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відставка (1453) звільнення (2623) Кулеба Дмитро (3604) Анналена Бербок (422)

Бербок заявила, що її засмутила відставка Кулеби: Ми зустрінемось знову

Бербок Кулеба

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок сумує з приводу відставки міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Вона зазначила, що мало з ким працювала так тісно, як зі своїм українським колегою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це Бербок написала у соцмережі Х.

"Довгі розмови в нічних поїздах, на саміті G7, на передовій,, у Брюсселі, перед розбомбленою електростанцією. Є дуже мало людей, з якими я співпрацювала так само тісно, як із вами, Дмитро Кулеба. Ви ставите інтереси народу своєї країни вище за свої власні. Всього найкращого Вам від щирого серця. Ми зустрінемося знову, коли мир і свобода нарешті повернуться до України", - йдеться у дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба подав у відставку після невдачі з далекобійними ракетами, - The Telegraph

Нагадаємо, що вранці 4 вересня до Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відставку.

Однак, як розповіла журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко, сьогодні ВР не розглядала питання про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби через те, що голосів нардепів від "Слуги народу" могло не вистачити, а 12 депутатів від ОПЗЖ покинули сесійний зал та пішли на день народження до Суркіса.

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Топ коментарі
+6
Пан Кулеба є цілком професійний міністр.
...а патужний, може бути юзік із кварталу.
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05.09.2024 08:11
+5
Це просто дипломатична етика, свою місію він не виконав . Що таке його ініціативи по призначенню дипломатів без освіти? Забули сексдипломатиню Болгарії. На фоні попередника,він не профі
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05.09.2024 08:18
+5
Головне що "найвеличніший" ніколи не змінить Єрмака і Татарова все інше значення не має ,критерій підбору щоб не був патріот ,професіонал і не мав власної думки.
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05.09.2024 08:31
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рекомендую фонящим дослухатися до слів фрау Анналени
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05.09.2024 08:07 Відповісти
Це просто дипломатична етика, свою місію він не виконав . Що таке його ініціативи по призначенню дипломатів без освіти? Забули сексдипломатиню Болгарії. На фоні попередника,він не профі
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05.09.2024 08:18 Відповісти
що Вам взагалі відомо про його міссії і чому вирішили що то були його ініціативи - ото аби язиком клепати.
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05.09.2024 08:25 Відповісти
Так ви написали оду йому,навіть не знаючи його ідей,слів,мда. Тоді про що дискусія? Наразі ви пишете по замовленню, а не по дійсності
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05.09.2024 08:45 Відповісти
Пан Кулеба є цілком професійний міністр.
...а патужний, може бути юзік із кварталу.
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05.09.2024 08:11 Відповісти
Переличте по пунктах його досягнення, на посаді міністра закордонних справ.
1. ......
2. .....
........
103. ........
........
1022. ........
......
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05.09.2024 08:18 Відповісти
щоб зрозуміти нікчемність Вашого запитання - перерахуйте досягнення будьякого іншого мініста на Ваш вибір. не потрібно тисячу - хочаб декілька десятків
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05.09.2024 08:23 Відповісти
Тоб то, відповідь надати ви не взмозі.
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05.09.2024 08:29 Відповісти
так не взмозі - бо запитання дурне

можете довести що воно розумне - давши відповідь на моє

схоже що зольдат дійсно старий - бо вже гиржить без причини
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05.09.2024 08:32 Відповісти
Запитання просте і може вважаться дурним тільки дурнями.
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05.09.2024 08:40 Відповісти
о, Ви виявляється розумний - дайте відповідб на моє запитання. чи я помиляюсь що до Ваших когнітивних здібностей?

