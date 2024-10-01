Кабмін дозволив командирам військових частин особисто відбирати бійців, враховуючи навички та досвід, - Умєров

Віднині командири військових частин можуть особисто, без участі ТЦК, відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення.

Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми зробили важливий крок у сфері оборони нашої держави. Бойові бригади отримали новий інструмент, який дозволить проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців.

Тепер командири військових частин можуть особисто, без участі ТЦК, відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення. Для кожного українця та українки це шанс знайти своє місце в лавах захисників, де їхні здібності принесуть найбільшу користь" - наголошує він.

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Умєров також подякував уряду за підтримку цієї ініціативи та висловив упевненість, що ця система допоможе Україні ще потужніше протистояти російській агресії, об'єднуючи патріотичну мотивацію захисників та захисниць з нагальними потребами фронту.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що підписав подання до уряду про звільнення своїх чотирьох заступників - Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та державного секретаря МОУ Людмили Дараган.