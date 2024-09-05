РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9882 посетителя онлайн
Новости
17 181 65
отставка (3144) увольнение (2648) Кулеба Дмитрий (2880)

Причиной отставки Кулебы могло стать нежелание Запада предоставить Украине разрешение на удары по РФ, - The Telegraph (исправлено)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба подал в отставку, вероятно, потому, что Запад так и не предоставил Украине разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Дмитрий Кулеба был одним из самых узнаваемых членов кабинета министров, но его просьбы о системах противовоздушной обороны и ослабление ограничений на западные ракеты в последние месяцы остались без внимания", - пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обновление министерского состава "даст новую силу" украинским институтам. И эта волна отставок происходит в опасное для Украины время, когда Россия достигла значительных успехов в восточной части Донецкой области.

По данным издания, Кулебе было поручено убедить западных партнеров Украины – главным образом, США и Великобританию – предоставить разрешение на ракетные удары большой дальности по целям в глубине территории РФ.

Также министр возглавлял попытки Киева получить дополнительные батареи Patriot для защиты от обстрелов РФ.

На прошлой неделе он обвинил союзников в невыполнении своих обещаний предоставить систему.

Дипломат также возглавлял попытки Киева получить дополнительные батареи ПВО Patriot для защиты от российских обстрелов.

Однако, украинские СМИ сообщили, что Верховная Рада отложила отставку министра иностранных дел на заседании в среду. Причины такого решения не приводятся. По данным СМИ, вероятным преемником Кулебы станет Андрей Сибига – замминистра иностранных дел.

Напомним, что утром 4 сентября в Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке.

Но, как рассказала журналист Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко, сегодня ВР не рассматривала вопрос об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы из-за того, что голосов нардепов от "Слуги народа" могло не хватить, а 12 депутатов от ОПЗЖ покинули сессионный зал и пошли на день рождения к Суркису.

Читайте также: Блинкен прокомментировал заявление об отставке Кулебы: Наш главный партнер
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+40
Дєрьмак з клованом обісрались а крайній- Кулєба.
показать весь комментарий
05.09.2024 07:54
+27
В першу чергу "обісрались" ті, хто понавибирав оце все..
показать весь комментарий
05.09.2024 08:03
+20
Не брешить, во вс'му винен Порошенко.
показать весь комментарий
05.09.2024 07:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Х'юстон, у нас проблема.....
показать весь комментарий
05.09.2024 07:52 Ответить
Дєрьмак з клованом обісрались а крайній- Кулєба.
показать весь комментарий
05.09.2024 07:54 Ответить
Не брешить, во вс'му винен Порошенко.
показать весь комментарий
05.09.2024 07:59 Ответить
👏
показать весь комментарий
05.09.2024 11:41 Ответить
В першу чергу "обісрались" ті, хто понавибирав оце все..
показать весь комментарий
05.09.2024 08:03 Ответить
👍🤝😠
показать весь комментарий
05.09.2024 09:33 Ответить
Ага, Кулеба образився, і зі словами "злі ви, піду я від вас" написав заяву.
Навіть зрозуміло, на яких ідіотів ця маячня розрахована...
Скільки тут їх ще лишилося з тих славнозвісних 73%?
показать весь комментарий
05.09.2024 09:52 Ответить
ЗЄля це велика погана дитина і йому завжди потрібен якийсь "мальчик для биття"

