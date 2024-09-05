Бербок заявила, що її засмутила відставка Кулеби: Ми зустрінемось знову
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок сумує з приводу відставки міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Вона зазначила, що мало з ким працювала так тісно, як зі своїм українським колегою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це Бербок написала у соцмережі Х.
"Довгі розмови в нічних поїздах, на саміті G7, на передовій,, у Брюсселі, перед розбомбленою електростанцією. Є дуже мало людей, з якими я співпрацювала так само тісно, як із вами, Дмитро Кулеба. Ви ставите інтереси народу своєї країни вище за свої власні. Всього найкращого Вам від щирого серця. Ми зустрінемося знову, коли мир і свобода нарешті повернуться до України", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що вранці 4 вересня до Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відставку.
Однак, як розповіла журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко, сьогодні ВР не розглядала питання про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби через те, що голосів нардепів від "Слуги народу" могло не вистачити, а 12 депутатів від ОПЗЖ покинули сесійний зал та пішли на день народження до Суркіса.
Будь ласка, зачекайте...
...а патужний, може бути юзік із кварталу.
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можете довести що воно розумне - давши відповідь на моє
схоже що зольдат дійсно старий - бо вже гиржить без причини
а насправді дуже шкода що тут дозволять писати людям з невисоким IQ
Ви розумієтє значення слова "досягнення"?
1. Уособлював собою щось аморфне і безвільне, що погодилося віддати власні повноваження дЄрмаку.
2. Займався чим завгодно, починаючи від валяння дурня, до колекціонування дорогої нерухомості, але не зовнішньої політикою.
Всі пам'ятають про те, як його опустила президент Молдови Санду, коли прямо й особисто поставила питання української делегації про те, чи є тут міністр закордонних справ чи тут порожнє місце?
Система тупої бездарності, яку у владу привели ідіоти в квітні 19-го привела країну до сьогоднішнього стану, до тих всіх потрясінь і трагедій. Потрібно міняти систему, всіх тих дЄрмаків і їх зеленську обслугу, щоб щось змінилось, але ж, на жаль...
Чи було б краще, якби "діркої від бублика" був якийсь сівохо.
Подивимось, як себе покаже Сибіга, який є природженим сраколизом Бубочки.
Ви звинувачуєте у всьому Кулебу, бо той прогнувся і погодився на таку роль, коли часто Єрмак на міжнародних зустрічах займав місце, яке мало належати міністру. А ви не задавали собі питання, чому західні лідери чи делегації погоджувались із таким порушенням протоколу. Може тому, що Україна для них таки важлива, а Бубочка паталогічно впертий.
Може пам'ятаєте, як прогнулися посли G7 і поїхали за Зе у якусь українську область переконувати не ставити Богдана. А він таки поставив. Вже тоді було видно, що Зе хворобливо стоїть на свому, не дивлячись ні на що.
А от Китай не прогнувся. Була зустріч двох міністрів, а не міністра та завгоспа. Сі переломав нащого Зе
"Нуль помножений на нуль дає НУЛЬ". То ви вищу математику знаєте?
А що буде, якщо 0/(0*0) ? Чи це те ж саме, що і 0/0 ?
Ви задали питання - я задав питання.
За пісюаніста це все давно зрозуміло.
Не рвіть на себе ісподне та залиште вишмат у спокою.
Як там ? Хоть паржьом, па-пріколу?
воно, таке, м'яке пушисте, треться о ноги.
а, як міністр закордонних справ, то пусте місце, без будь якої ініціативи.
Где ***** ТАНКИ, РАКЕТЫ, системы "Пэтриот", немецкие военные спецы и добровольцы ?
Вот если бы Германия передала 1000 Леопардов, 500 пантер (с экипажами из своих наёмников + 300 Фантомов с экипажами и тех обслугой, Ракет всех классов, + 10 000 наёмников - добровольцев (под командованием немецкиго генерала) Вот это ПОМОЩЬ называется. Вот тогда рашистам СЛАМАЛИ бы хребет.
Правда за эту помощь Украина обязана была бы ВЕРНУТЬ Крым Германии. Если такое не подходит, придётся воевать самим.
Откуда у них 1000 леопарда встрою? Не забывай что Германия не участвует. Конечно есть немцы, которые брали участие. Из интервью одного из них полная коррупция. Могу скинуть ссылки. В этом году их помощь будет около 10 млрд. Евро. Кто больше дал? Безвозмездная военная помощь. Плюс у райнметал куча проектов по производству снарядов. Вот ты пишешь с Америки наверное. Какая помощь американцев в этом году? Я думаю около 6 млрд. Максимум. Может по зачетам в обмен 10.
А вот Германия кровно заинтересована в реванше. (не путать с нацизмом) Украина это Европейский континент. А в Европе Германия - лидер. Так что война в Украине - это ПРЯМАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ Германии. Поэтому именно Германия должна навести порядок на востоке Европы. Если немцы БОЯТСЯ сами отправить пару танковых дивизий, то пусть создадут европейскую КОАЛИЦИЮ.
Танки ОЧЕНЬ важны. Кто будет прорывать опорные пункты врагов? Пехота с автоматом ? Или десяток "Леопардов" при поддержке ортиллерии и авиации ?