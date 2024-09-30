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Есть информация о планах уволить Буданова. У ОП непростые отношения со всеми, кто имеет какую-либо узнаваемость, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Зеленский може звільнити Буданова

Президент Владимир Зеленский может уволить главу ГУР МО Кирилла Буданова.

Об этом в эфире Radio NV заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

Парламентарий заявил, что действительно, информация о планах уволить Буданова есть, также может быть несколько кадровых решений.

"Есть информация о том, что может быть изменен и министр обороны Украины(Рустема Умерова. - Ред.). Но в течение всего времени в Офисе принимаются иногда решения уже на 100%, а потом они как-то меняются. И потом уже мы видим кадровое решение, о котором никто не говорил. Но сейчас есть информация о том, что могут снять министра обороны Умерова и о Кирилле Буданове", - отметил нардеп.

Читайте: Вероятная потеря Покровска не обрушит фронт. Главное - чтобы это не повлекло за собой серию катастроф, - нардеп "Голоса", воин Костенко

По словам Костенко, есть информация, что у него непростые отношения с Офисом Президента.

"Я вижу, что у ОП отношения непростые со всеми, кто имеет какую-то узнаваемость, кто имеет какое-то хорошее отношение и авторитет в обществе. К этим людям сразу есть претензии - по службе и в целом. Я не знаю причины, которые могут быть, с точки зрения выполнения его служебных обязанностей, потому что мы с ГУРом работаем постоянно, он (Буданов. - ред.) приходит на комитет, нам докладывает. Конечно, комитет ему задачи не ставит, он напрямую подчиняется министру обороны и президенту. Но это более самостоятельная структура, которая выполняет свои задачи. И мы видим, что успешно выполняет", - добавил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров уволил двух заместителей Буданова: это решение с главой ГУР не согласовывали, - СМИ

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что руководителя ГУР МО Кирилла Буданова могут уволить с должности.

Автор: 

Буданов Кирилл (457) увольнение (2680) Костенко Роман (168) ГУР (442)


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Топ комментарии
+15
Буданов до "виживання українського етносу " яким боком?
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30.09.2024 14:54
+15
Шпрехшталмейстер Буданов типовий зелений 3,14здобол.
У іншому з вами згоден.
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30.09.2024 14:59
+15
звільнять будангу - перемога,
але якщо призначать головнокомандуючим ЗСУ замість Сирського - то буде навіть не зрада, а катастрофа !

бо сирок хоч і совкуватий, але кадровий генерал, а потолок буданги, як справедливо каже Ю.Швець, це командир ДРГ.

.
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30.09.2024 15:04
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Правила форума Совет форумчан
Це зрада чи перемога?
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30.09.2024 14:49 Ответить
Ага, так що нам робити, куди бігти?
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30.09.2024 14:52 Ответить
Хто хотів та міг, той вже побіг, іншим рекомендовано донатити куди довіряють.
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30.09.2024 14:55 Ответить
та ні,"зелені прорашистські бігуни" бігали і будуть бігати.Ось недавно брити "бородатого бігунця" в Англії піймали.Їх ще майбутніх , цих прорашистських бігунів уууууууууууууу."А ДЕ "ТРУДОВІ РЕЗЕРВИ ???? "БЄГУТ"
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30.09.2024 15:44 Ответить
Яе шо ви голосували за блазня-крадія то до нього в бежить. Він вам у очі надзюрить, може прозріння прийде. А як шо ви не голосували за блазня-брехуна, то робить то шо повинні робить люди шо не у ЗСУ - донатьте на ЗСУ.
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30.09.2024 14:57 Ответить
Мда хлопці, щось у вас з гумором зовсім швах...
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30.09.2024 15:00 Ответить
Зольдат, чого путаєш і з и ?
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30.09.2024 16:10 Ответить
Мабуть тому шо зольдат Старий.
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30.09.2024 16:31 Ответить
Ну слава Богу шо хоть не кацап
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30.09.2024 16:51 Ответить
Шоденно з ранку дякую Богові шо я не кацап.
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30.09.2024 17:24 Ответить
звільнять будангу - перемога,
але якщо призначать головнокомандуючим ЗСУ замість Сирського - то буде навіть не зрада, а катастрофа !

