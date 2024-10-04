УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12391 відвідувач онлайн
Новини
14 549 95

Прямий призов у військову частину: нові правила рекрутингу без візиту до ТЦК

Прямий призов у військову частину

Від 5 жовтня почнуть діяти нові правила призову на військову службу по мобілізації, ініційовані Генштабом ЗСУ та підтримані урядом. Ці зміни радикально спрощують процедуру призову і максимально унеможливлюють проблеми в цьому процесі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Lobby X - платформа з працевлаштування та рекрутингова агенція.

Зокрема, тепер усі добровольці в процесі призову по мобілізації взаємодіють виключно напряму із військовою частиною, яку обрали для служби. Звертатись і приходити в ТЦК та СП більше не потрібно, також більше не відбуватиметься розподіл в Навчальних Центрах.

Детальна процедура для рекрутів-добровольців:

1. Відгук на вакансію до обраного підрозділу Сил Оборони

2. Проходження відбору, отримання позитивного рішення представника підрозділу

3. Направлення заяви із бажанням призватись на військову службу по обраній посаді командиру військової частини (в/ч)

4. Отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) від командира в/ч

5. Проходження ВЛК (можна за місцем обліку в ТЦК або за місцем знаходження пункту постійної дислокації в/ч)

6. Прийняття на службу по обраній посаді в пункті постійної дислокації (ППД) обраної в/ч

7. У разі відсутності досвіду військової служби протягом останніх 10 років — відправка у відрядження в Навчальний Центр для проходження базової загальної військової підготовки (БЗВП)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призовники у 17 років мають стати на облік через "Резерв+" або ТЦК, у разі порушення - штраф, - проєкт Кабміну

 Ще кілька важливих моментів:

  • прямий призов наразі можливий лише по МОБІЛІЗАЦІЇ; для служби за КОНТРАКТОМ наразі працює попередній механізм із Рекомендаційними Листами (читайте наші попередні пости щодо цього)
  •  прямий призов працює і для громадян з рядовими званнями, і з сержантськими, і з офіцерськими
  •  п. 2 та п. 3 може бути реалізований дистанційно поштою або в ППД в/ч – керуйтесь інструкціями представника підрозділу щодо цього
  •  наявність направлення на ВЛК є документом, який унеможливлює примусову мобілізацію громадян групами оповіщення ТЦК щонайменше 5 днів з моменту видачі направлення
  •  відповідно до нових правил так само існують пріоритетні та непріоритетні підрозділи; статус підрозділу можна дізнатись в представника підрозділу після проходження співбесіди; прямий призов по мобілізації в непріоритетні підрозділи здійснюється після погодження призначення кандидатури в ГШ (представники підрозділів знають відповідну процедуру)
  •  про можливість прямого призову до військових формувань, що не є в складі ЗСУ, уточнюйте у представника підрозділу на співбесіді

Також дивіться: У Тернополі відкрився 40-й в Україні центр рекрутингу української армії. ФОТОрепортаж

"Детальні роз’яснення щодо процедури реалізації прямого призову для представників в/ч ми надішлемо вже завтра безпосередньо представникам підрозділів, котрі взаємодіють з Lobby X по рекрутингу", - додали в агентстві з працевлаштування.

Також в агенції закликали звертатися в  службу підтримки в разі виникнення запитань або складнощів.

Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив командирам військових частин особисто відбирати бійців, враховуючи навички та досвід, без залучення ТКЦ та СП.

