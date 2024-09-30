В Тернополе открылся 40-й в Украине центр рекрутинга украинской армии. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Тернополе состоялось открытие нового центра рекрутинга украинской армии. Это уже 40-й по счету центр рекрутинга в стране.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В Тернополе состоялось открытие центра рекрутинга украинской армии. Отныне в Украине таких центров уже 40. Желающие рекрутироваться могут обратиться по адресу улица Князя Василия Константина Острожского, 6", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что в центре рекрутинга украинской армии и на территории ЦНАПа, в котором он расположен, запрещено раздавать повестки. Гражданские рекрутеры помогут найти должность в Силах обороны согласно пожеланиям, образованию и гражданскому опыту.

"Наша цель проста: предоставить каждому и каждой полную информацию о службе в армии. Здесь можно узнать о вакансиях и как пройти путь к выбранной воинской части на конкретную должность. Призываю всех жителей города и области: посетите или позвоните, поинтересуйтесь возможностями. Мы здесь, чтобы помочь вам понять армию и найти свое место в ней, если вы этого захотите", - заявил уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

В ведомстве также добавили, что через центры рекрутинга украинской армии можно присоединиться не только к Вооруженным силам Украины, а к любому подразделению Сил обороны.

По состоянию на сегодня доступно более 10 тысяч вакансий. Наиболее популярными являются должности водителей, медиков, ремонтников и операторов БпЛА.

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