Прямий призов у військову частину: нові правила рекрутингу без візиту до ТЦК
Від 5 жовтня почнуть діяти нові правила призову на військову службу по мобілізації, ініційовані Генштабом ЗСУ та підтримані урядом. Ці зміни радикально спрощують процедуру призову і максимально унеможливлюють проблеми в цьому процесі.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Lobby X - платформа з працевлаштування та рекрутингова агенція.
Зокрема, тепер усі добровольці в процесі призову по мобілізації взаємодіють виключно напряму із військовою частиною, яку обрали для служби. Звертатись і приходити в ТЦК та СП більше не потрібно, також більше не відбуватиметься розподіл в Навчальних Центрах.
Детальна процедура для рекрутів-добровольців:
1. Відгук на вакансію до обраного підрозділу Сил Оборони
2. Проходження відбору, отримання позитивного рішення представника підрозділу
3. Направлення заяви із бажанням призватись на військову службу по обраній посаді командиру військової частини (в/ч)
4. Отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) від командира в/ч
5. Проходження ВЛК (можна за місцем обліку в ТЦК або за місцем знаходження пункту постійної дислокації в/ч)
6. Прийняття на службу по обраній посаді в пункті постійної дислокації (ППД) обраної в/ч
7. У разі відсутності досвіду військової служби протягом останніх 10 років — відправка у відрядження в Навчальний Центр для проходження базової загальної військової підготовки (БЗВП)
Ще кілька важливих моментів:
- прямий призов наразі можливий лише по МОБІЛІЗАЦІЇ; для служби за КОНТРАКТОМ наразі працює попередній механізм із Рекомендаційними Листами (читайте наші попередні пости щодо цього)
- прямий призов працює і для громадян з рядовими званнями, і з сержантськими, і з офіцерськими
- п. 2 та п. 3 може бути реалізований дистанційно поштою або в ППД в/ч – керуйтесь інструкціями представника підрозділу щодо цього
- наявність направлення на ВЛК є документом, який унеможливлює примусову мобілізацію громадян групами оповіщення ТЦК щонайменше 5 днів з моменту видачі направлення
- відповідно до нових правил так само існують пріоритетні та непріоритетні підрозділи; статус підрозділу можна дізнатись в представника підрозділу після проходження співбесіди; прямий призов по мобілізації в непріоритетні підрозділи здійснюється після погодження призначення кандидатури в ГШ (представники підрозділів знають відповідну процедуру)
- про можливість прямого призову до військових формувань, що не є в складі ЗСУ, уточнюйте у представника підрозділу на співбесіді
"Детальні роз’яснення щодо процедури реалізації прямого призову для представників в/ч ми надішлемо вже завтра безпосередньо представникам підрозділів, котрі взаємодіють з Lobby X по рекрутингу", - додали в агентстві з працевлаштування.
Також в агенції закликали звертатися в службу підтримки в разі виникнення запитань або складнощів.
Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив командирам військових частин особисто відбирати бійців, враховуючи навички та досвід, без залучення ТКЦ та СП.
До того ж ніхто не відміняв переведення: призвали в однин підрозділ і тупо перевели в інший! І ніхто тебе питати не буде!!!
шансів то 2-3%, якщо ви підготовлені нормально?
Нормально - це коли і самі трохи готуєтесь
Краще б зробили два - було б більше бажаючих.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB Орден «За мужність» ІІІ ступеня (2014)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2015)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 6 березня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2018 2018 року був призначений на посаду командувача https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Морської піхоти https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . 5 грудня - присвоєно військове звання https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенанта https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .
********
За вашою логікою він з 2014 року почав все просерати, за що й отримував нагороди, посади та звання?
А там тебя пошлют в штурмовики, они нужнее, чем программисты и врачи-хирурги.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
"Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4239 статтями 24 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4242 25 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4247 27 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4250 28 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4253 29 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4291 40 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4320 47 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4331 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4334 52 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4348 55 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4355 56 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4356 57 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4359 58 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4363 59 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4369 60 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4371 61 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4373 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4378 63 цієї Конституції."
Але, стаття 17 не встановлює права, тому і обмежити виконання цієї статті, напевно, у конституційний спосіб - неможливо. Відповідно, як не крути, відбуваються порушення Конституції за ст17.
Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
Це все одно що звинувачувати мєнтів чи прокурорів в обмеженні твоїх прав і свобод, гарантованих Конституцією.
А стаття 17 - це взагалі про те що ХТОСЬ (читай диктатор чи заколотник) захоче використати армію для незаконних дій.
Юра ты дурак?
Взамиоотношения военнослужащих определяются Конституцией, Законами и Уставом. Нарушение закона это преступление, как и неуставные взаимоотношения.
1. В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану:
...
7) перевіряти у https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1456-2021-%D0%BF#n8 порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією України ;
---
коротше поки ТЦК тебе не пакує в буса - все законно.
Ограничивать свободу, задеривать, держать в ТЦК или еще где-то не имеют права.
"військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади"
У вашому регіоні Генштаб видав наказ на подібні дії "уповноважених" осіб?!!??
Групи оповіщення нікого примусово мобілізувати і так права не мають.
нашо писати шось коли не шариш?
6. Прийняття на службу по обраній посаді в пункті постійної дислокації (ППД) обраної в/ч Джерело:
Питання чому хоча б рік тому це не зробили.
В тебе навіть у військовому буде прописаний номер частини, як ти собі уявляєш, що тебе переведуть?
не зустрічав раніше таку форму мобілізації. Це з якого закону?
Він озвучив наступні умови:
