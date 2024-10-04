17-летние подростки подожгли два военных автомобиля в Каменском на Днепропетровщине, - прокуратура
На Днепропетровщине задержаны двое подростков, которые за деньги осуществляли поджоги военных авто.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.
17-летние девушка и парень за денежное вознаграждение согласились осуществлять поджоги авто, которые использовались военными.
"Обвиняемые отслеживали места парковки автомобилей в г. Каменское. Используя бутылки с легковоспламеняющимся веществом, они подожгли два транспортных средства", - говорится в сообщении.
Сейчас они находятся под круглосуточным домашним арестом.
Им инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
компенсувати матеріально (як мінімум в двох-кратному розміру) збитки,
за те що "виховали" рідкісних дебілів.
Утилізація всього колаборантського гнізда - єдине вірне рішення під час війни ...
около Евбаза -- пособников фашистов -- вешали.
Эту падаль нечего жалеть.
Таке враження що чим далі тим більше Україна тріщіть по швам.
Доречі дуже часто після війн наступним етапом була громадянська війна.