Блінкен прокоментував заяву про відставку Кулеби: Наш головний партнер

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив велику вдячність і дружбу міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, і, звичайно, він з нетерпінням чекає на співпрацю з його наступником.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з Кулебою 4 вересня, повідомив спікер Державного департаменту США Метью Міллер.

"У певному сенсі міністр закордонних справ Кулеба був нашим головним партнером у подорожах по світу, намагаючись отримати дипломатичну підтримку як для підтримки України, так і для притягнення Росії до відповідальності", – сказав він.

За словами Міллера, Блінкен під час розмови сказав, "наскільки йому приємно було працювати з ним протягом останніх кількох років".

"Міністр закордонних справ Кулеба був надзвичайним партнером США у нашій роботі з підтримки України у відсічі агресії Росії, а також у роботі, яку ми виконали для посилення дипломатичної підтримки", – сказав Міллер.

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Речник Держдепу США також розповів, що Блінкен та Кулеба часто починали свої зустрічі тим, що "хтось із них скаже, мовляв, я знаю, що в такій-то країні є система ППО, і вони можуть її зробити доступною, якщо інша країна заповнить їх запаси чимось іншим".

За словами Міллера, вони завжди намагались вирішити "дуже конкретні проблеми, які Україна має".

Нагадаємо, що вранці 4 вересня до Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відставку.