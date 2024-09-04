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ВР не голосувала за відставку Кулеби: голосів "слуг" могло забракнути, а 12 нардепів від ОПЗЖ пішли на день народження до Суркіса, - журналістка Ніколаєнко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Сьогодні ВР не розглядала питання про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби через те, що голосів нардепів від "Слуги народу" могло не вистачити, а 12 депутатів від ОПЖЗ покинули сесійний зал та пішли на день народження до Суркіса. 

Про це повідомила у фейсбуку журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко. 

"Що ви знаєте про роль ОПЗЖ в демократії? Як відомо, Рада зупинила сьогодні розгляд кадрових питань на відставці міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Історія в тому, що комітет не хотів відставляти міністра, який іде не з доброї волі. Голосів "Слуг" в залі могло забракнути. Треба були донори. На звільнення могло б дати голоси ОПЗЖ, але 12 депутатів цього угруповання залишили зал, бо… в Суркіса сьогодні день народження!", - зазначила вона.

Читайте: Глава МЗС Кулеба йде у відставку, - заява. ДОКУМЕНТ

Також журналістка зазначає, що відставку голови ФДМУ Віталія Коваля перед тим провалили Павлюки.

"Хочуть іншого міністра АПК. На завтра мобілізація голосів…", - резюмує вона.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 вересня, Рада звільнила міністрів Камишіна, Стефанішину, Малюську та Стрільця. Верещук та голова ФДМ Коваль поки лишаються на посадах.

Ніколаєнко скрін

Автор: 

відставка (1462) Кулеба Дмитро (3604) Ніколаєнко Тетяна (382) Слуга народу (2812) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+12
ццікаво, а якщо я замість роботи піду до кума на день народження, якою буде реакція роботодавця?...
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04.09.2024 15:52
+9
І ще ж прихопивши 12 колег з собою
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04.09.2024 15:53
+8
Тобто , якщо б ОПЗЖ НЕ ПІШОВ БУХАТИ, то Кулебу би звільнили ?
Після НЕБЕСНОЇ СОТНІ- це знущання над українцями . Чому ОПЗЖ досі в парламенті?!!!
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04.09.2024 15:53
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ццікаво, а якщо я замість роботи піду до кума на день народження, якою буде реакція роботодавця?...
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04.09.2024 15:52 Відповісти
І ще ж прихопивши 12 колег з собою
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04.09.2024 15:53 Відповісти
12 друзів кумоушина)...
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04.09.2024 16:14 Відповісти
Колись Баканов на дн до Суркісу ходив.
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04.09.2024 15:55 Відповісти
Тому що зеленський
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04.09.2024 16:11 Відповісти
Не факт,що ви дійдете до кума.По дорозі багато перешкод: муніципальна варта може пограбувати або ТЦК бусифікувати).
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04.09.2024 16:25 Відповісти
Хто тебе образив кацапсіна? Від тебе лаптями аж в Америку тхне, чмо номерне.
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04.09.2024 16:41 Відповісти
Премию даст внео4ереди 🤷‍♂️🤣
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05.09.2024 02:31 Відповісти
Тобто , якщо б ОПЗЖ НЕ ПІШОВ БУХАТИ, то Кулебу би звільнили ?
Після НЕБЕСНОЇ СОТНІ- це знущання над українцями . Чому ОПЗЖ досі в парламенті?!!!
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04.09.2024 15:53 Відповісти
Бо так вирішив мудрий нарід
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04.09.2024 15:56 Відповісти
шикарно, під час війни та надважливих викликів - пішли до суркіса... до речі, а чому суркіси ще не на нарах?
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04.09.2024 15:53 Відповісти
і те саме опзж - чому не на нарах?
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04.09.2024 15:55 Відповісти
Плутократ🐔 плутократу 🐔гла3 не выклюет 🥱
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05.09.2024 02:33 Відповісти
Смачно харкають українцям в обличчя, уявляю як вони за пʼянкою насміхаються над нашою жагою до Перемоги

