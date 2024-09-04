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Кулеба после отставки сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО, - Bloomberg

Дмитро Кулеба, глава МЗС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который 4 сентября подал в Верховную Раду заявление об отставке, сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми перестановками в Кабинете Министров Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кулеба, который подал в отставку в среду (4 сентября, - ред.), теперь сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО, поскольку охваченная войной страна стремится присоединиться к блоку", - сказал агентству собеседник на условиях анонимности.

Bloomberg пишет, что Кулебу на посту главы МИД может заменить его заместитель, дипломат Андрей Сибига.

Отмечается, что он работал послом Украины в Турции и заместителем руководителя Офиса президента.

Напомним, что утром 4 сентября в Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке.

Однако, как рассказала журналист Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко, сегодня ВР не рассматривала вопрос об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы из-за того, что голосов нардепов от "Слуги народа" могло не хватить, а 12 депутатов от ОПЖЗ покинули сессионный зал и пошли на день рождения к Суркису.

Читайте также: Рада уволила министров Камышина, Стефанишину, Малюську и Стрельца. Верещук и глава ФГИ Коваль пока остаются на должностях

Автор: 

ВР (29244) НАТО (9977) увольнение (2676) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+10
А "браті лапату і защіщаті державу" не збирається?
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04.09.2024 16:17
+9
Проще кажучи - з´ібеться з країни, які і другі щури.
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04.09.2024 16:05
+8
А ну клас.Це як работа на адронному коллайдерi, десятилiттями при посадi i зарплатi, а цiль така ж примарно-нездiйсненна
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04.09.2024 16:06
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Ну фсе.
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04.09.2024 16:01 Ответить
Андрій Сибіга. Зазначається, що він працював послом України в Туреччині та заступником керівника Офісу президента. Джерело:
істінний арієць....

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04.09.2024 17:28 Ответить
буде сидіти на табуретці, біля входу в нато?
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04.09.2024 16:05 Ответить
Проще кажучи - з´ібеться з країни, які і другі щури.
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04.09.2024 16:05 Ответить
Ну, головна ідея така і була - лохторат жеж все хаває, бо головне ж: "ну, хоч поржом!".
А ці, "відставники" баблом і недвигою затарились в Європі та Штатах - тепер для них головне "офіційно" виїхати і...гуляй рваніна!!
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04.09.2024 19:34 Ответить
А ну клас.Це як работа на адронному коллайдерi, десятилiттями при посадi i зарплатi, а цiль така ж примарно-нездiйсненна
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04.09.2024 16:06 Ответить
Ні, це, як з копачами бурштину в Україні, упродовж 30 років!!
Бурштин накопали мішками,
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04.09.2024 16:22 Ответить
Кулеба, кому ти там треба!?
Ти й НАТО - діаметрально протилежні речі!
Дивлячись на тебе, бачиш недолугого двійошника-переростка!
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04.09.2024 16:09 Ответить
Даремно ви так про нього! У нього талант "не відсвічувати" і бути отаким "покірним телям", яке "дві матки ссе", а для цього треба талант мати, щоб протриматись під йЕрмаком майже 5(!!!) років і не спалитись, а гребти лопатою під себе, а не десь в окопі "лопатами воювати будемо".
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04.09.2024 19:37 Ответить
Судячи з йього недолугих заяв, з НАТО - фсьо.
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04.09.2024 16:10 Ответить
А "браті лапату і защіщаті державу" не збирається?
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04.09.2024 16:17 Ответить
Так він згідно із Законом, зобов'язаний, як і інші, з ОПУ КМУ ВРУ Гпу і т/д, прибути в ТЦК і далі, усе, як затверджено ним же в Уряді, в Положені про ТЦК !!
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04.09.2024 16:19 Ответить
Для нього є конституція
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04.09.2024 16:47 Ответить
І яким чином він збирається це робити не маючи посади?! Чи саме на посаді не в змозі бо заважає це робити дЄрмак котрий ним керує як і усіма іншими міністрами бо він є головним на Банковій?!
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04.09.2024 16:20 Ответить
Сибіга новий кишеньковий міністр Єрмака?
У квітні 2024 року https://t.me/tmelnychuk/4224 призначений першим заступником Міністра закордонних справ України. Тоді ж був http://web.archive.org/web/20240412174014/https://www.president.gov.ua/documents/2262024-50377 звільнений з посади заступника керівника Офісу президента.

У травні 2021 року http://web.archive.org/web/20211020085549/https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221/2021#Text призначений заступником керівника Офісу президента України https://www.chesno.org/politician/211237/ Андрія Єрмака . http://web.archive.org/web/20210729044148/https://www.president.gov.ua/news/shodo-posilennya-zovnishnopolitichnogo-napryamu-v-roboti-ofi-68753 Займається в ОП питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

У 2016-2021 роках http://web.archive.org/web/20211020085710/https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200/2021#Text був Надзвичайним і Повноважним Послом України у Туреччині. Має відповідний http://web.archive.org/web/20220416051137/https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/426/2017/#Text дипломатичний ранг з 2017 року.

У 2012-2016 роках - http://web.archive.org/web/20211009122744/https://www.president.gov.ua/administration/office-management/zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-********-4 директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.
6 років послом у Турції , з них 2 роки при ЗЕ , а потім загребли до ОПУ , потім вторгнення й зрадницькі перемовини на початку вторгнення саме у Турції... потім замісником Єрамкокишенкькового Кулеби ... ТОБТО ЄРМАКОМАРОДЕРНЯ РУЛИТЬ Й НАДАЛІ - подивіться на його фейк, як у покійного Сивохо ...
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04.09.2024 16:24 Ответить
Чотири роки на посту міністра "уйньой маявся", а на пенсії нарешті займеться РОБОТОЮ?!
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04.09.2024 16:26 Ответить
А в ЗСУ?
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04.09.2024 16:28 Ответить
якщо цей зрадник не зміцнював відносини з НАТО, будучи міністром МЗС ,то тепер він НАТО потрібний ,як зайцю тріпер...
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04.09.2024 16:45 Ответить
По іншому: круговорот лайна в природі
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04.09.2024 17:02 Ответить
Придатний так, не має права на відстрочку так
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04.09.2024 17:36 Ответить
В країні кожний день гинуть мирні громадяни післа бомбардувань та обстрілів рашистів,а погань зОПЗЖ ,спокійно собі веселиться на днюхах та мріє про перемогу Путлєра ...
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04.09.2024 18:35 Ответить
 
 