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В Тернополе открылся 40-й в Украине центр рекрутинга украинской армии. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Тернополе состоялось открытие нового центра рекрутинга украинской армии. Это уже 40-й по счету центр рекрутинга в стране.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В Тернополе состоялось открытие центра рекрутинга украинской армии. Отныне в Украине таких центров уже 40. Желающие рекрутироваться могут обратиться по адресу улица Князя Василия Константина Острожского, 6", - говорится в сообщении.

У Тернополі відкрили центр рекрутингу української армії

В Минобороны напомнили, что в центре рекрутинга украинской армии и на территории ЦНАПа, в котором он расположен, запрещено раздавать повестки. Гражданские рекрутеры помогут найти должность в Силах обороны согласно пожеланиям, образованию и гражданскому опыту.

"Наша цель проста: предоставить каждому и каждой полную информацию о службе в армии. Здесь можно узнать о вакансиях и как пройти путь к выбранной воинской части на конкретную должность. Призываю всех жителей города и области: посетите или позвоните, поинтересуйтесь возможностями. Мы здесь, чтобы помочь вам понять армию и найти свое место в ней, если вы этого захотите", - заявил уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

У Тернополі відкрили центр рекрутингу української армії

В ведомстве также добавили, что через центры рекрутинга украинской армии можно присоединиться не только к Вооруженным силам Украины, а к любому подразделению Сил обороны.

По состоянию на сегодня доступно более 10 тысяч вакансий. Наиболее популярными являются должности водителей, медиков, ремонтников и операторов БпЛА.

Смотрите также: В Киеве открыли второй центр рекрутинга украинской армии. ФОТОрепортаж

Автор: 

Тернополь (769) ВСУ (6634) рекрутинг (136)


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Топ комментарии
+7
напоминает пункты зЕ-НЕзламности, такие же бестолковые по духу и по сути
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30.09.2024 19:50
+7
у перші 39 треба було чергу з ночі займати, так розумію?

скажіть просто - треба було кудись пристроїти кумів-родичів призовного віку, ось і придумали ще одну "дуже потрібну" структуру
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30.09.2024 21:14
+6
Головне в роботі таких центрів "злапати" новобранця. Обіцянка працевлаштування згідно угоди, як виявилось, не діє взагалі - рекрутованого посилають туди де є нагальна потреба, а накази, як відомо, можна оскаржувати тільки після виконання. Якщо, звісно, буде кому оскаржувати. Сьогодні немає чіткого закону який би захищав право рекрута на військову роботу за обраною спеціальністю. Перше що доводять в армії це те що рекрут "придатний без обмежень" і має бути там де потрібен ... начальству... ******* війна це робота, а робота це контракт з обовязками сторін, а не совкове кріпацтво.
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30.09.2024 22:26
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А центр ТЦК чому не відкрили?
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30.09.2024 18:59 Ответить
А якщо є ТЦК,то навіщо тоді центр рекрутингу?
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30.09.2024 19:00 Ответить
у них різні спеіалізації, тому вони не конкурують один з одним. Так би мовити - різні ринки.
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30.09.2024 19:26 Ответить
Як же огидно фоткатися їм і очі відводять від камери, добродії.
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30.09.2024 19:41 Ответить
напоминает пункты зЕ-НЕзламности, такие же бестолковые по духу и по сути
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30.09.2024 19:50 Ответить
Хто крайній буде?)
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30.09.2024 19:52 Ответить
у перші 39 треба було чергу з ночі займати, так розумію?

скажіть просто - треба було кудись пристроїти кумів-родичів призовного віку, ось і придумали ще одну "дуже потрібну" структуру
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30.09.2024 21:14 Ответить
Усіх маминьків синків, які працюють у цих центрах-на фронт, буде ще одна бригада
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30.09.2024 21:19 Ответить
Головне в роботі таких центрів "злапати" новобранця. Обіцянка працевлаштування згідно угоди, як виявилось, не діє взагалі - рекрутованого посилають туди де є нагальна потреба, а накази, як відомо, можна оскаржувати тільки після виконання. Якщо, звісно, буде кому оскаржувати. Сьогодні немає чіткого закону який би захищав право рекрута на військову роботу за обраною спеціальністю. Перше що доводять в армії це те що рекрут "придатний без обмежень" і має бути там де потрібен ... начальству... ******* війна це робота, а робота це контракт з обовязками сторін, а не совкове кріпацтво.
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30.09.2024 22:26 Ответить
Ну если по беспределу начнут всегда можно махнуть в СЗЧ, и не факт что вообще поймают.
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01.10.2024 08:59 Ответить
Потрібно запровадити такі устави/порядки/звичаї в війську щоб про "бєспрєдєл" навіть помислити стало неможливо.
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01.10.2024 13:29 Ответить
 
 