те, що Кулеба єдиний із ЗЄльоної влади, хто має нормальні відносини з Заходом, ЗЄлі наср..ть
показать весь комментарий
05.09.2024 12:58 Ответить
аа, ну да... І ще тому, що нам не дали авіаносецць і ескадрілью F-35.
показать весь комментарий
05.09.2024 07:54 Ответить
А у цього порожнього містця було колись по іншому? Пустишка яка займала посаду та займалась власними справами.
показать весь комментарий
05.09.2024 07:55 Ответить
Бачу, ти хочеш його місце.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:16 Ответить
Котику. у травні народжений десь у недрах жОПи, а з чого ти зробив такий свій висновок?
показать весь комментарий
05.09.2024 08:22 Ответить
у своїй голові він чує тайні голоси.... із жОПи ЗЄлі 😂👍
показать весь комментарий
05.09.2024 13:01 Ответить
Кулеба добре тягнув лямку - важко сказати чи Себіга буде кращим
показать весь комментарий
05.09.2024 07:56 Ответить
Він точно буде зеленішим і більш єрмачнішим.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:21 Ответить
Колись, на початку 2014 року, один мені теж сказав шо Азаров (да не прийме цю падаль земля) едина робоча конячка на посту премьєра аж з 1991 року.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:24 Ответить
Саме Сибіга відповідав за підготовку стамбульського "договорняку" у 2022му.
"Свій" кадр.
Займатиме посаду як і папєрєднік, во славу ОПи.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:35 Ответить
курва !
показать весь комментарий
05.09.2024 13:02 Ответить
цигари він добре тягнув а не лямку
показать весь комментарий
05.09.2024 08:57 Ответить
Ага. Тягнув ....

https://x.com/archibald_65440 Archibald D

Друзі,допоможить! Дупля не відбиваю, де на фото Міністр ЗС України ?

показать весь комментарий
05.09.2024 09:03 Ответить
Десь у мріях українців, бо на фото такого немає.
показать весь комментарий
05.09.2024 09:53 Ответить
посла при ЕС Николая Точицкого надо назначать главой МИД : опытный дипломат, патриот, требовательный начальник(в армии служил старшиной роты в учебном полку). Добился всех карьерных успехов исключительно своими способностями. Никакого блата не имел.

Кулеба вырос в тепличных условиях, в семье крупного дипломата, получил хорошее образование , но сильный характер не воспитал. Не может обеспечить прессинг на союзников.
показать весь комментарий
05.09.2024 12:14 Ответить
А остальные? Верещук не "запустила шатлы", министр спорта из-за того что не заняли 1 место на Олимпиаде?
показать весь комментарий
05.09.2024 07:57 Ответить
Та Кулебу там той поставлений ОПою Сибіга зовсім зачмурив: без його чиху нічого робити, а ні публічно сказати стало неможливим.
Всі в МЗС слухаються лише пана Сибігу, бо трясуться за свої теплі місця, алже він орудує всіма кадровими рішеннями. А Кулебу - ігнорять. То він і не витримав цих принижень.
показать весь комментарий
05.09.2024 07:58 Ответить
Kрилатa ракетa Р-360 "Нептун". Цю розробку київського КБ "Луч" прийнято на озброєння ЗСУ з 2020 року разом із береговим ракетним комплексом РК-360МЦ, призначеним для виявлення та ураження ворожих суден різних класів. Ракета має бойову частину масою 150 кілограмів і дальність дії до 300 кілометрів.

Y 2023 році стало відомо про модифікацію ракети "Нептун" для ураження не лише кораблів, а й наземних цілей. Як повідомляв американському виданню The War Zone неназваний представник українського міноборони, ракета отримала нову систему наведення, а запускається вона з тієї ж установки, що й протикорабельний варіант. Модифікований "Нептун" має дальність близько 400 кілометрів і бойову частину масою у 350 кілограмів.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:02 Ответить
Подоляк заявляв про наявність "експериментальних зразків" ракетного озброєння, яке може вражати цілі на відстані 750-1000 кілометрів.

Про роботу над ракетою із дальністю навіть понад 1000 км повідомляв й ексміністр оборони України Олексій Резніков.

Відомо, що український ОПК ще з 2006 року розробляє балістичну ракету для потреб ЗСУ - "Сапсан" з діаметром корпусу 0,9 метра і дальністю польоту на 500 кілометрів, та експортний варіант "Грім-2" з діаметром 0,6 метра і дальністю 280 кілометрів. Певні елементи цього оперативного ракетного комплексу вже показували на парадах. Навіть випробували деякі елементи.

Tоді міністр оборони Михайло Єжель здійснив відрядження у РФ, повернувся звідти і закрив програму. Згодом фінансувати розробку "Грім-2" була готова Саудівська Аравія.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:10 Ответить
На думку військового експерта з університету Портсмута, колишнього офіцера військової розвідки Великобританії Френка Ледвіджа, Україна нині в змозі виробляти достатню кількість ракет для війни з РФ.

