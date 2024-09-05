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Рада відправила у відставку міністра закордонних справ Кулебу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 240 нардепів.

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Топ коментарі
+7
Він не одягав зеленого і брився...
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05.09.2024 12:09
+5
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05.09.2024 12:05
+4
погано вночі під ковдрою думав про єрмака.
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05.09.2024 12:00
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погано вночі під ковдрою думав про єрмака.
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05.09.2024 12:00 Відповісти
Ця тінь дєрьмака зламалася. Несіть іншу.
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05.09.2024 12:01 Відповісти
Класна у нас система, нах...євертив, просто звали у відставку "поважною" особистістю.
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05.09.2024 12:01 Відповісти
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05.09.2024 12:05 Відповісти
А якже та з Рави Руської?!
???????????????????????????
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05.09.2024 12:02 Відповісти
То Курва Чонгарська
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05.09.2024 12:19 Відповісти
мені особисто жаль...
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05.09.2024 12:03 Відповісти
Він не одягав зеленого і брився...
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05.09.2024 12:09 Відповісти
Він же дипломат, а не військовий аташе. Це в нас Зеленський з Єрмаком думають, що вони великі воєначальники й носять зелені футболки, щоб примазатись до ЗСУ.
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05.09.2024 13:58 Відповісти
все меньше фахівців, все більше покірних вівц
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05.09.2024 12:07 Відповісти
Ніби цей не був вівцею Єрмака.
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05.09.2024 13:54 Відповісти
Як сказав Пересидент,: "щоб посилити позицію". І підписав подане Єрмаком зняття Кулєби, і призначення його заступника.
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05.09.2024 12:07 Відповісти
Там не тільки у Кулеби проблеми, там всю ту погану контору потрібно розганяти.
Ніколи не чув, щоб Кулеба ставив якись конкретні задачи Маркаровой, тобто послиці у США.
Ніколи ніхто не відзвітовував, які завдання Кулеби (якщо вони взагалі були) - вона виконала позитивно, які негативно.
А їй є чим займатися. Там можна таку діяльність у США розгорнути, щоб кожного дня демонтрації по Ньою-Йорку ходили з вимогами надати нам всі можливі дозволи та зброю.
От наприклад, скільки завдань той безмозглий імпотент Кулеба підписав Маркарової - на зустрічі з головними трампістами? Скільки завдань він підписав, а скільки вона віконала на різноманітні єкпсертні висновки у найвідоміших ЗМІ США?
А ніскільки, скоріш за все.
Нічого він не підписував, ніяких завдань. Нічого вона не виконувала.
Тож не дивуйтесь зупинкам поставок зброї по півроку, не дивуйтесь що на позицію дурня Салівана не дратувати Путіна немає ніякої критики у США. Нема кому замовити єкспертні висновки з критикої дурня Салівана, ніхто не підписував ніяких завдань дуринді Маркарової. Сидить вона десь у пончивої та пожираї пиріжки. Та не забуває щомісячно отримувати зарплату. От й вся її робота.
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05.09.2024 12:12 Відповісти
Эххх... Теперь без "бэби-бума" остались.
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05.09.2024 12:15 Відповісти
Давно пора! Вообще всю эту "дипломатичесчкую шоблу" нужно разогнать как пережиток ФЕОДАЛИЗМА (с неприкосновеными задницами) и шпионские гадюшники , вместо этого создать ОНЛАЙН департамент международных отношений и связи с гражданами зарубежом (без посольств с дипломатами, а визовыми центрами с местным персоналом)!
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05.09.2024 12:55 Відповісти
Мені цікаво, нові міністри запропонували реформи та ліпші умови для наріду тв розвитку держави, чи це за торгівля посадами ?
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05.09.2024 13:14 Відповісти
Він мабуть очолить нове міністерство повернення людей
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05.09.2024 13:31 Відповісти
Будет в структуре НАТы
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05.09.2024 13:53 Відповісти
Мабуть мобілізується штурмовиком, щоб далі боротись проти агресора.
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05.09.2024 13:52 Відповісти
На якій ділянці фронту тепер чекати Кульобу з лопатою в руцях..?
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05.09.2024 14:04 Відповісти
між курськом і масквою!!!
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05.09.2024 14:19 Відповісти
https://twitter.com/zajobajo2/status/1831344718443131359
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05.09.2024 14:14 Відповісти
якось не чесно виходить: перемовини за кордоном завжди проводить Дєрмак, а звільнили Потера Кулебу
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05.09.2024 14:43 Відповісти
Кулебо! На твоїй совісті смерть сержанта Журавля!
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22.12.2024 10:11 Відповісти
 
 