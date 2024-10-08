Противник концентрирует усилия в районах Лысовки и Селидово, на Кураховском направлении 37 раз пытался прорвать нашу оборону, - Генштаб

За минувшие сутки, 7 октября 2024 года, по всему фронту было зафиксировано 172 боевых столкновения. Покровское и Кураховское направления остаются самыми горячими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных удара (семь ракет), 72 авиационных удара (в частности задействовал 122 КАБ) и 1508 ударов дронами-камикадзе, совершил 4420 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 117 из них - из РСЗО.

Авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Яблоновка, Екатериновка, Ободы, Золочев, Купянск, Твердохлебово, Серебрянское лесничество, Ступочки, Никоноровка, Петровка, Славянск, Краматорск, Константиновка, Александрополь, Тарасовка, Калиново, Малая Токмачка, Орехов, Запорожье и Херсон.

Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по трем средствам РВиА и шести районах сосредоточения личного состава и техники врага, базе ГСМ и уничтожили ЗРК "Оса".

Напоминается, что в целом общие потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1340 человек. Также наши воины обезвредили семь танков, 30 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, средство ПВО, 43 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 ракеты, 83 автомобиля и девять единиц специальной техники.

Также читайте: За сутки на фронте 120 боевых столкновений, 50 из них произошли на Купянском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

На Купянском направлении противник 25 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска отбивали 20 атак оккупантов неподалеку от Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении наши воины остановили четыре попытки противника прорвать нашу оборону в районах Часова Яра и Ступочек Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 12 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Нелиповка.

"На Покровском направлении наши защитники отражали 26 штурмовых и наступательных действий. Противник концентрировал усилия в районах Лысовки и Селидово, где провел более половины атак. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку Новоторецка, Калинового, Крутого Яра, Новогродовки и Николаевки Донецкой области",- говорится в сообщении.

Также в Генштабе отмечают, что на Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Желанного Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Катериновки, где враг 37 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр провели успешный штурм на Харьковщине: Освобождены пленные и возобновлены утраченные позиции. ВИДЕО

Обстановка на Юге

Также отмечается, что на Времевском направлении агрессор совершил три штурма наших позиций в направлении Богоявленки Донецкой области.

Две безуспешные попытки атаковать украинские подразделения были отбиты защитниками украинской земли на Ореховском направлении вблизи Работино.

На Приднепровском направлении наши защитники жестко пресекли семь попыток оккупантов продвигаться на рубежи, занятые украинскими войсками.

На Гуляйпольском и Сиверском направлениях существенных изменений не произошло. Враг осуществляет перманентные обстрелы гражданской инфраструктуры, позиций наших войск, применяет авиацию.

Читайте также: В Харьковской области враг с помощью БпЛА контролирует воздушную обстановку и минирует участки противопехотными минами, - ОТГ "Харків"

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

"Силы обороны продолжают операцию в Курской области. По имеющимся данным, российские оккупанты нанесли 17 авиационных ударов, применив 24 КАБ на Курщине", - отмечают в Генштабе.

Наши воины наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в его тылу.