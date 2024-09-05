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відставка (1453) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен (1145)

Блінкен прокоментував заяву про відставку Кулеби: Наш головний партнер

Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба на саміті НАТО

 Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив велику вдячність і дружбу міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, і, звичайно, він з нетерпінням чекає на співпрацю з його наступником.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з Кулебою 4 вересня, повідомив спікер Державного департаменту США Метью Міллер.

"У певному сенсі міністр закордонних справ Кулеба був нашим головним партнером у подорожах по світу, намагаючись отримати дипломатичну підтримку як для підтримки України, так і для притягнення Росії до відповідальності", – сказав він.

За словами Міллера, Блінкен під час розмови сказав, "наскільки йому приємно було працювати з ним протягом останніх кількох років".

"Міністр закордонних справ Кулеба був надзвичайним партнером США у нашій роботі з підтримки України у відсічі агресії Росії, а також у роботі, яку ми виконали для посилення дипломатичної підтримки", – сказав Міллер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба після відставки зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО, - Bloomberg

Речник Держдепу США також розповів, що Блінкен та Кулеба часто починали свої зустрічі тим, що "хтось із них скаже, мовляв, я знаю, що в такій-то країні є система ППО, і вони можуть її зробити доступною, якщо інша країна заповнить їх запаси чимось іншим".

За словами Міллера, вони завжди намагались вирішити "дуже конкретні проблеми, які Україна має".

Нагадаємо, що вранці 4 вересня до Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відставку.

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Топ коментарі
+12
А наступного дЕрьмак призначе ще бездарнійшого та ще більшого холуя.
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05.09.2024 07:22
+11
А Майя Санду назвала его просто тряпкой (из-под Дерьмака). И она была таки права.
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05.09.2024 07:13
+7
А Огризко?
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05.09.2024 07:18
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Одним словом, Ентоні Блінкен сказав, Дімі Кулебі - та йди ти вже н****. Хто там наступний??
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05.09.2024 07:09 Відповісти
А наступного дЕрьмак призначе ще бездарнійшого та ще більшого холуя.
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05.09.2024 07:22 Відповісти
Ентоні скоро і сам піде тією ж адресою.
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05.09.2024 07:38 Відповісти
Будуть якісь реформи, чи зе-шапіто вирішило торганути державними посадами
і це просто перестановка ліжок в "дурдомі"?
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05.09.2024 07:09 Відповісти
Швйка розбігається в надії сховатись.
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05.09.2024 07:20 Відповісти
Зеленський дає можливість всім своїм накрасти трохи, а потім втекти закордон
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05.09.2024 07:25 Відповісти
А Майя Санду назвала его просто тряпкой (из-под Дерьмака). И она была таки права.
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05.09.2024 07:13 Відповісти
Ентоні, зачекай трохи, єрмак вже підібрав кандидатуру у з дипломатичної академії "Санахат".
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05.09.2024 07:14 Відповісти
У нас с 1991 года не было сильных министров иностранных дел а дипкорпус вообще деградировал до тусовки мажоров и блихних родичей.
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05.09.2024 07:15 Відповісти
А Огризко?
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05.09.2024 07:18 Відповісти
Ну до 91 були ж сильні ...
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05.09.2024 07:19 Відповісти
Бездарна сіра миша а не міністр.
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05.09.2024 07:19 Відповісти
Кулеба один з найкращих міністрів
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05.09.2024 07:20 Відповісти
Гарний анекдот.
Дпвно я так не реготав з ранку.
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05.09.2024 07:24 Відповісти
То кулєба про себе написав (під іншим нікнеймом).
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05.09.2024 09:22 Відповісти
Ентоні працювати з недалеким було легко. Є стійка надія, що з наступним працюватиметься ще легше!
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05.09.2024 07:34 Відповісти
Ви з МЗС?
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05.09.2024 08:36 Відповісти
Найганебніший міністр за усі часи незалежності!! Запам'ятається усім своїм бомжатським виглядом на офіційних прийомах, взутим у кросовки, з голими лодижками. Тьху!!!
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05.09.2024 08:40 Відповісти
Та там не тільки кулєба такий.
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05.09.2024 09:25 Відповісти
Простот Кулеба не зміг випросити далекобійні ракети.
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05.09.2024 07:40 Відповісти
Якщо порівнювати з малюською, верещук, галущенком та іншими міністрами уряду шмигаля, то можна і погодитись
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05.09.2024 07:43 Відповісти
Поставлять сексологиню, яка послом в Болгарії
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05.09.2024 07:45 Відповісти
Послицею
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05.09.2024 07:55 Відповісти
Безуглу в МЗС ?
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05.09.2024 08:07 Відповісти
тупий
його головний партнер-єрмак
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05.09.2024 07:46 Відповісти
Ваш "головний партнер" - це завгосп дерьмак! А кулєба - то його шістка, посіпака
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05.09.2024 08:33 Відповісти
Справа зелених єрмаків гадити, а наша справа скиглити
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05.09.2024 08:54 Відповісти
Один із більш - менш притомних був в уряді…
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05.09.2024 10:25 Відповісти
ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ - убрать БЕЗДАРНЕЙШЕЕ ЧМО - кулебу, который ПРОВАЛИЛ всю внешнюю политику Украины., заменив необходимую военную поддержку на пустопорожнюю БОЛТАВНЮ и не оказал давление на Байдена, тем самым Украина НЕ получила Ленд Лиз и война затянулась на годы.
Говорил же Я ещё два года назад - УБИРАЙТЕ Кулебу. Но уж лучше поздно, чем никогда.
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05.09.2024 10:34 Відповісти
 
 