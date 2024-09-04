Кулеба после отставки сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО, - Bloomberg

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который 4 сентября подал в Верховную Раду заявление об отставке, сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми перестановками в Кабинете Министров Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кулеба, который подал в отставку в среду (4 сентября, - ред.), теперь сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО, поскольку охваченная войной страна стремится присоединиться к блоку", - сказал агентству собеседник на условиях анонимности.

Bloomberg пишет, что Кулебу на посту главы МИД может заменить его заместитель, дипломат Андрей Сибига.

Отмечается, что он работал послом Украины в Турции и заместителем руководителя Офиса президента.

Напомним, что утром 4 сентября в Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке.

Однако, как рассказала журналист Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко, сегодня ВР не рассматривала вопрос об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы из-за того, что голосов нардепов от "Слуги народа" могло не хватить, а 12 депутатов от ОПЖЗ покинули сессионный зал и пошли на день рождения к Суркису.

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