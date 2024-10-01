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Новини
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Кабмін дозволив командирам військових частин особисто відбирати бійців, враховуючи навички та досвід, - Умєров

Військовий квиток

Віднині командири військових частин можуть особисто, без участі ТЦК, відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення.

Про це повідомив у фейсбуку міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми зробили важливий крок у сфері оборони нашої держави. Бойові бригади отримали новий інструмент, який дозволить проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців.

Тепер командири військових частин можуть особисто, без участі ТЦК, відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення. Для кожного українця та українки це шанс знайти своє місце в лавах захисників, де їхні здібності принесуть найбільшу користь" - наголошує він.

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Умєров також подякував уряду за підтримку цієї ініціативи та висловив упевненість, що ця система допоможе Україні ще потужніше протистояти російській агресії, об'єднуючи патріотичну мотивацію захисників та захисниць з нагальними потребами фронту.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що підписав подання до уряду про звільнення своїх чотирьох заступників - Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та державного секретаря МОУ Людмили Дараган.

Автор: 

Кабмін (14109) мобілізація (3082) Умєров Рустем (618)


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Топ коментарі
+13
О-о-о, ну зараз всі куми командирів будуть на потрібних посадах. Решту "теплих" місць виставлять на конкурс...
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01.10.2024 15:16
+12
Торгівлю посадами в частинах легалізовано.
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01.10.2024 15:11
+7
один новобранець радів що його взяли поваром в бойову бригаду,
тільки куди ділись повара в тій бригаді він потім дізнається в окопі,

різниця між бригадами що про одних пишуть кожен день а інших і не згадують а в окопах однаково,
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01.10.2024 15:34
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Торгівлю посадами в частинах легалізовано.
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01.10.2024 15:11 Відповісти
Це як при царях було, можна купити собі звання ?
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01.10.2024 17:36 Відповісти
вася серло, так заробив у пшеків злотувки, ухилянт сраний то бігом купи собі хлібне місце, а?
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02.10.2024 00:05 Відповісти
О-о-о, ну зараз всі куми командирів будуть на потрібних посадах. Решту "теплих" місць виставлять на конкурс...
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01.10.2024 15:16 Відповісти
"Теплі" місця вже давно зайняті
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01.10.2024 21:40 Відповісти
Ну так алєк нассано тепер купиш собі вакансію чи як ******* і далі узилянтом з погреба не вилазиш?
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02.10.2024 00:04 Відповісти
А як вони будуть «відбирати»? Оголошення на «ворк.юа»?
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01.10.2024 15:20 Відповісти
https://www.work.ua/jobs/5635462/

Для прикладу.
Без гагага,війна десять років бл
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01.10.2024 21:31 Відповісти
Я це бачив і знаю. Тому й написав про «ворк.юа». Питання ефективності. Багато найняли піхоти/штурмовиків через «ворк.юа»?
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01.10.2024 22:23 Відповісти
от про яке економічне бронювання йшла мова
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01.10.2024 15:28 Відповісти
Клас. Дайте мені три дні вихідних, автомат і якийсь автобус. Я батальйон привезу.
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01.10.2024 15:29 Відповісти
один новобранець радів що його взяли поваром в бойову бригаду,
тільки куди ділись повара в тій бригаді він потім дізнається в окопі,

