09.2024 11:46 Відповісти
 
 