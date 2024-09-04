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ВР не голосовала за отставку Кулебы: голосов "слуг" могло не хватить, а 12 нардепов от ОПЗЖ ушли на день рождения к Суркису, - журналистка Николаенко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Сегодня ВР не рассматривала вопрос об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы из-за того, что голосов нардепов от "Слуги народа" могло не хватить, а 12 депутатов от ОПЖЗ покинули сессионный зал и пошли на день рождения к Суркису.

Об этом сообщила в фейсбуке журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко.

"Что вы знаете о роли ОПЗЖ в демократии? Как известно, Рада остановила сегодня рассмотрение кадровых вопросов на отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. История в том, что комитет не хотел отставлять министра, который уходит не по доброй воле. Голосов "Слуг" в зале могло не хватить. Нужны были доноры. На увольнение могли бы дать голоса ОПЗЖ, но 12 депутатов этой группировки покинули зал, потому что... у Суркиса сегодня день рождения!", - отметила она.

Читайте: Глава МИД Кулеба уходит в отставку, - заявление. ДОКУМЕНТ

Также журналистка отмечает, что отставку главы ФГИУ Виталия Коваля перед тем провалили Павлюки.

"Хотят другого министра АПК. На завтра мобилизация голосов...", - резюмирует она.

Как сообщалось, сегодня, 4 сентября, Рада уволила министров Камышина, Стефанишину, Малюську и Стрельца. Верещук и глава ФГИ Коваль пока остаются на должностях.

Ніколаєнко скрін

Автор: 

отставка (3153) Кулеба Дмитрий (2880) Слуга народа (2630) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+12
ццікаво, а якщо я замість роботи піду до кума на день народження, якою буде реакція роботодавця?...
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04.09.2024 15:52
+9
І ще ж прихопивши 12 колег з собою
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04.09.2024 15:53
+8
Тобто , якщо б ОПЗЖ НЕ ПІШОВ БУХАТИ, то Кулебу би звільнили ?
Після НЕБЕСНОЇ СОТНІ- це знущання над українцями . Чому ОПЗЖ досі в парламенті?!!!
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04.09.2024 15:53
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ццікаво, а якщо я замість роботи піду до кума на день народження, якою буде реакція роботодавця?...
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04.09.2024 15:52 Ответить
І ще ж прихопивши 12 колег з собою
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04.09.2024 15:53 Ответить
12 друзів кумоушина)...
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04.09.2024 16:14 Ответить
Колись Баканов на дн до Суркісу ходив.
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04.09.2024 15:55 Ответить
Тому що зеленський
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04.09.2024 16:11 Ответить
Не факт,що ви дійдете до кума.По дорозі багато перешкод: муніципальна варта може пограбувати або ТЦК бусифікувати).
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04.09.2024 16:25 Ответить
Хто тебе образив кацапсіна? Від тебе лаптями аж в Америку тхне, чмо номерне.
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04.09.2024 16:41 Ответить
Премию даст внео4ереди 🤷‍♂️🤣
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05.09.2024 02:31 Ответить
Тобто , якщо б ОПЗЖ НЕ ПІШОВ БУХАТИ, то Кулебу би звільнили ?
Після НЕБЕСНОЇ СОТНІ- це знущання над українцями . Чому ОПЗЖ досі в парламенті?!!!
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04.09.2024 15:53 Ответить
Бо так вирішив мудрий нарід
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04.09.2024 15:56 Ответить
шикарно, під час війни та надважливих викликів - пішли до суркіса... до речі, а чому суркіси ще не на нарах?
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04.09.2024 15:53 Ответить
і те саме опзж - чому не на нарах?
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04.09.2024 15:55 Ответить
Плутократ🐔 плутократу 🐔гла3 не выклюет 🥱
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05.09.2024 02:33 Ответить
Смачно харкають українцям в обличчя, уявляю як вони за пʼянкою насміхаються над нашою жагою до Перемоги

