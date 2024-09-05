Причиной отставки Кулебы могло стать нежелание Запада предоставить Украине разрешение на удары по РФ, - The Telegraph (исправлено)

Глава МИД Дмитрий Кулеба подал в отставку, вероятно, потому, что Запад так и не предоставил Украине разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Дмитрий Кулеба был одним из самых узнаваемых членов кабинета министров, но его просьбы о системах противовоздушной обороны и ослабление ограничений на западные ракеты в последние месяцы остались без внимания", - пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обновление министерского состава "даст новую силу" украинским институтам. И эта волна отставок происходит в опасное для Украины время, когда Россия достигла значительных успехов в восточной части Донецкой области.

По данным издания, Кулебе было поручено убедить западных партнеров Украины – главным образом, США и Великобританию – предоставить разрешение на ракетные удары большой дальности по целям в глубине территории РФ.

Также министр возглавлял попытки Киева получить дополнительные батареи Patriot для защиты от обстрелов РФ.

На прошлой неделе он обвинил союзников в невыполнении своих обещаний предоставить систему.

Дипломат также возглавлял попытки Киева получить дополнительные батареи ПВО Patriot для защиты от российских обстрелов.

Однако, украинские СМИ сообщили, что Верховная Рада отложила отставку министра иностранных дел на заседании в среду. Причины такого решения не приводятся. По данным СМИ, вероятным преемником Кулебы станет Андрей Сибига – замминистра иностранных дел.

Напомним, что утром 4 сентября в Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке.

Но, как рассказала журналист Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко, сегодня ВР не рассматривала вопрос об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы из-за того, что голосов нардепов от "Слуги народа" могло не хватить, а 12 депутатов от ОПЗЖ покинули сессионный зал и пошли на день рождения к Суркису.

Читайте также: Блинкен прокомментировал заявление об отставке Кулебы: Наш главный партнер