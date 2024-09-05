РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9882 посетителя онлайн
Новости
4 907 58
отставка (3144) увольнение (2648) Кулеба Дмитрий (2880) Анналена Бербок (314)

Бербок заявила, что ее огорчила отставка Кулебы: Мы встретимся снова

Бербок Кулеба

Глава МИД Германии Анналена Бербок опечалена отставкой министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Она отметила, что мало с кем работала так тесно, как со своим украинским коллегой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Бербок написала в соцсети Х.

"Долгие разговоры в ночных поездах, на саммите G7, на передовой, в Брюсселе, перед разбомбленной электростанцией. Есть очень мало людей, с которыми я сотрудничала так же тесно, как с вами, Дмитрий Кулеба. Вы ставите интересы народа своей страны выше своих собственных. Всего наилучшего Вам от всего сердца. Мы встретимся снова, когда мир и свобода наконец вернутся в Украину", - говорится в заметке.

Также читайте: Кулеба подал в отставку после неудачи с дальнобойными ракетами, - The Telegraph

Напомним, что утром 4 сентября в Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке.

Однако, как рассказала журналист Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко, сегодня ВР не рассматривала вопрос об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы из-за того, что голосов нардепов от "Слуги народа" могло не хватить, а 12 депутатов от ОПЗЖ покинули сессионный зал и пошли на день рождения к Суркису.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Пан Кулеба є цілком професійний міністр.
...а патужний, може бути юзік із кварталу.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:11
+5
Це просто дипломатична етика, свою місію він не виконав . Що таке його ініціативи по призначенню дипломатів без освіти? Забули сексдипломатиню Болгарії. На фоні попередника,він не профі
показать весь комментарий
05.09.2024 08:18
+5
Головне що "найвеличніший" ніколи не змінить Єрмака і Татарова все інше значення не має ,критерій підбору щоб не був патріот ,професіонал і не мав власної думки.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рекомендую фонящим дослухатися до слів фрау Анналени
показать весь комментарий
05.09.2024 08:07 Ответить
Це просто дипломатична етика, свою місію він не виконав . Що таке його ініціативи по призначенню дипломатів без освіти? Забули сексдипломатиню Болгарії. На фоні попередника,він не профі
показать весь комментарий
05.09.2024 08:18 Ответить
що Вам взагалі відомо про його міссії і чому вирішили що то були його ініціативи - ото аби язиком клепати.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:25 Ответить
Так ви написали оду йому,навіть не знаючи його ідей,слів,мда. Тоді про що дискусія? Наразі ви пишете по замовленню, а не по дійсності
показать весь комментарий
05.09.2024 08:45 Ответить
Пан Кулеба є цілком професійний міністр.
...а патужний, може бути юзік із кварталу.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:11 Ответить
Переличте по пунктах його досягнення, на посаді міністра закордонних справ.
1. ......
2. .....
........
103. ........
........
1022. ........
......
показать весь комментарий
05.09.2024 08:18 Ответить
щоб зрозуміти нікчемність Вашого запитання - перерахуйте досягнення будьякого іншого мініста на Ваш вибір. не потрібно тисячу - хочаб декілька десятків
показать весь комментарий
05.09.2024 08:23 Ответить
Тоб то, відповідь надати ви не взмозі.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:29 Ответить
так не взмозі - бо запитання дурне

можете довести що воно розумне - давши відповідь на моє

схоже що зольдат дійсно старий - бо вже гиржить без причини
показать весь комментарий
05.09.2024 08:32 Ответить
Запитання просте і може вважаться дурним тільки дурнями.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:40 Ответить
о, Ви виявляється розумний - дайте відповідб на моє запитання. чи я помиляюсь що до Ваших когнітивних здібностей?