різниця між бригадами що про одних пишуть кожен день а інших і не згадують а в окопах однаково,
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01.10.2024 15:34 Відповісти
Забули тільки повідомити, що це нововведення буде стосуватись тільки тих частин, які вкаже МО. А що за частини будуть у цьому списку, думаю всі здогадались.
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01.10.2024 15:40 Відповісти
ану, просвітіть нас, всезнайка. Назвіть 4 бригади, і поясніть причину.
Чи ви бот, і пропустите це питання?
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01.10.2024 22:20 Відповісти
При чем здесь бригады к в\ч?
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02.10.2024 05:18 Відповісти
командирам уже нужны стрелки, медики гранатаметчики, механы..блатные места еще в 22 рампродали-то....
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01.10.2024 15:55 Відповісти
Солдата можна виховати тільки одним способом. Взяти молодого пацана і інтенсивно катувати його до повного отупіння і знесилення виконанням самих дебільних і безглуздих команд. Мета проста - будь яка команда повинна виконуватися негайно, ретельно і саме головне бездумно і безапеляційно. Для цього існує в усіх арміях "курс молодого бійця". І от коли людина доходить до стану повного отупіння і боїться не виконати наказ більше смерті лише тоді "оце" стає солдатом. Проблема в тому що вбити людину яка тобі особисто ніякого зла не заподіяла нормальна людина не здатна бо це не має сенсу. Виконання безглуздих наказів це і є класичним протореним шляхом до виконання наказу на вбивство. Чим молодшим є чоловік тим швидше він доходить до стану солдата. Чим розумнішим і старшим є чоловік тим важче навчити його бездумно виконувати команди і тим більше він боїться загинути...
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01.10.2024 16:12 Відповісти
нб а от ти тупа **** ховаєш свою родину і свою сраку за плечима солдат зсу, і твій запливший лайном мозок навіть не розуміє свого отупіння
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02.10.2024 00:08 Відповісти
Ви хоч одинь день в армії служили? А я служив. За совка. Тому чудово розумію що "кто в арміі служиіл тот в цирке нє смєйотся". А ще офіцерський фолькльор - "как одєл я портупєю я тупєю і тупєю", або "куда солдата нє цєлуй всюду жопа"... Натякаєте на гостроту свого розуму? Ну і в чому це проявляється? В ура-патріотизмі? Так це вже було! І чим закінчується "ура-патріотизм"? А я вам скажу. Гарматним мясом.
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02.10.2024 03:15 Відповісти
"Кабмін дозволив командирам військових частин особисто відбирати бійців..." Джерело: https://censor.net/ua/n3512714

У кого дозволив відбирати?
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01.10.2024 16:36 Відповісти
А треба було дати право бійцям діючим обирати командира.
як три взвода обрали іншу частину то вже не ротний а взводний,як відділення залишилось то вже не майор а сержантом стаєш
то було б дієво,120тис офіцерів.. Це на відділення може бути два офіцера,по кількості солдат/сержант
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01.10.2024 18:26 Відповісти
Цікаво було почитати в*їдливі коментарі диванних експертів. Торгівля посадами, кумовство, теплі місця, ко-ко, кукаріку і т. д. Насправді НАРЕШТІ (я так надіюсь) вирішилось питання із рекрутингом. Вже за№бало виписувати кандидатам із рекрутингових центрів сотні рекомендаційних листів і потім сотні раз дивитись у нахабні тцк-шні іпала та слухати про їхній "план" і куди можна собі запхати той рекомендаційний лист.
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01.10.2024 18:59 Відповісти
Ничего не решилось.

Во-первых, это надо было делать с самого начала, а не отправлять инженеров-пиротехников штурмовать окопы. Теперь только полный кретин поверит действующей власти и пойдет добровольно рекрутироваться, или сразу к командиру какой-то в\ч.

Во-вторых, Умеров забыл упомянуть, что защиты от перевода - нет. Ага, сегодня ты рекрутируешься сапером, а завтра какому-нибудь Наполеону вздумается штурмовать брать Суджу, и ты просыпаешься уже стрелком.

В-третьих, плевать на фейсбук Умерова. Когда тебя с в\ч, куда ты хотел сапером, отправят под конвоем в ТЦК - ты им фейсбук показывать будешь? Пока это не будет вынесено на сессию ВР, не будет принято в двух чтениях и подписано Сонцесяйним - этим можно подтереться.
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02.10.2024 05:29 Відповісти
Ща ухилянтська писдота почне придумувати собі нові відмазки...
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01.10.2024 19:04 Відповісти
100%
Все не Так!
Зрада зрадонька!
Я нелох!
Гетьман - барига!
Кривавий пастор здав!
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01.10.2024 21:35 Відповісти
Так почитати коментарі ті мразі ухилянти вже звинувачують ЗСУ що ті захищають Україну , а вони черешні пальцем роблені
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02.10.2024 00:11 Відповісти
 
 