а насправді дуже шкода що тут дозволять писати людям з невисоким IQ
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05.09.2024 08:45 Відповісти
Першим запитання задав вам я, тому бажано отримати вашу відповідь за досягняня кулеби. А так сливатись ви навчились.
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05.09.2024 08:47 Відповісти
Слів вам зараховано.
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05.09.2024 08:45 Відповісти
Моя відповідь про призначення людей на дипломатичні посади без освіти,досвіду вас не задовольнила, чого ще хочете,бо успіхів не має,окрім поїздок за ваш кошт до того без результатів. Ви бот. Оце усе
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05.09.2024 08:49 Відповісти
Дружба з Анналєною! Візит без Єрмака в Китай! Цього замало? Якщо уважно слідкуєш за діяльністю МЗС, то перерахуй його недоліки тоді! І важливо , хто буде послідовником Кулеби до того ж.
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05.09.2024 08:27 Відповісти
І це досягнення?
Ви розумієтє значення слова "досягнення"?
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05.09.2024 08:31 Відповісти
Недоліки?
1. Уособлював собою щось аморфне і безвільне, що погодилося віддати власні повноваження дЄрмаку.
2. Займався чим завгодно, починаючи від валяння дурня, до колекціонування дорогої нерухомості, але не зовнішньої політикою.

Всі пам'ятають про те, як його опустила президент Молдови Санду, коли прямо й особисто поставила питання української делегації про те, чи є тут міністр закордонних справ чи тут порожнє місце?
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05.09.2024 08:36 Відповісти
Кулеба один з небагатьох професійно підготовлених чиновників в цій владі. З освітою, з досвідом, з інтелектом... такі там вкрай рідко зустрічаються. Але він елемент системи, самостійних рішень чи дій йому не дозволяла система, яку створили придурки в квітні 19-го. Допоки він не почав проявляти хоч якусь автономність, доти він тримався в системі. Як тільки щось собі дозволив - система його викинула.
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05.09.2024 08:58 Відповісти
Я не принижую рівень його освіти, але навчатись і працювати це різні речи.
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05.09.2024 09:06 Відповісти
Ще раз - в системі! Ніхто з цієї зеленої команди не може собі дозволити хоч якусь самостійність, ініціативність чи хоч чимось вирізнятись. Хіба на самокаті по кабміну їздити і казати, що він ідіот. Таке так, таке там можна...
Система тупої бездарності, яку у владу привели ідіоти в квітні 19-го привела країну до сьогоднішнього стану, до тих всіх потрясінь і трагедій. Потрібно міняти систему, всіх тих дЄрмаків і їх зеленську обслугу, щоб щось змінилось, але ж, на жаль...
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05.09.2024 09:12 Відповісти
А як назвати професіонала якій, усвідомлюючи все вами перераховане, погодився на співпрацю з ідіотами і свідомо став диркою від бублика?
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05.09.2024 09:14 Відповісти
Професійність і мораль то таки трохи різні речі. Хоча, такого рівня дебілізму у владі важко було собі уявити. Надіявся, можливо, що не так все хреново, або можливо матеріальна сторона. Але, в будь якому випадку, то не про професійну підготовку. Не можна стверджувати, що він найкращий дипломат в Україні, далеко ні, але в порівнянні з тою всію зеленою недолугістю?
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05.09.2024 09:19 Відповісти
Мініст закордонних справ повинен виконувати директиви президента, який відповідальний за зовнішню політику за Конституцією.

Чи було б краще, якби "діркої від бублика" був якийсь сівохо.

Подивимось, як себе покаже Сибіга, який є природженим сраколизом Бубочки.
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05.09.2024 23:40 Відповісти
Так так, згідно Конституції дійсно так - директиви президента. А де там у Конституції написано шоб міністр справ закордонних виконував директиви завгоспа ОП? І взагалі, де у Конституції шось сказано про Офіс Президента? Про Адміністрацію Президента сказано а де про Офіс шось сказано? Офіс Президента Конституцією України не передбачено чи не так? Сивоха? І шоб змінилось би? Та ничого майже б не змінилось би. Нуль помножений на нуль дає НУЛЬ.
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06.09.2024 02:27 Відповісти
Де я казав про Єрмака, чи офіс. Навіть пес знає, що Єрмак ніякий не віцепрезидент, бо у нас не США. Того не знає лише наш гарант.

