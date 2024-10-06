Четверо человек ранены в результате российских обстрелов Днепропетровщины. ФОТОрепортаж
6 октября под российским огнем оказалось 3 района Днепропетровской области, ранения получили 4 человека.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Синельниковский район
Оккупанты обстреливали населенные пункты Синельниковщины из РСЗО.
Пострадали три человека. Осколочные ранения получили мужчина и женщина. Они в больнице.
Также в районе повреждены четыре дома, легковой автомобиль, гараж агрофирмы, тракторный прицеп. Задело и газопровод. Возникло несколько возгораний сухой травы.
Из-за попадания БпЛА во время сбора урожая в поле минно-взрывную травму получил 45-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован.
Никопольский район
На Никопольщину оккупанты сбросили боеприпас, применяли дроны-камикадзе и открывали огонь из тяжелой артиллерии. Били по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадах.
Криворожский район
Противник ударил по одному из сел из артиллерии. Разрушены частный дом и два десятка солнечных панелей.
Без пострадавших.
