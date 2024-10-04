Прямий призов у військову частину: нові правила рекрутингу без візиту до ТЦК

Від 5 жовтня почнуть діяти нові правила призову на військову службу по мобілізації, ініційовані Генштабом ЗСУ та підтримані урядом. Ці зміни радикально спрощують процедуру призову і максимально унеможливлюють проблеми в цьому процесі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Lobby X - платформа з працевлаштування та рекрутингова агенція.

Зокрема, тепер усі добровольці в процесі призову по мобілізації взаємодіють виключно напряму із військовою частиною, яку обрали для служби. Звертатись і приходити в ТЦК та СП більше не потрібно, також більше не відбуватиметься розподіл в Навчальних Центрах.

Детальна процедура для рекрутів-добровольців:

1. Відгук на вакансію до обраного підрозділу Сил Оборони

2. Проходження відбору, отримання позитивного рішення представника підрозділу

3. Направлення заяви із бажанням призватись на військову службу по обраній посаді командиру військової частини (в/ч)

4. Отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) від командира в/ч

5. Проходження ВЛК (можна за місцем обліку в ТЦК або за місцем знаходження пункту постійної дислокації в/ч)

6. Прийняття на службу по обраній посаді в пункті постійної дислокації (ППД) обраної в/ч

7. У разі відсутності досвіду військової служби протягом останніх 10 років — відправка у відрядження в Навчальний Центр для проходження базової загальної військової підготовки (БЗВП)

Ще кілька важливих моментів:

прямий призов наразі можливий лише по МОБІЛІЗАЦІЇ; для служби за КОНТРАКТОМ наразі працює попередній механізм із Рекомендаційними Листами (читайте наші попередні пости щодо цього)

прямий призов працює і для громадян з рядовими званнями, і з сержантськими, і з офіцерськими

п. 2 та п. 3 може бути реалізований дистанційно поштою або в ППД в/ч – керуйтесь інструкціями представника підрозділу щодо цього

наявність направлення на ВЛК є документом, який унеможливлює примусову мобілізацію громадян групами оповіщення ТЦК щонайменше 5 днів з моменту видачі направлення

відповідно до нових правил так само існують пріоритетні та непріоритетні підрозділи; статус підрозділу можна дізнатись в представника підрозділу після проходження співбесіди; прямий призов по мобілізації в непріоритетні підрозділи здійснюється після погодження призначення кандидатури в ГШ (представники підрозділів знають відповідну процедуру)

про можливість прямого призову до військових формувань, що не є в складі ЗСУ, уточнюйте у представника підрозділу на співбесіді

"Детальні роз’яснення щодо процедури реалізації прямого призову для представників в/ч ми надішлемо вже завтра безпосередньо представникам підрозділів, котрі взаємодіють з Lobby X по рекрутингу", - додали в агентстві з працевлаштування.

Також в агенції закликали звертатися в службу підтримки в разі виникнення запитань або складнощів.

Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив командирам військових частин особисто відбирати бійців, враховуючи навички та досвід, без залучення ТКЦ та СП.