а насправді дуже шкода що тут дозволять писати людям з невисоким IQ
показать весь комментарий
05.09.2024 08:45 Ответить
Першим запитання задав вам я, тому бажано отримати вашу відповідь за досягняня кулеби. А так сливатись ви навчились.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:47 Ответить
Слів вам зараховано.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:45 Ответить
Моя відповідь про призначення людей на дипломатичні посади без освіти,досвіду вас не задовольнила, чого ще хочете,бо успіхів не має,окрім поїздок за ваш кошт до того без результатів. Ви бот. Оце усе
показать весь комментарий
05.09.2024 08:49 Ответить
Дружба з Анналєною! Візит без Єрмака в Китай! Цього замало? Якщо уважно слідкуєш за діяльністю МЗС, то перерахуй його недоліки тоді! І важливо , хто буде послідовником Кулеби до того ж.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:27 Ответить
І це досягнення?
Ви розумієтє значення слова "досягнення"?
показать весь комментарий
05.09.2024 08:31 Ответить
Недоліки?
1. Уособлював собою щось аморфне і безвільне, що погодилося віддати власні повноваження дЄрмаку.
2. Займався чим завгодно, починаючи від валяння дурня, до колекціонування дорогої нерухомості, але не зовнішньої політикою.

Всі пам'ятають про те, як його опустила президент Молдови Санду, коли прямо й особисто поставила питання української делегації про те, чи є тут міністр закордонних справ чи тут порожнє місце?
показать весь комментарий
05.09.2024 08:36 Ответить
Кулеба один з небагатьох професійно підготовлених чиновників в цій владі. З освітою, з досвідом, з інтелектом... такі там вкрай рідко зустрічаються. Але він елемент системи, самостійних рішень чи дій йому не дозволяла система, яку створили придурки в квітні 19-го. Допоки він не почав проявляти хоч якусь автономність, доти він тримався в системі. Як тільки щось собі дозволив - система його викинула.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:58 Ответить
Я не принижую рівень його освіти, але навчатись і працювати це різні речи.
показать весь комментарий
05.09.2024 09:06 Ответить
Ще раз - в системі! Ніхто з цієї зеленої команди не може собі дозволити хоч якусь самостійність, ініціативність чи хоч чимось вирізнятись. Хіба на самокаті по кабміну їздити і казати, що він ідіот. Таке так, таке там можна...
Система тупої бездарності, яку у владу привели ідіоти в квітні 19-го привела країну до сьогоднішнього стану, до тих всіх потрясінь і трагедій. Потрібно міняти систему, всіх тих дЄрмаків і їх зеленську обслугу, щоб щось змінилось, але ж, на жаль...
показать весь комментарий
05.09.2024 09:12 Ответить
А як назвати професіонала якій, усвідомлюючи все вами перераховане, погодився на співпрацю з ідіотами і свідомо став диркою від бублика?
показать весь комментарий
05.09.2024 09:14 Ответить
Професійність і мораль то таки трохи різні речі. Хоча, такого рівня дебілізму у владі важко було собі уявити. Надіявся, можливо, що не так все хреново, або можливо матеріальна сторона. Але, в будь якому випадку, то не про професійну підготовку. Не можна стверджувати, що він найкращий дипломат в Україні, далеко ні, але в порівнянні з тою всію зеленою недолугістю?
показать весь комментарий
05.09.2024 09:19 Ответить
Мініст закордонних справ повинен виконувати директиви президента, який відповідальний за зовнішню політику за Конституцією.

Чи було б краще, якби "діркої від бублика" був якийсь сівохо.

Подивимось, як себе покаже Сибіга, який є природженим сраколизом Бубочки.
показать весь комментарий
05.09.2024 23:40 Ответить
Так так, згідно Конституції дійсно так - директиви президента. А де там у Конституції написано шоб міністр справ закордонних виконував директиви завгоспа ОП? І взагалі, де у Конституції шось сказано про Офіс Президента? Про Адміністрацію Президента сказано а де про Офіс шось сказано? Офіс Президента Конституцією України не передбачено чи не так? Сивоха? І шоб змінилось би? Та ничого майже б не змінилось би. Нуль помножений на нуль дає НУЛЬ.
показать весь комментарий
06.09.2024 02:27 Ответить
Де я казав про Єрмака, чи офіс. Навіть пес знає, що Єрмак ніякий не віцепрезидент, бо у нас не США. Того не знає лише наш гарант.

