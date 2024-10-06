Четверо людей поранені внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

6 жовтня під російським вогнем опинилось 3 райони Дніпропетровської області, поранень зазнали 4 людей.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Синельниківський район

Окупанти обстрілювали населені пункти Синельниківщини з РСЗВ.

Постраждали три людини. Осколкові поранення отримали чоловік та жінка. Вони у лікарні.

Також в районі пошкоджені чотири будинки, легкова автівка, гараж агрофірми, тракторний причіп. Зачепило й газогін. Виникло декілька займань сухої трави.

Через влучання БпЛА під час збору врожаю в полі мінно-вибухову травму отримав 45-річний чоловік. Потерпілий госпіталізований.

Нікопольський район

На Нікопольщину окупанти скинули боєприпас, застосовували дрони-камікадзе і відкривали вогонь з важкої артилерії. Били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах.











Криворізький район

Противник вгатив по одному з сіл з артилерії. Понівечені приватна оселя і два десятки сонячних панелей.

Без постраждалих.