бо сирок хоч і совкуватий, але кадровий генерал, а потолок буданги, як справедливо каже Ю.Швець, це командир ДРГ.

.
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30.09.2024 15:04 Ответить
А якщо бєзумную на цю посаду? Вона ж такий класний стратех. Вища військова освіта в пєйсбуці.
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30.09.2024 15:06 Ответить
бєзумна - шибко вумна, вона врачиха !

ЗЄля шукає німого собачого парикмахера на посаду главкома ЗСУ 😕🤕
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30.09.2024 15:09 Ответить
І тупішого за зєлю. Залужний особливо не відсвічував, але все одно поплатився за свій професіоналізм.
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30.09.2024 15:11 Ответить
тупішого за ЗЄлю не можна, бо ЗЕля це дніще асхвальтове !

у це дніще знизу може постукати хіба що землетрус, але Україна не сейсмічна зона...
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30.09.2024 15:19 Ответить
Дві речі нескінченні: всесвіт та людська дурість; хоча, я не впевнений щодо всесвіту.
А. Ейнштейн
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30.09.2024 15:31 Ответить
Це і без швеця відомо усім
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30.09.2024 15:53 Ответить
ВИРОДКИ. ПРОСТО ВИРОДКИ. Я так розумію виживання українського етносу їх не хвилює, лише власна "впізнаваність"
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30.09.2024 14:49 Ответить
Буданов до "виживання українського етносу " яким боком?
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30.09.2024 14:54 Ответить
Шпрехшталмейстер Буданов типовий зелений 3,14здобол.
У іншому з вами згоден.
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30.09.2024 14:59 Ответить
а за шпрехшталмейстера окреме данке ! 😂👍
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30.09.2024 15:05 Ответить
Бітте.
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30.09.2024 15:11 Ответить
Блогер блогеру заздрить
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30.09.2024 14:51 Ответить
папуги скубуться - голубки воркують
😂👍

.
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30.09.2024 15:06 Ответить
А от тут він правий.
Голова ГУР як та камвхора, з медіапростору не зникає.
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30.09.2024 14:54 Ответить
А якщо бєзумную призначать на заміну?
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30.09.2024 14:56 Ответить
Та перехрестіться й несмійте навіть думати про таке!!
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30.09.2024 14:59 Ответить
В зєлєному королівстві кривих дзеркал можливо все.
Дмитрука, що втік, навіщо у розшук міжнародний оголосили? Щоб повернути і поставити спікером, а зєлю - усунути за власним бажанням? Чому б ні?
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30.09.2024 15:04 Ответить
Тобто понизять??? Навряд. Воно генералісімусо, чи генералісімусе, не знаю як у середньому роді правильно.
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30.09.2024 14:59 Ответить
зе з будановим два блогери-напарники
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30.09.2024 14:56 Ответить
мабуть у Буданги стало більше піжписників, тому ...
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30.09.2024 15:34 Ответить
В даному випадку пофіг.
Ну наступний буде менше ******* публічно.

Але сама мотивація та факт - продовження історії з Залужним. В ОП тупо міряють рейтинги і звільняють тих, у кого довіра вища за ЗЄ.
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30.09.2024 15:04 Ответить
великий генерал-разведчик не смог пронюхать и стукануть про курскую операцию и про взрывы складов на рфии
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30.09.2024 15:05 Ответить
зебуїн уже тіні своєї сциться
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30.09.2024 15:09 Ответить
чим більша Велич, тим агромаднєй Тінь

.
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30.09.2024 15:12 Ответить
Та тінь на букву Є.
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30.09.2024 16:58 Ответить
Зачищають інфополе перед виборами - переможні відео повинні бути , тільки від однієї особи
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30.09.2024 15:10 Ответить
про "переможні відєо" поподробнєй...

мінус 25% території,
мінус 10 млн. населення,
сотні тисяч загиблих,
зруйнована економіка...