Ви звинувачуєте у всьому Кулебу, бо той прогнувся і погодився на таку роль, коли часто Єрмак на міжнародних зустрічах займав місце, яке мало належати міністру. А ви не задавали собі питання, чому західні лідери чи делегації погоджувались із таким порушенням протоколу. Може тому, що Україна для них таки важлива, а Бубочка паталогічно впертий.

Може пам'ятаєте, як прогнулися посли G7 і поїхали за Зе у якусь українську область переконувати не ставити Богдана. А він таки поставив. Вже тоді було видно, що Зе хворобливо стоїть на свому, не дивлячись ні на що.

А от Китай не прогнувся. Була зустріч двох міністрів, а не міністра та завгоспа. Сі переломав нащого Зе

"Нуль помножений на нуль дає НУЛЬ". То ви вищу математику знаєте?
А що буде, якщо 0/(0*0) ? Чи це те ж саме, що і 0/0 ?
показать весь комментарий
06.09.2024 03:10 Ответить
Шо ви так взбуджились?
Ви задали питання - я задав питання.
За пісюаніста це все давно зрозуміло.
Не рвіть на себе ісподне та залиште вишмат у спокою.
показать весь комментарий
06.09.2024 08:33 Ответить
А Кулеба такій самий сцікливий та паскудний мудак як і вся зелена зграя.
показать весь комментарий
06.09.2024 08:35 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2024 11:49 Ответить
Професійна підготовка, досвід робити і можливості їх використовувати в системі, яку створили ідіоти таки різні речі.
Як там ? Хоть паржьом, па-пріколу?
показать весь комментарий
05.09.2024 08:51 Ответить
А як назвати професіонала якій погодився на співпрацю з ідіотами і свідомо став диркою від бублика?
показать весь комментарий
05.09.2024 09:12 Ответить
Кукольд ? Чи це інше?
показать весь комментарий
05.09.2024 09:55 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2024 08:20 Ответить
сильні жінки, іноді, ********** погратися безяйцевими мямлями куколдами.
воно, таке, м'яке пушисте, треться о ноги.
а, як міністр закордонних справ, то пусте місце, без будь якої ініціативи.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:25 Ответить
Головне що "найвеличніший" ніколи не змінить Єрмака і Татарова все інше значення не має ,критерій підбору щоб не був патріот ,професіонал і не мав власної думки.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:31 Ответить
Кулеба запомнился скандалами с венграми, поляками, украинскими мигрантами. Новость про Лаврова тоже фейк? Скоро увидим на заседании ООН, правда или ложь
показать весь комментарий
05.09.2024 08:35 Ответить
Кацап, тобі на хрін. Тут бояри не наливають.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:53 Ответить
Жінка подасть на развод.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:54 Ответить
А чому ніхто не пише, що у всьому винен Порошенко? Запхнути Пороха в будь-яку тему це святе, а тут така лажа.)
показать весь комментарий
05.09.2024 08:55 Ответить
Ще не вечір. Головне, що про то нагадали...
показать весь комментарий
05.09.2024 08:59 Ответить
Та не перемайтеся так постом німкені, там проста чемність. Він поставив їй лайк, а якщо бути правдивими,то написано мало,стисло,без досягнення цього міністра. Просто розмови.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:56 Ответить
Біда в тому, що наступний міністр буде ще гірший
показать весь комментарий
05.09.2024 09:02 Ответить
Я продивилася резюме, фото. Як на мене то він не відповідає критеріям такої посади, побачимо, він хоч має дипломатичну освіту
показать весь комментарий
05.09.2024 09:06 Ответить
Берёза вчера говорил что человек Ермака
показать весь комментарий
05.09.2024 11:09 Ответить
Кращий з гірших у зе-команді.
показать весь комментарий
05.09.2024 08:58 Ответить