Автор: 

призов (433) мобілізація (3196) Рекрутинг (158)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Содолі просрали дофіга мотивованого народу і отримали за це пенсію та героя України.
показати весь коментар
04.10.2024 14:15 Відповісти
+23
Так,це буде мотивувати не пройобувати особовий склад.тому що добровольці підуть у ефективні підрозділи їх не будуть красти співробітники тцк за хабарі і переводити у інші бригади.але робити це треба було рік тому коли добровольців було значно більше.
показати весь коментар
04.10.2024 14:19 Відповісти
+17
Це краще, ніж було. Не треба йти в ТЦК з відношенням, яке воєнком порве і відправить тебе куди попало. І з навчального центру вже не заберуть "не туди", бо навчатися відправлять з конкретної військової частини, в якій рекрут уже записаний.
показати весь коментар
04.10.2024 14:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І що ...??? Це тіпа має мотивувати ?
показати весь коментар
04.10.2024 14:13 Відповісти
Так,це буде мотивувати не пройобувати особовий склад.тому що добровольці підуть у ефективні підрозділи їх не будуть красти співробітники тцк за хабарі і переводити у інші бригади.але робити це треба було рік тому коли добровольців було значно більше.
показати весь коментар
04.10.2024 14:19 Відповісти
А в "неефективні" підрозділи так само продовжать ловити невдах без грошей.
показати весь коментар
04.10.2024 14:26 Відповісти
Я б не назвав тих хлопців які зараз у нас у Сумській області невдахами це справжні чоловіки,взірці мужності невдахи топляться у тисі та переховуються у погрібах від тцк.
показати весь коментар
04.10.2024 15:04 Відповісти
То це мабуть коло сотні тисяч "взірців мужності" зараз перебувають в СЗЧ?
показати весь коментар
04.10.2024 15:13 Відповісти
У СЗЧ різні історії Бог їм суддя.
показати весь коментар
04.10.2024 15:22 Відповісти
То не 'невдахи'', а цивільні громадяни ''топляться!?''- чи їм допомагають? , котрих ,в незаконний і антилюдяний спосіб позбавили свободи вибору і котрі не хочуть бути співгромадянами нікчем ,які кепкують зі смертей своїх співвітчизників...
показати весь коментар
05.10.2024 01:25 Відповісти
Мотивувати це точно не буде, бо тим хто пройобуе, все одно будуть давати тих, кого не призвали напряму, бо підрозділи недоукомплектовані і їх все одно доукомплектують. А тих хто швидко доукомплектовався, будуть частіше посилати в саме пекло, і які б вони не були ефективними, втрати в них стануть як у неефективних.
До того ж ніхто не відміняв переведення: призвали в однин підрозділ і тупо перевели в інший! І ніхто тебе питати не буде!!!
показати весь коментар
04.10.2024 14:36 Відповісти
Ви розумієте що ви баба з пісюном? Не треба шукати виправдань своєму боязузтву.Всі хто народився помре і всі ми гості на цьому світі і всім буде по ділам їхнім на тому світі.
показати весь коментар
04.10.2024 15:02 Відповісти
Про "той світ" розказуйте комусь іншому. Зовсім не цікаво.
показати весь коментар
04.10.2024 15:15 Відповісти
а чому ви збираєтесь на той світ?
шансів то 2-3%, якщо ви підготовлені нормально?
Нормально - це коли і самі трохи готуєтесь
показати весь коментар
04.10.2024 16:57 Відповісти
Тобто ви вірете у втрати у 2-3% включаючи тих, хто "зник безвісти" та родина не отримає нічого?
показати весь коментар
04.10.2024 21:26 Відповісти
Я мав на увазі загальну концепцію існування "того світу"
показати весь коментар
05.10.2024 07:43 Відповісти
- то нехай спеціалісту по ''бабам з пісюнами'' його мірою відміряно буде Амінь
показати весь коментар
05.10.2024 01:49 Відповісти
А щодо мотивування добровольців, то ніякого мотивування не буде, поки не буде чіткіх строків служби! Бо служба розглядається як білет в один кінець - і дембельнутися ти можеш або посмертно, або на інвалідному візку! Сильно це мотивує, як гадаєте?!
показати весь коментар
04.10.2024 14:42 Відповісти
по контракту є строки чіткі. Три роки.
Краще б зробили два - було б більше бажаючих.
показати весь коментар
04.10.2024 16:45 Відповісти
Це краще, ніж було. Не треба йти в ТЦК з відношенням, яке воєнком порве і відправить тебе куди попало. І з навчального центру вже не заберуть "не туди", бо навчатися відправлять з конкретної військової частини, в якій рекрут уже записаний.
показати весь коментар
04.10.2024 14:20 Відповісти
Це все до сраки! Я пішов у навчальний центр, після 2 років на війни (командири проїбали поставити поставити мені БЗВП). і я звісно був у штаті підрозділу... Під кінець навчання прибігли "покупці" з ДШВ і почали грісти всіх підряд, включно зі мною, бо в них на руках був наказ з "підписом Залужного" (що у військових баранів дорівнює священому письму). Їм було пох, що я вже 2 роки як приписан до підрозділу, мене би тупо перевели!!!
показати весь коментар
04.10.2024 14:51 Відповісти
Так перевели чи ні?
показати весь коментар
04.10.2024 14:57 Відповісти
Как говориться, ******* не мешки таскать
показати весь коментар
04.10.2024 17:31 Відповісти
Це у Варшаві таке?
показати весь коментар
05.10.2024 12:29 Відповісти
ТЦК втрачає МОНОПОЛІЮ на рекрута (та фінансові потоки, як нижче на фото наведено), тому краще однозначно!
показати весь коментар
04.10.2024 15:19 Відповісти
Бо викрадали тих, хто мав відношення в бажану військову частину.
показати весь коментар
04.10.2024 14:21 Відповісти
Ось сама краща "мотивація"
показати весь коментар
04.10.2024 14:31 Відповісти
Ніт. Хто два з половиною роки шукав відмазки чому не він, просто знайде інші.
показати весь коментар
04.10.2024 17:38 Відповісти
НЕ прошло блин и 3 лет как начало доходить что каждый должен быть на своем месте в бою !!! Тогда будет результат !!! Количеством мы не вытянем да и добровольцев уже днем с огнем не найдешь !!!
показати весь коментар
05.10.2024 11:32 Відповісти
Содолі просрали дофіга мотивованого народу і отримали за це пенсію та героя України.
показати весь коментар
04.10.2024 14:15 Відповісти
А ще Ю. Содоль отримав:

