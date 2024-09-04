ВР не голосовала за отставку Кулебы: голосов "слуг" могло не хватить, а 12 нардепов от ОПЗЖ ушли на день рождения к Суркису, - журналистка Николаенко
Сегодня ВР не рассматривала вопрос об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы из-за того, что голосов нардепов от "Слуги народа" могло не хватить, а 12 депутатов от ОПЖЗ покинули сессионный зал и пошли на день рождения к Суркису.
Об этом сообщила в фейсбуке журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко.
"Что вы знаете о роли ОПЗЖ в демократии? Как известно, Рада остановила сегодня рассмотрение кадровых вопросов на отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. История в том, что комитет не хотел отставлять министра, который уходит не по доброй воле. Голосов "Слуг" в зале могло не хватить. Нужны были доноры. На увольнение могли бы дать голоса ОПЗЖ, но 12 депутатов этой группировки покинули зал, потому что... у Суркиса сегодня день рождения!", - отметила она.
Также журналистка отмечает, что отставку главы ФГИУ Виталия Коваля перед тем провалили Павлюки.
"Хотят другого министра АПК. На завтра мобилизация голосов...", - резюмирует она.
Как сообщалось, сегодня, 4 сентября, Рада уволила министров Камышина, Стефанишину, Малюську и Стрельца. Верещук и глава ФГИ Коваль пока остаются на должностях.
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Після НЕБЕСНОЇ СОТНІ- це знущання над українцями . Чому ОПЗЖ досі в парламенті?!!!
гидота продажна, а не депутати
а що суркіси в україні?
а, хто ж тоді виїхав с купою бабла, на чорному майбаху?
хто в монако не вилазить з казіно?
чи опзж, поїхало в монако святкувати?
таємно, через тису, чи у всіх пропуск від буданова?
....немає меж цинізму народних обранців.....
У опозажопних мутантів та служок, є свої АВТОРИТЕТИ,( за їх гроші)!!
Це,вони зовуть, - родіна!!