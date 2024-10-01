Кабмін дозволив командирам військових частин особисто відбирати бійців, враховуючи навички та досвід, - Умєров
Віднині командири військових частин можуть особисто, без участі ТЦК, відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення.
Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми зробили важливий крок у сфері оборони нашої держави. Бойові бригади отримали новий інструмент, який дозволить проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців.
Тепер командири військових частин можуть особисто, без участі ТЦК, відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення. Для кожного українця та українки це шанс знайти своє місце в лавах захисників, де їхні здібності принесуть найбільшу користь" - наголошує він.
Умєров також подякував уряду за підтримку цієї ініціативи та висловив упевненість, що ця система допоможе Україні ще потужніше протистояти російській агресії, об'єднуючи патріотичну мотивацію захисників та захисниць з нагальними потребами фронту.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що підписав подання до уряду про звільнення своїх чотирьох заступників - Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та державного секретаря МОУ Людмили Дараган.
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Без гагага,війна десять років бл
тільки куди ділись повара в тій бригаді він потім дізнається в окопі,
різниця між бригадами що про одних пишуть кожен день а інших і не згадують а в окопах однаково,
Чи ви бот, і пропустите це питання?
У кого дозволив відбирати?
як три взвода обрали іншу частину то вже не ротний а взводний,як відділення залишилось то вже не майор а сержантом стаєш
то було б дієво,120тис офіцерів.. Це на відділення може бути два офіцера,по кількості солдат/сержант
Во-первых, это надо было делать с самого начала, а не отправлять инженеров-пиротехников штурмовать окопы. Теперь только полный кретин поверит действующей власти и пойдет добровольно рекрутироваться, или сразу к командиру какой-то в\ч.
Во-вторых, Умеров забыл упомянуть, что защиты от перевода - нет. Ага, сегодня ты рекрутируешься сапером, а завтра какому-нибудь Наполеону вздумается штурмовать брать Суджу, и ты просыпаешься уже стрелком.
В-третьих, плевать на фейсбук Умерова. Когда тебя с в\ч, куда ты хотел сапером, отправят под конвоем в ТЦК - ты им фейсбук показывать будешь? Пока это не будет вынесено на сессию ВР, не будет принято в двух чтениях и подписано Сонцесяйним - этим можно подтереться.
Все не Так!
Зрада зрадонька!
Я нелох!
Гетьман - барига!
Кривавий пастор здав!