гидота продажна, а не депутати
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04.09.2024 15:55 Ответить
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04.09.2024 15:56 Ответить
А це як? І. Геращенко сьогодні на всю пряму розтрубила що все, Кулебу звільнили, він ходить по вулиці з собачкою, курить і не звітує.. Ось же гнида ця Геращенко.
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04.09.2024 15:56 Ответить
Вона не гнида, вона глупа курка
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04.09.2024 15:57 Ответить
хммм...
а що суркіси в україні?
а, хто ж тоді виїхав с купою бабла, на чорному майбаху?
хто в монако не вилазить з казіно?
чи опзж, поїхало в монако святкувати?
таємно, через тису, чи у всіх пропуск від буданова?
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04.09.2024 15:56 Ответить
Цікаво подивитись графік переїздів суркисів через кордон - мабуть гроши возять - депутатів нельзя перевіряти
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04.09.2024 15:58 Ответить
73% зебіли - як вам, хуже не стало??? ще не втомились від війни ??
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04.09.2024 15:59 Ответить
Вже менше ніж 73%. Потрібно відкинути тих, хто уже виправився, покаявся, зрозумів, як вони не мали рації і перефарбувалися.
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04.09.2024 16:09 Ответить
це константа )) якщо чівокуня став зебілом, а потім по його тупій макірті русня настукала бімбами, та вого перевзулося, це не знімає з нього відповідальності за свій вибір у 2019 році ...
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04.09.2024 16:12 Ответить
"Vladimir Cherkasov", вибір прихильників Зеленського дійсно був великою помилкою, і я їх за це засуджую, АЛЕ ДО ЧОГО ТУТ ВІЙНА котру розпочала Московія (т.з. "роССия") під головуванням )(уйла (воно ж путін)?! Чи ти намагаєшся вигородити рашистів і щось там співати на кшталт кремлівських пропагандонів та плешивого недопалка про "спровокували"?! Єдині хто винні у цій війні це рашисти із своєю кремлівською молью, і ніхто інший. І війна розпочалась у 2014-му з окупації Криму та Донбасу під гаслами "Новоросії" та "руССкого мира"!!! А у 2022-му вона була загарбником ескалірована до повномасштабної знов таки саме з боку Москву без будь якого реального приводу під брехливі "обгрунтування"!!! Тож думай що за ахінею ти пишеш!!!!!!!!!!!!!
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04.09.2024 16:37 Ответить
"Виталий Танчик нумерний" - ти навіщо взяв у лапки мій нік ? )) Де ти бачив, щоб я вигораджував %уйла ботоксного?? А ось я бачу, що ти зебіл і вигораджуєш саме таких, котрі казали - хуже не буде ... хоч паржем.... тож перечитуй свою бредятину, перед тим, як будеш мені відповідь писати )) і так, ті, хто голосували за Яника у 2004, 2009, та за найвеличнішого миротворця (зійтись десь по середині, та щоб закінчити війну треба просто перестать стрЄлять) надіхнули того самого %уйла на напад на Україну - типу мудрий нАрід не хоче війни, хочуть миру, ось і вибрали віслюка оманського ...зараз ми за 3-4 дні покрошимо усіх біндерівців і наступе мир ...
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04.09.2024 16:54 Ответить
12 нардепів від ОПЗЖ пішли на день народження до Суркіса, - журналістка Ніколаєнко Джерело:

....немає меж цинізму народних обранців.....
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04.09.2024 16:00 Ответить
А что, вонючие сурки уже в Украину вернулись ? Вроде ж в батальоне "Монако" служили ?
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04.09.2024 16:04 Ответить
Чому ці скркіси і вся проросійська олігархічна мерзота в ВР а не на тюремних нарах ,в країні трагедії одна за однією ворог убиває дітей ,а бидло яке грабувало країну їм нічого не загрожує воно св'яткує.
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04.09.2024 16:19 Ответить
Знищити мокшанську агентуру в Україні і вирізати язік.
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04.09.2024 16:24 Ответить
Будь кого, окрім депутатів, особливо "слуг", за ТАКЕ відношення до роботи звільнили, а цим все можна, і ніхто їх за це не покарає, бо у Супкіса горілка нагрівається, а вони теплу не *******! ОТАКЕ "милі українці" ви обрали голосуючи у 2029 році і за "слуг" і за "ОПЗЖ". Але винен зауважити, що оці усі звільненні не мають жодного сенсу, бо на місце звільнених прийдуть такі самі, бо професіоналів у Зеленського та "слуг" НУЛЬ, а деякі з міністерств взагалі незрозуміло нащо існують. Тож зміна прізвищ на посадах нічого не змінить!!!!
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04.09.2024 16:27 Ответить
Взагалі сприймаю цей демарш міністрів як спробу уникнути відповідальності за скоєння та намагання як найшвидше опинитись подалі за межами України з тою ж метою!!!
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04.09.2024 16:29 Ответить
А що говорить конституція про факт просто неявки на робоче місце для будь якого чиновника, не кажучи вже про депутата? Про оплату за ніщо? Чи може хтось з громадян подати до суду на оце неподобство? А нічого. Немає жодної статті ні в конституціях, ні в кодексах. Ні будь де. Для чого утримувати оце платникам податків? МВФ буде вимагати девальвацію гривні і інші погіршення якості життя громадян. Тобто день народження суркісів будуть дорожче коштувати кожному громадянину, а декому і життя. Зелений картель з кожним днем все більше розквітає. За рахунок життів інших. Ха ха ха.
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04.09.2024 16:45 Ответить
Так зажопники пішли га день народження а слуги взагалі не прийшли
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04.09.2024 17:16 Ответить
Та хай ходять всі кому куди заманеться. Немає ніякого важеля впливу на їх безконтрольну діяльність. Розумники тренділи про три гілки влади. Що кожна ніби то контролює іншу. Де над ким з гілок влади є контроль? Судді, президент і парламент це один єдиний зелений картель. Це що завгодно але не демократія. Це тотальна безвідповідальність і вседозволеність. Тотальна безкарність. Такого найгіршого парламенту ніколи не було. Навіть комуністи були простими сільськими п'яничками але з грошима. А ці всі просто істоти з планети де Джаба захопив Хана Соло. Ха ха ха.
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04.09.2024 19:29 Ответить
паралельна реальність
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04.09.2024 16:54 Ответить
Ну, так суркіси, це ж, не якись там, зеленський клован…
У опозажопних мутантів та служок, є свої АВТОРИТЕТИ,( за їх гроші)!!
Це,вони зовуть, - родіна!!
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04.09.2024 17:03 Ответить
Нормально так... А якби я просто кинув роботу і пішов на день народження? Завтра був би звільнений. А депудятлам це норма. Захтів прийшов, не захтів не прийшов...
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04.09.2024 17:14 Ответить
Походу польскис куколдам не понравилась правда. Двуоичные додики
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04.09.2024 17:22 Ответить
Гнійник все ще жевріє
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04.09.2024 17:39 Ответить
Красиві привітання https://moonzori.com/novi-pryvitannya-z-dnem-narodzhennya/ з днем народження для політиків і не тільки.
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12.11.2024 14:23 Ответить
 
 