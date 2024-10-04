РУС
17-летние подростки подожгли два военных автомобиля в Каменском на Днепропетровщине, - прокуратура

Підлітки у Кам'янському підпалили два авто військових

На Днепропетровщине задержаны двое подростков, которые за деньги осуществляли поджоги военных авто.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.

17-летние девушка и парень за денежное вознаграждение согласились осуществлять поджоги авто, которые использовались военными.

"Обвиняемые отслеживали места парковки автомобилей в г. Каменское. Используя бутылки с легковоспламеняющимся веществом, они подожгли два транспортных средства", - говорится в сообщении.

Сейчас они находятся под круглосуточным домашним арестом.

Им инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

+17
"Перешкоджання законній діяльності" лише... Хоча там очевидне пособництво ворогу, участь у терористичній діяльності, пошкодження майна, замах на вбивство
04.10.2024 12:34
+9
До тех пор, пока за эти преступления не будет жесточайшей ответственности диверсии не прекратятся. Раз можешь писать, читать и пользоваться инетом то и ответственность должна быть, как у взрослого негодяя.
04.10.2024 12:51
+8
цілодобовий домашній арешт... це просто смішно..., суспільно-корисна праця з ранку до пізнього вечора може й зробить з них щось, схоже на людину. а так- ні...
04.10.2024 12:48
Ані же дєті! Панять і прастіть.
04.10.2024 12:34
Утилізувати на місці злочину ...
04.10.2024 12:48
А вже потім простить.
04.10.2024 13:09
Я розумію ваш сарказм - "Ані же дєті!", але якщо серйозно батьки повинні
компенсувати матеріально (як мінімум в двох-кратному розміру) збитки,
за те що "виховали" рідкісних дебілів.
04.10.2024 16:51
"Перешкоджання законній діяльності" лише... Хоча там очевидне пособництво ворогу, участь у терористичній діяльності, пошкодження майна, замах на вбивство
04.10.2024 12:34
Интересно за сколько сребреников эти утырки продались?
04.10.2024 12:36
Последнее время деньги обещают, но не дают. А кто ерепенится, того сдают в СБУ.
04.10.2024 12:54
нууу... а говорят мобилизировать их нельзя....
04.10.2024 12:37
На россии были случаи добровольной мобилизации в 14 лет. На ютубе есть пример.
04.10.2024 12:52
Прошел слух о снятии Будана. Тут на цензОре ничего не было, може я пропустил?
04.10.2024 12:38
Це той блогер, який вдає з себе начальника розвідки.
04.10.2024 14:24
Это тот кто, такой быдлоти сказки рассказывает не вынимая хера из твоей дупы.
04.10.2024 14:58
Ще більше "ватних" кукаріків,козломорде.
04.10.2024 17:40
Нажаль, не було.
04.10.2024 13:15
цілодобовий домашній арешт... це просто смішно..., суспільно-корисна праця з ранку до пізнього вечора може й зробить з них щось, схоже на людину. а так- ні...
04.10.2024 12:48
"Яблуко від яблуні..."
Утилізація всього колаборантського гнізда - єдине вірне рішення під час війни ...
04.10.2024 12:59
Комсомольцы наверное.
04.10.2024 12:48
До тех пор, пока за эти преступления не будет жесточайшей ответственности диверсии не прекратятся. Раз можешь писать, читать и пользоваться инетом то и ответственность должна быть, как у взрослого негодяя.
04.10.2024 12:51
Терористичний акт як мінімум! А насправді держзрада, робота на ворога
04.10.2024 12:59
Прочитав - 17 - річні падли!
04.10.2024 13:00
Павліки Морозови...ітіть їхню матір,батька та їхніх родичів,усих к ху..м.
04.10.2024 13:10
Які ж це підлітки? Це здорові 17 річні тупорилі бики.
04.10.2024 13:13
маладагвардєйци, кошевой і зємнухов.
04.10.2024 13:32
Вже багато раз казали, що допоки подібних ,,підлітків,, не будуть знаходити згоріліми в багажниках ними спалених авто, до тих пір автівки будуть горіти і горіти. Це вже давно назріло.
04.10.2024 13:49
якась дебільна молодь в нас зустрічається, сподіваюсь такі зникнуть з часом
04.10.2024 14:13
Ну нєбітов з ними поспілкується і скаже, що вони "абсолютно проукраїнські". Як і підозрюваний у вбивстві Ірини Дмитрівни Фаріон.
04.10.2024 14:27
В бомбосховище теж не випускати.
04.10.2024 14:28
Таке враження що владу не хвилюють вербування ворогом недоумків ,в них головне рейтинг і далі бути при владі разом з своєю шоблою.
04.10.2024 14:57
По законам военного времени, в Киев в, 1944году на Галицкой площади
около Евбаза -- пособников фашистов -- вешали.
Эту падаль нечего жалеть.
04.10.2024 15:35
Ха-ха, "майбутнє України", ну, я не знаю що змусило їх піти на ці вчинки, то і судити не буду, як то кажуть голодний ситому не товариш.
Таке враження що чим далі тим більше Україна тріщіть по швам.
Доречі дуже часто після війн наступним етапом була громадянська війна.
04.10.2024 16:13
Діти спалили автівки злочинців з тцк чи справді військових у тилу на службі, бо це велика різниця.
04.10.2024 16:31
 
 