17-річні підлітки підпалили два військові авто у Кам’янському на Дніпропетровщині, - прокуратура

На Дніпропетровщині затримано двох підлітків, які за гроші здійснювали підпали військових авто.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.

17-річні дівчина та хлопець за грошову винагороду погодились здійснювати підпали авто, що використовувалися військовими

"Обвинувачені відстежували місця паркування автівок у м. Кам’янське. Використовуючи пляшки з легкозаймистою речовиною, вони підпалили два транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

Наразі вони перебувають під цілодобовим домашнім арештом.

Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

