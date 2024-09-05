Рада відправила у відставку міністра закордонних справ Кулебу

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 240 нардепів.

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