17-летние подростки подожгли два военных автомобиля в Каменском на Днепропетровщине, - прокуратура

На Днепропетровщине задержаны двое подростков, которые за деньги осуществляли поджоги военных авто.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.

17-летние девушка и парень за денежное вознаграждение согласились осуществлять поджоги авто, которые использовались военными.

"Обвиняемые отслеживали места парковки автомобилей в г. Каменское. Используя бутылки с легковоспламеняющимся веществом, они подожгли два транспортных средства", - говорится в сообщении.

Сейчас они находятся под круглосуточным домашним арестом.

Им инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

