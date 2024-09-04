ВР не голосувала за відставку Кулеби: голосів "слуг" могло забракнути, а 12 нардепів від ОПЗЖ пішли на день народження до Суркіса, - журналістка Ніколаєнко

Сьогодні ВР не розглядала питання про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби через те, що голосів нардепів від "Слуги народу" могло не вистачити, а 12 депутатів від ОПЖЗ покинули сесійний зал та пішли на день народження до Суркіса.

Про це повідомила у фейсбуку журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.

"Що ви знаєте про роль ОПЗЖ в демократії? Як відомо, Рада зупинила сьогодні розгляд кадрових питань на відставці міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Історія в тому, що комітет не хотів відставляти міністра, який іде не з доброї волі. Голосів "Слуг" в залі могло забракнути. Треба були донори. На звільнення могло б дати голоси ОПЗЖ, але 12 депутатів цього угруповання залишили зал, бо… в Суркіса сьогодні день народження!", - зазначила вона.

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Також журналістка зазначає, що відставку голови ФДМУ Віталія Коваля перед тим провалили Павлюки.

"Хочуть іншого міністра АПК. На завтра мобілізація голосів…", - резюмує вона.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 вересня, Рада звільнила міністрів Камишіна, Стефанішину, Малюську та Стрільця. Верещук та голова ФДМ Коваль поки лишаються на посадах.