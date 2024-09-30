Есть информация о планах уволить Буданова. У ОП непростые отношения со всеми, кто имеет какую-либо узнаваемость, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Президент Владимир Зеленский может уволить главу ГУР МО Кирилла Буданова.
Об этом в эфире Radio NV заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.
Парламентарий заявил, что действительно, информация о планах уволить Буданова есть, также может быть несколько кадровых решений.
"Есть информация о том, что может быть изменен и министр обороны Украины(Рустема Умерова. - Ред.). Но в течение всего времени в Офисе принимаются иногда решения уже на 100%, а потом они как-то меняются. И потом уже мы видим кадровое решение, о котором никто не говорил. Но сейчас есть информация о том, что могут снять министра обороны Умерова и о Кирилле Буданове", - отметил нардеп.
По словам Костенко, есть информация, что у него непростые отношения с Офисом Президента.
"Я вижу, что у ОП отношения непростые со всеми, кто имеет какую-то узнаваемость, кто имеет какое-то хорошее отношение и авторитет в обществе. К этим людям сразу есть претензии - по службе и в целом. Я не знаю причины, которые могут быть, с точки зрения выполнения его служебных обязанностей, потому что мы с ГУРом работаем постоянно, он (Буданов. - ред.) приходит на комитет, нам докладывает. Конечно, комитет ему задачи не ставит, он напрямую подчиняется министру обороны и президенту. Но это более самостоятельная структура, которая выполняет свои задачи. И мы видим, что успешно выполняет", - добавил нардеп.
Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что руководителя ГУР МО Кирилла Буданова могут уволить с должности.
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але якщо призначать головнокомандуючим ЗСУ замість Сирського - то буде навіть не зрада, а катастрофа !
бо сирок хоч і совкуватий, але кадровий генерал, а потолок буданги, як справедливо каже Ю.Швець, це командир ДРГ.
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ЗЄля шукає німого собачого парикмахера на посаду главкома ЗСУ 😕🤕
у це дніще знизу може постукати хіба що землетрус, але Україна не сейсмічна зона...
А. Ейнштейн
У іншому з вами згоден.
😂👍
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Голова ГУР як та камвхора, з медіапростору не зникає.
Дмитрука, що втік, навіщо у розшук міжнародний оголосили? Щоб повернути і поставити спікером, а зєлю - усунути за власним бажанням? Чому б ні?
Ну наступний буде менше ******* публічно.
Але сама мотивація та факт - продовження історії з Залужним. В ОП тупо міряють рейтинги і звільняють тих, у кого довіра вища за ЗЄ.
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мінус 25% території,
мінус 10 млн. населення,
сотні тисяч загиблих,
зруйнована економіка...
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