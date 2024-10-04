УКР
17-річні підлітки підпалили два військові авто у Кам’янському на Дніпропетровщині, - прокуратура

Підлітки у Кам'янському підпалили два авто військових

На Дніпропетровщині затримано двох підлітків, які за гроші здійснювали підпали військових авто.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.

17-річні дівчина та хлопець за грошову винагороду погодились здійснювати підпали авто, що використовувалися військовими

"Обвинувачені відстежували місця паркування автівок у м. Кам’янське. Використовуючи пляшки з легкозаймистою речовиною, вони підпалили два транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

Наразі вони перебувають під цілодобовим домашнім арештом.

Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотирьох паліїв військових автомобілів затримали у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

+17
"Перешкоджання законній діяльності" лише... Хоча там очевидне пособництво ворогу, участь у терористичній діяльності, пошкодження майна, замах на вбивство
04.10.2024 12:34 Відповісти
+9
До тех пор, пока за эти преступления не будет жесточайшей ответственности диверсии не прекратятся. Раз можешь писать, читать и пользоваться инетом то и ответственность должна быть, как у взрослого негодяя.
04.10.2024 12:51 Відповісти
+8
цілодобовий домашній арешт... це просто смішно..., суспільно-корисна праця з ранку до пізнього вечора може й зробить з них щось, схоже на людину. а так- ні...
04.10.2024 12:48 Відповісти
Ані же дєті! Панять і прастіть.
04.10.2024 12:34 Відповісти
Утилізувати на місці злочину ...
04.10.2024 12:48 Відповісти
А вже потім простить.
04.10.2024 13:09 Відповісти
Я розумію ваш сарказм - "Ані же дєті!", але якщо серйозно батьки повинні
компенсувати матеріально (як мінімум в двох-кратному розміру) збитки,
за те що "виховали" рідкісних дебілів.
04.10.2024 16:51 Відповісти
"Перешкоджання законній діяльності" лише... Хоча там очевидне пособництво ворогу, участь у терористичній діяльності, пошкодження майна, замах на вбивство
04.10.2024 12:34 Відповісти
Интересно за сколько сребреников эти утырки продались?
04.10.2024 12:36 Відповісти
Последнее время деньги обещают, но не дают. А кто ерепенится, того сдают в СБУ.
04.10.2024 12:54 Відповісти
нууу... а говорят мобилизировать их нельзя....
04.10.2024 12:37 Відповісти
На россии были случаи добровольной мобилизации в 14 лет. На ютубе есть пример.
04.10.2024 12:52 Відповісти
Прошел слух о снятии Будана. Тут на цензОре ничего не было, може я пропустил?
04.10.2024 12:38 Відповісти
Це той блогер, який вдає з себе начальника розвідки.
04.10.2024 14:24 Відповісти
Это тот кто, такой быдлоти сказки рассказывает не вынимая хера из твоей дупы.
04.10.2024 14:58 Відповісти
Ще більше "ватних" кукаріків,козломорде.
04.10.2024 17:40 Відповісти
Нажаль, не було.
04.10.2024 13:15 Відповісти
цілодобовий домашній арешт... це просто смішно..., суспільно-корисна праця з ранку до пізнього вечора може й зробить з них щось, схоже на людину. а так- ні...
04.10.2024 12:48 Відповісти
"Яблуко від яблуні..."
Утилізація всього колаборантського гнізда - єдине вірне рішення під час війни ...
04.10.2024 12:59 Відповісти
Комсомольцы наверное.
04.10.2024 12:48 Відповісти
До тех пор, пока за эти преступления не будет жесточайшей ответственности диверсии не прекратятся. Раз можешь писать, читать и пользоваться инетом то и ответственность должна быть, как у взрослого негодяя.
04.10.2024 12:51 Відповісти
Терористичний акт як мінімум! А насправді держзрада, робота на ворога
04.10.2024 12:59 Відповісти
Прочитав - 17 - річні падли!
04.10.2024 13:00 Відповісти
Павліки Морозови...ітіть їхню матір,батька та їхніх родичів,усих к ху..м.
04.10.2024 13:10 Відповісти
Які ж це підлітки? Це здорові 17 річні тупорилі бики.
04.10.2024 13:13 Відповісти
маладагвардєйци, кошевой і зємнухов.
04.10.2024 13:32 Відповісти
Вже багато раз казали, що допоки подібних ,,підлітків,, не будуть знаходити згоріліми в багажниках ними спалених авто, до тих пір автівки будуть горіти і горіти. Це вже давно назріло.
04.10.2024 13:49 Відповісти
якась дебільна молодь в нас зустрічається, сподіваюсь такі зникнуть з часом
04.10.2024 14:13 Відповісти
Ну нєбітов з ними поспілкується і скаже, що вони "абсолютно проукраїнські". Як і підозрюваний у вбивстві Ірини Дмитрівни Фаріон.
04.10.2024 14:27 Відповісти
В бомбосховище теж не випускати.
04.10.2024 14:28 Відповісти
Таке враження що владу не хвилюють вербування ворогом недоумків ,в них головне рейтинг і далі бути при владі разом з своєю шоблою.
04.10.2024 14:57 Відповісти
По законам военного времени, в Киев в, 1944году на Галицкой площади
около Евбаза -- пособников фашистов -- вешали.
Эту падаль нечего жалеть.
04.10.2024 15:35 Відповісти
Ха-ха, "майбутнє України", ну, я не знаю що змусило їх піти на ці вчинки, то і судити не буду, як то кажуть голодний ситому не товариш.
Таке враження що чим далі тим більше Україна тріщіть по швам.
Доречі дуже часто після війн наступним етапом була громадянська війна.
04.10.2024 16:13 Відповісти
Діти спалили автівки злочинців з тцк чи справді військових у тилу на службі, бо це велика різниця.
04.10.2024 16:31 Відповісти
 
 