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB Орден «За мужність» ІІІ ступеня (2014)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2015)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 6 березня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2018 2018 року був призначений на посаду командувача https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Морської піхоти https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . 5 грудня - присвоєно військове звання https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенанта https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .
********
За вашою логікою він з 2014 року почав все просерати, за що й отримував нагороди, посади та звання?
показати весь коментар
04.10.2024 14:29 Відповісти
Так, з 2014.
показати весь коментар
04.10.2024 14:35 Відповісти
тепер точно всі побіжуть
показати весь коментар
04.10.2024 14:21 Відповісти
Побіжуть ,тільки в який бік ?
показати весь коментар
04.10.2024 17:21 Відповісти
>5. Проходження ВЛК (можна за місцем обліку в ТЦК
А там тебя пошлют в штурмовики, они нужнее, чем программисты и врачи-хирурги.
показати весь коментар
04.10.2024 14:21 Відповісти
хто пошлють? лікарі на ВЛК?.. написано ж що ТЦК не мають права чіпати якщо людина проходить ВЛК.
показати весь коментар
04.10.2024 14:26 Відповісти
ТЦК не имеют права вообще трогать гражданских людей, согласно Конституции. И шо?
показати весь коментар
04.10.2024 14:30 Відповісти
де таке в Конституції написано? )) там справді є згадки про ТЦК? )
показати весь коментар
04.10.2024 14:42 Відповісти
Статья 17
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
показати весь коментар
04.10.2024 14:44 Відповісти
а збройні сили які твої права обмежують? всі претензії до військового стану - він теж в Коституції згаданий ))
показати весь коментар
04.10.2024 14:51 Відповісти
Навіть якщо Конституція дозволяє відступати від норм ст17 - це має бути прописано у законі. Воєнний стан регулюється законом про воєнний стан. Там не прописано, що військові/тцк можуть обмежувати людей у правах так, як це відбувається зараз.
показати весь коментар
04.10.2024 14:56 Відповісти
Неверно. Статьи, действие которых может быть ограниченно, четко прописаны в Конституции. 17 статьи там нет. Никакой закон не может ограничить то, что закрпелено в Конституции.
показати весь коментар
04.10.2024 15:03 Відповісти
Навпаки. КУ дозволяє обмеження певних прав перелік статей, які визначають права, що НЕ можуть бути обмежені. Статті 17 там немає:

"Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4239 статтями 24 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4242 25 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4247 27 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4250 28 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4253 29 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4291 40 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4320 47 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4331 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4334 52 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4348 55 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4355 56 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4356 57 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4359 58 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4363 59 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4369 60 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4371 61 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4373 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4378 63 цієї Конституції."

Але, стаття 17 не встановлює права, тому і обмежити виконання цієї статті, напевно, у конституційний спосіб - неможливо. Відповідно, як не крути, відбуваються порушення Конституції за ст17.
показати весь коментар
04.10.2024 15:10 Відповісти
Все верно. Я ошибся немного.
показати весь коментар
04.10.2024 15:31 Відповісти
Однако, в этом перечне есть статья 29 и другие стати, которые нарушаются ТЦК.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
показати весь коментар
04.10.2024 15:36 Відповісти
Есть четко прописаные статьи Конституции, которые могут быть ограниченны при военном положении. Статьи 17 там нет. Кроме того, все ограничения должны быть на законных основаниях, а законы не могут противоречить Конституции.
показати весь коментар
04.10.2024 15:01 Відповісти
Ця стаття, тут ніяким боком, вона для іншого. До того ж, у нас і так обмежені права і обмежені вони не армією, а паном Зелею
показати весь коментар
04.10.2024 14:54 Відповісти
Эта статья прямо нарушается ТЦК. ТЦК относятся к вооруженным силам. Они не могут задерживать, ограничивать свободу людей, не говоря уже про остальное.
показати весь коментар
04.10.2024 14:56 Відповісти
ТЦК ніяк не порушує статтю 17 оскільки самі ТЦК нічого не обмежують, тому що діють в рамках закону.
Це все одно що звинувачувати мєнтів чи прокурорів в обмеженні твоїх прав і свобод, гарантованих Конституцією.
А стаття 17 - це взагалі про те що ХТОСЬ (читай диктатор чи заколотник) захоче використати армію для незаконних дій.
показати весь коментар
04.10.2024 15:10 Відповісти
>ТЦК нічого не обмежують, тому що діють в рамках закону.
Юра ты дурак?
показати весь коментар
04.10.2024 15:28 Відповісти
перечитай ще раз статтю і спробуй зрозуміти для чого вона була написана. так можна дотриндітись до того що армія обмежує права і свободи кожного військовослужбовця коли командир ставить наказ.
показати весь коментар
04.10.2024 15:49 Відповісти
Для того, чтобы гарантировать права людей, очевидно же. Если коммандир дает приказ, его надо выполнять, если этот приказ не приступный. Преступные приказы не выполняются.
Взамиоотношения военнослужащих определяются Конституцией, Законами и Уставом. Нарушение закона это преступление, как и неуставные взаимоотношения.
показати весь коментар
04.10.2024 17:11 Відповісти
А права гражданских лиц не могут быть ограниченны ВСУ и военными формированиями, согласно Конституции. И приказы военных гражданские лица исполнять не обязаны, они касаются только военных.
показати весь коментар
04.10.2024 17:16 Відповісти
Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану

1. В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану:
...
7) перевіряти у https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1456-2021-%D0%BF#n8 порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією України ;