гидота продажна, а не депутати
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04.09.2024 15:55 Відповісти
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04.09.2024 15:56 Відповісти
А це як? І. Геращенко сьогодні на всю пряму розтрубила що все, Кулебу звільнили, він ходить по вулиці з собачкою, курить і не звітує.. Ось же гнида ця Геращенко.
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04.09.2024 15:56 Відповісти
Вона не гнида, вона глупа курка
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04.09.2024 15:57 Відповісти
хммм...
а що суркіси в україні?
а, хто ж тоді виїхав с купою бабла, на чорному майбаху?
хто в монако не вилазить з казіно?
чи опзж, поїхало в монако святкувати?
таємно, через тису, чи у всіх пропуск від буданова?
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04.09.2024 15:56 Відповісти
Цікаво подивитись графік переїздів суркисів через кордон - мабуть гроши возять - депутатів нельзя перевіряти
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04.09.2024 15:58 Відповісти
73% зебіли - як вам, хуже не стало??? ще не втомились від війни ??
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04.09.2024 15:59 Відповісти
Вже менше ніж 73%. Потрібно відкинути тих, хто уже виправився, покаявся, зрозумів, як вони не мали рації і перефарбувалися.
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04.09.2024 16:09 Відповісти
це константа )) якщо чівокуня став зебілом, а потім по його тупій макірті русня настукала бімбами, та вого перевзулося, це не знімає з нього відповідальності за свій вибір у 2019 році ...
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04.09.2024 16:12 Відповісти
"Vladimir Cherkasov", вибір прихильників Зеленського дійсно був великою помилкою, і я їх за це засуджую, АЛЕ ДО ЧОГО ТУТ ВІЙНА котру розпочала Московія (т.з. "роССия") під головуванням )(уйла (воно ж путін)?! Чи ти намагаєшся вигородити рашистів і щось там співати на кшталт кремлівських пропагандонів та плешивого недопалка про "спровокували"?! Єдині хто винні у цій війні це рашисти із своєю кремлівською молью, і ніхто інший. І війна розпочалась у 2014-му з окупації Криму та Донбасу під гаслами "Новоросії" та "руССкого мира"!!! А у 2022-му вона була загарбником ескалірована до повномасштабної знов таки саме з боку Москву без будь якого реального приводу під брехливі "обгрунтування"!!! Тож думай що за ахінею ти пишеш!!!!!!!!!!!!!
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04.09.2024 16:37 Відповісти
"Виталий Танчик нумерний" - ти навіщо взяв у лапки мій нік ? )) Де ти бачив, щоб я вигораджував %уйла ботоксного?? А ось я бачу, що ти зебіл і вигораджуєш саме таких, котрі казали - хуже не буде ... хоч паржем.... тож перечитуй свою бредятину, перед тим, як будеш мені відповідь писати )) і так, ті, хто голосували за Яника у 2004, 2009, та за найвеличнішого миротворця (зійтись десь по середині, та щоб закінчити війну треба просто перестать стрЄлять) надіхнули того самого %уйла на напад на Україну - типу мудрий нАрід не хоче війни, хочуть миру, ось і вибрали віслюка оманського ...зараз ми за 3-4 дні покрошимо усіх біндерівців і наступе мир ...
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04.09.2024 16:54 Відповісти
12 нардепів від ОПЗЖ пішли на день народження до Суркіса, - журналістка Ніколаєнко Джерело:

....немає меж цинізму народних обранців.....
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04.09.2024 16:00 Відповісти
А что, вонючие сурки уже в Украину вернулись ? Вроде ж в батальоне "Монако" служили ?
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04.09.2024 16:04 Відповісти
Чому ці скркіси і вся проросійська олігархічна мерзота в ВР а не на тюремних нарах ,в країні трагедії одна за однією ворог убиває дітей ,а бидло яке грабувало країну їм нічого не загрожує воно св'яткує.
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04.09.2024 16:19 Відповісти
Знищити мокшанську агентуру в Україні і вирізати язік.
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04.09.2024 16:24 Відповісти
Будь кого, окрім депутатів, особливо "слуг", за ТАКЕ відношення до роботи звільнили, а цим все можна, і ніхто їх за це не покарає, бо у Супкіса горілка нагрівається, а вони теплу не *******! ОТАКЕ "милі українці" ви обрали голосуючи у 2029 році і за "слуг" і за "ОПЗЖ". Але винен зауважити, що оці усі звільненні не мають жодного сенсу, бо на місце звільнених прийдуть такі самі, бо професіоналів у Зеленського та "слуг" НУЛЬ, а деякі з міністерств взагалі незрозуміло нащо існують. Тож зміна прізвищ на посадах нічого не змінить!!!!
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04.09.2024 16:27 Відповісти
Взагалі сприймаю цей демарш міністрів як спробу уникнути відповідальності за скоєння та намагання як найшвидше опинитись подалі за межами України з тою ж метою!!!
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04.09.2024 16:29 Відповісти
А що говорить конституція про факт просто неявки на робоче місце для будь якого чиновника, не кажучи вже про депутата? Про оплату за ніщо? Чи може хтось з громадян подати до суду на оце неподобство? А нічого. Немає жодної статті ні в конституціях, ні в кодексах. Ні будь де. Для чого утримувати оце платникам податків? МВФ буде вимагати девальвацію гривні і інші погіршення якості життя громадян. Тобто день народження суркісів будуть дорожче коштувати кожному громадянину, а декому і життя. Зелений картель з кожним днем все більше розквітає. За рахунок життів інших. Ха ха ха.
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04.09.2024 16:45 Відповісти
Так зажопники пішли га день народження а слуги взагалі не прийшли
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04.09.2024 17:16 Відповісти
Та хай ходять всі кому куди заманеться. Немає ніякого важеля впливу на їх безконтрольну діяльність. Розумники тренділи про три гілки влади. Що кожна ніби то контролює іншу. Де над ким з гілок влади є контроль? Судді, президент і парламент це один єдиний зелений картель. Це що завгодно але не демократія. Це тотальна безвідповідальність і вседозволеність. Тотальна безкарність. Такого найгіршого парламенту ніколи не було. Навіть комуністи були простими сільськими п'яничками але з грошима. А ці всі просто істоти з планети де Джаба захопив Хана Соло. Ха ха ха.
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04.09.2024 19:29 Відповісти
паралельна реальність
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04.09.2024 16:54 Відповісти
Ну, так суркіси, це ж, не якись там, зеленський клован…
У опозажопних мутантів та служок, є свої АВТОРИТЕТИ,( за їх гроші)!!
Це,вони зовуть, - родіна!!
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04.09.2024 17:03 Відповісти
Нормально так... А якби я просто кинув роботу і пішов на день народження? Завтра був би звільнений. А депудятлам це норма. Захтів прийшов, не захтів не прийшов...
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04.09.2024 17:14 Відповісти
Походу польскис куколдам не понравилась правда. Двуоичные додики
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04.09.2024 17:22 Відповісти
Гнійник все ще жевріє
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04.09.2024 17:39 Відповісти
Красиві привітання https://moonzori.com/novi-pryvitannya-z-dnem-narodzhennya/ з днем народження для політиків і не тільки.
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12.11.2024 14:23 Відповісти
 
 