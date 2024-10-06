УКР
1 160 1

Четверо людей поранені внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

6 жовтня під російським вогнем опинилось 3 райони Дніпропетровської області, поранень зазнали 4 людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Синельниківський район

Окупанти обстрілювали населені пункти Синельниківщини з РСЗВ.

Постраждали три людини. Осколкові поранення отримали чоловік та жінка. Вони у лікарні. 

Також в районі пошкоджені чотири будинки, легкова автівка, гараж агрофірми, тракторний причіп. Зачепило й газогін. Виникло декілька займань сухої трави. 

Через влучання БпЛА під час збору врожаю в полі мінно-вибухову травму отримав 45-річний чоловік. Потерпілий госпіталізований.

Нікопольський район

На Нікопольщину окупанти скинули боєприпас, застосовували дрони-камікадзе і відкривали вогонь з важкої артилерії. Били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Наслідки російських обстрілів Нікопольщини 6 жовтня
Зруйнована російським обстрілом будівля на Нікопольщині
Будинок у Нікопольському районі, в який влучив російський снаряд

Криворізький район

Противник вгатив по одному з сіл з артилерії. Понівечені приватна оселя і два десятки сонячних панелей. 

Без постраждалих.

Кривий Ріг (1395) обстріл (30425) Нікополь (1327) Дніпропетровська область (4162)
Кацапські 3,14дораси.
06.10.2024 20:06 Відповісти
 
 