---
коротше поки ТЦК тебе не пакує в буса - все законно.
показати весь коментар
04.10.2024 17:41 Відповісти
Проверить документы могут, при наличии законных оснований и докментов, которых у них обычно нет.
Ограничивать свободу, задеривать, держать в ТЦК или еще где-то не имеют права.
показати весь коментар
04.10.2024 17:47 Відповісти
ви пропустили про комендантську годину, голи це запроваджується...
показати весь коментар
04.10.2024 20:00 Відповісти
а ще розбираєм по словам:
"військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади"
У вашому регіоні Генштаб видав наказ на подібні дії "уповноважених" осіб?!!??
показати весь коментар
04.10.2024 20:05 Відповісти
>наявність направлення на ВЛК є документом, який унеможливлює примусову мобілізацію громадян групами оповіщення ТЦК

Групи оповіщення нікого примусово мобілізувати і так права не мають.
показати весь коментар
04.10.2024 14:21 Відповісти
Але ж мобілізовують, і ***** їм, що вони лише "групи оповіщення"
показати весь коментар
04.10.2024 14:27 Відповісти
Так, не мають. Але такі дрібниці їм не заважають "колядувати" на вулицях.
показати весь коментар
04.10.2024 14:28 Відповісти
Це вже третя чи четверта схема в обхід ТЦК, але всі попередні так і не запрацювали. Протягом 2х місяців: учєбка, м`ясний підрозділ, труна.
показати весь коментар
04.10.2024 14:33 Відповісти
не схема, а стратегія щодо мобілізації... а мобілізація провалюється бо є схеми подібні до
показати весь коментар
04.10.2024 15:32 Відповісти
Мобілізація провалюється, бо подібні до вас люди вважають нормою перетворення України на ще більш кошмарну пародію на ерефію задля якоїсь міфічної "перемоги". Кого ви зібрались перемагати такими методами? КНДР по ступеню *********** і людиноненависництва?
показати весь коментар
04.10.2024 17:11 Відповісти
вибачте, але ви здається помилились адресою.. це ви мабуть до ОП адресували, а не особисто до мене
показати весь коментар
04.10.2024 19:44 Відповісти
що таке "групи оповіщення", на хвилинку... Можете хоч постанову якусь вказати?
показати весь коментар
04.10.2024 15:30 Відповісти
От в навчальному центрі і відправлять у "в/ч пріоритетного комплектування", а не куди хотів.
показати весь коментар
04.10.2024 14:25 Відповісти
з якого пісюна якщо тебе напривила туди конкретна частина ?
нашо писати шось коли не шариш?
показати весь коментар
04.10.2024 14:28 Відповісти
Ні. Спершу кандидата вже приймають на слоужбу, а потім від частини направляють у навчальний центр. Перевести в іншу в/ч зможуть лише за згодою поточного командира.

