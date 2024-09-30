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У Тернополі відкрився 40-й в Україні центр рекрутингу української армії. ФОТОрепортаж

У Тернополі відбулося відкриття нового центру рекрутингу української армії. Це вже 40-й за ліком центр рекрутингу в країні.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"У Тернополі відбулося відкриття центру рекрутингу української армії. Відтепер в Україні таких центрів вже 40. Охочі рекрутуватися можуть звернутися за адресою вулиця Князя Василя Костянтина Острозького, 6", - йдеться у повідомленні.

У Тернополі відкрили центр рекрутингу української армії

У Міноборони нагадали, що у центрі рекрутингу української армії та на території ЦНАПу, в якому він розташований, заборонено роздавати повістки. Цивільні рекрутери допоможуть знайти посаду в Силах оборони згідно з побажаннями, освітою та цивільним досвідом.

"Наша мета проста: надати кожному та кожній повну інформацію про службу в армії. Тут можна дізнатися про вакансії та як пройти шлях до обраної військової частини на конкретну посаду. Закликаю всіх мешканців міста та області: завітайте або зателефонуйте, поцікавтеся можливостями. Ми тут, щоб допомогти вам зрозуміти армію та знайти своє місце в ній, якщо ви цього забажаєте", - заявив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

У Тернополі відкрили центр рекрутингу української армії

У відомстві також додали, що через центри рекрутингу української армії можна долучитися не лише до Збройних сил України, а до будь-якого підрозділу Сил оборони.

Станом на сьогодні доступно більше ніж 10 тисяч вакансій. Найбільш популярними є посади водіїв, медиків, ремонтників та операторів БпЛА.

Дивіться також: У Києві відкрили другий центр рекрутингу української армії. ФОТОрепортаж

Автор: 

Тернопіль (401) ЗСУ (7592) Рекрутинг (146)


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Топ коментарі
+7
напоминает пункты зЕ-НЕзламности, такие же бестолковые по духу и по сути
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30.09.2024 19:50
+7
у перші 39 треба було чергу з ночі займати, так розумію?

скажіть просто - треба було кудись пристроїти кумів-родичів призовного віку, ось і придумали ще одну "дуже потрібну" структуру
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30.09.2024 21:14
+6
Головне в роботі таких центрів "злапати" новобранця. Обіцянка працевлаштування згідно угоди, як виявилось, не діє взагалі - рекрутованого посилають туди де є нагальна потреба, а накази, як відомо, можна оскаржувати тільки після виконання. Якщо, звісно, буде кому оскаржувати. Сьогодні немає чіткого закону який би захищав право рекрута на військову роботу за обраною спеціальністю. Перше що доводять в армії це те що рекрут "придатний без обмежень" і має бути там де потрібен ... начальству... ******* війна це робота, а робота це контракт з обовязками сторін, а не совкове кріпацтво.
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30.09.2024 22:26
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А центр ТЦК чому не відкрили?
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30.09.2024 18:59 Відповісти
А якщо є ТЦК,то навіщо тоді центр рекрутингу?
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30.09.2024 19:00 Відповісти
у них різні спеіалізації, тому вони не конкурують один з одним. Так би мовити - різні ринки.
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30.09.2024 19:26 Відповісти
Як же огидно фоткатися їм і очі відводять від камери, добродії.
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30.09.2024 19:41 Відповісти
напоминает пункты зЕ-НЕзламности, такие же бестолковые по духу и по сути
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30.09.2024 19:50 Відповісти
Хто крайній буде?)
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30.09.2024 19:52 Відповісти
у перші 39 треба було чергу з ночі займати, так розумію?

скажіть просто - треба було кудись пристроїти кумів-родичів призовного віку, ось і придумали ще одну "дуже потрібну" структуру
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30.09.2024 21:14 Відповісти
Усіх маминьків синків, які працюють у цих центрах-на фронт, буде ще одна бригада
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30.09.2024 21:19 Відповісти
Головне в роботі таких центрів "злапати" новобранця. Обіцянка працевлаштування згідно угоди, як виявилось, не діє взагалі - рекрутованого посилають туди де є нагальна потреба, а накази, як відомо, можна оскаржувати тільки після виконання. Якщо, звісно, буде кому оскаржувати. Сьогодні немає чіткого закону який би захищав право рекрута на військову роботу за обраною спеціальністю. Перше що доводять в армії це те що рекрут "придатний без обмежень" і має бути там де потрібен ... начальству... ******* війна це робота, а робота це контракт з обовязками сторін, а не совкове кріпацтво.
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30.09.2024 22:26 Відповісти
Ну если по беспределу начнут всегда можно махнуть в СЗЧ, и не факт что вообще поймают.
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01.10.2024 08:59 Відповісти
Потрібно запровадити такі устави/порядки/звичаї в війську щоб про "бєспрєдєл" навіть помислити стало неможливо.
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01.10.2024 13:29 Відповісти
 
 