.
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30.09.2024 15:15 Ответить
Они уже сменили пластинку на то что Россия страшная и достаточно что ей просто сопротивляются. На цензоре уже такие толпами ходят. Им уже не нужны какие-то результаты, просто быть незламными.
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30.09.2024 16:28 Ответить
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30.09.2024 15:16 Ответить
Хто буде грати на випередження і яким чином?
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30.09.2024 15:18 Ответить
А БУданов,типу,не всю інфу Єрмаку передавав?
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30.09.2024 16:31 Ответить
Хто його зна, може і не всю. Пишуть, що Буданга викликає довіру в США, має непогані відносини з розвідкою.
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30.09.2024 18:51 Ответить
Хто "говорить"?Коли Буданов працювати вмтигає?І що тільки вартують його слово про те як він попереджав про повномасш вторгнення але його не послухали.Він навіть дружину забрав до свого кабінету і обоє чекали новин про наступ рашистів.Тобто Голова розаідки не зміг переконати президента і рнбо,не зміг донести.Це піпець.З-за його некомпетентності загинуло дуже багато людей.Якби він мав честь-то застрілився б після вторгнення рашки.
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30.09.2024 19:14 Ответить
І навіть неодноразово зустрічала таку інфу. Але я не запамʼятала в кого, бо я не маю на меті щось доказувати. Може правда, може й ні, час покаже хто чого вартий.
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30.09.2024 19:27 Ответить
Ось-"час покаже"!?А у вас є час?І чи не задорого ми платимо за час?Може варто наперед думати?У мене немає часу
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30.09.2024 20:02 Ответить
Здається в Цибулька, але не впевнена.
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30.09.2024 19:36 Ответить
Тільки би не Єрмака!!!
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30.09.2024 15:26 Ответить
ну, наступник буданги варнякатиме, що коли каву питимемо якщо не на набережній ялти, а у мелітополі і вже ось-ось, яка прринципова різниця? ну, тобто (мовою зеленою підарасні) "какая разніца"?
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30.09.2024 15:26 Ответить
Зеленський, гніда, звільни нарешті себе за 25% української землі, яку ти здаєш крок-за-кроком.
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30.09.2024 15:30 Ответить
бубаніло не терпить ніякої конкуренції. треба підтримувати єрмачелу.....
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30.09.2024 15:31 Ответить
А якшо призначити на всі будь які посади в державі двух .андонів - сина генерала фсб та не традіційного виконавця музичних творів на фано - от буде потужне керівництво України. Тут головне шо ота їб....та українська більшість і проти не буде. Давай, уова, бінго. Картбланш діє.
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30.09.2024 15:58 Ответить
Буданов свою задачу выполнил(скрыл следы Вандергейта) - можно менять.
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30.09.2024 16:11 Ответить
балабол
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30.09.2024 16:16 Ответить
Ахах. Походу готовится крупный слив страны. Военные, разчехляйтесь быстрее, иначе гражданская война начнётся не России по словам подоляки а у нас
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30.09.2024 16:35 Ответить
Блин, это уже просто смешно!
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30.09.2024 16:35 Ответить
А на такий випадок у Буданова повинна бути зелена папочка для підстраховки.
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30.09.2024 17:08 Ответить
Кім Чен Зе він такий. Всі хто не підкоряється йому і не виконує бесприкословно вказівки (навіть тупі) - має бути звільнений. У справжноього диктатора мають працювати тільки шестьорки яки лижуть диктатору зад. Такі як Єрмак з Татаровим.
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30.09.2024 17:54 Ответить
Не впевнений, що єрмак лиже бубочці, скоріш дрючить його
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30.09.2024 18:10 Ответить
готують буданова на кандидати в президенти, зараз пропіарили, тепер звільнення, наступний етап боротьба за демократію та створення партії "будановка"... йому би якусь вищу школу закінчити, чи до поплавського за дипломом звернутися...
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30.09.2024 18:24 Ответить
Може партії "будьоновка"?
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30.09.2024 18:38 Ответить
Невже вже й Буданга випередив зєлю по рейтингу?
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30.09.2024 18:37 Ответить
... вошдь має бути один.
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30.09.2024 19:32 Ответить
Буданов людина Зеленського, а не Єрмака.
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30.09.2024 20:18 Ответить
Можливо Буданова поміняють на Умерова ?
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30.09.2024 20:20 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым.
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30.09.2024 22:05 Ответить
 
 