"Не варто недооцінювати українців у питанні технологій. До війни вони входили в топ-10 світових космічних держав, тому що вони мають достатньо експертизи в будівництві ракет. Це підтверджує той факт, що найулюбленіша ракета Ілона Маска, окрім його власних, є Зеніт.
Ця ракета зроблена в Україні".
показать весь комментарий
05.09.2024 08:13 Ответить
а яка це "достатня кількість" ?

все що кацапи виробляють - негайно летить в нашу сторону

Ви вважаете що Україна може виробляти хочаб половину?
показать весь комментарий
05.09.2024 08:27 Ответить
Це фігня! Зате це ж "новьіе ліца"!
показать весь комментарий
05.09.2024 08:03 Ответить
Мабуть більше думав за далекобійни "лопати", тому пролетів з ракетами.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:07 Ответить
Просто привід. За це ж саме можна було і зеленського звільнити)
показать весь комментарий
05.09.2024 08:16 Ответить
Це вам, пане Кулеба, не органами з пшеками мірятись.
З висоти облизування башмаків, не вийде розгледіти обличчя партнерів, на які хезають ваші душотримачі.
Тож, сміливо беріть валізи і мандруйте до резнікова. Будете разом лекції вести, як витягали з бруду поневолений народ.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:16 Ответить
В Штаты ездили и просили от имени Ху#ла нам НЕ давать эти ракеты Дерьмак с Умеровым, а в отставку подала половая тряпка Дерьмака.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:16 Ответить
Він був просто приємним в подорожах усюди. І усе. Більше не має нічого. Ракет також. Бо це справа Умерова. А не українського 007
показать весь комментарий
05.09.2024 08:23 Ответить
Які вони наївні. Ракети не дали Україні, з причин політичних, та з огляду на витівки zеленого керівництва. До чого тут якийсь клєрк (хоч і міністерського півня), питання вирішуються на вищому (президентському) рівні
показать весь комментарий
05.09.2024 08:30 Ответить
"Дмитро був одним з найбільш впізнаваних членів кабінету міністрів = ось причина.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:30 Ответить
Виходить, цей пункт закона не виконаний
(a) Transfer of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this division, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.

розробка плана перемоги України також не виконана
Not later than 45 days after the date of enactment of this division, the Secretary of State and the Secretary of Defense....

в кінці місяця згорають невикористані 6.1млрд PDA

і це ніяк не повязано зі https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звітом комітету Конгреса від 19.08.2024?

"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста."
показать весь комментарий
05.09.2024 08:31 Ответить
Я вже тут пару разів писав: Байден (якщо поживе ще) і деякі члени його адміністрації повинні сісти за злочинну бездіяльність. А можливо і за змову з йулхмо, яка призвела до величезної гуманітарної катастрофи у Європі і до загибелі сотень тисяч людей.

Тільки от хто ж тих змовників посадить...
показать весь комментарий
05.09.2024 12:29 Ответить
от якби Найвеличнівшиве само з бандою манагерів-зрадників подало у відставку через те що просрали усе: економіку (навіть до Великої війни), території, життя військових та цивільних, шалену втечу людей за кордон, розквіт корупції-мародерства, утиски свободи слова, постійні порушення Конституції-законів, кумівство-квартальство..
- то Україна отримала би все, звісно, за притомної влади, а не ОЦЕ зелене лайно - бездарну зевладу по-зальоту..
показать весь комментарий
05.09.2024 08:31 Ответить
Невдачі були не лише з ракетами і це не вина Кулеби,так як його по заміщував козирь,а сам Кулеба був у нього не більше,як спеціальний посланець оп.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:32 Ответить
і, знаєте, що цікаво?
я, пробіг по обов'язкам міністра закордонних справ. жодного слова, про пошук та покупку зброї.
а, от, міністр оборони, в обов'язки котрого входить, саме забезпечення зсу, всім необхідним, не перезагружається.
тупа, грьобана, ****, профанація від зе!шобли.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:35 Ответить
МАЯЧНЯ!
В Україні некомпетентність, нефаховитість, провали робочих цілей, невиконання планів.
Ніколи не були підставами для відставок.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:36 Ответить
Гордий, не дали ракет напишу у відставку, а не було б краще якщо такий гордий розказати людям який п.дц в ОПишної та міністерської владі твориться ось це й був би вчинок гідної людини.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:41 Ответить
Такой бред. Как будто от его болтовни что-то зависело. Мозг журналистов пробил очередное дно.)
показать весь комментарий
05.09.2024 08:42 Ответить
Брехня! Посадовці приймаються на роботу разом з підписаними заявами на звільнення, щоб у разі чого могли їх позбутися. Зараз спостерігаємо масове звільнення міністрів та посадовців, отож, або зелені вирішили торганути державними посасадами, або щоб задумали
показать весь комментарий
05.09.2024 08:54 Ответить
Кулеба просто щось почуяв не ладне. Ось і вирішив вчасно змитись. А якісь там ракети - то це просто привід. Його можна було гнать після "формул" та "самітів миру" За те що гнав дурку від кварталу95.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:58 Ответить
Во заливают,так бы все увольнялись.
показать весь комментарий
05.09.2024 09:00 Ответить
А як це подав через невдачу?
кожна справа має конкретного ініціатора та виконавця
де їх прізвища?

