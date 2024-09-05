Причиною відставки Кулеби могло стати небажання Заходу надати Україні дозвіл на удари по РФ, - The Telegraph (виправлено)

Глава МЗС Дмитро Кулеба подав у відставку, ймовірно, через те, що Захід так і не надав Україні дозвіл на удари далекобійною зброєю по території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

"Дмитро Кулеба був одним з найбільш впізнаваних членів Кабінету Міністрів, але його прохання про системи протиповітряної оборони та послаблення обмежень на західні ракети в останні місяці залишилися без уваги", – пише видання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оновлення міністерського складу "дасть нову силу" українським інституціям. І ця хвиля відставок відбувається в небезпечний для України час, коли Росія досягла значних успіхів у східній частині Донецької області.

За даними видання, Кулебі було доручено переконати західних партнерів України - головним чином США та Велику Британію - надати дозвіл на ракетні удари великої дальності по цілях в глибині території РФ.

Також міністр очолював намагання Києва отримати додаткові батареї Patriot для захисту від обстрілів РФ.

Минулого тижня він звинуватив союзників у невиконанні своїх обіцянок надати системи.

Дипломат також очолював намагання Києва отримати додаткові батареї ППО Patriot для захисту від російських обстрілів.

Однак українські ЗМІ повідомили, що Верховна Рада відклала відставку міністра закордонних справ на засіданні в середу. Причини такого рішення не наводяться. За даними ЗМІ, ймовірним наступником Кулеби стане Андрій Сибіга – заступник міністра закордонних справ.

Нагадаємо, що вранці 4 вересня до Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відставку.

Однак, як розповіла журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко, сьогодні ВР не розглядала питання про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби через те, що голосів нардепів від "Слуги народу" могло не вистачити, а 12 депутатів від ОПЗЖ покинули сесійний зал та пішли на день народження до Суркіса.

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