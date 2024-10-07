За сутки на фронте 120 боевых столкновений, 50 из них произошли на Купянском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Силы обороны продолжают решительно отражать попытки вражеских подразделений продвинуться в глубину территории Украины. Наши защитники направляют основные усилия на срыв выполнения оккупантами задач наступления, наносят существенные потери врагу. За текущие сутки произошло 120 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины:

По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло три ракетных удара с применением пяти ракет, 58 авиаударов, сбросив при этом 91 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 689 дронов-камикадзе и совершили более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Старицы и Волчанска. Продолжается боестолкновение вблизи Волчанска, ситуация контролируемая.

По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили 79 оккупантов, уничтожили две боевые бронированные машины, пять артиллерийских систем, 30 БПЛА и три автомобиля; также были повреждены три артиллерийские системы, четыре автомобиля и единица специальной техники противника.

Двадцать пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Новоселовка, Глушковка, Лозовая и Кругляковка подразделения Сил обороны отразили 15 наступательных действий. Ситуация напряженная, десять боестолкновений продолжаются.

Смотрите также: Россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией 10 раз. ФОТОРЕПОРТАЖ

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении за день российские войска 17 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.

На Краматорском направлении украинские воины отражали две попытки захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра и Ступочков. Все атаки отражены, противник успеха не имел.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 11 раз атаковали наши позиции вблизи Торецка, Дилиевки и Нелиповки. Боевые действия продолжаются еще в двух локациях.

Читайте также: 130 частей являются приоритетными для комплектования и могут привлекать добровольцев без участия ТЦК, - Генштаб ВСУ

На Покровском направлении в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 20 раз. Наибольшую активность проявлял в районе Лысовки и Селидово. Силами обороны Украины отражены 17 атак, еще три боестолкновения продолжаются.

По имеющейся информации, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 257 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены пять артсистем, боевая бронированная машина и восемь автомобилей; также украинскими воинами были повреждены танк, три артиллерийские системы, шесть боевых бронированных машин и два автомобиля оккупантов.

Также напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где на это время суток наши защитники отражали 25 вражеских штурмов. Захватчики пытались продвинуться вблизи Цукурино, Желанного Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Катериновки. Продолжается четыре боестолкновения.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 661 630 человек (+1160 за сутки), 8933 танка, 19 156 артсистем, 17 710 боевых бронированных машин

Обстановка на юге

На Времевском направлении продолжаются три атаки переднего края обороны наших войск в направлении Богоявленки. Украинские воины стойко обороняют занимаемые рубежи.

На Ореховском направлении подразделениями наших войск отражены два вражеских штурма вблизи Работино.

На Приднепровском направлении семь штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области.

На других направлениях существенных изменений не произошло.

Сегодня за эффективную боевую работу следует отметить воинов 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ДШВ Вооруженных сил Украины и воинов 118-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Читайте также: Оккупанты атаковали Новослободскую громаду на Сумщине: погибли два родных брата