Ви звинувачуєте у всьому Кулебу, бо той прогнувся і погодився на таку роль, коли часто Єрмак на міжнародних зустрічах займав місце, яке мало належати міністру. А ви не задавали собі питання, чому західні лідери чи делегації погоджувались із таким порушенням протоколу. Може тому, що Україна для них таки важлива, а Бубочка паталогічно впертий.

Може пам'ятаєте, як прогнулися посли G7 і поїхали за Зе у якусь українську область переконувати не ставити Богдана. А він таки поставив. Вже тоді було видно, що Зе хворобливо стоїть на свому, не дивлячись ні на що.

А от Китай не прогнувся. Була зустріч двох міністрів, а не міністра та завгоспа. Сі переломав нащого Зе

"Нуль помножений на нуль дає НУЛЬ". То ви вищу математику знаєте?
А що буде, якщо 0/(0*0) ? Чи це те ж саме, що і 0/0 ?
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06.09.2024 03:10 Відповісти
Шо ви так взбуджились?
Ви задали питання - я задав питання.
За пісюаніста це все давно зрозуміло.
Не рвіть на себе ісподне та залиште вишмат у спокою.
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06.09.2024 08:33 Відповісти
А Кулеба такій самий сцікливий та паскудний мудак як і вся зелена зграя.
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06.09.2024 08:35 Відповісти
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06.09.2024 11:49 Відповісти
Професійна підготовка, досвід робити і можливості їх використовувати в системі, яку створили ідіоти таки різні речі.
Як там ? Хоть паржьом, па-пріколу?
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05.09.2024 08:51 Відповісти
А як назвати професіонала якій погодився на співпрацю з ідіотами і свідомо став диркою від бублика?
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05.09.2024 09:12 Відповісти
Кукольд ? Чи це інше?
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05.09.2024 09:55 Відповісти
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05.09.2024 08:20 Відповісти
сильні жінки, іноді, ********** погратися безяйцевими мямлями куколдами.
воно, таке, м'яке пушисте, треться о ноги.
а, як міністр закордонних справ, то пусте місце, без будь якої ініціативи.
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05.09.2024 08:25 Відповісти
Головне що "найвеличніший" ніколи не змінить Єрмака і Татарова все інше значення не має ,критерій підбору щоб не був патріот ,професіонал і не мав власної думки.
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05.09.2024 08:31 Відповісти
Кулеба запомнился скандалами с венграми, поляками, украинскими мигрантами. Новость про Лаврова тоже фейк? Скоро увидим на заседании ООН, правда или ложь
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05.09.2024 08:35 Відповісти
Кацап, тобі на хрін. Тут бояри не наливають.
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05.09.2024 08:53 Відповісти
Жінка подасть на развод.
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05.09.2024 08:54 Відповісти
А чому ніхто не пише, що у всьому винен Порошенко? Запхнути Пороха в будь-яку тему це святе, а тут така лажа.)
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05.09.2024 08:55 Відповісти
Ще не вечір. Головне, що про то нагадали...
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05.09.2024 08:59 Відповісти
Та не перемайтеся так постом німкені, там проста чемність. Він поставив їй лайк, а якщо бути правдивими,то написано мало,стисло,без досягнення цього міністра. Просто розмови.
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05.09.2024 08:56 Відповісти
Біда в тому, що наступний міністр буде ще гірший
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05.09.2024 09:02 Відповісти
Я продивилася резюме, фото. Як на мене то він не відповідає критеріям такої посади, побачимо, він хоч має дипломатичну освіту
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05.09.2024 09:06 Відповісти
Берёза вчера говорил что человек Ермака
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05.09.2024 11:09 Відповісти
Кращий з гірших у зе-команді.