дуже просто - взяти та піти, а хто відповідатиме за поразку в цьому питанні?
показать весь комментарий
05.09.2024 09:00 Ответить
А де взяти толкових молодих спеціалістів міжнародного права?

а їх практично немає
бо вступити до престижного вишу простій дитині практично неможливо.
місця зайняті мажорами, які просто вигулюють свої аутфіти

на виході отримуємо тримачів дипломів, які толком не знають де Пвстрія та Австралія
показать весь комментарий
05.09.2024 09:02 Ответить
https://x.com/dumajusobi nadumala

Оце фото-символічна ілюстрація кар'єри кадрового дипломата який підписався працювати з зеленню.

показать весь комментарий
05.09.2024 09:05 Ответить
А може це його д'єрмаки примусили взяти цей про*об зелених на себе?
показать весь комментарий
05.09.2024 09:33 Ответить
В Наполеона був Талейран, в потужного незламного Лідера була Кулєба. Рівні відповідають
показать весь комментарий
05.09.2024 09:54 Ответить
Цікаво: якщо "невдача з далекобійними ракетами" навела його на думку про відставку, то які ж досягнення були у цього потужного Міністра ЗС?
показать весь комментарий
05.09.2024 10:37 Ответить
Этому чмошнику кулебе ещё и пинка под зад надо дать, за полный ПРОВАЛ во внешней политике. Сейчас нет от Запада ни поддержки ни оружия ни Ленд Лиза. Одни пипеточные поставки и ПУСТАЯ БОЛТАВНЯ.
показать весь комментарий
05.09.2024 10:38 Ответить
Маячня чергова!
А яким боком МЗС до ракет?!
показать весь комментарий
05.09.2024 10:41 Ответить
Яке недолуге дурне дитяче керування. Не домовився - звільнили. Замість аналізу, викриття причин з наслідків у всьому звинувачується персоналія..
"Я наказую керувати сходом сонця. Як не впораєшся - звільнений!"
показать весь комментарий
05.09.2024 11:00 Ответить
Нехай не трандить бездарність. Грошей вже накрав повно.
показать весь комментарий
05.09.2024 11:22 Ответить
А кого замість нього, невже послицю ?
показать весь комментарий
05.09.2024 11:24 Ответить
Чию б мову не послухати: неаргументовано, непрофесійно, багато - багатослівно, недоказово, взагалі без якоїсь думки, без уміння та здатності переконати, схилити на свою сторону, лише одне: власне, е, власне, е, прошу звернути увагу, е, е, е
показать весь комментарий
05.09.2024 11:37 Ответить
Все таки кгбістів учать, бо то є наука, а наші юристи, ну чому їх вчили? читати з паперу
показать весь комментарий
05.09.2024 11:39 Ответить
Кулє- ба,
Сибі- га

Абабагаламага
показать весь комментарий
05.09.2024 11:44 Ответить
Серьозне мутить дермак з🤡 ...таки тихим сапом ,їде на здачу, пів України кремлю ...ой Боже люди ,шо ви наробили ?!
показать весь комментарий
05.09.2024 11:46 Ответить
 
 