V Ukraine vlada na 90 % 95 kvartal . K chemu takie udivlenie , nipanimaiu ......🤷 🤭
показать весь комментарий
05.09.2024 08:58 Ответить
Как они снисходительно относятся к нам, что даже в Кульбабе готовы видеть что-то выдающееся .
показать весь комментарий
05.09.2024 09:46 Ответить
Что она мелет ???? Нах нам нужны "Долгие разговоры в ночных поездах..." ??????????
Где ***** ТАНКИ, РАКЕТЫ, системы "Пэтриот", немецкие военные спецы и добровольцы ?
показать весь комментарий
05.09.2024 10:42 Ответить
Как сообщили аналитики, по состоянию на это лето количество систем Patriot в бундесвере сократилось еще - до 10 единиц, поскольку Германия передала две из них Украине. А ирисов Германия много дала? И 6 ещё обещают в этом году. По поводу спецов они многих уже обучили с 22 года и обучают
показать весь комментарий
05.09.2024 11:16 Ответить
Ты придуриваешься 6 ирисов 2 патриот ?
Вот если бы Германия передала 1000 Леопардов, 500 пантер (с экипажами из своих наёмников + 300 Фантомов с экипажами и тех обслугой, Ракет всех классов, + 10 000 наёмников - добровольцев (под командованием немецкиго генерала) Вот это ПОМОЩЬ называется. Вот тогда рашистам СЛАМАЛИ бы хребет.
Правда за эту помощь Украина обязана была бы ВЕРНУТЬ Крым Германии. Если такое не подходит, придётся воевать самим.
показать весь комментарий
05.09.2024 15:32 Ответить
Зайди на сайт бундесвера, посмотри сколько дали. Всё открытые источники.
Откуда у них 1000 леопарда встрою? Не забывай что Германия не участвует. Конечно есть немцы, которые брали участие. Из интервью одного из них полная коррупция. Могу скинуть ссылки. В этом году их помощь будет около 10 млрд. Евро. Кто больше дал? Безвозмездная военная помощь. Плюс у райнметал куча проектов по производству снарядов. Вот ты пишешь с Америки наверное. Какая помощь американцев в этом году? Я думаю около 6 млрд. Максимум. Может по зачетам в обмен 10.
показать весь комментарий
05.09.2024 16:51 Ответить
Не забывайте в США у власти маразматик Байден и левацкая скотобаза. Ещё вот камала лезет в Президенты. Так что Украине от США при леваках мало пользы будет.
А вот Германия кровно заинтересована в реванше. (не путать с нацизмом) Украина это Европейский континент. А в Европе Германия - лидер. Так что война в Украине - это ПРЯМАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ Германии. Поэтому именно Германия должна навести порядок на востоке Европы. Если немцы БОЯТСЯ сами отправить пару танковых дивизий, то пусть создадут европейскую КОАЛИЦИЮ.
показать весь комментарий
05.09.2024 18:28 Ответить
Не думаю что танки настолько важны. Уже было "великое" наступление, о котором кричали три месяца. 100 самолётов могут кардинально все поменять. Но у немцев с этим все плохо. Про
показать весь комментарий
06.09.2024 05:37 Ответить
"Но у немцев с этим все плохо" . Ну да, зато арабов и черномазых полно, которые режут немцев как скот.
Танки ОЧЕНЬ важны. Кто будет прорывать опорные пункты врагов? Пехота с автоматом ? Или десяток "Леопардов" при поддержке ортиллерии и авиации ?
показать весь комментарий
06.09.2024 10:56 Ответить
Навіщо з ним зустрічатись? Вони що - коханці. Анналена не заміжня, але ж Кулебаба одруженний.
показать весь комментарий
05.09.2024 11:49 Ответить
Ее не огорчили убийства в Полтаве,Львове ,Сумах и Херсоне ,ее огорчило снятие кулебы.худшего министра а истории Украины не было. сняли поздно. Хотя бы посольства высказали соболезнования связи с гибелью мирных граждан.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:48 Ответить
Як на мене найгірший міністр - це Верещучка, але, на жаль, її не знімають.
показать весь комментарий
05.09.2024 18:31 Ответить
 
 