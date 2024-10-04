17-річні підлітки підпалили два військові авто у Кам’янському на Дніпропетровщині, - прокуратура
На Дніпропетровщині затримано двох підлітків, які за гроші здійснювали підпали військових авто.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.
17-річні дівчина та хлопець за грошову винагороду погодились здійснювати підпали авто, що використовувалися військовими
"Обвинувачені відстежували місця паркування автівок у м. Кам’янське. Використовуючи пляшки з легкозаймистою речовиною, вони підпалили два транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.
Наразі вони перебувають під цілодобовим домашнім арештом.
Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).
Топ коментарі
+17 Dmitriy Prudko
показати весь коментар04.10.2024 12:34 Відповісти Посилання
+9 Евгений Онегин #545528
показати весь коментар04.10.2024 12:51 Відповісти Посилання
+8 Hanka Panyanka
показати весь коментар04.10.2024 12:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
компенсувати матеріально (як мінімум в двох-кратному розміру) збитки,
за те що "виховали" рідкісних дебілів.
Утилізація всього колаборантського гнізда - єдине вірне рішення під час війни ...
около Евбаза -- пособников фашистов -- вешали.
Эту падаль нечего жалеть.
Таке враження що чим далі тим більше Україна тріщіть по швам.
Доречі дуже часто після війн наступним етапом була громадянська війна.