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05.09.2024 08:58 Відповісти
V Ukraine vlada na 90 % 95 kvartal . K chemu takie udivlenie , nipanimaiu ......🤷 🤭
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05.09.2024 08:58 Відповісти
Как они снисходительно относятся к нам, что даже в Кульбабе готовы видеть что-то выдающееся .
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05.09.2024 09:46 Відповісти
Что она мелет ???? Нах нам нужны "Долгие разговоры в ночных поездах..." ??????????
Где ***** ТАНКИ, РАКЕТЫ, системы "Пэтриот", немецкие военные спецы и добровольцы ?
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05.09.2024 10:42 Відповісти
Как сообщили аналитики, по состоянию на это лето количество систем Patriot в бундесвере сократилось еще - до 10 единиц, поскольку Германия передала две из них Украине. А ирисов Германия много дала? И 6 ещё обещают в этом году. По поводу спецов они многих уже обучили с 22 года и обучают
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05.09.2024 11:16 Відповісти
Ты придуриваешься 6 ирисов 2 патриот ?
Вот если бы Германия передала 1000 Леопардов, 500 пантер (с экипажами из своих наёмников + 300 Фантомов с экипажами и тех обслугой, Ракет всех классов, + 10 000 наёмников - добровольцев (под командованием немецкиго генерала) Вот это ПОМОЩЬ называется. Вот тогда рашистам СЛАМАЛИ бы хребет.
Правда за эту помощь Украина обязана была бы ВЕРНУТЬ Крым Германии. Если такое не подходит, придётся воевать самим.
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05.09.2024 15:32 Відповісти
Зайди на сайт бундесвера, посмотри сколько дали. Всё открытые источники.
Откуда у них 1000 леопарда встрою? Не забывай что Германия не участвует. Конечно есть немцы, которые брали участие. Из интервью одного из них полная коррупция. Могу скинуть ссылки. В этом году их помощь будет около 10 млрд. Евро. Кто больше дал? Безвозмездная военная помощь. Плюс у райнметал куча проектов по производству снарядов. Вот ты пишешь с Америки наверное. Какая помощь американцев в этом году? Я думаю около 6 млрд. Максимум. Может по зачетам в обмен 10.
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05.09.2024 16:51 Відповісти
Не забывайте в США у власти маразматик Байден и левацкая скотобаза. Ещё вот камала лезет в Президенты. Так что Украине от США при леваках мало пользы будет.
А вот Германия кровно заинтересована в реванше. (не путать с нацизмом) Украина это Европейский континент. А в Европе Германия - лидер. Так что война в Украине - это ПРЯМАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ Германии. Поэтому именно Германия должна навести порядок на востоке Европы. Если немцы БОЯТСЯ сами отправить пару танковых дивизий, то пусть создадут европейскую КОАЛИЦИЮ.
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05.09.2024 18:28 Відповісти
Не думаю что танки настолько важны. Уже было "великое" наступление, о котором кричали три месяца. 100 самолётов могут кардинально все поменять. Но у немцев с этим все плохо. Про
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06.09.2024 05:37 Відповісти
"Но у немцев с этим все плохо" . Ну да, зато арабов и черномазых полно, которые режут немцев как скот.
Танки ОЧЕНЬ важны. Кто будет прорывать опорные пункты врагов? Пехота с автоматом ? Или десяток "Леопардов" при поддержке ортиллерии и авиации ?
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06.09.2024 10:56 Відповісти
Навіщо з ним зустрічатись? Вони що - коханці. Анналена не заміжня, але ж Кулебаба одруженний.
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05.09.2024 11:49 Відповісти
Ее не огорчили убийства в Полтаве,Львове ,Сумах и Херсоне ,ее огорчило снятие кулебы.худшего министра а истории Украины не было. сняли поздно. Хотя бы посольства высказали соболезнования связи с гибелью мирных граждан.
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05.09.2024 14:48 Відповісти
Як на мене найгірший міністр - це Верещучка, але, на жаль, її не знімають.
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05.09.2024 18:31 Відповісти
 
 