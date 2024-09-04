Кулеба після відставки зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО, - Bloomberg
Глава МЗС України Дмитро Кулеба, який 4 вересня подав у Верховну Раду заяву про відставку зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО.
Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з кадровими перестановками в Кабінеті Міністрів України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кулеба, який подав у відставку в середу (4 вересня, - ред.), тепер зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО, оскільки охоплена війною країна прагне приєднатися до блоку", - сказав агентству співрозмовник на умовах анонімності.
Bloomberg пише, що Кулебу на посаді глави МЗС може замінити його заступник, дипломат Андрій Сибіга.
Зазначається, що він працював послом України в Туреччині та заступником керівника Офісу президента.
Нагадаємо, що вранці 4 вересня до Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відставку.
Однак, як розповіла журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко, сьогодні ВР не розглядала питання про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби через те, що голосів нардепів від "Слуги народу" могло не вистачити, а 12 депутатів від ОПЖЗ покинули сесійний зал та пішли на день народження до Суркіса.
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істінний арієць....
А ці, "відставники" баблом і недвигою затарились в Європі та Штатах - тепер для них головне "офіційно" виїхати і...гуляй рваніна!!
Бурштин накопали мішками,
Ти й НАТО - діаметрально протилежні речі!
Дивлячись на тебе, бачиш недолугого двійошника-переростка!
У квітні 2024 року https://t.me/tmelnychuk/4224 призначений першим заступником Міністра закордонних справ України. Тоді ж був http://web.archive.org/web/20240412174014/https://www.president.gov.ua/documents/2262024-50377 звільнений з посади заступника керівника Офісу президента.
У травні 2021 року http://web.archive.org/web/20211020085549/https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221/2021#Text призначений заступником керівника Офісу президента України https://www.chesno.org/politician/211237/ Андрія Єрмака . http://web.archive.org/web/20210729044148/https://www.president.gov.ua/news/shodo-posilennya-zovnishnopolitichnogo-napryamu-v-roboti-ofi-68753 Займається в ОП питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.
У 2016-2021 роках http://web.archive.org/web/20211020085710/https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200/2021#Text був Надзвичайним і Повноважним Послом України у Туреччині. Має відповідний http://web.archive.org/web/20220416051137/https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/426/2017/#Text дипломатичний ранг з 2017 року.
У 2012-2016 роках - http://web.archive.org/web/20211009122744/https://www.president.gov.ua/administration/office-management/zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-********-4 директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.
6 років послом у Турції , з них 2 роки при ЗЕ , а потім загребли до ОПУ , потім вторгнення й зрадницькі перемовини на початку вторгнення саме у Турції... потім замісником Єрамкокишенкькового Кулеби ... ТОБТО ЄРМАКОМАРОДЕРНЯ РУЛИТЬ Й НАДАЛІ - подивіться на його фейк, як у покійного Сивохо ...