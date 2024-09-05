Блинкен прокомментировал заявление об отставке Кулебы: Наш главный партнер

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил большую благодарность и дружбу министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, и, конечно, он с нетерпением ждет сотрудничества с его преемником.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с Кулебой 4 сентября, сообщил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"В определенном смысле министр иностранных дел Кулеба был нашим главным партнером в путешествиях по миру, пытаясь получить дипломатическую поддержку как для поддержки Украины, так и для привлечения России к ответственности", - сказал он.

По словам Миллера, Блинкен во время разговора сказал, "насколько ему приятно было работать с ним в течение последних нескольких лет".

"Министр иностранных дел Кулеба был чрезвычайным партнером США в нашей работе по поддержке Украины в отпоре агрессии России, а также в работе, которую мы выполнили для усиления дипломатической поддержки", - сказал Миллер.

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Представитель Госдепа США также рассказал, что Блинкен и Кулеба часто начинали свои встречи тем, что "кто-то из них скажет, мол, я знаю, что в такой-то стране есть система ПВО, и они могут ее сделать доступной, если другая страна заполнит их запасы чем-то другим".

По словам Миллера, они всегда пытались решить "очень конкретные проблемы, которые Украина имеет".

Напомним, что утром 4 сентября в Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке.