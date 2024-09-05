Причиной отставки Кулебы могло стать нежелание Запада предоставить Украине разрешение на удары по РФ, - The Telegraph (исправлено)
Глава МИД Дмитрий Кулеба подал в отставку, вероятно, потому, что Запад так и не предоставил Украине разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
"Дмитрий Кулеба был одним из самых узнаваемых членов кабинета министров, но его просьбы о системах противовоздушной обороны и ослабление ограничений на западные ракеты в последние месяцы остались без внимания", - пишет издание.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обновление министерского состава "даст новую силу" украинским институтам. И эта волна отставок происходит в опасное для Украины время, когда Россия достигла значительных успехов в восточной части Донецкой области.
По данным издания, Кулебе было поручено убедить западных партнеров Украины – главным образом, США и Великобританию – предоставить разрешение на ракетные удары большой дальности по целям в глубине территории РФ.
Также министр возглавлял попытки Киева получить дополнительные батареи Patriot для защиты от обстрелов РФ.
На прошлой неделе он обвинил союзников в невыполнении своих обещаний предоставить систему.
Дипломат также возглавлял попытки Киева получить дополнительные батареи ПВО Patriot для защиты от российских обстрелов.
Однако, украинские СМИ сообщили, что Верховная Рада отложила отставку министра иностранных дел на заседании в среду. Причины такого решения не приводятся. По данным СМИ, вероятным преемником Кулебы станет Андрей Сибига – замминистра иностранных дел.
Напомним, что утром 4 сентября в Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке.
Но, как рассказала журналист Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко, сегодня ВР не рассматривала вопрос об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы из-за того, что голосов нардепов от "Слуги народа" могло не хватить, а 12 депутатов от ОПЗЖ покинули сессионный зал и пошли на день рождения к Суркису.
Пожалуйста, подождите...
Навіть зрозуміло, на яких ідіотів ця маячня розрахована...
Скільки тут їх ще лишилося з тих славнозвісних 73%?
те, що Кулеба єдиний із ЗЄльоної влади, хто має нормальні відносини з Заходом, ЗЄлі наср..ть
"Свій" кадр.
Займатиме посаду як і папєрєднік, во славу ОПи.
https://x.com/archibald_65440 Archibald D
Друзі,допоможить! Дупля не відбиваю, де на фото Міністр ЗС України ?
Кулеба вырос в тепличных условиях, в семье крупного дипломата, получил хорошее образование , но сильный характер не воспитал. Не может обеспечить прессинг на союзников.
Всі в МЗС слухаються лише пана Сибігу, бо трясуться за свої теплі місця, алже він орудує всіма кадровими рішеннями. А Кулебу - ігнорять. То він і не витримав цих принижень.
Y 2023 році стало відомо про модифікацію ракети "Нептун" для ураження не лише кораблів, а й наземних цілей. Як повідомляв американському виданню The War Zone неназваний представник українського міноборони, ракета отримала нову систему наведення, а запускається вона з тієї ж установки, що й протикорабельний варіант. Модифікований "Нептун" має дальність близько 400 кілометрів і бойову частину масою у 350 кілограмів.
Про роботу над ракетою із дальністю навіть понад 1000 км повідомляв й ексміністр оборони України Олексій Резніков.
Відомо, що український ОПК ще з 2006 року розробляє балістичну ракету для потреб ЗСУ - "Сапсан" з діаметром корпусу 0,9 метра і дальністю польоту на 500 кілометрів, та експортний варіант "Грім-2" з діаметром 0,6 метра і дальністю 280 кілометрів. Певні елементи цього оперативного ракетного комплексу вже показували на парадах. Навіть випробували деякі елементи.
Tоді міністр оборони Михайло Єжель здійснив відрядження у РФ, повернувся звідти і закрив програму. Згодом фінансувати розробку "Грім-2" була готова Саудівська Аравія.
"Не варто недооцінювати українців у питанні технологій. До війни вони входили в топ-10 світових космічних держав, тому що вони мають достатньо експертизи в будівництві ракет. Це підтверджує той факт, що найулюбленіша ракета Ілона Маска, окрім його власних, є Зеніт.
Ця ракета зроблена в Україні".
все що кацапи виробляють - негайно летить в нашу сторону
Ви вважаете що Україна може виробляти хочаб половину?
З висоти облизування башмаків, не вийде розгледіти обличчя партнерів, на які хезають ваші душотримачі.
Тож, сміливо беріть валізи і мандруйте до резнікова. Будете разом лекції вести, як витягали з бруду поневолений народ.
(a) Transfer of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this division, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.
розробка плана перемоги України також не виконана
Not later than 45 days after the date of enactment of this division, the Secretary of State and the Secretary of Defense....
в кінці місяця згорають невикористані 6.1млрд PDA
і це ніяк не повязано зі https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звітом комітету Конгреса від 19.08.2024?
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста."
Тільки от хто ж тих змовників посадить...
- то Україна отримала би все, звісно, за притомної влади, а не ОЦЕ зелене лайно - бездарну зевладу по-зальоту..
я, пробіг по обов'язкам міністра закордонних справ. жодного слова, про пошук та покупку зброї.
а, от, міністр оборони, в обов'язки котрого входить, саме забезпечення зсу, всім необхідним, не перезагружається.
тупа, грьобана, ****, профанація від зе!шобли.
В Україні некомпетентність, нефаховитість, провали робочих цілей, невиконання планів.
Ніколи не були підставами для відставок.
кожна справа має конкретного ініціатора та виконавця
де їх прізвища?
дуже просто - взяти та піти, а хто відповідатиме за поразку в цьому питанні?
а їх практично немає
бо вступити до престижного вишу простій дитині практично неможливо.
місця зайняті мажорами, які просто вигулюють свої аутфіти
на виході отримуємо тримачів дипломів, які толком не знають де Пвстрія та Австралія
Оце фото-символічна ілюстрація кар'єри кадрового дипломата який підписався працювати з зеленню.
А яким боком МЗС до ракет?!
"Я наказую керувати сходом сонця. Як не впораєшся - звільнений!"
Сибі- га
Абабагаламага