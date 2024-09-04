ВР не голосовала за отставку Кулебы: голосов "слуг" могло не хватить, а 12 нардепов от ОПЗЖ ушли на день рождения к Суркису, - журналистка Николаенко

Сегодня ВР не рассматривала вопрос об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы из-за того, что голосов нардепов от "Слуги народа" могло не хватить, а 12 депутатов от ОПЖЗ покинули сессионный зал и пошли на день рождения к Суркису.

Об этом сообщила в фейсбуке журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко.

"Что вы знаете о роли ОПЗЖ в демократии? Как известно, Рада остановила сегодня рассмотрение кадровых вопросов на отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. История в том, что комитет не хотел отставлять министра, который уходит не по доброй воле. Голосов "Слуг" в зале могло не хватить. Нужны были доноры. На увольнение могли бы дать голоса ОПЗЖ, но 12 депутатов этой группировки покинули зал, потому что... у Суркиса сегодня день рождения!", - отметила она.

Читайте: Глава МИД Кулеба уходит в отставку, - заявление. ДОКУМЕНТ

Также журналистка отмечает, что отставку главы ФГИУ Виталия Коваля перед тем провалили Павлюки.

"Хотят другого министра АПК. На завтра мобилизация голосов...", - резюмирует она.

Как сообщалось, сегодня, 4 сентября, Рада уволила министров Камышина, Стефанишину, Малюську и Стрельца. Верещук и глава ФГИ Коваль пока остаются на должностях.