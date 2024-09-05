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отставка (3144) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен (925)

Блинкен прокомментировал заявление об отставке Кулебы: Наш главный партнер

Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба на саміті НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил большую благодарность и дружбу министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, и, конечно, он с нетерпением ждет сотрудничества с его преемником.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с Кулебой 4 сентября, сообщил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"В определенном смысле министр иностранных дел Кулеба был нашим главным партнером в путешествиях по миру, пытаясь получить дипломатическую поддержку как для поддержки Украины, так и для привлечения России к ответственности", - сказал он.

По словам Миллера, Блинкен во время разговора сказал, "насколько ему приятно было работать с ним в течение последних нескольких лет".

"Министр иностранных дел Кулеба был чрезвычайным партнером США в нашей работе по поддержке Украины в отпоре агрессии России, а также в работе, которую мы выполнили для усиления дипломатической поддержки", - сказал Миллер.

Читайте также: Кулеба после отставки сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО, - Bloomberg

Представитель Госдепа США также рассказал, что Блинкен и Кулеба часто начинали свои встречи тем, что "кто-то из них скажет, мол, я знаю, что в такой-то стране есть система ПВО, и они могут ее сделать доступной, если другая страна заполнит их запасы чем-то другим".

По словам Миллера, они всегда пытались решить "очень конкретные проблемы, которые Украина имеет".

Напомним, что утром 4 сентября в Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке.
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Топ комментарии
+12
А наступного дЕрьмак призначе ще бездарнійшого та ще більшого холуя.
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05.09.2024 07:22
+11
А Майя Санду назвала его просто тряпкой (из-под Дерьмака). И она была таки права.
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05.09.2024 07:13
+7
А Огризко?
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05.09.2024 07:18
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Одним словом, Ентоні Блінкен сказав, Дімі Кулебі - та йди ти вже н****. Хто там наступний??
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05.09.2024 07:09 Ответить
А наступного дЕрьмак призначе ще бездарнійшого та ще більшого холуя.
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05.09.2024 07:22 Ответить
Ентоні скоро і сам піде тією ж адресою.
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05.09.2024 07:38 Ответить
Будуть якісь реформи, чи зе-шапіто вирішило торганути державними посадами
і це просто перестановка ліжок в "дурдомі"?
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05.09.2024 07:09 Ответить
Швйка розбігається в надії сховатись.
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05.09.2024 07:20 Ответить
Зеленський дає можливість всім своїм накрасти трохи, а потім втекти закордон
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05.09.2024 07:25 Ответить
А Майя Санду назвала его просто тряпкой (из-под Дерьмака). И она была таки права.
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05.09.2024 07:13 Ответить
Ентоні, зачекай трохи, єрмак вже підібрав кандидатуру у з дипломатичної академії "Санахат".
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05.09.2024 07:14 Ответить
У нас с 1991 года не было сильных министров иностранных дел а дипкорпус вообще деградировал до тусовки мажоров и блихних родичей.
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05.09.2024 07:15 Ответить
А Огризко?
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05.09.2024 07:18 Ответить
Ну до 91 були ж сильні ...
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05.09.2024 07:19 Ответить
Бездарна сіра миша а не міністр.
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05.09.2024 07:19 Ответить
Кулеба один з найкращих міністрів
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05.09.2024 07:20 Ответить
Гарний анекдот.
Дпвно я так не реготав з ранку.
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05.09.2024 07:24 Ответить
То кулєба про себе написав (під іншим нікнеймом).
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05.09.2024 09:22 Ответить
Ентоні працювати з недалеким було легко. Є стійка надія, що з наступним працюватиметься ще легше!
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05.09.2024 07:34 Ответить
Ви з МЗС?
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05.09.2024 08:36 Ответить
Найганебніший міністр за усі часи незалежності!! Запам'ятається усім своїм бомжатським виглядом на офіційних прийомах, взутим у кросовки, з голими лодижками. Тьху!!!
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05.09.2024 08:40 Ответить
Та там не тільки кулєба такий.
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05.09.2024 09:25 Ответить
Простот Кулеба не зміг випросити далекобійні ракети.
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05.09.2024 07:40 Ответить
Якщо порівнювати з малюською, верещук, галущенком та іншими міністрами уряду шмигаля, то можна і погодитись
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05.09.2024 07:43 Ответить
Поставлять сексологиню, яка послом в Болгарії
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05.09.2024 07:45 Ответить
Послицею
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05.09.2024 07:55 Ответить
Безуглу в МЗС ?
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05.09.2024 08:07 Ответить
тупий
його головний партнер-єрмак
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05.09.2024 07:46 Ответить
Ваш "головний партнер" - це завгосп дерьмак! А кулєба - то його шістка, посіпака
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05.09.2024 08:33 Ответить
Справа зелених єрмаків гадити, а наша справа скиглити
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05.09.2024 08:54 Ответить
Один із більш - менш притомних був в уряді…
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05.09.2024 10:25 Ответить
ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ - убрать БЕЗДАРНЕЙШЕЕ ЧМО - кулебу, который ПРОВАЛИЛ всю внешнюю политику Украины., заменив необходимую военную поддержку на пустопорожнюю БОЛТАВНЮ и не оказал давление на Байдена, тем самым Украина НЕ получила Ленд Лиз и война затянулась на годы.
Говорил же Я ещё два года назад - УБИРАЙТЕ Кулебу. Но уж лучше поздно, чем никогда.
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05.09.2024 10:34 Ответить
 
 