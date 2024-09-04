Кулеба после отставки сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО, - Bloomberg
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который 4 сентября подал в Верховную Раду заявление об отставке, сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми перестановками в Кабинете Министров Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Кулеба, который подал в отставку в среду (4 сентября, - ред.), теперь сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО, поскольку охваченная войной страна стремится присоединиться к блоку", - сказал агентству собеседник на условиях анонимности.
Bloomberg пишет, что Кулебу на посту главы МИД может заменить его заместитель, дипломат Андрей Сибига.
Отмечается, что он работал послом Украины в Турции и заместителем руководителя Офиса президента.
Напомним, что утром 4 сентября в Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке.
Однако, как рассказала журналист Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко, сегодня ВР не рассматривала вопрос об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы из-за того, что голосов нардепов от "Слуги народа" могло не хватить, а 12 депутатов от ОПЖЗ покинули сессионный зал и пошли на день рождения к Суркису.
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істінний арієць....
А ці, "відставники" баблом і недвигою затарились в Європі та Штатах - тепер для них головне "офіційно" виїхати і...гуляй рваніна!!
Бурштин накопали мішками,
Ти й НАТО - діаметрально протилежні речі!
Дивлячись на тебе, бачиш недолугого двійошника-переростка!
У квітні 2024 року https://t.me/tmelnychuk/4224 призначений першим заступником Міністра закордонних справ України. Тоді ж був http://web.archive.org/web/20240412174014/https://www.president.gov.ua/documents/2262024-50377 звільнений з посади заступника керівника Офісу президента.
У травні 2021 року http://web.archive.org/web/20211020085549/https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221/2021#Text призначений заступником керівника Офісу президента України https://www.chesno.org/politician/211237/ Андрія Єрмака . http://web.archive.org/web/20210729044148/https://www.president.gov.ua/news/shodo-posilennya-zovnishnopolitichnogo-napryamu-v-roboti-ofi-68753 Займається в ОП питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.
У 2016-2021 роках http://web.archive.org/web/20211020085710/https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200/2021#Text був Надзвичайним і Повноважним Послом України у Туреччині. Має відповідний http://web.archive.org/web/20220416051137/https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/426/2017/#Text дипломатичний ранг з 2017 року.
У 2012-2016 роках - http://web.archive.org/web/20211009122744/https://www.president.gov.ua/administration/office-management/zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-********-4 директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.
6 років послом у Турції , з них 2 роки при ЗЕ , а потім загребли до ОПУ , потім вторгнення й зрадницькі перемовини на початку вторгнення саме у Турції... потім замісником Єрамкокишенкькового Кулеби ... ТОБТО ЄРМАКОМАРОДЕРНЯ РУЛИТЬ Й НАДАЛІ - подивіться на його фейк, як у покійного Сивохо ...