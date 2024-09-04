Кулеба після відставки зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО, - Bloomberg

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, який 4 вересня подав у Верховну Раду заяву про відставку зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з кадровими перестановками в Кабінеті Міністрів України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кулеба, який подав у відставку в середу (4 вересня, - ред.), тепер зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО, оскільки охоплена війною країна прагне приєднатися до блоку", - сказав агентству співрозмовник на умовах анонімності.

Bloomberg пише, що Кулебу на посаді глави МЗС може замінити його заступник, дипломат Андрій Сибіга.

Зазначається, що він працював послом України в Туреччині та заступником керівника Офісу президента.

Нагадаємо, що вранці 4 вересня до Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відставку.

Однак, як розповіла журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко, сьогодні ВР не розглядала питання про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби через те, що голосів нардепів від "Слуги народу" могло не вистачити, а 12 депутатів від ОПЖЗ покинули сесійний зал та пішли на день народження до Суркіса.

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