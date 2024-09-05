Рада відправила у відставку міністра закордонних справ Кулебу
Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 240 нардепів.
Топ коментарі
+7 віктор федорович 31ee1569
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+4 Urs
показати весь коментар05.09.2024 12:00
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Ніколи не чув, щоб Кулеба ставив якись конкретні задачи Маркаровой, тобто послиці у США.
Ніколи ніхто не відзвітовував, які завдання Кулеби (якщо вони взагалі були) - вона виконала позитивно, які негативно.
А їй є чим займатися. Там можна таку діяльність у США розгорнути, щоб кожного дня демонтрації по Ньою-Йорку ходили з вимогами надати нам всі можливі дозволи та зброю.
От наприклад, скільки завдань той безмозглий імпотент Кулеба підписав Маркарової - на зустрічі з головними трампістами? Скільки завдань він підписав, а скільки вона віконала на різноманітні єкпсертні висновки у найвідоміших ЗМІ США?
А ніскільки, скоріш за все.
Нічого він не підписував, ніяких завдань. Нічого вона не виконувала.
Тож не дивуйтесь зупинкам поставок зброї по півроку, не дивуйтесь що на позицію дурня Салівана не дратувати Путіна немає ніякої критики у США. Нема кому замовити єкспертні висновки з критикої дурня Салівана, ніхто не підписував ніяких завдань дуринді Маркарової. Сидить вона десь у пончивої та пожираї пиріжки. Та не забуває щомісячно отримувати зарплату. От й вся її робота.