6. Прийняття на службу по обраній посаді в пункті постійної дислокації (ППД) обраної в/ч Джерело:
показати весь коментар
04.10.2024 14:28 Відповісти
Що заважало зробити це два роки тому, масштабувати популярні підрозділи, забезпечити їх усім необхідним і спокійно набирати туди людей, а не плодити купу бригад з ******** командуванням та ******* забезпеченням?
показати весь коментар
04.10.2024 14:26 Відповісти
бо ж спершу треба переконатись, що буває і гірше, це як з нашим "бездоганним"
показати весь коментар
04.10.2024 15:34 Відповісти
На пункті 5 у вас по чарівному змінюється в/ч і далі звичний шлях мобілізованого.
показати весь коментар
04.10.2024 14:27 Відповісти
гадаю, що у людини яка свідомо піде в конкретну частину "по-чарівному" воно не зміниться...
показати весь коментар
04.10.2024 15:36 Відповісти
Ні, не зміниться. Спочатку приїжджаєш в частину, там зареєстровуєшся, і ти вже залізобетонно там будеш.
Питання чому хоча б рік тому це не зробили.
показати весь коментар
04.10.2024 16:50 Відповісти
це дуже добре, насправді
показати весь коментар
04.10.2024 14:31 Відповісти
кацапы будут бегать к командирам ВЧ и пробивать вакансии.....
показати весь коментар
04.10.2024 16:09 Відповісти
З одної сторони добре, а з іншої, ніхто не завадить вже з тої частини до якої ти рекрутнешся, по рознарядці зверху, відправити певну кількість людей у "командировку" в якусь м"ясну бригаду, де некомплект особового складу. Ось підводні камені цієї, здавалось би доброї ініціативи.
показати весь коментар
04.10.2024 16:11 Відповісти
або ти спеціально кздиш, або зрадобот.
В тебе навіть у військовому буде прописаний номер частини, як ти собі уявляєш, що тебе переведуть?
показати весь коментар
04.10.2024 16:52 Відповісти
Ти не в тємі, диванний воїн. Є така річ, як прикомандирувати. Тобто, номінально ти в одній частині, але знаходишся у відрядженні в іншій.
показати весь коментар
05.10.2024 08:01 Відповісти
нет что б мотивировать молодежь деньгами, статусом, льготами, образованием, трудоустройством на госслужбу - плодят коррупцию..., командование раздует штаты деловодов и спикеров, а стрелков, медиков, саперов, как не было так и не будет... а откуда им взяться???
показати весь коментар
04.10.2024 16:13 Відповісти
Суть данной системы предельно проста, вы воюете, мы воруем. А кто не согласен, тот сепар и вата.
показати весь коментар
04.10.2024 16:22 Відповісти
зеленский, по завданню сина генерала фсб дерьмака, має знищити мілони українців. Це йього ціль і ціль ху...а. Це головні вороги України. Ціль у них едина - знищити едентичьність, культуру, мову, віру, армію.
показати весь коментар
04.10.2024 16:27 Відповісти
а мільйони росіян ні? чи ви тільки одну сторону рахуєте?
показати весь коментар
04.10.2024 17:35 Відповісти
примусову мобілізацію громадян Джерело:

не зустрічав раніше таку форму мобілізації. Це з якого закону?
показати весь коментар
04.10.2024 17:06 Відповісти
Це з голови хворих на голову злочинців в підпорядкуванні Татарова, Єрмака і Зеленського
показати весь коментар
04.10.2024 17:13 Відповісти
Переговори про що ? І з ким ? Змінилися умови ?

Він озвучив наступні умови:

Україна має відмовитися від спротиву.Україна має відмовитися від постачань західної зброї.Україна має відмовитися від вступу до НАТО та Євросоюзу.Україна має визнати "нові територіальні реалії" (окупацію Росією частини своєю території. - Ред.).Україна має надати російській мові статус державної.Україна має "дотримуватися свободи віросповідання". Джерело:
показати весь коментар
04.10.2024 23:18 Відповісти
Все ж для людей робиться, а вони чомусь незадоволені. Ну шо ж ти зробиш?
показати весь коментар
04.10.2024 19:02 Відповісти
Шкода, що такого не було у 22-му.
показати весь коментар
04.10.2024 20:54 Відповісти
Син моєї знайомої теж рекрутирувався. Але необережно зайшов у ТЦК за якоюсь довідкою. І раптово мобілізувася. Тепер вже на Донбасі.
показати весь коментар
04.10.2024 22:11 Відповісти
" п. 2 та п. 3 може бути реалізований дистанційно поштою або в ППД в/ч - керуйтесь інструкціями представника підрозділу щодо цього" А чим ми тепер відрізняемося від підорашок, за які свободи воюємо ?
показати весь коментар
04.10.2024 23:12 Відповісти
Звертатись і приходити в більше не потрібно, також більше не відбуватиметься розподіл в Навчальних Центрах. -отже "бусифікаторів" разом з автобусами, можна спокійно мобілізувати,позаяк вони своє завдання перед " зевладою" вже виконали.Тепер мабуть можна і їх мобілізувати...???
показати весь коментар
05.10.2024 09:54 Відповісти
Пізно вс...ь.Вже ніхто не хоче ні через ТЦК ні через інші структури удобрювати посадки та залишати своїх діточок гододними сиротами
показати весь коментар
05.10.2024 16:21 Відповісти
суворість правил компенсовується необовязковістю їх виконання-мать анархія буде продовжуватись
показати весь коментар
05.10.2024 23:27 Відповісти
 
 