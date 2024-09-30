У Тернополі відкрився 40-й в Україні центр рекрутингу української армії. ФОТОрепортаж
У Тернополі відбулося відкриття нового центру рекрутингу української армії. Це вже 40-й за ліком центр рекрутингу в країні.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"У Тернополі відбулося відкриття центру рекрутингу української армії. Відтепер в Україні таких центрів вже 40. Охочі рекрутуватися можуть звернутися за адресою вулиця Князя Василя Костянтина Острозького, 6", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони нагадали, що у центрі рекрутингу української армії та на території ЦНАПу, в якому він розташований, заборонено роздавати повістки. Цивільні рекрутери допоможуть знайти посаду в Силах оборони згідно з побажаннями, освітою та цивільним досвідом.
"Наша мета проста: надати кожному та кожній повну інформацію про службу в армії. Тут можна дізнатися про вакансії та як пройти шлях до обраної військової частини на конкретну посаду. Закликаю всіх мешканців міста та області: завітайте або зателефонуйте, поцікавтеся можливостями. Ми тут, щоб допомогти вам зрозуміти армію та знайти своє місце в ній, якщо ви цього забажаєте", - заявив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
У відомстві також додали, що через центри рекрутингу української армії можна долучитися не лише до Збройних сил України, а до будь-якого підрозділу Сил оборони.
Станом на сьогодні доступно більше ніж 10 тисяч вакансій. Найбільш популярними є посади водіїв, медиків, ремонтників та операторів БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
скажіть просто - треба було кудись пристроїти кумів-родичів призовного віку, ось і придумали ще одну "дуже потрібну" структуру