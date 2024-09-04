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Кулеба після відставки зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО, - Bloomberg

Дмитро Кулеба, глава МЗС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, який 4 вересня подав у Верховну Раду заяву про відставку зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з кадровими перестановками в Кабінеті Міністрів України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кулеба, який подав у відставку в середу (4 вересня, - ред.), тепер зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО, оскільки охоплена війною країна прагне приєднатися до блоку", - сказав агентству співрозмовник на умовах анонімності.

Bloomberg пише, що Кулебу на посаді глави МЗС може замінити його заступник, дипломат Андрій Сибіга.

Зазначається, що він працював послом України в Туреччині та заступником керівника Офісу президента.

Нагадаємо, що вранці 4 вересня до Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відставку.

Однак, як розповіла журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко, сьогодні ВР не розглядала питання про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби через те, що голосів нардепів від "Слуги народу" могло не вистачити, а 12 депутатів від ОПЖЗ покинули сесійний зал та пішли на день народження до Суркіса.

Читайте також: Рада звільнила міністрів Камишіна, Стефанішину, Малюську та Стрільця. Верещук та голова ФДМ Коваль поки лишаються на посадах

Автор: 

ВР (14971) НАТО (6438) звільнення (2672) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+10
А "браті лапату і защіщаті державу" не збирається?
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04.09.2024 16:17
+9
Проще кажучи - з´ібеться з країни, які і другі щури.
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04.09.2024 16:05
+8
А ну клас.Це як работа на адронному коллайдерi, десятилiттями при посадi i зарплатi, а цiль така ж примарно-нездiйсненна
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04.09.2024 16:06
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Ну фсе.
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04.09.2024 16:01 Відповісти
Андрій Сибіга. Зазначається, що він працював послом України в Туреччині та заступником керівника Офісу президента. Джерело:
істінний арієць....

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04.09.2024 17:28 Відповісти
буде сидіти на табуретці, біля входу в нато?
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04.09.2024 16:05 Відповісти
Проще кажучи - з´ібеться з країни, які і другі щури.
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04.09.2024 16:05 Відповісти
Ну, головна ідея така і була - лохторат жеж все хаває, бо головне ж: "ну, хоч поржом!".
А ці, "відставники" баблом і недвигою затарились в Європі та Штатах - тепер для них головне "офіційно" виїхати і...гуляй рваніна!!
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04.09.2024 19:34 Відповісти
А ну клас.Це як работа на адронному коллайдерi, десятилiттями при посадi i зарплатi, а цiль така ж примарно-нездiйсненна
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04.09.2024 16:06 Відповісти
Ні, це, як з копачами бурштину в Україні, упродовж 30 років!!
Бурштин накопали мішками,
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04.09.2024 16:22 Відповісти
Кулеба, кому ти там треба!?
Ти й НАТО - діаметрально протилежні речі!
Дивлячись на тебе, бачиш недолугого двійошника-переростка!
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04.09.2024 16:09 Відповісти
Даремно ви так про нього! У нього талант "не відсвічувати" і бути отаким "покірним телям", яке "дві матки ссе", а для цього треба талант мати, щоб протриматись під йЕрмаком майже 5(!!!) років і не спалитись, а гребти лопатою під себе, а не десь в окопі "лопатами воювати будемо".
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04.09.2024 19:37 Відповісти
Судячи з йього недолугих заяв, з НАТО - фсьо.
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04.09.2024 16:10 Відповісти
А "браті лапату і защіщаті державу" не збирається?
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04.09.2024 16:17 Відповісти
Так він згідно із Законом, зобов'язаний, як і інші, з ОПУ КМУ ВРУ Гпу і т/д, прибути в ТЦК і далі, усе, як затверджено ним же в Уряді, в Положені про ТЦК !!
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04.09.2024 16:19 Відповісти
Для нього є конституція
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04.09.2024 16:47 Відповісти
І яким чином він збирається це робити не маючи посади?! Чи саме на посаді не в змозі бо заважає це робити дЄрмак котрий ним керує як і усіма іншими міністрами бо він є головним на Банковій?!
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04.09.2024 16:20 Відповісти
Сибіга новий кишеньковий міністр Єрмака?
У квітні 2024 року https://t.me/tmelnychuk/4224 призначений першим заступником Міністра закордонних справ України. Тоді ж був http://web.archive.org/web/20240412174014/https://www.president.gov.ua/documents/2262024-50377 звільнений з посади заступника керівника Офісу президента.

У травні 2021 року http://web.archive.org/web/20211020085549/https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221/2021#Text призначений заступником керівника Офісу президента України https://www.chesno.org/politician/211237/ Андрія Єрмака . http://web.archive.org/web/20210729044148/https://www.president.gov.ua/news/shodo-posilennya-zovnishnopolitichnogo-napryamu-v-roboti-ofi-68753 Займається в ОП питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

У 2016-2021 роках http://web.archive.org/web/20211020085710/https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200/2021#Text був Надзвичайним і Повноважним Послом України у Туреччині. Має відповідний http://web.archive.org/web/20220416051137/https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/426/2017/#Text дипломатичний ранг з 2017 року.

У 2012-2016 роках - http://web.archive.org/web/20211009122744/https://www.president.gov.ua/administration/office-management/zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-********-4 директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.
6 років послом у Турції , з них 2 роки при ЗЕ , а потім загребли до ОПУ , потім вторгнення й зрадницькі перемовини на початку вторгнення саме у Турції... потім замісником Єрамкокишенкькового Кулеби ... ТОБТО ЄРМАКОМАРОДЕРНЯ РУЛИТЬ Й НАДАЛІ - подивіться на його фейк, як у покійного Сивохо ...
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04.09.2024 16:24 Відповісти
Чотири роки на посту міністра "уйньой маявся", а на пенсії нарешті займеться РОБОТОЮ?!
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04.09.2024 16:26 Відповісти
А в ЗСУ?
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04.09.2024 16:28 Відповісти
якщо цей зрадник не зміцнював відносини з НАТО, будучи міністром МЗС ,то тепер він НАТО потрібний ,як зайцю тріпер...
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04.09.2024 16:45 Відповісти
По іншому: круговорот лайна в природі
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04.09.2024 17:02 Відповісти
Придатний так, не має права на відстрочку так
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04.09.2024 17:36 Відповісти
В країні кожний день гинуть мирні громадяни післа бомбардувань та обстрілів рашистів,а погань зОПЗЖ ,спокійно собі веселиться на днюхах та мріє про перемогу Путлєра ...
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04.09.2024 18:35 Відповісти
 
 