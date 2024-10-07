Россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией 10 раз. ФОТОРЕПОРТАЖ

7 октября российские оккупанты 10 раз обстреливали Никопольский район из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе.

Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Под обстрелами оказались Никополь, Марганец и Покровская громада.

"Повреждены 3 частных дома. К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших", - отметил Лысак.

