Понад 20 разів протягом дня росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 5 жовтня російські війська здійснили на Нікопольський район Дніпропетровської області понад 20 атак.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Під ударами ворожих дронів-камікадзе та артилерії знову була Нікопольщина. Агресор вгатив по району понад 20 разів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, від атак окупантів здригалися Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади.



Унаслідок обстрілів понівечені 3 приватні будинки, господарська споруда і парник.



За даними голови ОВА, мешканці не постраждали.

